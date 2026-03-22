Борисов: ГЕРБ е най-стабилната европейска партия

22 Март, 2026 14:58 1 117 106

Водихме много добра външна политика, изградихме Балкански поток. Докато в Европа говорят - България първа направи вертикални коридори

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ е най-стабилната европейска партия. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на отчетно-изборното Национално събрание на партията.

Когато беше гръцката финансова криза - ние приложихме такива мерки, че не се отрази на България. Когато дойде миграционната криза - водихме истинска битка да не се допуска незаконна миграция. Тогава беше огромна атака към мен и правителството на България. Аз не се огънах, а направихме най-надеждната граница в ЕС. След това дойде COVID - ние първи затваряхме и първи отваряхме. Само в България, единствени в света, на Великден не затворихме църквите и манастирите, българите бяха в тях и се молиха. Не затворихме нито един католически храм, нито една джамия. Водихме много добра външна политика, изградихме Балкански поток. Докато в Европа говорят - България първа направи вертикални коридори. Само в България газопроводите са 100% собственост на българите, държавни, заяви още Борисов.

И добави: "Войната изисква да взимаш страна. С Путин, с Русия имахме прекрасни работни отношения. Войната в Украйна - застанахме срещу агресора. Затова от първия ден украинското знаме е в нашите кабинети, затова нашите министри правят всичко необходимо. България е направила много повече от много европейски държави за Украйна".

Ако можеше да добавя нещо към "Ред, работа, растеж" - най-отпред щях да напиша мир, посочи още Борисов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    81 5 Отговор
    И най-крадливата

    Коментиран от #50

    15:00 22.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Панов

    63 5 Отговор
    Пеевски държи изкъсо Борисов с видео на което Борисов прави фeлациo на Пеевски. "Услугата" е поискана за да не задвижи Сарафов делото "Барселона". За това и ГЕРБ не иска да смени ВСС.

    Коментиран от #78

    15:00 22.03.2026

  • 5 Хасковски каунь

    71 3 Отговор
    ГЕРБ е най-стабилната европейска партия .....в кражбите

    15:01 22.03.2026

  • 6 Пич

    52 1 Отговор
    ....... майката.......... майката........... майката......... лелята........

    15:01 22.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    54 1 Отговор
    Коя е Мата Хари? Тиквата при бай Ставри

    Коментиран от #59

    15:01 22.03.2026

  • 8 Лост

    46 3 Отговор
    Аз,аз,аз,аз.То пък голям праз.

    15:01 22.03.2026

  • 9 На пачки

    53 3 Отговор
    крадени и на килограми - тонове !

    Коментиран от #73

    15:02 22.03.2026

  • 10 Тома

    53 1 Отговор
    Веднага когато прочетох излязат да видя дали е ден или нощ защото тиквата въобще не лъже

    15:02 22.03.2026

  • 11 Учителя на Назарян

    39 2 Отговор
    Изразът „с 200“ е популярна препратка към изтекъл аудиозапис на Бойко Борисов от 2020 г., в който той използва фразата „да ги таковам с 200“ по адрес на свои политически опоненти и международни партньори. Във Вашия контекст вероятно става дума за иронично или метафорично описание на политическото му поведение спрямо Урсула фон дер Лайен.

    Коментиран от #46

    15:02 22.03.2026

  • 12 Коментар

    42 2 Отговор
    Борисов заминава за затвора в град Яши Румъния за да не възпрепятства събирането на доказателства по делото за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите

    15:02 22.03.2026

  • 13 Ха ха ха ха ха ха ха

    36 1 Отговор
    19 април. И леле какооооо

    15:03 22.03.2026

  • 14 Кюлчета и пачки

    42 2 Отговор
    Къщичка в Барселона

    15:04 22.03.2026

  • 15 Дориана

    36 4 Отговор
    Борисов да си знае мястото , а то е Вън от Парламента и политиката. Достатъчно вреди нанесе за България. Шенген се разпада , защото както се очакваше започна Световна етническа война. И точно Шенген ще допринесе за лесното превземане на Европа от мигрантите, които напускаха безразборно, а ЕС се разпада и България ще трябва да се върне към Българския Лев.И като прибавим мафията и корупцията, която създаде с помощта на Пеевски равносметката от неговото управление и плачевна.

