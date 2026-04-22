Николай Попов: Не чух от нито една формация, която се яви на изборите, решение на въпроса за жертвите на пътя

22 Април, 2026 12:16 1 251 48

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на коалиция „Сияние“ Николай Попов даде пресконференция след изборите.

"Цялата отговорност за управление на държавата се пада на Радев и на неговата формация "Прогресивна България", така че ние ще изискваме от тях и ще продължаваме да се борим за нашата кауза, каза той.

Попов каза още, че няма да "обслужват" нито Румен Радев, нито Асен Василев, нито която и да е друга политическа формация в българския парламент. "Ние се борим за кауза, която трябва да реализираме, защото се касае за човешки животи и само от началото на месеца имаме близо 20 загинали по българските пътища - тоест всеки ден загива по един", обясни той.

"Досега не чух и не видях от нито една формация, която се яви на изборите, програма и решение на въпроса за жертвите по пътищата", каза Попов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герп боклуци

    79 2 Отговор
    Скрии са бе гербарин, ние па нищо друго не чухме от вас, аре радвай се на субсидииката че ви е последна

    Коментиран от #18, #32

    12:17 22.04.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    83 3 Отговор
    Този мръсник що ни го показвате отново?!
    Взе си парите - 4 години ще смуче буквално от кръвта на детето си - МАХАЙТЕ ГО ВЕЧЕ!

    12:18 22.04.2026

  • 3 Вашето мнение

    73 2 Отговор
    Бая майки подлъга тоя гербав боклук.

    12:18 22.04.2026

  • 4 Мимо

    61 2 Отговор
    Човече , спри да се излагаш! Наистина жалко за детето , НО все повече започва да изглежда , че се опитваш да се облечеш във власт само и единствено заради някаква лична война и търсене на възмездие или по-скоро един вид отмъщение заради една лична трагедия.

    Коментиран от #23

    12:19 22.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    26 3 Отговор
    Скоро Изкуственият интелект ще поеме целия трафик и няма да има катастрофи и жертви

    12:19 22.04.2026

  • 6 Георги

    52 2 Отговор
    колко трябва да си пропаднал за да използваш така смъртта на дъщеря си? Даже не билборда му пише "Имам нужда от вас" или нещо подобно! Той имал нужда от нас ?!?!?

    12:20 22.04.2026

  • 7 Григор

    40 3 Отговор
    Няма държава, която да няма жертви на пътя. Въпросът е те да се намалят максимално. В повечето случаи всичко опира до възпитание и култура на пътя. За съжаление и по двата показателя ние сме много зле. Дисциплината и културата на пътя са на много ниско ниво. В тези случаи за да има ефект трябва да се ожесточат санкциите, като наложените глоби да се събират и отиват за пътна безопасност.

    12:20 22.04.2026

  • 8 Какво Леке!

    54 1 Отговор
    И точно ти имаш инструментариума, знанията, волята и силата да ги решиш?!
    Толкова грозно да използва трагедията с едно невинно дете!

    12:20 22.04.2026

  • 9 Някой

    28 1 Отговор
    Ако джигитите разберат, че не са недосегаеми, жертвите на пътя значително ще намалеят. Освен по междуградските пътища има много джигити и в градовете, които са превърнали улиците в състезателни писти и тормозят гражданите в нощните часове

    Коментиран от #11

    12:21 22.04.2026

  • 10 ккк

    42 2 Отговор
    махайте го този , то жена му го заряза вие ни го натрапвате не давайте трибуна на подобни индивиди решили да печелят с личната си трагедия

    12:22 22.04.2026

  • 11 Георги

    25 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    то не може 18 години, мама и тате, да се карат на госпожата щом ти направи забележка и после да станеш отговорен и съзнателен идивид. Имат се за недосегаеми не защото ще им се размине ката строфата, а защото до сега никога и за нищо не им се е налагало да носят отговорност.

    12:25 22.04.2026

  • 12 Ти приключи

    29 1 Отговор
    Скрий се. Изобщо не те интересува това. Просто отклони малко гласове. Не им помогна това

    Коментиран от #15

    12:27 22.04.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    41 0 Отговор
    Бях си обещал, че ако този никаквец, който осребрява смъртта на дъщеря си, влезе в парламента, ще се откажа от българско гражданство. Има нещо гнило тук. Да направи същите проценти, като стогодишна партия, като БСП, със структури в страната, ми се струва невъзможно.

