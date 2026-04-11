Николай Попов: Със сигурност ще влезем в парламента

11 Април, 2026 18:40 876 20

За нас има скрит вот, смята лидерът на "Сияние"

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Със сигурност ще влезем в парламента, защото за нас има скрит вот. Ние сме антисистемни и хората, които живеят в малките населени места, които са огромна част от нашите избиратели, се страхуват да кажат, че ще гласуват за нас. Не бихме си партнирали с ДПС и ГЕРБ. Всички останали трябва да приемат това, което ние предлагаме, и тогава можем да говорим за някаква подкрепа от наша страна. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS Николай Попов, който е кандидат-депутат от коалиция „Сияние”.

"„Сияние” обединява най-различни хора, които са пострадали от системата, но и хора, които знаят кои са нейните недъзи и могат да направят тази промяна, която е така необходима. Има конкретни неща, които са нашите червени линии, от които няма да отстъпим - те са свързани с правосъдие, здравеопазване, строителство на пътища. Не обещаваме много, но ако бъде направено малкото, което предлагаме, ще живеем по един много различен начин", заяви Попов.

"За нас правосъдната реформа не се изразява в това да сменим един магистрат с друг, който да бъде приближен до нас и чрез него да осъществяваме власт. Първо трябва да бъдат извадени всички политически зависимости от съдебната система. Не трябва да има никакви партийни квоти, те трябва да бъдат граждански", посочи Попов и допълни, че изборът на членове на ВСС може да става пряко на местни избори.

По думите му другият проблем в момента са съдебните заседатели. "Те са избирани от общинските съвети, тоест, където имаме политически мнозинства на определена партия, може да има и политическо влияние с поставяне на покорни съдебни заседатели. Проблемът с вещите лица е огромен и не видях в нито една политическа платформа заложени промени. Ние искаме да бъде приет Закон за вещите лица и те да се избират на случаен принцип", заяви още той.

Освен контрола върху строителството на пътищата и мащабна реформа в АПИ, Попов отбеляза, че здравната система е следващото нещо, на което коалицията е обърнала специално внимание. "Там трябва да спре източването на здравната каса с фалшиви хоспитализации и с огромните надценки, които се поставят на медицинското оборудване, консумативи и апаратура", посочи той.

Относно скокът на цените Попов заяви, че той се дължи на липсата на контрол и картела между веригите. "Тук трябва да се наблегне върху регулаторите, които отново са превзети от политическите партии и не функционират нормално", посочи той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    32 3 Отговор
    Поредната мутра със скрит вот е тоя.

    Коментиран от #3

    18:41 11.04.2026

  • 2 авантгард

    37 2 Отговор
    Пу, дано НЕ влезе в парламента това герберско менте.
    Позор!

    18:42 11.04.2026

  • 3 Ком

    33 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    БАЩАТА НА СИЯНА е измислен герой - ПАТЕРИЦА НА ГЕРБ и Орлин Алексиев!

    18:42 11.04.2026

  • 4 Щъркел

    27 1 Отговор
    Аман от тоя бе.

    18:42 11.04.2026

  • 5 Даниел

    26 2 Отговор
    На ГЕРБ новата патерица!
    Този да каже кой му е спонсора на кампанията?!

    18:43 11.04.2026

  • 6 Дзак

    10 1 Отговор
    Всичко ще бъде използвано от властите за още по-голям институционален произвол над водачите на леки автомобили.

    18:51 11.04.2026

  • 7 тоя е гнусен

    16 1 Отговор
    още от сега.Ако мине 4% ,дали ще постигне низините на ИТН?

    18:52 11.04.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    14 1 Отговор
    Тоя бандюга герберски си прави ега ти антирекламата.🤣

    18:54 11.04.2026

  • 9 Боздуган

    15 1 Отговор
    Ако, тоя влезне това няма да е народ, а мърша!

    18:55 11.04.2026

  • 10 Той си мисли

    14 3 Отговор
    Защото Тиквун му е обещал ! Казал му е - Туй което, аз ти обещая , никой друг, не може да ти го даде!

    18:55 11.04.2026

  • 11 Питам

    15 0 Отговор
    Този какво работи

    Коментиран от #19

    18:57 11.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пустиня(к)

    8 2 Отговор
    На тое б0клучак кат му обърнете думите наобратно и ше разберете кво казва. Он е гербераст, а они не мое да не дишат без да лъжат. Те и тое скаnаняк така. Добре, че детето се отърва от тоя ур0д.

    18:58 11.04.2026

  • 14 И тоя е мераклия за власт

    15 0 Отговор
    Колкото и да го "напомпат" няма да мине 1%. Много мазен и противен тип.

    18:59 11.04.2026

  • 15 Мазния с бръснатите вежди

    5 0 Отговор
    Парламент няма да види но затова пък се бори за субсидията от 1%.

    19:06 11.04.2026

  • 16 ТИ ВИЖДАШ ЛИ

    6 1 Отговор
    Що пишат говорят хората за тебе. И аз пиша съм и пиша. Ти върху смъртта на момичето мило си търсиш облаги. ИИИ ТУКВУН И ШИШИ СА ТВОИТЕ УЧИТЕЛИ.

    19:07 11.04.2026

  • 17 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 0 Отговор
    ...айде още едни променкаджии.

    19:11 11.04.2026

  • 18 Ще влезеш

    3 0 Отговор
    Ама друг път.

    19:14 11.04.2026

  • 19 краде

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Питам":

    пари

    19:17 11.04.2026

  • 20 Налудник

    1 0 Отговор
    "Антисистемният", колко време беше в съвета на директорите на "Пазари Юг"? А координатор към ГЕПИ? Нещо, м?

    19:18 11.04.2026

