Радев: Не предлагаме лозунги, а ясни мерки за духовното и материално развитие на страната

„Прогресивна България” не предлага лозунги, а ясни мерки за развитието на страната. Това заяви пред журналисти президентът (2017 – 2026 г.) и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев, който посети днес старопрестолната столица Велико Търново и участва в отбелязването на празника на града.
Първостепенно място в програмата на коалиция „Прогресивна България” е освобождаването на страната от хватката на олигархията, припомни Радев и отбеляза, че спирането на кражбите и корупцията е от ключово значение за икономическото развитие и за осигуряването на повече приходи в бюджета, които да позволят силна социална политика, качествено образование и здравеопазване.
„Нашата цел не е да даваме подаяния на хората в нужда, а да създадем условия те сами да могат да се грижат за себе си и в това е истинската роля на държавата“, подчерта още той.
Радев заяви, че кандидатите за народни представители от листата на „Прогресивна България” ще работят за Велико Търново не само по време на кампанията и очаква коалицията да постигне много силен резултат в 4-ти МИР. Листата на „Прогресивна България” във Велико Търново е съставена от хора с най-различен профил – юристи, инженери, лекари и други специалисти в своите области, отбеляза още той.
„Велико Търново има огромен потенциал, не само като туристически център”, заяви Румен Радев в отговор на въпрос и подчерта, че градът трябва да се развива и като университетски, и като индустриален център, но трябва да се отчетат проблемите с качеството на въздуха.
Запитан за очакваните от него резултати на предстоящите избори, Радев подчерта, че отчита социологическите данни, които отреждат сигурно първо място на „Прогресивна България”, но не разчита на тях, а на силната програма на коалицията.
„Нашата изключително силна програма е насочена към духовното и материално развитие на страната ни и гражданите. Именно с тази програма и с работата на нашите съратници по места разчитам да постигнем успех, така че след изборите да можем по най-бързия начин да формираме устойчиво мнозинство в парламента и оперативно работещо правителство, за да решаваме не само проблемите на хората, а да започнем ускорено да развиваме нашата страна”, заяви още Румен Радев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Сатана Z
14:04 22.03.2026
4 От чужбина
Коментиран от #32, #38, #39
14:05 22.03.2026
7 гепи ново начало
14:07 22.03.2026
9 КОЛЬО ПАРЪМА
14:08 22.03.2026
10 кака, дето го отрака
14:08 22.03.2026
11 ъгъл
14:09 22.03.2026
12 генерал Боташов
14:10 22.03.2026
13 Факти
14:10 22.03.2026
14 ПРОГРЕСИВЕН ОПЕРАТОР НА 🚽
14:11 22.03.2026
15 Гого
14:12 22.03.2026
16 Напротив
Гледах и не вЕрвах на ушите си ! 😀 До там ли стигнахте да "пишат" нещата новите юпита ! Царя го провалиха точно те !
Всяка една Програма обърната към хората трябва да е ОБИКНОВЕНА КАТО ВОДА И ХЛЯБ !
И стига с тая висока добавена стойност ! Всички смешни станахте ! Забравяте, че ядете това дето хората го кОПат с двете си ръце !
Те заради това и процентите ви падат !!!
14:13 22.03.2026
17 Европеец
До коментар #1 от "надарена кака":Така е.... Приказки, лозунги, приказки, лозунги и пак отначало...... От сега съжалявам, тия които ще гласуват за него.... Ще гласувам за Възраждане на България,та дано отново да станем държава....
Коментиран от #63
14:13 22.03.2026
18 Президентска Бутафория
"да започнем ускорено да развиваме нашата страна”, заяви още Румен Радев." (не било лозунг, както изглежда, нарекли са го мерка ) Въпроса: КАК? стои без отговор, но има съкрална парола формулирана от Корнелия: Ще премахнем модела Борисов-Пеевски, (та така ще е евтин например дизела и ще стане АЕЦ Белене).
14:13 22.03.2026
19 То програма няма
14:13 22.03.2026
20 Избирател
14:14 22.03.2026
21 Пълни глупости !
14:15 22.03.2026
22 Не лозунги, а мерки....
