Ивайло Калушев е бил погребан вчера в Централните софийски гробища

22 Март, 2026 09:10 1 777 73

  • ивайло калушев-
  • погребан

Първоначално беше планирано погребението му да бъде в неделя, но след като съобщението се разпространи в социалните мрежи, семейството му реши да промени деня, за да могат близките да се простят с него, без да бъдат притеснявани

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ивайло Калушев е бил погребан вчера. На церемонията в Централните софийски гробища присъстваха около стотина негови близки и приятели. Информацията идва от поетът Румен Леонидов, който се сбогува с Калушев с пост в социалната мрежа Фейсбук.

Първоначално беше планирано погребението му да бъде в неделя, но след като съобщението се разпространи в социалните мрежи, семейството му реши да промени деня, за да могат близките да се простят с него, без да бъдат притеснявани.

7 февруари е дадата, посочена в смъртния акт на Калушев, допълва Bulgaria ON AIR.

На церемонията прощални думи казаха поетът Румен Леонидов и майката на загиналия с Калушев Николай Златков - Ралица Асенова.


Оценка 2.7 от 14 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 az СВО Победа 80

    40 32 Отговор
    Ейййй, направихте "герой" от един педофил!

    Коментиран от #53

    09:17 22.03.2026

  • 5 Румен

    35 13 Отговор
    Днес за безпросветната тълпа тяхното престъпно злодеяние изглежда ненакърнимо, мнозина вярват, че високопоставените повелители на убийствата са абсолютно недосегаеми, ала съдбата не винаги оставя въздаянието си за утре. И не винаги тайните на Мрака остават приживе неосветени. Ние няма да си оставим правото на възмездие единствено с ръцете на Бъдещето. Ние, макар и все още да сме малцинство, не сме трето качество като мнозинството в тази държава. Ние сме първо качество граждани и искаме първокачествено следствие, първокачествена прокуратура и екстра качествено правосъдие!

    Коментиран от #31, #40

    09:17 22.03.2026

  • 6 Само Минаващ

    30 30 Отговор
    Хора наслаждаващи се на детска любов не бива да се отървават по-такъв бърз и лек начин. Заслужават да получат много любов и ласки от съкилийници преди да напуснат.

    Коментиран от #9

    09:18 22.03.2026

  • 7 Р.Л.

    27 9 Отговор
    Макар че Националното ни самосъзнание отдавна е поробено от Силите на Мрака, народът ни свикна да живее в духовен Мрак, да диша не чист въздух, а тъмнина и чернота, свикна да бъде примитиви да ненавижда различното, необяснимото, другостта. Това общество е загърбило звездната карта над себе си, забило е поглед в земята, и гази в себе уличната кал, от която си мисли, че е създадено.
    Както казва дякон Левски, незаконното дете на Свободата, вие, днешните българи свикнахте да криете гузната си съвест зад моите портрети, ковете ги по стените на кабинетите си, и се кълнете, че никога няма да ме забравите, но докато търсите моя предател,вие отдавна забравихте моето дело, и го предадохте като го оставихте недовършено…

    09:19 22.03.2026

  • 8 az СВО Победа 80

    33 26 Отговор
    Сигурно цялото ППДБ е било на погребението. Нали е един от тях!

    Коментиран от #13

    09:20 22.03.2026

  • 9 На бас

    16 12 Отговор

    До коментар #6 от "Само Минаващ":

    Че си ваксиниран!

    09:22 22.03.2026

  • 10 Кратък въпрос

    12 24 Отговор
    На гроба му кръст ли ще има или комунистическа петолъчка....

    Коментиран от #23, #25

    09:23 22.03.2026

  • 11 стоян георгиев

    18 18 Отговор
    Вероятно сега от калушев трябва да се направи герой.жалко само за децата.

    09:24 22.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ами не е

    23 13 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 80":

    един от тях. Ивайло Иванов ивей е бил познат на Зелените, които бяха ракета носител на ПП за изборите. Това са Сандов, Тома Белев, Христанов, които си имат нова коалиция. Познат е и Терзиев. А той е от ДБ.

    Коментиран от #17

    09:29 22.03.2026

  • 14 Поднсен бе

    22 16 Отговор
    траурен венец от името на Политбюро на коалиция ППДБ и лично от лама Василев и лама Атанасов!
    Друг венец бе поднесен от името на ЦК на ППДБ.

    Коментиран от #19

    09:30 22.03.2026

  • 15 Бог да ги

    25 21 Отговор
    прости! Изключително мъже. светли личности, смели и отдадени на природата. Истински воини! Екзекутираха ги ДАНС и Пеевски, защото им разкриха мракобесните схеми!!!

