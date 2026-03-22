Николай Попов: Основните приоритети са ни съдебната система, пътната безопасност и образованието

22 Март, 2026 17:20 761 20

„Имаме идея Държавната агенция по пътна безопасност да се преструктурира“, заяви той

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аз не реших да влизам в политиката, а ме принудиха. Политиците ме принудиха с тяхната липса на воля да променят каквото и да е. Нека всеки, който ме обвинява, че се опитвам да правя политическа кариера на гърба на трагедията с дъщеря ми, да се постави на мое място и да дойде той да става политик. Това заяви в студиото на „На фокус“ Николай Попов, който влиза в политиката с формацията, заимстваща името на дъщеря му - „Сияние“.

По думите му основните фактори, заради които загиват хора по пътищата, са некачествен асфалт и човешкият фактор. „Трябва да има контрол. Имаме идея Държавната агенция за пътна безопасност да се преструктурира и да работи като контролен орган. Престъпленията, свързани с пътната безопасност, са с най-голям дял от всички престъпления в страната“, категоричен беше Попов.

Той подчерта и нуждата от създаване на Институт за вещите лица и закон за тях. По отношение на съдебната система Попов заяви, че трябва да бъде избран нов главен прокурор. „Мнението ми за Борислав Сарафов съм го изказал. Политиците не трябва да избират главния прокурор - трябва да има гражданска квота“, посочи той.

Попов уточни, че партията разчита на лични средства, без външно финансиране, и няма офис или зала. „В листите за депутати сме заложили на хора със загинали деца, които са и професионалисти в сферите си, както и експерти. Уверен съм, че ще влезем в Народното събрание“, заключи Попов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    27 6 Отговор
    Олигофрен... и даже не ми се обяснява защо!
    Въпросът е, че този мръсник след 30 дена ще кешира смъртта на детето си и ще се издържа от кръвта и! По-гнисно от това няма!

    17:23 22.03.2026

  • 2 Сталин

    3 28 Отговор
    Николай Попов ще спаси България, трябва да се гласува за него ,а не за тикви прасета и Простокирчовци -професионални криминали и корупционери

    17:25 22.03.2026

  • 3 Смешник

    27 2 Отговор
    Тоя прави политическа кариера със смъртта на детето си

    17:28 22.03.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    18 2 Отговор
    Този тъпан не възпитал дъщеря си , да си слага колан в колата, научил я да се вози с крака на таблото, а иска България да оправя. Ама ,наглец ненагледен.

    17:28 22.03.2026

  • 5 Р.Н

    2 17 Отговор
    Пожелавам много късмет и твърдост!

    17:29 22.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    19 2 Отговор
    Безродник.За него нямало значение дали плаща в лева или евро.Типичен ГЕРБаджия жаден за евро

    17:30 22.03.2026

  • 7 Да де, ама

    14 1 Отговор
    Докато двете Угоени и Мазни парчета, простата Тиква Борисов и Пеевски не влязат в затвора, България ще тъпче на едно и също място. Всичко що е държавно е в ръцете им и е бездействащо.

    17:30 22.03.2026

  • 8 демек кат итн да седнете на кьор софрата

    15 1 Отговор
    Уверен съм, че ще влезем в Народното събрание“, заключи Попов.

    17:32 22.03.2026

  • 9 Каквито

    15 0 Отговор
    и да са , никога няма да гласувам за лъжец , още часове след смъртта на детето му ! Никакъв морал , съвест , отговорност и любов !

    17:37 22.03.2026

  • 10 си дзън

    12 0 Отговор
    Този Попов мисли, че ще мине метър, че е мутра. Нема да стане бате. Всичко се знае.
    Това, че детето ти е умряло не те изпира бе! И тоя иска власт.

    17:38 22.03.2026

  • 11 Никой никого не принуждава

    7 0 Отговор
    Политиката не е лъжица за всяка уста!

    17:39 22.03.2026

  • 12 Тити на Кака

    11 0 Отговор
    Поредната мутра която ще застане на държавна хранилка, възползвайки се от смъртта на детето си и глупостта на наивниците.

    17:40 22.03.2026

  • 13 съвет

    6 0 Отговор
    Когато се появи някакъв ТАКЪВ кандидат-политик, питайте го какво мисли за външната политика на България и тогава гласувайте! Спомняме си един, който искаше да ревизира Преспанското споразумение, което не ни засяга.;)

    17:45 22.03.2026

  • 14 И бизоните са важни

    2 1 Отговор
    Ники, това ли са задължителните приоритети за да я има една държава? Вече всички държави са индианци и каубоите започнаха да ги избиват!

    17:47 22.03.2026

  • 15 Забелязал

    4 0 Отговор
    Крехка им е организацията. Всичко се базира на потърпевши от ПТП-та. Мафия има пари, винаги може да пусне пипала си.

    17:48 22.03.2026

  • 16 Само

    4 1 Отговор
    един герберски у род може да се катери в политиката върху костите на детето си!

    17:52 22.03.2026

  • 17 Пламен

    3 1 Отговор
    Един с оскубани вежди, всеки ден е по медиите. КОЙ ПЛАЩА ?

    17:55 22.03.2026

  • 18 Безсрамник

    3 1 Отговор
    Крадлив гербаджия алчен за пари.

    17:55 22.03.2026

  • 19 Сияна на бащата

    2 1 Отговор
    Всички гербаджии много обичат кьорсофрата и чекмеджетата.

    17:56 22.03.2026

  • 20 Стаматов

    2 1 Отговор
    По-добре кажи защо си използвал Синята лампа, която ти даде Тиквата. Ти нямаш право на такава. Не си никакъв.

    17:57 22.03.2026