14:17 22.03.2026
23 хмммм
14:17 22.03.2026
24 Т Живков
14:18 22.03.2026
25 ДА ЗА ТЕБ СЪМ РАДЕВ
14:19 22.03.2026
26 муцунка
14:20 22.03.2026
27 Питар
След падането на комунизма.
Ще видим до къде ще го докарат.
И от нас населението на Република България също зависи до голяма степен.
14:20 22.03.2026
28 Да....
Злото с натовските пагони
14:20 22.03.2026
29 Интелектуалеца Радеф
14:21 22.03.2026
30 Лозунги
14:21 22.03.2026
31 Гост
14:21 22.03.2026
32 Кажи
До коментар #4 от "От чужбина":От Тюркай, ха ха..
14:22 22.03.2026
33 Хараламби
14:22 22.03.2026
34 Интелектуалеца Радеф
14:23 22.03.2026
35 малко истински факти
14:23 22.03.2026
36 РЕАЛИСТ
ПРЕДЛАГАТЕ 1 ЧАСОВНИК С ВЕРИГА ЗА 2 те РЪЦЕ
14:25 22.03.2026
37 Радев изкара два мандата
Вярва ли някой?
Той ще бъде слеващия премиер, така се разбраха с Борисов и Доган и се пригответе за красиви бещания на всеки по нещо и за прибиране с двете шепи зад гърба на всички.
Ще има солидна подкрепа в следващия парламент и ще упрааавлява с познатата му шайка- ППДБ, а ако влязат БСП, МЕЧ и Величие- и с тях.
Възраждане може също да се присъедини.
Това ознаава всички кремълски прксита под едно юмруче.
Всичко това дължим на Бойко Методиев и Доган.
14:26 22.03.2026
38 Вземете си го в чужбина
До коментар #4 от "От чужбина":И не се връщайте
14:26 22.03.2026
39 Промяна
До коментар #4 от "От чужбина":АМА ВИЕ СТЕ АРГАТИ УМНИГЕ ОБРАЗОВАНИТЕ УСПЕШНИГЕ НИКОГААААА НЯМА ДА СЕ ХВАНАТ НА РЕГРЕСИТЕ НА ВЪДИЧКАТА
Коментиран от #65
14:26 22.03.2026
40 Промяна
14:29 22.03.2026
42 Нещеме нии лозунги и обещания
14:30 22.03.2026
43 Всички олигарси
Само една крачка да мръдне в страни и Копринков ще му издаде всички длавери.
Няма мърдане Резидента, Кремъл ще го държи на къс повод.
14:30 22.03.2026
44 Това което за сега е ясно е
14:30 22.03.2026
45 Промяна
14:31 22.03.2026
46 Перо
14:31 22.03.2026
47 Хан Петро
14:31 22.03.2026
49 альоооооооооо
14:33 22.03.2026
51 Споко,
14:34 22.03.2026
52 Ристе Кувашевски
14:34 22.03.2026
53 Казват
14:35 22.03.2026
54 Въобще не им вярвам
14:35 22.03.2026
55 Пустиня(к)
До коментар #41 от "Промяна":Ба та у неграмотното говедо! Оно и я така пишем, ма па ти напрао са наси(р)аш.
14:37 22.03.2026
56 да си кажем истината
14:39 22.03.2026
57 Къде е тая
14:41 22.03.2026
58 Стенли
14:41 22.03.2026
59 Да му кажа
Че в празните си ,възвишени слова,бърка ...ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА на това дето ще...,,ИЗГРАЖДА"...Не ДУХОВНОТО и МАТЕРИАЛНОТО развитие,а в обратен ред!
БАЗАТА е преди...НАДСТРОЙКАТА !
14:43 22.03.2026
60 Данко Харсъзина
14:44 22.03.2026
61 орбан е пътник
14:44 22.03.2026
62 ясни са мерките за развитието ....
14:44 22.03.2026
63 Стенли
До коментар #17 от "Европеец":Много точно казано и аз не виждам друга алтернатива освен ВЪЗРАЖДАНЕ защото единствено те искрено поискаха референдум за еврозоната а не като Радев един път каже не може друг път може 🤨
14:44 22.03.2026
64 Нехиs
14:45 22.03.2026
65 Ти ли си умен и успешен
До коментар #39 от "Промяна":Бе въшкарино скапан
14:45 22.03.2026