    Коментиран от #37

    09:32 22.03.2026

  • 16 Мир на праха му.

    21 11 Отговор
    И светлина по пътя му в Отвъдното. "Истината е като водата...."

    09:32 22.03.2026

  • 17 az СВО Победа 80

    21 19 Отговор

    До коментар #13 от "Ами не е":

    Всички разбраха що за свинщина е в ППДБ! Педофилски сектанти!

    Коментиран от #28

    09:32 22.03.2026

  • 18 Простотията ходи

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Майка му с":

    по живите.

    09:33 22.03.2026

  • 19 Не се

    20 8 Отговор

    До коментар #14 от "Поднсен бе":

    гаврете с душите на хората, защото има Бог и той знае всичко, както и за вашите грехове!

    09:34 22.03.2026

  • 20 Херодот

    14 18 Отговор
    До колкото ми е известно будистите ги ГОРЯТ и сетне каквото е останало го хвърлят в реката, а тая част на гробищата е ОСВЕТЕНА ЗА ХРИСТИЯНИ . Чий го дири тоя от-падък там.

    09:36 22.03.2026

  • 21 Дали беше опят

    13 17 Отговор
    от поп Ламата?

    Този въпрос може да изглежда второстепен на някого, но всъщнист е ФУНДАМЕНТАЛЕН, понеже от него зависи цялата трансцедентална парадигма на Калушев, всичко, за което се е борил през земния си живот!

    Ако е бил последователен, би трябвало още ПРЕЖИВЕ да е уредил прехода си в небитието! И да е отказал християнско погребение.
    Ако не го е направил, значи целият му живот е бил един фарс, театър, измама.

    Ако го е направил, защо е погребан в християнско гробище? Това също е ФУНДМЕНТАЛЕН въпрос. Това означава, че близките му БЛАМИРАТ целия му светоглед!

    09:38 22.03.2026

  • 22 Питам

    14 17 Отговор
    "Факти", това реклама ли е на Калушев и неговата присъдружна партия ПДРГ

    09:38 22.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 От зората на християнството

    15 13 Отговор
    самоубийците са били погребвани извън гробищата.

    Понеже самоубийството е грях!
    Саамоубиецът отказва последно причастие, намесва се в работата на ВЪРХОВНИЯ СЪДНИК.
    Самоубиецът е богохулник.

    Такива не биват опявани от свещеник.

    Коментиран от #29, #64

    09:40 22.03.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    10 11 Отговор

    До коментар #10 от "Кратък въпрос":

    Ще има знамето на ЕС и венец от ППДБ, за падналия геройски в остояване на евроантлантическите ценности.

    Коментиран от #27

    09:41 22.03.2026

  • 26 БеГемот

    4 8 Отговор
    О,лама!

    09:42 22.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Зората на простотията

    18 9 Отговор

    До коментар #24 от "От зората на християнството":

    Кой ти каза че се самоубива или ти го видя с очите си?

    Коментиран от #38

    09:52 22.03.2026

  • 30 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "На тебе Първо Ника ти":

    Можеш ли ми изправи криви снасраниясигъс?

    09:55 22.03.2026

  • 31 Феликс Дж

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Румен":

    "Полицията е с вързани ръце" - филм от 70-те за Италия.

    09:55 22.03.2026

  • 32 Дали

    4 9 Отговор
    е имало венец от Европейската комисия, платен от Урсула?

    Коментиран от #35

    09:59 22.03.2026

  • 33 Емо

    7 15 Отговор
    Масов убиец и самоубиец!!! В православно гробище, и поклонници пред светлата му памет!!! Изперкал народ, нищо повече...

    10:02 22.03.2026

  • 34 стоян георгиев

    6 6 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    Нямат право да го кремират.може да се наложи нова аутопсия.

    10:04 22.03.2026

  • 35 стоян георгиев

    4 8 Отговор

    До коментар #32 от "Дали":

    Имало е от путин.потомствен доносник и безделник като повечето деца на подобни.

    10:05 22.03.2026

  • 36 Румен

    12 9 Отговор
    Вие свикнахте да живеете в Мрак, да бъдете част от вашия вътрешен Мрак, и затова в днешната ни национална леха виреят само бурени и плевели, също рожби на Мрака. И ако случайно между тях изникне някое цветно цвете, някое различно лютиче, вие веднага го убивате в мрачната си сенчеста прегръдка, защото не прилича на вас.