    15:04 22.03.2026

  • 16 Алигбегова

    30 2 Отговор
    Борисов ще бъде заличен от Пеевски до изборите заради мизериите, които му направи. ГЕРББ и ново начало ще са в коалиция още преди изборите

    15:05 22.03.2026

  • 17 Дориана

    40 3 Отговор
    Борисов и Пеевски си мислеха , че ще могат да ограбват България перманентно. За това се обградиха и в Парламента с предателските партии ИТН и БСП ОЛ , които се превърнаха в техни защитници и пазители на корупцията и мафията. Сега дойде времето когато ще разберат , че времето им на кражби приключи.И ще го разберат по трудния начин.

    15:06 22.03.2026

  • 18 Вярно Е !

    31 3 Отговор
    Вярно Е !

    Предлага !

    Най - Стабилното !

    Мачкане !

    На Законодателството В България !

    Без Конкуренция !

    15:06 22.03.2026

  • 19 ГЕРБ дължат обяснение

    18 5 Отговор
    защо сдадоха властта на Радев , след като цяла годиина ни обясняваха как жертвали рейтинга си в името на стабилноста на България, какви негативи понасяли само и само да има стабилно правителство, което да изкара ЦЯЛ мандат.
    Боко по цял ден обясняваше как навсякъде около нас имало войни и той за това напрвил такива големи компромиси с БСП и ИТН!
    И какво- два мижави протеста и хоп- оставка.
    Остава убеждението, че Боко се договори с Доган и Радев за смянаата на властта.
    Както и при предишната сглобка, която също бе дело на тези тримата- Боко, Доган и Радев.

    Очаква се обяснение за действията на Борисов и защо ГЕРБ безропотно приеха този удар срещу избирателите си!

    ГЕРБ ще се сринат на тези избори и хората искат да знаят защо?
    КОЙ ПРИНУДИ ГЕРБ ДА ДАДАТ ВЛАСТТА НА РАДЕВ?

    Коментиран от #56

    15:06 22.03.2026

  • 20 Ви.не.ту

    24 5 Отговор
    Машаалла. Чичо Румен ше те оправи и теб

    15:06 22.03.2026

  • 21 Нострадамус

    30 1 Отговор
    Тутуууууу....

    15:07 22.03.2026

  • 22 Дориана

    37 3 Отговор
    Борисов дотегна на целия български народ с начина си на говорене на лъжи и полуистини съчетани с агресия към опонентите с „ народен „ език при който интелигентните хора не знаят да се смеят или да се срамуват. Съвета за мир на Тръмп е параван за война срещу всяка държава, която Тръмп поиска. Пеевски си остава в списъка Магнитски ,

    15:08 22.03.2026

  • 23 бай Митко

    40 3 Отговор
    Никога повече ГЕРБ!
    Никога повече Борисов!

    15:08 22.03.2026

  • 24 ГЕРБ като ГРОБ

    25 4 Отговор
    Май-стабилният ГРОБ за България.

    Коментиран от #90

    15:10 22.03.2026

  • 25 Дориана

    33 5 Отговор
    Борисов, а Ние ти казваме че ГЕРБ/ СДС е най- корумпираната , крадлива и мафиотска партия.

    15:10 22.03.2026

  • 26 Минувач

    33 3 Отговор
    Алчната мутра е пътник , сменят ли прокурорите слуги отлита в ЦСЗ заедно с приватизатора на Булгартабак и КТБ ! Гласувайте !

    15:12 22.03.2026

  • 27 Аз...

    16 1 Отговор
    Писна ми от ...

    15:14 22.03.2026

  • 28 Без ГЕРБ

    8 20 Отговор
    сме бананова република!Нещо ,като Куба!

    15:15 22.03.2026

  • 29 бай Митко

    22 0 Отговор
    Аз ...!
    Аз ...!
    Аз ...!
    И накрая един голям ПРАЗ!
    Е на това е боко, това е герб и всичките калинки и пуделчета около тях! Аз ...!

    15:15 22.03.2026

  • 30 Бат Бойко

    23 1 Отговор
    ГЕРБ не е партия ,а фирма и по конкретно ЕООД.