    12:27 22.04.2026

  • 14 Селянин

    15 1 Отговор
    Едно от важните неща, които е хубаво да се променят, е ПЪТНИЦИТЕ НА ЗАДНИТЕ СЕДАЛКИ ДА ПОСТАВЯТ ПРЕДПАЗЕН КОЛАН.

    12:28 22.04.2026

  • 15 Ти приключи

    20 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ти приключи":

    Важното е, че ще вземеш едни големи пари плюс субсидия

    Коментиран от #39, #43

    12:29 22.04.2026

  • 16 Гледам тука

    28 1 Отговор
    Един с оскубани вежди всеки ден е по телевизиите. Сигурно защото е патерица на Тиквата.

    12:29 22.04.2026

  • 17 Безскрупулен кариерист

    40 1 Отговор
    Идеята на целия проект СИЯНИЕ беше да отклони гласове от Радев и да обслужи ГЕРБ, които всъщност го създадоха. Въпросният грозник е кадър на Бойко Борисов още от 2014 година. Дори е бил на ръководни длъжности в ГЕРБ.

    12:31 22.04.2026

  • 18 Гост

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Герп боклуци":

    Той за туй рипа.... няма субсидия

    12:33 22.04.2026

  • 19 Гоним интереса

    15 0 Отговор
    Покай се,помоли се за мир над душата.

    12:35 22.04.2026

  • 20 Данчо

    22 0 Отговор
    Тоя пак ли го пускате да плещи . Или щот сега има повечко пари и айде да му ги вземете за интервюта. Като му спрете коментарите от доло му оскубвате двойно и така по-набързо ще ни го спестите. Тоя що не пита шефа с къдеса парите за пътища и парите от огромните глоби ,които побъркаха до лудост и причиниха мании като преследване с тия камери по всички възможни начини на шофъорите. С никого не бил ,палячко.

    12:35 22.04.2026

  • 21 Пенчо

    11 0 Отговор
    От какъв зор дава и престаковата!?

    12:36 22.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кирил

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мимо":

    Няма възмездеие той е гербер и се е облажил от АПИ и преди. Просто сега е срещнал съдбата, която си е послал. Дой боже всеки гербер и комуняга да има същата съдба.

    12:45 22.04.2026

  • 24 Хипотетично

    12 0 Отговор
    Проблема с жертвите на пътя е проблем на близките и на жертвите на пътя.
    Не е проблем на полититите (някои се возят в коли на НСО и не ходят пеша по улиците)

    12:46 22.04.2026

  • 25 урко

    17 0 Отговор
    Скрий се и не се показвай повече, не те ли е срам..

    12:46 22.04.2026

  • 26 този рекетьор да пита

    18 1 Отговор
    баща си , за жертвите на пътя

    12:48 22.04.2026

  • 27 9689

    18 1 Отговор
    Безсрамник,използва горкото си дете да трупа пари.

    12:51 22.04.2026

  • 28 купуването и продаването за някои не е..

    3 8 Отговор
    Сияние нямат най-скъпоструващата пред изборна кампания (т.е. нямат подкрепа от спонсорите на олигарсите) , затова нямат резултатите от изборите на богатите формации.

    12:52 22.04.2026

  • 29 007 лиценз ту кил

    5 0 Отговор
    Търси го при Настимир.

    12:58 22.04.2026

  • 30 Какво

    13 0 Отговор
    решение да чуе, той какво решение дава. Стига вече се е натрапвал

    13:00 22.04.2026

  • 31 Нехис

    8 0 Отговор
    Проблемът с жертвите на пътя се корени в самия чип на Ганьо.
    На един германец няма и да му хрумне да кара с изтрити или ненапомпени гуми или да минава ГТП по втория начин.
    В целия ЕС няма ганьовски манталитет.
    Няма и пушещи бракми.
    Има я и другата страна на монетата - добри пътища с маркировка и неръждясали знаци.
    Решението е просто - смяна на чипа на Ганьо и Институциите, както и курсовете плюс РОДИТЕЛИТЕ, купуващи изгнили бмвта на дебилчетата си с недоразвитите мозъци, за да направят сефтето.