    Коментиран от #42, #43, #45, #46

    10:06 22.03.2026

  • 37 Хххх

    5 9 Отговор

    До коментар #15 от "Бог да ги":

    И на теб фонтанелата още не ти се е затворила🤣🤣🤣🤣🤣

    10:09 22.03.2026

  • 38 Заключението н официалните органи е

    6 14 Отговор

    До коментар #29 от "Зората на простотията":

    убийства и самоубийство. Точка!

    На теб ли да вярвам?
    Ти ако искаш , вярвай на Вселенския Разум.

    10:10 22.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тити на Кака

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Румен":

    Споко, друже, пациентите на психодиспансерите винаги са били малцинство.
    Както и да е, нека почива в мир този човек, каквото и да е извършил приживе!

    Коментиран от #69

    10:11 22.03.2026

  • 41 Емо

    8 12 Отговор
    Педофил и явно психясал самообявил се за едва ли не бог ,с един файтон последователи,хитър и хлъзгав манипулатор, масов убиец и самоубиец,роднините го боготворят ,затваряйки очи пред престъпленията,извършени от тоя нечовешки,брутален детебиец,, и селски тарикат,измамник ...

    10:14 22.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ако всичко му е било наред

    7 10 Отговор
    защо се гръмна?
    Как се казват тези, които гърмят по себе си?

    10:19 22.03.2026

  • 45 Е, опитвам се да ти отговоря,

    7 4 Отговор

    До коментар #36 от "Румен":

    съвсем кротко, но неуспешно!

    10:19 22.03.2026

  • 46 стоян георгиев

    9 10 Отговор

    До коментар #36 от "Румен":

    Румба я кажи моля какво е работил тоя светилник ? какъв е бил трудовия му стаж последните 30 години?

    10:20 22.03.2026

  • 47 Просветените

    3 6 Отговор
    продължават своето духовно израстване и усъвършенстване, защото просветлението като явление няма таван, то не е един единствен връх, който може завинаги да изкачен и покорен.

    Този Небесен Еверест има различни ИМЕНА и различните ясно виждащи нации се изкачват към Него по различни стръмни и опасни за неподготвените люде маршрути. Особено непристъпен е този Вселенски връх за масата людоеди живеещи и сега между земляните, недостъпен е и за милионите озверели човекоподобия, за онези нещастни същества, чиято душа е изчегъртана от нейното Лоно, от Началото на всички Начала.

    10:21 22.03.2026

  • 48 Цялата банда калитковци

    5 6 Отговор
    начело с Ралица Асенова.
    Без изненада.

    10:21 22.03.2026

  • 49 морския

    3 7 Отговор
    такива трябва да ги кремират ! прахът да се разпръсва далеч в океана ! мисля, че отговаря и на щурите му вярвания.

    10:22 22.03.2026

  • 50 Румене,

    1 6 Отговор
    Твойто цветно цвете много отровно! Завърти ли се някой край него все отнесе някаква отрова. А ще го омае и отнесе парите му, я ще му изкара енергията през фонтанелата. Такива отровни бурени за нищо не са потребни.

    10:23 22.03.2026

  • 51 Асенова се знае,

    2 8 Отговор
    но за Леонидов не знаех.
    Но и не се учудвам.

    10:25 22.03.2026

  • 52 Уж лама, уж нам кво,

    2 7 Отговор
    накрая бум с пищова.
    Някои съвсем изтрещяха от демокрация.

    10:29 22.03.2026

  • 53 Той герой, а ти

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 80":

    си поредната ппроста послушна мишка която се ослушва какво ще и каже "котката" за да не бъде изядена ! Не се ли срамуеаш бе, че нямаш разум за да разбереш, че си манипулиран ? Опааа сгреших, след като нямаш разум това означава и, че не можеш да се засрамиш !

    Коментиран от #54

    10:30 22.03.2026

  • 54 az СВО Победа 80

    3 4 Отговор

    До коментар #53 от "Той герой, а ти":

    И ти ли си педофил?

    Коментиран от #61

    10:32 22.03.2026

  • 55 Двама откачени

    2 3 Отговор
    плачат за третия.
    Будист, май асс…

    10:33 22.03.2026

  • 56 az СВО Победа 80

    3 3 Отговор
    Изводът от всичко.... всеки педофил накрая си получава куршума!

    10:34 22.03.2026

  • 57 Самоубийците

    0 1 Отговор
    не ги погребват в гробищата, а извън тях.

    10:36 22.03.2026

  • 58 …и разбира се,

    0 1 Отговор
    мадам жълта книжка.
    Закъде без нея?