    15:15 22.03.2026

  • 31 Дедо

    19 1 Отговор
    Да са смея ли ? Да рева ли ? Мале мале мале....

    15:17 22.03.2026

  • 32 Евгени от Алфапласт

    23 2 Отговор
    Говедо безочливо, идва ти времето. Сретен пътува. И ти носи армаган...😎

    15:17 22.03.2026

  • 33 Абе

    22 2 Отговор
    сикаджииско герберска мутро - ред, работа, растежа е надолу затова мястото ти е в Белене

    15:17 22.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ТОЯ ДЕМо СТАРЧЕ

    15 2 Отговор
    Чува ли се що говори. Изкукал от се къде. Все той и неговите са най добрите. ДА ТУУ ТУУЛУП. НАЙ ДОБРИТЕ ВЪВ КРАЖБИТЕ. МАНИПУЛАЦИИТЕ И ДАЛАВЕРИТЕ. НО ДОРИ И ТУК ДА НЕ СТАНЕ ТАМ ЩЕ СТАНЕ. ВСЕКИ ПЛАЩА АЛЧНОСТТА СИ.

    15:18 22.03.2026

  • 36 Прав е

    21 1 Отговор
    Банкята - стабилни са:
    - в краденето
    - погазването на закона
    - изнудването
    - присвояването на бизнеси
    - лъжата
    - манипулацията
    - театралните постановки
    - подлагането заради интереса
    ..и куп още други..

    ГРОБарската му партия е време да бъде сведена до 5 депутата, а той самия толкова е дотегнал на народа с простоватата си и шмекерджийска физиономия, че е крайно време мутрата да го приберат при бай Ставри..

    15:18 22.03.2026

  • 37 Само двугънков

    11 3 Отговор
    може да повярва,че някой ще спре краденето!

    15:18 22.03.2026

  • 38 Боко праните гащи

    15 1 Отговор
    Луд съм мамо ям паркет - Тутуууу

    15:20 22.03.2026

  • 39 Глупост!

    13 2 Отговор
    Точно Путин ще му види сметката на Тиквата. Като начало ще го започне с Радев.

    15:21 22.03.2026

  • 40 Печатар

    10 2 Отговор
    "Ако можеше да добавя нещо към "Ред, работа, растеж" - най-отпред щях да напиша мир, посочи още Борисов."
    ----
    Смотльо, не се прави на ударен с мокър парцал! Освен "мир" и "сигурност" си заповядал да има в рекламните материали. Дееа и лъжеца п(р)ост, да ти копирам ли заповедите, тикво крадлива?

    15:21 22.03.2026

  • 41 В Куба

    6 1 Отговор
    няма корупция!И ток !

    15:21 22.03.2026

  • 42 АГАТ а Кристи

    12 1 Отговор
    Зайчара е минал на автопилот - всички цигански са измрели 😭

    15:22 22.03.2026

  • 43 тиквата

    13 2 Отговор
    ГРОБе най-стабилната европейска партия
    на забулдените и наивни мазохисти в най бедната страна в ес

    15:22 22.03.2026

  • 44 Пак ли

    13 2 Отговор
    Умряла циганката, която го хвали, та сам се заел с тази "работа".

    15:22 22.03.2026

  • 45 Тоя е с бандитски отклонения.

    14 2 Отговор
    ГЕРБ е най крадливата рекетьорска партия.

    15:23 22.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 украинска майка

    5 8 Отговор
    Свалят постовете ми когато пиша че не харесвам фатмак Радеф заради "Боташ" и вдигнатия
    заканителен юмрук.Не трябва да използвам думата "фатмак".Обижда се човека.Трябва да се
    обръщам с уважение:например другарьо президент генерал Радев.Аз не съм много учил,но на
    село дядо ми кръсти нашия шопар "фатмак Мирчо".А него го бяхме приготвили за Нова година.

    15:26 22.03.2026

  • 48 Гледам и не вярвам на ушите си!

    14 2 Отговор
    Тоя примитив до кога ще го търпим?

