Николай Попов: Основните приоритети са ни съдебната система, пътната безопасност и образованието

Аз не реших да влизам в политиката, а ме принудиха. Политиците ме принудиха с тяхната липса на воля да променят каквото и да е. Нека всеки, който ме обвинява, че се опитвам да правя политическа кариера на гърба на трагедията с дъщеря ми, да се постави на мое място и да дойде той да става политик. Това заяви в студиото на „На фокус“ Николай Попов, който влиза в политиката с формацията, заимстваща името на дъщеря му - „Сияние“.
По думите му основните фактори, заради които загиват хора по пътищата, са некачествен асфалт и човешкият фактор. „Трябва да има контрол. Имаме идея Държавната агенция за пътна безопасност да се преструктурира и да работи като контролен орган. Престъпленията, свързани с пътната безопасност, са с най-голям дял от всички престъпления в страната“, категоричен беше Попов.
Той подчерта и нуждата от създаване на Институт за вещите лица и закон за тях. По отношение на съдебната система Попов заяви, че трябва да бъде избран нов главен прокурор. „Мнението ми за Борислав Сарафов съм го изказал. Политиците не трябва да избират главния прокурор - трябва да има гражданска квота“, посочи той.
Попов уточни, че партията разчита на лични средства, без външно финансиране, и няма офис или зала. „В листите за депутати сме заложили на хора със загинали деца, които са и професионалисти в сферите си, както и експерти. Уверен съм, че ще влезем в Народното събрание“, заключи Попов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Въпросът е, че този мръсник след 30 дена ще кешира смъртта на детето си и ще се издържа от кръвта и! По-гнисно от това няма!
17:23 22.03.2026
10 си дзън
Това, че детето ти е умряло не те изпира бе! И тоя иска власт.
17:38 22.03.2026