    Коментиран от #45

    13:01 22.04.2026

  • 32 За ком 1

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Герп боклуци":

    Абе този,знае защо се хвана на хорото.Още от следващия месец ,ще му постъпват в сметката на " партията" чиста пара 748 хиляди лева годишно, във вид на субсидия.Или приблизително 380 хиляди евро.За един пълен мандат на бъдещият парламент,ще гушне над 1,6 милиона евро.Тази порочна практика,за субсидиране,над 1% гласове,трябва да бъде прекратена,още при бъдещият парламент.Долна граница за субсидии - 3,5% .Това ще изчисти терена от дузините мераклии - партии,да участват.В огромната си част, единствено да прибират стотици хиляди евро годишно,без грам ползи за хората.

    13:05 22.04.2026

  • 33 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор
    Ега ти отпадъка, човече... Няма такъв, честно.😮

    13:30 22.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Крал Фридрих

    5 0 Отговор
    бегай се скрии да почиваш некъде Куршавел безобразен

    13:35 22.04.2026

  • 36 Мнение

    6 0 Отговор
    От нещастието да извадиш келепир, никой повече никога няма да гласува за поредната опорка на ГЕРБ

    13:51 22.04.2026

  • 37 Запознат

    4 0 Отговор
    Не си чул, защото такава концепция не може да има.Колите по пътищата се увеличават всеки ден и катастрофите ще стават все повече.Елементарно.Иначе казано- количествените натрупвания, водят до качествени изменения.Основен Закон в развитието.

    13:59 22.04.2026

  • 38 Ако не е Мара

    5 0 Отговор
    Да ти показва мазната физиономия, си заминал у канала!
    Воняща гнилоч. Остави мъртвите на спокойствие! Не прави кариера върхуьгробчетата на децата ни!

    14:03 22.04.2026

  • 39 007 лиценз ту кил

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ти приключи":

    Субсидия няма да има, защото са коалиция.

    14:04 22.04.2026

  • 40 дом

    6 0 Отговор
    Не се мъчи човече. Не си ли научи урока?! Защо продължаваш?? ГЕРБ вече ги няма, няма чия къща да пазиш повече. Махни се.

    14:08 22.04.2026

  • 41 йдиекеке

    3 0 Отговор
    тоя не разбра че никой не може да реши проблема освен те самите шофьиори ,- да карат спокойно, съсредоточени и съобразно пътните обстановки

    14:17 22.04.2026

  • 42 @@@

    4 0 Отговор
    "Сияние" е патерица на ГЕРБ, но не можа да постигне целите, които ГЕРБ и постави
    - да открадне част от симпатизантите на Радев.
    А като наказание от Съдбата, заради детенцето,
    Не влезе в парламента, но Няма да получи и Субсидия, паричното дарение от държавата!

    14:22 22.04.2026

  • 43 Народът на Бг

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ти приключи":

    Тоя, който не се Смири пред паметта на детенцето си,
    Няма да получи Никакви големи пари, исубсидия,
    Защото е коалиция и Не е преминал 4%,
    А като "Бонус", Не влезе и в парламента!

    14:28 22.04.2026

  • 44 Мнение

    2 1 Отговор
    Патерица на ГЕРБ. Те съсипаха пътищата. Толкова кражби от тях трябва да се иска отговорност.

    14:41 22.04.2026

  • 45 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Нехис":

    И доходите на германците

    14:43 22.04.2026

  • 46 Хееей

    1 0 Отговор
    Бесрамник,да вземеш да се скриеш,че ти е много отвратителна физиономията.

    15:17 22.04.2026

  • 47 И аз Не чух Нищо !

    2 0 Отговор
    И аз Не чух Нищо !

    За Масовото Отнемане !

    На Човешките !

    Права !

    Но Явно !

    Това Е ЦЕЛ !

    А Не Проблем !

    Който !

    Да Се !

    Разрешава !

    15:19 22.04.2026

  • 48 Изперкал

    1 0 Отговор
    Изиот

    15:22 22.04.2026