    15:27 22.03.2026

  • 49 Горски

    12 2 Отговор
    Все повее се доближаваш до пандиза. Това което убива страната и народа ни е - Моделът "Борисов - Пеевски", който вкара България в Шенген и еврозоната. Аз съм Боко баш крадеца, вечния лъжец, на Балканский полуостров няма друг кат мен! Най- обичам аз от всички и парички и женички, блазе човеко като мен! Но еврозоната беше огромна грешка и в момента берем горчивите плодове на огромна инфлация която вие се опитвате да ни заблудите че е около три процента а всъщност е бич за всеки гражданин. Тази сутрин добре запознат кандидат-депутат производител! ( в платената платформа на обществената БНТ1) каза, че "България не се развива, защото е под господството на Борисов" .... И даде пример с тока - в Гърция от ПВУ са дали на хората да си направят фотопанели на къщите и плащат по 5-16 €вро на месец ток с по три работещи климатика, особено лятото. А в България парите по ПВУ били дадени на Гинка Върбакова и Прокопиев за огромни фотопаркове и народа български плаща безумни пари за ток! И т.н. голяма грижовност и отговорност към народа от това "лице на властта" Срамота!

    15:29 22.03.2026

  • 50 Дапитам

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    А какво ще кажеш за над 500 000 хил. евро,всеки божи ден за Турция и за следващите 13години?Кой е крадеца?

    15:30 22.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Червената шапчица

    13 1 Отговор
    Започва новият сезон на сериала "Градината - Тиква в шлифер", а следващият сезон май ще се казва "Градината - Раираната тиква" 🤗

    Коментиран от #99

    15:32 22.03.2026

  • 53 На половин Територия 2-йни сметки ток

    11 0 Отговор
    "умните" електромери дават възможност и за манипулация, тоест за надписване. При класическите индукционни електромери надписването е невъзможно. Защото функцията за измерване е твърдо зададена и не може да се променя без механично отваряне на уреда, без разкъсване на пломбите, снемане на капака. Доставчикът е защитен срещу нерегламентирана намеса на абоната, абонатът е защитен срещу евентуални манипулации на доставчика. Двете страни са равнопоставени.
    При електронния електромер тази функция не е твърда. Уредът представлява микрокомпютър и се управлява от програма, достъп до която има само доставчикът. Защитата на потребителя срещу манипулация и фалшификация е нулева. За технически грамотния човек веднага става ясно, че такъв уред може системно да се манипулира. И това не е тайна.
    Производителите сами сочат в техническите описания на електронните си изделия възможностите за "параметризиране", тоест за манипулиране на софтуера и по колко начина може да става това - дистанционно и през оптичния порт локално и безконтактно.

    15:32 22.03.2026

  • 54 Наемник

    14 1 Отговор
    Е, не, тоя изр0д съвсем откачи. По-скоро го въдворявайте, ще вземе да направи някоя беля. Да ви вкара пряко във война, например.

    15:33 22.03.2026

  • 55 Не могат да намерят

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Още":

    За такъв ТЪПАНАР такава по размер защото е ...ГОЛЯМ и като такъв...

    15:37 22.03.2026

  • 56 Дориана

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "ГЕРБ дължат обяснение":

    Аз ще ти отговоря. Ние заложихме на Астрално ниво още в самото начало на Коалиция Магнитски революцията в България и чужбина срещу корумпирания мафиотски модел на управление Борисов- Пеевски. Целта беше свалянето на коалиция Магнитски. Така , че вече е започнала война между проводниците на мафията и корупцията и носителите на Освобождението на Завладяната държава. Познай кой ще победи?

    15:38 22.03.2026

  • 57 Анонимен

    5 0 Отговор
    Оппа

    15:38 22.03.2026

  • 58 Анонимен

    9 1 Отговор
    Направихте народа беден

    15:39 22.03.2026

  • 59 Уж си информиран

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    ...а не се досещаш...
    Спомни си Нови Искър ,малко ,след ,като се появиха снимките от спалнята...

    15:41 22.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Отвратен

    11 3 Отговор
    НИТО ГЛАС ЗА УБИЙЦИТЕ НА ВЕКОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЛЕВ , ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ , ИНФРАСТРУКТУРА ГЕРБ ГЕПИ , БСП , ИТН , ПП И ДЪПЪСЪ НОВО НАЧАЛО , ДА ГИ ПОМЕТЕМ ЕДИН ПЪТ ЗАВИНАГИ НА 19.04 !!!!

