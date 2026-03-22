Новини
България »
Радев: Не предлагаме лозунги, а ясни мерки за духовното и материално развитие на страната

22 Март, 2026 14:00 883 66

  • румен радев-
  • прогресивна българия

Първостепенно място в програмата на коалиция „Прогресивна България” е освобождаването на страната от хватката на олигархията

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Прогресивна България” не предлага лозунги, а ясни мерки за развитието на страната. Това заяви пред журналисти президентът (2017 – 2026 г.) и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев, който посети днес старопрестолната столица Велико Търново и участва в отбелязването на празника на града.

Първостепенно място в програмата на коалиция „Прогресивна България” е освобождаването на страната от хватката на олигархията, припомни Радев и отбеляза, че спирането на кражбите и корупцията е от ключово значение за икономическото развитие и за осигуряването на повече приходи в бюджета, които да позволят силна социална политика, качествено образование и здравеопазване.

„Нашата цел не е да даваме подаяния на хората в нужда, а да създадем условия те сами да могат да се грижат за себе си и в това е истинската роля на държавата“, подчерта още той.

Радев заяви, че кандидатите за народни представители от листата на „Прогресивна България” ще работят за Велико Търново не само по време на кампанията и очаква коалицията да постигне много силен резултат в 4-ти МИР. Листата на „Прогресивна България” във Велико Търново е съставена от хора с най-различен профил – юристи, инженери, лекари и други специалисти в своите области, отбеляза още той.

„Велико Търново има огромен потенциал, не само като туристически център”, заяви Румен Радев в отговор на въпрос и подчерта, че градът трябва да се развива и като университетски, и като индустриален център, но трябва да се отчетат проблемите с качеството на въздуха.

Запитан за очакваните от него резултати на предстоящите избори, Радев подчерта, че отчита социологическите данни, които отреждат сигурно първо място на „Прогресивна България”, но не разчита на тях, а на силната програма на коалицията.

„Нашата изключително силна програма е насочена към духовното и материално развитие на страната ни и гражданите. Именно с тази програма и с работата на нашите съратници по места разчитам да постигнем успех, така че след изборите да можем по най-бързия начин да формираме устойчиво мнозинство в парламента и оперативно работещо правителство, за да решаваме не само проблемите на хората, а да започнем ускорено да развиваме нашата страна”, заяви още Румен Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    22 6 Отговор
    Както е тръгнало и Румбата ще раздава кюфтета на корем.

    14:04 22.03.2026

  • 4 От чужбина

    14 33 Отговор
    Българите в чужбина ще гласуваме за теб г-н Президент. Ако и ти се изложиш, свърши, няма да се прибираме

    Коментиран от #32, #38, #39

    14:05 22.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 гепи ново начало

    10 6 Отговор
    в панделата

    14:07 22.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 КОЛЬО ПАРЪМА

    12 26 Отговор
    Вярата ни е в теб Радев

    14:08 22.03.2026

  • 10 кака, дето го отрака

    8 4 Отговор
    Дреме ми на лисицата!

    14:08 22.03.2026

  • 11 ъгъл

    8 8 Отговор
    хватката на олигархията,шефа на мафията е избран за нов началник герберански

    14:09 22.03.2026

  • 12 генерал Боташов

    25 8 Отговор
    Предлагаме ви по много от старото, вЕрвайте ми.

    14:10 22.03.2026

  • 13 Факти

    18 10 Отговор
    Радев управлява две години и половина със служебни правителства и ни свали чувствително стандарта на живот. Затова сега слага духовното на първо място. Да си знаем какво ни чака с него.

    14:10 22.03.2026

  • 14 ПРОГРЕСИВЕН ОПЕРАТОР НА 🚽

    8 3 Отговор
    И ДА ЗНАЕТЕ....ЕЛВИС Е ЖИВ ...☝

    14:11 22.03.2026

  • 15 Гого

    9 4 Отговор
    ни ти вервом бритчед ич

    14:12 22.03.2026

  • 16 Напротив

    27 1 Отговор
    Гледах директно представянето на Програмата от зала 3 на НДК !
    Гледах и не вЕрвах на ушите си ! 😀 До там ли стигнахте да "пишат" нещата новите юпита ! Царя го провалиха точно те !
    Всяка една Програма обърната към хората трябва да е ОБИКНОВЕНА КАТО ВОДА И ХЛЯБ !
    И стига с тая висока добавена стойност ! Всички смешни станахте ! Забравяте, че ядете това дето хората го кОПат с двете си ръце !
    Те заради това и процентите ви падат !!!

