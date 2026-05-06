Георг Георгиев: Най-наболялата тема е бюджетът. ГЕРБ даде своите заявки

6 Май, 2026 10:55 745 29

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Както беше дадена заявката, до края на тази седмица трябва да има кабинет. Оттук-нататък започват предизвикателствата и отговорностите пред него. Най-наболялата тема е бюджетът. ГЕРБ даде своите заявки и се надяваме, че на тях ще бъде погледнато конструктивно. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС пред журналисти по време на честванията в София за деня на храбростта, цитиран от Нова телевизия.
„ГЕРБ, дори във времена на тежка криза и деструктивност, беше градивен в законодателните си предложения. Такива ще бъдем и сега. Държавата и институциите трябва да продължат да работят с нов тон, нов начин на правене на политика и нов диалог между партиите”, каза още той.
По повод 6-май Георгиев каза, че това е един от най-зареждащите празници, на който освен, че се чества Гергьовден, се отбелязва смелостта на българската армия, устойчиво запазила авторитета си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Xазаpчето Георг от мaфия ГEПИ

    18 1 Отговор
    e подало заявките за крадне и пълнене на дълбоките чекмеджета.

    Коментиран от #3

    10:59 06.05.2026

  • 2 Оффф

    25 1 Отговор
    Ей , го на , целувачът мазен ! Абсолютно ненужен на държавата и българските граждани ! То около Боко читав няма !

    Коментиран от #5

    11:02 06.05.2026

  • 3 Малеееее

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Xазаpчето Георг от мaфия ГEПИ":

    Този крадец целуваше ръката на простатата Тиква Борисов. Марш в затвора и двамата.

    Коментиран от #25

    11:03 06.05.2026

  • 4 СТИГА БЕ

    7 0 Отговор
    ДВЕ години караме без бюджет... само мисирките се вълнуват и притестяват пенсионерите със съобщения Този месец пенсиите ще се изпащат от...
    Игнорирайте помощите за осраина и разпределяйте

    11:03 06.05.2026

  • 5 честен ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Оффф":

    Трябва първо да цунеш, преди да ти посинят окото.

    11:03 06.05.2026

  • 6 Пет Жи парад

    12 1 Отговор
    Този има празник на втори февруари, що го пускате?

    11:13 06.05.2026

  • 7 Герберасите се разсмърдяха отиват си

    14 1 Отговор
    Герб са мизерници

    Коментиран от #9

    11:13 06.05.2026

  • 8 Вървете !

    10 1 Отговор
    Всички Заедно !

    На Боклука !

    11:13 06.05.2026

  • 9 Като Че Ли !

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Герберасите се разсмърдяха отиват си":

    Останалите !

    Са !

    Цвете !

    11:14 06.05.2026

  • 10 Абе

    7 0 Отговор
    Толкова години давахте заявки вдигахте пенсионната възраст,а не увеличавахте пенсиите по швейцарското правило о-р-п-и м-ъ-ни

    11:16 06.05.2026

  • 11 Абе

    5 0 Отговор
    Ти колко похарчи за вибратори, дори и за един трифазен, кога ще върнеш парите?

    11:16 06.05.2026

  • 12 Айде, нема Нужда

    10 0 Отговор
    Само от януари 2025 до януари 2026 увеличихте общ дълг на Територията с 1/3. Заради вас след като ни набутахте с фалшифицирани данни в Юрошитко.пейката, според Евростат, без Референдум, 70% от българите са на ръба на мизерията. Намалете си заплатите, първо. Само 2020 след като ни натикахте в юрочакалнята, дадохте заповед на борсите да увеличават цените на част храни с 30%, за да стигнем до СТО увеличение на храни. А януарските сметки за ток, счупиха всички рекорди от 180 до 400 лв. За изпроводяк увеличихте цени ток 12% и вода 15%, като Фандъкова преподписа концесия вода. 41% инфлация, според шеф НСИ от 2020 до 2025 г. Фалшифициран дефицит, поне 6%.

