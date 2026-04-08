Николай Попов: Не ми трябва имунитет, за да се боря с несправедливостта

8 Април, 2026 21:42

  • николай попов-
  • избори

Не е нормално на подсъдимата скамейка да стоят жертвите, а не виновните

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не е нормално на подсъдимата скамейка да стоят жертвите, а не виновните. Не ми трябва депутатски имунитет, за да се боря с несправедливостта. Това заяви на влизане в съдебната зала в Плевен Николай Попов, срещу когото бе заведено дело от бивш ръководен кадър на АПИ в областния град.

Припомняме, че след трагичната смърт на дъщеря му Сияна при катастрофа на пътя край с. Телиш, Попов постави публично въпроса за корупцията и безотговорността на АПИ. Това е и поводът срещу него да бъде заведено дело.

На днешното първо заседание в плевенския съд Николай Попов се яви сам, без адвокат, а съдията насрочи ново заседание, тъй като документите по обвинението не са му връчени по надлежния ред. Той заяви, че няма да се ползва от имунитета, който му се полага в качеството му на кандидат за народен представител.

Много граждани и кандидати на формацията, която Николай Попов оглавява - "Сияние", дойдоха в съдебната зала, за да го подкрепят и за пореден път да заявят, че правосъдната система в България е по-жестока към жертвите, отколкото към виновниците.

“Благодаря на всеки един от вас, че сте тук, че сте пропътували половин България, за да ме подкрепите”, заяви Попов след заседанието на съда.

Сред присъстващите бяха и много родители и близки на загинали в катастрофи, които заявиха подкрепата си за Николай Попов и "Сияние".

“Един човек се бори цяла година със законови механизми, с гражданска активност. Той не се бори само за личния си казус, но и за всички нас, за обществото ни. Вместо да му се даде кураж, получава дело. Това не е нормална държава”, заявиха присъстващи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кажи нещо

    36 4 Отговор
    за кражбите на дпс-гроб които убиха детето ти

    21:43 08.04.2026

  • 2 оня с питон.я

    32 0 Отговор
    Много борци и експерти, малко работяги, тая държава няма да я бъде дълго.

    Коментиран от #26

    21:43 08.04.2026

  • 3 Красимир Петров

    38 6 Отговор
    Тази герберска слуга се спонсорира от тиквата и Пеевски

    21:46 08.04.2026

  • 4 Опааа

    35 7 Отговор
    Стига с тоя натегач за власт! Много е противен!

    21:47 08.04.2026

  • 5 Гост

    22 0 Отговор
    В милата ни България "правосъдната" система отдавна е по-опасна от престъпниците.

    21:51 08.04.2026

  • 6 Радостин Василев лидер на МЕЧ

    19 4 Отговор
    В студиото на БНТ1 лидерът на партия МЕЧ ,бивш министър на спорта и народен представител Радостин Василев изнесе потресаващи разкрития и показа умопомрачителни снимки. Бащата на Сияна който основа партия за да се бори с ГЕРБ и ДПС НН е областен кординатор на ГЕРБ и назначен за директор на ОП( Общинско предприятие) "Пазари" от Борисов и Йорданка Фандъкова по заповед на сивия кардинал на ГЕРБ Орлин Алексиев. Радостин Василев показа изумителни кадри как Николай Попов заедно с висши активисти на ГЕРБ охранява къщата на Бойко Борисов в Банкя и снимки с Фандъкова при назначението си. Пред къщата на Борисов ,Николай Попов е с тениска с неговия лик и надпис "Аз вярвам само на този човек". Миналия месец Попов е празнувал рождения ден на Орлин Алексиев в луксозния Швейцарски курорт Куршевел и е танцувал. Радостин Василев и водещия бяха потресени от факта че Попов се опитва да капитализира случая с катастрофата с дъщеря му и е приел солидните парични потоци от Алексиев и Пеевски да вземе от вота срещу тях. Повече изгледайте архива от предаването по БНТ1

    Коментиран от #9

    21:51 08.04.2026

  • 7 нннн

    16 3 Отговор
    Не се вълнувайте. Това е реклама. Ще го оправдаят. Нужен е на ДПС и ГЕРБ.