    14:13 22.03.2026

  • 17 Европеец

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    Така е.... Приказки, лозунги, приказки, лозунги и пак отначало...... От сега съжалявам, тия които ще гласуват за него.... Ще гласувам за Възраждане на България,та дано отново да станем държава....

    Коментиран от #63

    14:13 22.03.2026

  • 18 Президентска Бутафория

    16 2 Отговор
    Не предлагаме лозунги, а мерки.
    "да започнем ускорено да развиваме нашата страна”, заяви още Румен Радев." (не било лозунг, както изглежда, нарекли са го мерка ) Въпроса: КАК? стои без отговор, но има съкрална парола формулирана от Корнелия: Ще премахнем модела Борисов-Пеевски, (та така ще е евтин например дизела и ще стане АЕЦ Белене).

    14:13 22.03.2026

  • 19 То програма няма

    18 3 Отговор
    Ама иначе била "Нашата изключително силна програма"....

    14:13 22.03.2026

  • 20 Избирател

    8 2 Отговор
    Много искам да гласувам за теб Радев, но как да го направя, като си приел хора от ВМРО. Има заявка да управляваш с предателите ПП-ДБ, може би и с БСП, ако влязат. Излез и ясно заяви, че в никакъв случай няма да се коалираш с партии, които бяха в управление с ГЕРБ и ще го направя.

    14:14 22.03.2026

  • 21 Пълни глупости !

    18 2 Отговор
    " духовното и материално развитие на страната ни и гражданите " ......

    14:15 22.03.2026

  • 22 Не лозунги, а мерки....

    13 1 Отговор
    Че то няма нито една мярка.... кръгла нула

    14:17 22.03.2026

  • 23 хмммм

    11 1 Отговор
    Какво ти духовно развитие. Вие с Бойко се подигравате на народа!

    14:17 22.03.2026

  • 24 Т Живков

    14 2 Отговор
    И тоя червенспермояд се нада на държавната трапеза

    14:18 22.03.2026

  • 25 ДА ЗА ТЕБ СЪМ РАДЕВ

    4 9 Отговор
    ОБАЧЕ ВИНАГИ СЪМ КАЗВАЛ ПИША ЧЕ ДУМИТЕ СА ИЗЛИШНИ. ДЕЛА ТРЯБВАТ ЧОВЕКО. СТИГА ПИСА КАКТО ПО ДОЛУ ПИШЕ ЛОЗУНГИ. ДЕЛА И ДЕЛА. НЕ САМО ДА ГИ ИЗХВЪРЛИШ НО И ДА ГИ ДОВЪРШИШ У ЗАТВОРА ДА ГИ ВКАРАШ. РАЗСЛЕДВАНЕ СЪД А СЪДИЯТА МОЖЕ И ДА РЕШИ ДА ВЪРНАТ НЕЩО ОТ КРАДНАТОТО.

    14:19 22.03.2026

  • 26 муцунка

    13 2 Отговор
    Не предлагаме лозунги, а яки вицове!

    14:20 22.03.2026

  • 27 Питар

    11 2 Отговор
    Проекта на Румен Радев е най големия успех на КГБ и ДС.
    След падането на комунизма.
    Ще видим до къде ще го докарат.
    И от нас населението на Република България също зависи до голяма степен.

    14:20 22.03.2026

  • 28 Да....

    15 0 Отговор
    Фалшив, изкуствен - продажен
    Злото с натовските пагони

    14:20 22.03.2026

  • 29 Интелектуалеца Радеф

    15 0 Отговор
    е срам за тези, които не забравят че живеят в 21век.Събирайте капачки да му построи те мавзолей на тоя недодялан сельо.

    14:21 22.03.2026

  • 30 Лозунги

    13 0 Отговор
    Лозунг до лозунг! Румен копринката защо не отиде на протестите, а сега омайва хората с лакардии. Масонът ложата в НС ли ще мести?

    14:21 22.03.2026

  • 31 Гост

    10 0 Отговор
    И как смята да очисти олигархията? Целите са ясни. А методите?

    14:21 22.03.2026

  • 32 Кажи

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "От чужбина":

    От Тюркай, ха ха..

    14:22 22.03.2026

  • 33 Хараламби

    2 13 Отговор
    Радев е единствена надежда. На където и да погледна, другото е компроментирано. Няма да гласувам за хора които докараха държавата ни до колония с робски окови.

    14:22 22.03.2026

  • 34 Интелектуалеца Радеф

    9 2 Отговор
    е срам за тези, които не забравят че живеят в 21век.Събирайте капачки да му построи те мавзолей на тоя недодялан сельо.

