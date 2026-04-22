Николай Попов: Не чух от нито една формация, която се яви на изборите, решение на въпроса за жертвите на пътя

Лидерът на коалиция „Сияние“ Николай Попов даде пресконференция след изборите.

"Цялата отговорност за управление на държавата се пада на Радев и на неговата формация "Прогресивна България", така че ние ще изискваме от тях и ще продължаваме да се борим за нашата кауза, каза той.

Попов каза още, че няма да "обслужват" нито Румен Радев, нито Асен Василев, нито която и да е друга политическа формация в българския парламент. "Ние се борим за кауза, която трябва да реализираме, защото се касае за човешки животи и само от началото на месеца имаме близо 20 загинали по българските пътища - тоест всеки ден загива по един", обясни той.

"Досега не чух и не видях от нито една формация, която се яви на изборите, програма и решение на въпроса за жертвите по пътищата", каза Попов.