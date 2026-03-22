Атанас Пеканов: България ще загуби между един и два милиарда евро по ПВУ

22 Март, 2026 14:32 454 10

Срещаме трудности по ПВУ, защото Европа дава парите само срещу реформи. Реформите по отношение на антикорупцията не се случиха

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България ще загуби между един и два милиарда евро по ПВУ. Такава прогноза направи пред БНР бившият вицепремиер Атанас Пеканов.

Парламентът успя да приеме два законопроекта на последното си редовно заседание преди изборите, които са поставени като условие за получаване на стотици милиони евро по Плана за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Междувременно обаче парламентарната енергийна комисия предложи забрана служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков да предприема действия по реформирането на Българския енергиен холдинг. Забраната беше приета в пленарната зала. Изваждането на държавните "Мини Марица изток" и ТЕЦ "Марица Изток" 2 от структурата на холдинга беше договорено с Европейската комисия като условие за изплащане на 437 млн. евро по ПВУ. Според Трайков "няма да бъде получено нито евро", ако депутатите спрат преструктурирането на БЕХ.

Мнозинството в парламента продължава дълго време да бъде прокорупционно, а не антикорупционно, и антиреформистко, а не прореформистко, заяви Пеканов: "Срещаме трудности по ПВУ, защото Европа дава парите само срещу реформи. Реформите по отношение на антикорупцията не се случиха. Съвсем скоро ще изгубим голяма сума пари заради това. А тази седмица беше забранено да се направи една от ключовите в сектор "Енергетика" – реформирането на БЕХ. През цялата минала година имаше хвалебствия колко добре се справя правителството, че е предоговорен плана. В началото на тази година Борисов каза, че няма вече опасности, няма проблеми. Зелената сделка сме я предоговорили, отпаднала е и т.н. Всъщност няма нищо такова. Най-трудните реформи – като тази на БЕХ, продължават да бъдат в плана".

Атанас Пеканов обясни, че виждането на ЕК е, че всички държавни дружества трябва да бъдат отделени едно от друго, за да не може тези, които са печеливши, да наливат на губещите.

"Но в сектор "Енергетика" има някои специфични особености. Има волатилност на цените. Изложени сме на всякакви геополитически кризи. Освен да намалим вредните емисии, трябва да мислим и за стретегическата автономност на Европа. Реформата на БЕХ в тези времена наистина изглежда трудна", отбеляза той.

"Големият въпрос е дали могат да излязат на печалба държавните "Мини Марица изток" и ТЕЦ "Марица Изток" 2, ако бъдат изведени от системата на БЕХ. Там трябва да запазим работните места, които можем и да започнем да изграждаме нови, които ще бъдат устойчиви за бъдещето. Това е ключов регион за страната ни. Ситуацията е доста трудна и стресираща за пазарите", подчерта Пеканов.

"Предстоят още рискове, ако нещата не се решат по-бързо. Действията на американската администрация за момента не ни дават сигурност в коя посока ще поемат. Европа трябва да се бори да е по-суверенна", каза още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стотици милиарди

    8 3 Отговор
    Европа дава само на Украйна.

    Коментиран от #10

    14:35 22.03.2026

  • 2 Гост

    6 3 Отговор
    Понеже Гюров не е от партията на Урсулиците и Тиквите и затова няма пари.

    14:36 22.03.2026

  • 3 Ще загуби,

    4 0 Отговор
    но си имаме кочина. България на две пухкави мечета

    14:38 22.03.2026

  • 4 Хаха

    4 0 Отговор
    Даваха по Сашо Диков Бойко, Гешев и Пепи Еврото са откраднали един багажник злато.

    14:39 22.03.2026

  • 5 Пеканов не е печен

    2 1 Отговор
    А колко ще спечели България, ако също като Холандия сиктирдоса тия ойро-престъпници със всичките им погребални планове и не си затрие от раз енергетиката?

    14:40 22.03.2026

  • 6 ГОЛЕМИЯТ ВЪПРОС ТУК Е:

    1 3 Отговор
    Щяхме ли да изтървем тези пари, ако не беше изгонено правителството - не че много ги харесвам! Писна ми обаче да слушам промянаджиите да се оправдават с разни смешни аргументи от рода на кой се облекчи в боксерките ми!

    14:40 22.03.2026

  • 7 Лост

    1 0 Отговор
    Цитати от филма "Петимата от Моби Дик".
    -Морето не е до колене.
    Морето много дава,но и много взема.
    Като си спряхме 4блока на АЕЦ Козлодуй, какво взехме и какво загубихме?

    14:41 22.03.2026

  • 8 България нищо не губи

    0 0 Отговор
    И без това тези пари щяха да отидат у чекмеджета, у парапети, у физкутурници, у Потния дето инвестира в слънчеви паркове. Въобще у вкиснатия каймак на България. Местим и се кефим, няма кокал за крадците. Само от нас каквото вземат. Ама то и у нас не остана, да дойдат да ми вземат скъсаните металски дънки, дето имат повече кръпки от кръпките на Васко Подуенското.

    14:44 22.03.2026

  • 9 пак управляват

    0 0 Отговор
    Неможачите и така нескопосано написаха плана, че да стане абсолютно неизпълним.
    ПВУ - Закриване на маришките централи срещу евро пари.

    14:45 22.03.2026

  • 10 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стотици милиарди":

    Прав си ,така е.... А тоя "професор" на снимката ми е адски противен....

    14:46 22.03.2026

