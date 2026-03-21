Митов: Темата за реформата в правосъдието е твърде сложна, за да се превръща в площадни крясъци

Митов: Темата за реформата в правосъдието е твърде сложна, за да се превръща в площадни крясъци

21 Март, 2026 19:57 537 27

  • даниел митов-
  • съдебна реформа

„Винаги сме поставяли ясни „червени линии", свързани с европейската ориентация на страната", каза той

Митов: Темата за реформата в правосъдието е твърде сложна, за да се превръща в площадни крясъци - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ винаги участва в избори с цел да ги спечели, както е правил досега. Това заяви заместник-председателят на партията и водач на листата в Шумен Даниел Митов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

„Партиите отиват на избори, за да убедят избирателите в правилността на посоката, която задават, и в убедителността на посланията си. Това ще правим и ние. Не мисля, че разговорите за предизборни коалиции са нещо, от което която и да е партия има нужда. Когато имаме резултати, тогава може да се види къде има допирни точки и къде - разминавания“, посочи Митов.

„Винаги сме поставяли ясни „червени линии“, свързани с европейската ориентация на страната и членството в НАТО“, каза той. По думите му, когато няма ясно парламентарно мнозинство, се налагат компромиси.

„Когато избирателите не дадат възможност на една политическа сила да управлява самостоятелно, тя трябва да търси сложни коалиции, за да изпълни целите си. В такива случаи компромисите са неизбежни“, заяви той, давайки за пример правителството „Желязков“.

Митов коментира и ситуацията в МВР, като заяви, че по време на неговия мандат е работил за стабилност и деполитизация на системата. „Когато встъпих в МВР, казах, че отивам там, за да осигуря спокойствие и да не допусна системата да се използва за политически цели. Смятам, че това беше постигнато“, каза той.

По думите му настоящите масови освобождавания на директори са политически мотивирани и водят до демотивация в системата. „Когато се действа по този начин, системата се парализира. Служителите получават сигнал, че ако работят и допуснат грешка, могат да бъдат отстранени“, добави Митов.

По повод сигналите за купуване на гласове по време на местните избори в Пазарджишко, Митов заяви, че нито един сигнал не е бил пренебрегнат. „В случая със село Огняново става дума за автомобил, който не е местен. Подаден е сигнал, полицията е реагирала. Установено е, че в автомобила няма нищо, освен статуетка в багажника. Няма данни за купуване на гласове“, обясни той.

Митов коментира и обвиненията, свързани с намеса в разследването на случая „Петрохан“. „Ако бяхме започнали да обсъждаме случая с главния секретар Рашков, щеше да се твърди, че го политизираме или предрешаваме изхода от разследването“, заяви той. По думите му твърденията на заинтересовани лица не могат да бъдат водещи.

„Важно е какво ще кажат разследващите органи – това са фактите, на които трябва да се опрем“, подчерта Митов.

Той призова за по-сериозен подход към съдебната реформа. „Темата за реформата в правосъдието е твърде сложна, за да се превръща в площадни крясъци. Смяната на един или друг човек не е реформа. С реформата трябва да се занимаваме сериозно“, заключи Митов.


  • 1 Герберастки

    16 0 Отговор
    Амбриаж!

    20:00 21.03.2026

  • 2 оня с питон.я

    1 10 Отговор
    Бензинът поскъпва всеки ден с по 2-4 цента. Не забравяйте да гласувате за евроатлантиците. Радев ппдб герб, няма значение, след изборите ще се сглобят.

    20:00 21.03.2026

  • 3 пешо

    13 1 Отговор
    скъпа къде беше да кажеш за петрохан

    Коментиран от #17

    20:01 21.03.2026

  • 4 Хайде

    11 0 Отговор
    Че вече в Карловска община припознаваме новият бос-Дидо Фалита....Баце вече е никой.Масово общината ку...пува за Ново..то Нача..ло...както кмета го избраха в последния момент с купени римляни от маа.лите на селата.

    20:02 21.03.2026

  • 5 ейй, алоуу,

    12 0 Отговор
    къдрав пе е рас. 🤣🤣🤣🇧🇬❤️🤣

    20:03 21.03.2026

  • 6 ТАЗИ ВЕЧЕР

    10 0 Отговор
    Само ПЬОДАЛИ по всички статии.

    20:04 21.03.2026

  • 7 Лост

    9 0 Отговор
    А какво стана с ключодържателите и плажните топки с които щяше да намаляваш броя на ПТП -тата?

    20:05 21.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Много е просто.Шефовете на МВР , съдиите, прокурорите трябва да се избират пряко от народа като кметовете и ще се изчисти системата.

