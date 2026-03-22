Борисов: ГЕРБ е най-стабилната европейска партия

ГЕРБ е най-стабилната европейска партия. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на отчетно-изборното Национално събрание на партията.

Когато беше гръцката финансова криза - ние приложихме такива мерки, че не се отрази на България. Когато дойде миграционната криза - водихме истинска битка да не се допуска незаконна миграция. Тогава беше огромна атака към мен и правителството на България. Аз не се огънах, а направихме най-надеждната граница в ЕС. След това дойде COVID - ние първи затваряхме и първи отваряхме. Само в България, единствени в света, на Великден не затворихме църквите и манастирите, българите бяха в тях и се молиха. Не затворихме нито един католически храм, нито една джамия. Водихме много добра външна политика, изградихме Балкански поток. Докато в Европа говорят - България първа направи вертикални коридори. Само в България газопроводите са 100% собственост на българите, държавни, заяви още Борисов.

И добави: "Войната изисква да взимаш страна. С Путин, с Русия имахме прекрасни работни отношения. Войната в Украйна - застанахме срещу агресора. Затова от първия ден украинското знаме е в нашите кабинети, затова нашите министри правят всичко необходимо. България е направила много повече от много европейски държави за Украйна".

Ако можеше да добавя нещо към "Ред, работа, растеж" - най-отпред щях да напиша мир, посочи още Борисов.