    14:23 22.03.2026

  • 35 малко истински факти

    13 2 Отговор
    Долнопробен и лъжлив моцковски лицемер , първо инсталира шалатанмафията, за да ни продава руцки газ на тройна цена , а сега иска да инсталира себе си като ръководител на новата шарлатания .

    14:23 22.03.2026

  • 36 РЕАЛИСТ

    9 1 Отговор
    Радев: Не предлагаме лозунги, а ясни мерки за духовното и материално развитие на страната

    ПРЕДЛАГАТЕ 1 ЧАСОВНИК С ВЕРИГА ЗА 2 те РЪЦЕ

    14:25 22.03.2026

  • 37 Радев изкара два мандата

    9 1 Отговор
    само на локуми и сладки приказки, сега щял да се промени и да предлага решения?!
    Вярва ли някой?
    Той ще бъде слеващия премиер, така се разбраха с Борисов и Доган и се пригответе за красиви бещания на всеки по нещо и за прибиране с двете шепи зад гърба на всички.
    Ще има солидна подкрепа в следващия парламент и ще упрааавлява с познатата му шайка- ППДБ, а ако влязат БСП, МЕЧ и Величие- и с тях.
    Възраждане може също да се присъедини.

    Това ознаава всички кремълски прксита под едно юмруче.

    Всичко това дължим на Бойко Методиев и Доган.

    14:26 22.03.2026

  • 38 Вземете си го в чужбина

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "От чужбина":

    И не се връщайте

    14:26 22.03.2026

  • 39 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "От чужбина":

    АМА ВИЕ СТЕ АРГАТИ УМНИГЕ ОБРАЗОВАНИТЕ УСПЕШНИГЕ НИКОГААААА НЯМА ДА СЕ ХВАНАТ НА РЕГРЕСИТЕ НА ВЪДИЧКАТА

    Коментиран от #65

    14:26 22.03.2026

  • 40 Промяна

    5 2 Отговор
    РЕГРЕСИНАТОВАРИЛИ СЕ НА СКЪПИ ДЖИПОВЕ НАФУНДРЕНИ СЪС СКЪПИ КОСТЬОМИ НАКЪДЕ СТЕ ТРЪГНАЛИ КОГО ЛЪЖЕТЕ ИМА ЛИ МАЛОУМНИЦИ ДА ВИСЕ ВЪРЖАТ НА ЛЪЖИТЕ

    14:29 22.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Нещеме нии лозунги и обещания

    4 0 Отговор
    Искаме 100 евро за жоба и кепаби и наливна бира на корем и гласуваме само тогава иначе не

    14:30 22.03.2026

  • 43 Всички олигарси

    9 0 Отговор
    наредени зад него в партията му, но инак щял да ги бори!

    Само една крачка да мръдне в страни и Копринков ще му издаде всички длавери.
    Няма мърдане Резидента, Кремъл ще го държи на къс повод.

    14:30 22.03.2026

  • 44 Това което за сега е ясно е

    6 1 Отговор
    Че Радев НЕ е никаква алтернатива на нищо. Чертае външна политика: твърд курс към ЕС и НАТО в разпадащ се световен ред. Очакванията към Радев: между „проруски уклон“, "Див Атлантизъм" или "Баланс" не се оправдават.Това поставя бъдещето на радевата България в ситуация на ограничена гъвкавост. Вместо адаптивна дипломация, съобразена с новите реалности, се предлага задълбочаване на обвързаността с ЕС, НАТО и САЩ – структури, които самите преминават през вътрешни кризи и трансформации. Мерки за духовното и материално развитие на страната НЯМА ! Радев се оказва поредният лъжлив популист.

    14:30 22.03.2026

  • 45 Промяна

    5 2 Отговор
    ОЩЕ НЯМАТ НИКАКВА РЕАЛНА ВЛАСТ И ДЕРМЕНДЖИЕВ ЧРЕЗ СЛУЖЕБНИЦИТЕ ВЪРЛУВА В НАШЕТО МВР

    14:31 22.03.2026

  • 46 Перо

    7 0 Отговор
    Намерения, без методика и план, без начин на реализация са празни приказки и лозунги! Прилича ми на “проектите” на БСП, където бомбастично обещават всичко розово, но за сметка на бюджета в трилиони, от името на БСП! Сигурно парите за пълнене на бюджета падат от небето! Например искат общински жилища с мижави наеми за младите, но бюджета да се изръси с € 1 млрд., от името на БСП! Държавата да плаща на майките стипендии, които искат да учат във ВУЗ и т.н., плюс безплатни детски градини, различни помощи и бенефити! Всеки проект по € 1 млрд. от парите на данъкоплатците, без начин на осъществяване и срок на възвращаемост! Слава богу, че тая партия няма да прескочи изборната бариера, а “програмата” на Радев е като програмата на царя за 800 дни! Акцентът е поставен за неуредиците на това правителство, които трябва да се оправят, но незнайно как и за колко време! Само локуми, без ориентиране във настоящето време и реална ситуация! Всичко е бля, бля, бля,…… ! За кадровото обезпечаване да не говорим!