    20:05 21.03.2026

  • 9 бою циганина

    4 0 Отговор
    мойто момиче е кУраво

    20:07 21.03.2026

  • 10 Емигрант

    6 0 Отговор
    За пръв път чувам, че смяната е НЕЩО СЛОЖНО ? Тоя си мисли явно смяната за кървава революция затова му е СЛОЖНО, усетил е, че ако има такава ще бъде "очистен" което ще е напълно заслужено, те комунетата никога не са сдавали власт без кръв ! Като видя такива червени маскари като този, Тиквата, Пеевски и т.н. се радвам, че съм се евакуирал от тази територия на комунизма ! Д.Талев е бил изключително прав като е казал, че последния комунист в света ще умре в България, много дълго време след като последния руски е умрял в Русия ! Живеете в някаква илюзия, че сте се разделили с комунизмът и не знаете какво е това демокрация и свобода, ето и тази медия в която коментирате ви контролира точно по комунистически с ЦЕНЗУРА !

    Коментиран от #20

    20:08 21.03.2026

  • 11 Гост

    6 0 Отговор
    наистина темата за правосъдната реформа е твърде сложна за хората, които не искат реформа и за хора с ограничен капацитет/компетентност!

    20:08 21.03.2026

  • 12 Ама , много

    5 0 Отговор
    моля , пъхни си наглостта в задния джоб и стига с досадни измишльотини ! Като си се хванал на хорото на Боко , какво си чакал ?

    20:08 21.03.2026

  • 13 На къдравата

    6 0 Отговор
    сю , всичко и е сложно!

    20:09 21.03.2026

  • 14 СМЯНА НА ПОЛА

    6 0 Отговор
    Къдравата Сю искала да става мъж.

    20:10 21.03.2026

  • 15 Даниел Немитов

    5 0 Отговор
    Еми темата като ти е твърде сложна ти що щеш там, бре, митов?!?

    20:11 21.03.2026

  • 16 Гост

    5 0 Отговор
    Бегай бе смешник

    20:12 21.03.2026

  • 17 Гласоподавател

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "пешо":

    Тези от ГЕРБ са като манеикенки. Напудрени ,облечени с моркови дрехи,тунинговани ,само им липсва сивото вещество под боядисана коса.

    Коментиран от #24

    20:13 21.03.2026

  • 18 Гост

    6 0 Отговор
    Какво сложно има в това да имаш истински юристи, които да работят, а не калинки, които, освен, че не са юристи, а и са брутално неграмотни..., партията, в която простащината и неграмотността е най- популярна, е Герб, това е известно в цял свят, на Митов всеки му знае потенциала, който е на малко мишенце, което си гризка сиренце...😊

    20:15 21.03.2026

  • 19 ?????

    6 0 Отговор
    Ха ха.
    Как да кажа бившият външен и вътрешен министър МитоFF направил кариера щото някога е бил в един офис с Блинкен се опитва да каже нещо.
    Такова ни е нивото на уж държавните мъже.
    Потъркал се случайно някъде в някакъв офис с някой си и тук вече му правят св@рки.
    Баце да си му бере греховете.

    20:16 21.03.2026

  • 20 оня с питон.я

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Емигрант":

    Както казват оня с коня и данко харсъзина България не за скъсаняци. Който не знае да краде да се изнася.

    20:18 21.03.2026

  • 21 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Нищо сложно няма бе кърли, просто ви не е удобно да се прави

    20:22 21.03.2026

  • 22 Да,бе

    4 0 Отговор
    Темата е пределно проста,едни престъпници с чрезвичайна власт трябва да бъдат въдворени в местата за изтърпяване на наказание "Лишаване от свобода" и то при положение,че не се върне "Лишаване от право на живот",което е по-справедливото за общественият интерес.

    20:23 21.03.2026

  • 23 Митов ли!

    2 0 Отговор
    Тук руските шпиони нямат думата. Аре, чупката!

    Коментиран от #25

    20:24 21.03.2026

  • 24 Oня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гласоподавател":

    Открито и Безсрамно съдиш за Сивото Вещество на хората по това дали са Русофили или Евроатлантици.Ама били напудрени и Тунинговани Политиците от ГЕРБ -ами нали БАШ ЗАТОВА гласувам за тях?Между другото ти окаян Възрожденец ли си или..."Гъбар" за по-лесно?:)

    20:24 21.03.2026

  • 25 ПРАВ СИ ТУКА Е САМОЗА ТУРСКИ

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Митов ли!":

    и УС ШПИОНИ...

    20:28 21.03.2026

  • 26 Я па тоя

    1 0 Отговор
    Ако го коментирам, ще си загубя времето, а верните нему може да изтрият коментара. Ако не го коментирам ще си повярва, че става за нещо!

    20:29 21.03.2026

  • 27 Проси си

    1 0 Отговор
    да го болят задните части, нищо че се криеше като хлебарка от светлина. Всъщност колко протеста са организирали гербавите? ГЕРБ жени като нямат мъже

    20:41 21.03.2026