    Коментиран от #84

    15:47 22.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Фройд

    10 2 Отговор
    Герб -еоод , фирмата на тулупа.

    Време е за фалит на фирмата .

    Гласувайте !

    15:47 22.03.2026

  • 64 Абе тоа

    8 1 Отговор
    Нещо го кълве Петела. Деде я върви на село и си гледай некоя козица за млечице

    15:47 22.03.2026

  • 65 герберастки наглец!

    9 2 Отговор
    Герб е ОПГ!

    15:48 22.03.2026

  • 66 Учител

    9 2 Отговор
    Направете граждански арест на това прасе за да престанат свинщините. Какви са тези негови съучастници, няма ли един почтен човек до него. Много съм разочарован от Сачева алигбегова, за да стане посланик заряза майка си да умре

    15:49 22.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Борисов:

    11 1 Отговор
    Извинявайте, обърках се. ГЕРБ е най крадливата европейска партия.

    15:51 22.03.2026

  • 69 бойко

    5 1 Отговор
    напред мои верни калинки да превземем властта както ние си знаеме!!

    15:52 22.03.2026

  • 70 Хмм

    2 1 Отговор
    и защо тогава се прехвърлят при Радев, кои са стабилните - митов, теменужка, караянчева, делян добрев, желязков

    15:53 22.03.2026

  • 71 бачо киро

    5 1 Отговор
    Вярно че герб и борисов са найстабилната патия ,обаче са стабилни в лъжи измами ,грабежи обедняването на българския народ ширищата престъпност поръчкови убийства,-мишо бирата ,ало ваньото алексей петров седемте джуджета нотариуса и потрохан мародерстване над българския народ престъпниции лидери на опг,мафията и ширещата корупция на всички нива на обществения живот.В това са най стабилната партия .Българския народ ако иска поне малко малко да има светлинка в тунела ,малко поне да се освободи от диктатурата и овторитарния режим на борисов ,следван от пеевски ,на 19 април да докажем че можем да имаме подобър живот без пеевски и борисов

    15:54 22.03.2026

  • 72 Шаран БГ

    5 2 Отговор
    ГЕРБ е партията на бюджетните бозайници – нищо не произвеждат, нищо не създават. За кого може да гласува един мил и праведен служител на Темида , нпример ? Армията и МВР – без които също не може – тоже ?? И огромната раздута администрация.... !? И неглижирайки нежно здравеопазване, образование , обществен транспорт ...все пак поддържат на ниво ръководният там персонал, като се тюфкат, че нямало било медицински сестри,че шофьорите не знаят защо протестират и т.н. , и тн.н.. Но сами си увеличават заплатите ударно преди избори !? Как няма да са най-силната политическа партия ГЕРБ !? Всички останали са размити в полит-пространството и обикновеният гражданин , па бил той и пАнсионер, нямат понятие за кой бозайник да гласува.
    И мнозина, като виждат каква безобразна и недемократична попара дъвчат ..не ходят да гласуват. Системата на държавно устройство е сбъркана , но така е най-приятна и изгодна за " вечните" законодатели !

    15:56 22.03.2026

  • 73 Мизерабъл

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "На пачки":

    И ти къде ги видя?

    Коментиран от #74

    15:56 22.03.2026

  • 74 негови съседи

    4 2 Отговор

    До коментар #73 от "Мизерабъл":

    разказват че често го виждали да пренася пазарски чували натъпкани с кинти от жипката в някакъв таен сейф в палата му

    Коментиран от #79

    16:01 22.03.2026

  • 75 Тиква

    4 1 Отговор
    Един в окрабандерия се друса и лъже,тоя преял тиквички и лъже,май всички политици пристрастени към нещо

    16:05 22.03.2026

  • 76 Ани

    1 4 Отговор
    България има късмета да има такъв лидер който не се огъна и работи за родината. Кой е построил повече за България от ГЕРБ под ръководството на своя лидер? При това въпреки яростната съпротива на тъмните сили начело с безславния летец.

    Коментиран от #82

    16:07 22.03.2026

  • 77 О-о, да

    3 1 Отговор
    Кражбата на мангизи - от бюджета и по ЕС линия са най-силното лепило. Сплотяват мошениците. Но рано или късно ще дойде разплатата.