    10:38 22.03.2026

  • 59 Анонимен

    3 1 Отговор
    Боже колко много народ тук бил под влияние, а се чудим защо ни управлява едно дуо от ИЛИТЕРАТИ Тиква/Пеевски ? Някой казал, че тези момчета биле педофили, аз пък казвам, че всички вярващи на милиционерите какво са казали са ПЕДОФИЛИ ! Така ли е бе червеи ? Вие педофили ли сте ? Знаете ли какво е версия и какво е доказателство, а знаете ли бе коментиращи педофилчета ? Някой милиционер доказа ли педофилия в жертвите или само изказа версия ?

    Коментиран от #63

    10:38 22.03.2026

  • 60 Ако беше чел Библията

    1 0 Отговор
    щеше да е още жив.

    10:40 22.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 az СВО Победа 80

    1 2 Отговор
    ППДБ са имали "фирмено" парти на Централните софийски гробища!

    Всъщност, точно там им е мястото....

    10:42 22.03.2026

  • 63 Ма ни йе педофил,

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Анонимен":

    даже и убиец ни йе.
    Нито даже самоубиец!
    И земета й плоска.

    10:43 22.03.2026

  • 64 Веригата

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "От зората на християнството":

    Не е от зората на християнството!
    От времето на най-тъмния му период е - когато животът за много хора става толкова непоносим заради натиска на църквата и феодалите, че измъчените и обезсърчени хора предпочитат смъртта и живот в обещавания рай...Самоубийствата в резултат на силната вяра в задгробния живот станали масово явление, работната ръка намаляла и църквата измислила наказанието за мъртвите...
    Който владее и човешкото съзнание, може да прави каквото си поиска. Просто прелест!

    Коментиран от #72

    10:45 22.03.2026

  • 65 Ма нидейти да лъжити

    1 1 Отговор
    орта, земета й плоска и ламята й свитец!

    10:47 22.03.2026

  • 66 Погребан предсрочно,

    0 0 Отговор
    да не ги притесняват с неудобни въпроси.
    А макулевците къде бляха, че не ходиха?

    10:55 22.03.2026

  • 67 Даже и погребението крият

    0 0 Отговор
    понеже много горди с делата.

    10:59 22.03.2026

  • 68 Добрев

    1 0 Отговор
    Браво! Един паразит по-малко.

    11:02 22.03.2026

  • 69 А знае ли

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тити на Кака":

    какви са мнозинството ? 80%

    11:05 22.03.2026

  • 70 Мунчо

    0 0 Отговор
    И Киро и Мирчев са били там да празнуват. Почерпили са с торта с фигурки на малки голи момченца.

    11:07 22.03.2026

  • 71 борче

    0 0 Отговор
    Много шум за нищо! Даже един бивш ученик на НГДЕК говори за една цифра присъстващи. Като гледам снимката на световно неизвестния поет китките са много малко!
    В деня на гората,оградена с тел ,по която тече ток,пазене от огромни песове и пушки и пистолети!

    11:07 22.03.2026

  • 72 Хайде да не говорим наизуст,

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Веригата":

    а да се обърнем към Извора:

    Животът като дар: Библията учи, че животът е даден от Бог (Битие 2:7) и само Той има властта да определя неговото начало и край (Йов 1:21).
    Заповедта „Не убивай“: Шестата заповед (Изход 20:13) традиционно се тълкува като забрана за отнемане на човешки живот, което включва и собствения.
    Тялото като храм: В Новия завет се казва, че тялото на вярващия е „храм на Светия Дух“ (1 Коринтяни 6:19) и човек трябва да се грижи за него.
    Примери в текста: В Библията са описани няколко случая на самоубийство (напр. Саул, Юда Искариотски, Ахитофел). Те обикновено са представени в контекста на трагедия, отчаяние или духовна изолация, а не като пример за подражание.
    Бог е единственият Съдник.
    Самоубиецът не получава Свето причастие и душата му е обречена на вечна самота.

    11:09 22.03.2026

  • 73 Механик

    0 0 Отговор
    Два въпроса:
    1) Самоубийците нали не ги погребват в гробищата? Кой е разрешил?
    2) В тия гробища има ли погребани мюсюлмани? Ако не, то значи са ХРИСТИЯНСКИ. Кой разреши БУДИСТ да бъде погребан редом с хрисияните?
    п.п.
    Изобщо не съм религиозен и не се заяждам на такава почва. Просто питам "КОЙ НАРУШАВА ПРАВИЛАТА?".
    Не само тия правила, а по принцип.

    11:11 22.03.2026

