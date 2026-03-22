Ивайло Калушев е бил погребан вчера в Централните софийски гробища

Ивайло Калушев е бил погребан вчера. На церемонията в Централните софийски гробища присъстваха около стотина негови близки и приятели. Информацията идва от поетът Румен Леонидов, който се сбогува с Калушев с пост в социалната мрежа Фейсбук.

Първоначално беше планирано погребението му да бъде в неделя, но след като съобщението се разпространи в социалните мрежи, семейството му реши да промени деня, за да могат близките да се простят с него, без да бъдат притеснявани.

7 февруари е дадата, посочена в смъртния акт на Калушев, допълва Bulgaria ON AIR.

На церемонията прощални думи казаха поетът Румен Леонидов и майката на загиналия с Калушев Николай Златков - Ралица Асенова.