    16:09 22.03.2026

  • 78 Стефан

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Панов":

    Това е тояно така Боко е за затвора

    16:09 22.03.2026

  • 79 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "негови съседи":

    ЗА КЛЕВЕТИ ПО САЙТОВЕТЕ Е ВРЕМЕ ДА СЕ ПРИЛАГА ЗАКОН ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ СЕГА СМЕ В ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

    Коментиран от #93

    16:12 22.03.2026

  • 80 Бездарник старец алчни

    3 1 Отговор
    Не може да се озапти
    Иде му края

    16:13 22.03.2026

  • 81 Кабакрадев

    3 1 Отговор
    Баце-Меси от Банкя е най-богатият карто...текиран проф.футболист в света.....Роналдо и истинският Меси с по1,2 милиарда са си бедняци.

    16:13 22.03.2026

  • 82 Мдаа

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Ани":

    Е да де, чрез близки фирми, на изпълнителя с подизпълнителя и подподизпълнителя на подизпълнителя с некачествени материали и надписани цени по фактурите всеки може. Чиста кражба добри приятели.

    Коментиран от #87

    16:13 22.03.2026

  • 83 Даниел Немитов

    1 1 Отговор
    Още не е първи април, а тоя почна с шегите?! И ГЕРБ не е партия, а ОПГ!!!

    Коментиран от #86

    16:13 22.03.2026

  • 84 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Отвратен":

    ХАХАХАХАХАХАХААМА ТОВА СА ПЕТРОХАНСКИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ ОБИЛНО ГНУСЯТ ПРОСТРАНСТВОТО ТУК ХАХАХАХА

    16:14 22.03.2026

  • 85 Верно е...

    2 1 Отговор
    ...всичките ти авери си отидоха -> физкултурникът, ало Ваньо съм, Мишо бирата, двете каки, мис мокри гащи Барселона, тракторът, черепът, 800-те дни, яне жартиерът, каракочанов и ред други, само ти си се впил като кърлеь и не пускаш...

    16:14 22.03.2026

  • 86 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Даниел Немитов":

    РАЗП.РОСТРАНЕНИЕТО НА КЛЕВЕТИ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

    16:14 22.03.2026

  • 87 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Мдаа":

    АМА ЩОМ ТИ ДРАСКАШ ТУК ГНУСОТИИИ НАЛИ ХАХАХАХА

    16:15 22.03.2026

  • 88 Лице на мафията

    4 1 Отговор
    Раздаване на порции и задкулисие,добре се върти през Бойко Борисов и той няма да пусне сам кокала братя ! Истината е да спрем купените Човеци и да дадем на малцинствата позиции ,за да участват във взимането на решения ! Иначе Борисов ,Пеевски ,Доган ще им плащат тока и водата ,данъците с нашите пари от бюджета и ще ни приканват постоянно да стягаме колани!!! А те да крадат през Пашата и компания

    Коментиран от #92, #95

    16:16 22.03.2026

  • 89 БРАВО БАНКЯ

    3 1 Отговор
    Г Р О Б Е НАЙ КРАДЛИВАТА МАФИОТСКА ПАРТИЯ ТЕБ БОЙЧЕ ЛИЧНО НАРОДЕН СЪД ПУБЛИЧНО ДАТЕ СЪДИ НАПРАВИ НАРОДА БЕДЕН ЦЕНИТЕ В КОСМИДА АМА ТИ Е Е ТРИ ПАПИ ТИ ПОЛИВАХА ДА СИ ИЗМИЕШ /ТИКВАТА/ДАНО НАРОДА ТЕ НАКАЖЕ БАНКЯ.

    16:16 22.03.2026

  • 90 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "ГЕРБ като ГРОБ":

    ДО 24 25 26 ГНУСНИ ПЕТРОХАНСКИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ДРАСКАЧИ НА ПОМИИ ХАХАХАХА НАЕТИ ПОСТОЯННИ

    16:17 22.03.2026

  • 91 Избирател

    0 1 Отговор
    Като те гледам колко си стабилен ме избива на смях . Благодарение на тази стабилност сме тотално изостанали във всяко изискване на ЕС и затова сме последни по доходи и развитие и правосъдие от 27 члена на съюза .И докога ще ти вярват на лъжите и защо не поумнява българина

    Коментиран от #98

    16:17 22.03.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Кабакрадев

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Промяна":

    Точно така,......иначе като изтарашат офиса и намерят краде...ните кинти,какво става....Вече имаме нов шеф....Ба.це се пенсионира,Дидо Фалита ще раздава порциите.......за теб има похвала и погалване по главата лично от Ба..йрям Айрян и Данчо Цо.невия.