    14:31 22.03.2026

  • 47 Хан Петро

    5 0 Отговор
    Ехаа!Духовно и сексуално пречистване!

    14:31 22.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 альоооооооооо

    7 0 Отговор
    Лъжлив непотребни и нищо повече , защо не каже десетките милиони ,които излива в предизборна пропаганда , че идват от същите онези червени олигарси , с които иска да замазва очите на хората ,за да се докопа до кокала и да гризе бедния народ .

    14:33 22.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Споко,

    2 2 Отговор
    тия, които се притесняват да гласуват за Радев, че давал заявка за съешаване с ПП- ДБ, такава заявка няма. Той им съскаше, че били шарлатани, излезе от порламентарната зала , когато се заклеваше правителството Денков, че било Франкенщайн. Хиреще се като зелка като се сглобяваха гербави бединена лъжица, нананайки с любезното съдействие на дебелето. Така че ПП - ДБ и както вечи каза госпожа Радева не са в радевата схема. Честито, шарани!

    14:34 22.03.2026

  • 52 Ристе Кувашевски

    5 0 Отговор
    И как ша стани, питам?

    14:34 22.03.2026

  • 53 Казват

    4 0 Отговор
    че единия бил прочел само една книга,а другия - 1001, ама аз разлика между тях не виждам.

    14:35 22.03.2026

  • 54 Въобще не им вярвам

    1 1 Отговор
    и на тая поредна пасмина да ви кажа

    14:35 22.03.2026

  • 55 Пустиня(к)

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Промяна":

    Ба та у неграмотното говедо! Оно и я така пишем, ма па ти напрао са наси(р)аш.

    14:37 22.03.2026

  • 56 да си кажем истината

    2 0 Отговор
    Този е първо за затвора , като нагъл моцковскийрезидент , а после за забрана да заема каквато и да е обществена длъжност , като вреден за държавата ни .

    14:39 22.03.2026

  • 57 Къде е тая

    1 0 Отговор
    "Нашата изключително силна програма".... Да не би да е и тя секретна ?

    14:41 22.03.2026

  • 58 Стенли

    0 0 Отговор
    За мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си е чист натовски генерал което лошо няма но не бива да заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници

    14:41 22.03.2026

  • 59 Да му кажа

    0 0 Отговор
    ...на Радев...
    Че в празните си ,възвишени слова,бърка ...ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА на това дето ще...,,ИЗГРАЖДА"...Не ДУХОВНОТО и МАТЕРИАЛНОТО развитие,а в обратен ред!
    БАЗАТА е преди...НАДСТРОЙКАТА !

    14:43 22.03.2026

  • 60 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Върни парите които хариза на турците. За олигархията вече сме го чували. На Домуса и на Бобокови парите са в чужбина. Ще им хванеш опинците.

    14:44 22.03.2026

  • 61 орбан е пътник

    0 1 Отговор
    , време е новата руска слугиня да влезе в Брюксел.

    14:44 22.03.2026

  • 62 ясни са мерките за развитието ....

    2 0 Отговор
    Пенсия, заплата, даже 3 заплати, парламентарна субсидия и ТЕЛК евентуално

    14:44 22.03.2026

  • 63 Стенли

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    Много точно казано и аз не виждам друга алтернатива освен ВЪЗРАЖДАНЕ защото единствено те искрено поискаха референдум за еврозоната а не като Радев един път каже не може друг път може 🤨

    14:44 22.03.2026

  • 64 Нехиs

    0 0 Отговор
    Мунчо, нали твоят Кокорчо и той щеше да спира кражбите и корупцията? Нали Борисов крадеше по 8 млрд на година? Управлявахте 3 години - защо нямаме излишък от 8х3 = 24 милиарда?

    14:45 22.03.2026

  • 65 Ти ли си умен и успешен

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Промяна":

    Бе въшкарино скапан

    14:45 22.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове