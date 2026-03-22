Кризисни мерки за спасяване на транспорта до 44 ямболски села. Заради малкото пътници и високите цени на горивата превозвачите се оттеглят, и има риск населените места да останат без автобуси до града. От общината призовават държавата да се намеси, за да запазят губещите линии.

Всяка сутрин в 8:30 ч. Тина пътува с автобус от Ямбол до село Кабиле, където работи като детегледачка. Билетът е 80 евроцента. Сама плаща разходите за транспорт и се надява цената да не се вдигне.

С осем пътници от 56 места автобусът тръгва по маршрут си, минава през три села.

„Кабиле, Дражево, Хаджидимитрово, и на връщане пак обратно. Два дни биваше, но ден за ден не си прилича. Всеки ден е различно, но има движение, като се стопли времето“, казва шофьорът Георги Вълков пред БТВ.

„Ако трябва от нещо да се оплача е, че намалиха автобусите. Ако има възможност за още автобуси, би било по-добре, особено в събота и неделя“.

Докато хората искат още автобуси по селата, от фирмата превозвач едва поддържат сегашните. Имат 60 курса на ден до всички 44 села, и все по-малко пътници. От две години не са вдигали билетите, но заради скока на горивата ще скочи и цената.

Мирослав Мирчев е единственият превозвач до селата, след като колегите му отказват да работят заради губещите линии.

В опит да запази транспорта до всички 44 села на община Тунджа, кметът Станчо Ставрев приема кризисна мярка – общината да финансира със собствени средства част от разходите на превозвача.

„И сега реално и община Тунджа, и държавата, сме поставени пред риск да оставим 44 населени места без достъп до междуселищен транспорт, защото ние трудно се справяме финансово със субсидиите, които така или иначе осигуряваме на превозвача , но това е изцяло за сметка на общината“, казва кметът на Община Тунджа Станчо Ставрев.

От общината призовават държавата да помогне и да включи ямболските села в мярката, с която сега субсидира само планинските и полупланински райони.