    16:18 22.03.2026

  • 94 На нас обаче

    3 0 Отговор
    европейска партия не ни е нужна а българска ! Да ходи Борисов у Брюксел партия да си прави

    16:18 22.03.2026

  • 95 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Лице на мафията":

    ФАКТИТЕЕЕЕЕЕ ТОЗИ МАФИОТ СИ Е ТУК НАЛИ Е ОТ ШАРЛАТАНИЯТА ЗАЩО НЕ ТРИЕТЕ ТОНОВЕТЕ ГНУСОТИИИ ФАКТИТЕЕЕЕ МАФИОТ88

    16:19 22.03.2026

  • 96 ние приложихме такива мерки....

    3 1 Отговор
    Че сме по всички показатели на последно място в Европа и зад абсолютно всички азиатски държави нали?

    Коментиран от #102

    16:21 22.03.2026

  • 97 Шиши знае

    0 1 Отговор
    ли, че си стабиляга бойче?

    16:21 22.03.2026

  • 98 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Избирател":

    ИЗБИРАТЕЛ ВЯРВАЙ НА ЛАМИТЕ ВЯРВАЙ НА РЕГРЕСИТЕ КОЙ ТЕ СПИРА

    16:21 22.03.2026

  • 99 Червената шапчица

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Червената шапчица":

    Сетих се за един стар сезон от "Градината" мисля, че се казваше "Секретаря на тиквите". Свърши много трагично с около 100 знакови неразкрити убийства. 🥹

    16:22 22.03.2026

  • 100 Аре бре

    2 0 Отговор
    Верно ли че ГЕРБ е най-стабилната европейска партия ? Ами то тогава тая Европа тотално е баталясала ако е верно написаното

    16:22 22.03.2026

  • 101 Така е

    1 0 Отговор
    Разпасан халифат е Европа, щом вие сте най-стабилните…

    16:23 22.03.2026

  • 102 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #96 от "ние приложихме такива мерки....":

    БЪЛГАРИЯ Е ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА ДА ЗНАЕШ А ОНЕЗИ БОГАТИТЕ НИКОГАААААА НЕ СА ГАЗЕНИ ОТ КОМУНИСТИ НИКОГАААА НЕ СА БИЛИ С РУСИЯЯЯЯЯ

    16:23 22.03.2026

  • 103 Гарга Сарис

    0 0 Отговор
    Може би искаш да кажеш - крадлива?

    16:24 22.03.2026

  • 104 Може пък да се е объркал

    0 0 Отговор
    И ГЕРБ да е най-стабилната украинска партия ?

    16:24 22.03.2026

  • 105 Тоя остана единствено по платените му

    0 0 Отговор
    ...кучевизии и никъде другаде го няма да се рекламира колко бил велик ...само дето населението вече не гледа и не слуша кучевизии и кучесайтове

    16:27 22.03.2026

  • 106 ЛИЧНО ДО Д-Р ГАЛЪБОВА

    0 0 Отговор
    ГОСПОЖО ДОКТОР КАТО СПЕЦИАЛИСТ КАКВО МИСЛИТЕ ЗА ТАЗИ ПРАЗНА ТИКВА ЗАРОБИ НАРОДА С ЕВРОТО . ТИКВО ЕДНА САЛАТА МАРУЛЯ 1 ЕВРО ТИКВО ,ТИ ВЗИМАШ МИНИМУМ 8000ЕВРО НА ОБИКНОВЕНИЯ ПЕНСИОНЕР 350ЕВРО. НЕЩО ДА КАЖИШ ЗА ТОКА,ГОРИВАТА ЗА ГЛУПАВИТЕ ВИ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ МРЪСЕН СИ ОТВРАТ МУТРО НО ГОСПОД НЕ ЗАБРАВЯ .

    16:27 22.03.2026