    11:18 06.05.2026

  • 13 Безспорно

    8 0 Отговор
    Разбират от бюджети. Една трета за вожда, една трета за целувачите и една трета за обществото. Трябва да ги приберат че не се сещат да не се показват

    11:20 06.05.2026

  • 14 ТЕЖКАТА КРИЗА

    6 0 Отговор
    Е СЛЕДСТВИЕ НА ВАШЕТО БЕЗУМНО УПРАВЛЕНИЕ.

    11:27 06.05.2026

  • 15 Само

    6 0 Отговор
    Дето вие ОПГГЕРБ останахте без авторитет.Едни слуги на Шиши ,грабители на народа си с шайката олигарси,които ви крепяха досега,а вие им давайте авансово пари,още не върнати за неизпълнени обществени поръчки.Така и османлии не да ни крали.Е мутр... Затвора ви чака с конструктивни изпълнения.Къде се слагате,бе изхвърлени с 13процента вот.Нищо независи от вас и сте никои,какво не разбрахте.Слагачи на ПБ.Смшници,жалки хукнали да претендират за това,което не а са били никога.Както вие се отнасяйте към опозицията ,дано като сега се отнесат към Вас пълна изолация,без да водите някаква комисия.Вие сте най-голямата катастрофа за България ,грабители и готованин.

    11:31 06.05.2026

  • 16 Питам

    6 0 Отговор
    Джордж, ти в кое поделение си служил та си гордА?

    11:33 06.05.2026

  • 17 Банкята

    7 0 Отговор
    Сега крадците на толупа и феномена да връщат откраднатото, че накрая ще има лобут. От 2009 г. Буци е във властта и когато хората му казваха, че така, както е тръгнал, ще влезе в затвора, той излизаше през задния вход на църквата и отново раздаваше нашите пари през прозореца на джипката на неговите бандити. Уж за пътища. А то нито пътища има, нито пари в държавата. Дано е дошло времето за плащане на сметката от тези мафиоти, съсипали и народа, и държавата.

    11:40 06.05.2026

  • 18 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    6 0 Отговор
    ТИЯ КРАДЦИ И КУПУВАЧИ НА ГЛАСОВЕ ПАК ЛИ НАМЪРДАХА В ПАРЛАМЕНТА!?
    ЯВНО ИМА МНОГО СКРАБ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.

    11:42 06.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 мани беги

    5 0 Отговор
    имаме натрупан външен дълг от 70 млрд. евро, който много скоро ще стане 110 млрд. евро ...

    11:45 06.05.2026

  • 21 123

    6 0 Отговор
    Жалък, мазен, п...л.

    11:46 06.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ластуна

    5 0 Отговор
    Най-наболялатс тема е Тиквата и Дебелян по-бързо в затвора.Деструктивните шопари вън от НС.Да отговарят за милиардите,които изнесоха в Ливан,Кипър,Дубай,Сейшелите.

    11:51 06.05.2026

  • 24 Пердал

    4 0 Отговор
    Някой да ти е дал думата?
    Суз в обществена баня!

    11:52 06.05.2026

  • 25 И защо да не я цунка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Малеееее":

    Нали са кумци.

    11:53 06.05.2026

  • 26 Георгиев

    2 0 Отговор
    Този защо го интервюирате? Това е един изпаднал българин, не политик. От пазач с младежкия ГЕРБ на къщата на Борисов в Банкя до министър на външните работи. Помните ли как гузно мълча, когато евреите убиха нашия сънародник - от ООН. И не е само този резил. Но разбра къде е на хляба мекото и ще е плътно до Боко. Засега, щото ако ББ тръгне към затвора този Георги какво ще прави?

    11:57 06.05.2026

  • 27 Пустиня(к)

    1 0 Отговор
    Кви заявки, бе, крадци непоръбени?!? Айде друм къмто панделата!

    11:58 06.05.2026

  • 28 Тома

    0 0 Отговор
    Имам чувството че този и шайката му сега са се родили

    12:18 06.05.2026

  • 29 Браво

    0 0 Отговор
    Никой не ви пита

    12:20 06.05.2026