    21:51 08.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факт

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "Радостин Василев лидер на МЕЧ":

    Показа лидера на МЕЧ снимките и видеата в ефир

    21:55 08.04.2026

  • 10 Чичака

    27 3 Отговор
    Това да се катереш по костите на детето си ,за да се облагоденстваш е страшен грях.
    И Господ ще раздаде ,на този .

    Коментиран от #19

    21:56 08.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 СИЯНИЕ

    4 24 Отговор
    АЗ ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА "СИЯНИЕ" С БЮЛЕТИНА №20!

    Коментиран от #14, #36

    21:57 08.04.2026

  • 14 АНТИКОМУНИ$Т

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "СИЯНИЕ":

    А КАР МА Зъ фат мак -другарят р"ум€н" БО(га)ТАШ Щ€ $€ О $€ Р€ КАКТО "БАД ЖА НА КА" $и $лави!
    НЯМА ДА ИМА правит€л$тво, НА ЕСЕН С ПЕСЕН-НОВИ "избори"!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    21:58 08.04.2026

  • 15 КМЕТА НА КАРЛОВО

    15 2 Отговор
    ГА ЯДИ КИФТЕТАТА КАТ ДИРЕКТОР НА ПАЗАРИ ЮГ НИ РИВА

    22:01 08.04.2026

  • 16 ПАДЕНИЕ

    15 3 Отговор
    Не сияние е този.

    22:02 08.04.2026

  • 17 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Сияние е клонинг на ГЕРБ.

    22:02 08.04.2026

  • 18 3.14К

    7 3 Отговор
    Радиоактивния отпадък е по-опасен от обикновенния боклук! Няма данни да има курортен комплекс Куршавел в Швейцария!?

    22:05 08.04.2026

  • 19 Дзак

    0 6 Отговор

    До коментар #10 от "Чичака":

    Не си ти този, който ще определи това!

    22:06 08.04.2026

  • 20 Прозрачност без недомлъвки

    15 3 Отговор
    От месеци ме човърка един въпрос: този мъж обикаля пътища, полицейски управления, съдебни палати,телевизионни студия и НИТО ВЕДНЪЖ не го попитаха КАК СЕ ИЗДЪРЖА ФИНАНСОВО? Какво работи? Къде? Какъв бизнес има? Независим ли е или Е зависим?

    22:06 08.04.2026

  • 21 анонимен

    15 3 Отговор
    Не е нормално да използваш смъртта на дъщеря си ,за да си патерица на ББ.

    22:08 08.04.2026

  • 22 Казанлъшкия

    13 3 Отговор
    Герб с действията/бездействията си затриха детето му ,а той излиза ,за да служи на баце.

    22:14 08.04.2026

  • 23 Тома

    5 0 Отговор
    За България е нормално защото мафията е на власт.

    22:19 08.04.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    11 2 Отговор
    СКРИХТЕ ГО ТОЗИ!!!
    Да се катериш по тупа и кръвта на детето си за политическа кариера - това е вече абсолютното дъно!

    22:24 08.04.2026

  • 25 Тралала

    11 2 Отговор
    Когато нищожество се кълне в паметта на детето си... Такива мишки са за сеч.

    22:24 08.04.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с питон.я":

    Шанса ни е дето казва колегата - да гръмне АЕЦа...

    22:24 08.04.2026

  • 27 Дик диверсанта

    3 6 Отговор
    Този руски трол какво ни го сервирате ден през ден.
    Мир на душата на Сияна.

    22:25 08.04.2026

  • 28 оскубани вежди

    11 4 Отговор
    Този се бори само за лична слава. Правно неграмотен гербаджия,които стъпва по телата на жертвите за да слуша гласа си и да се гледа на запис.
    Точно неговия шеф,дето този ходи да го брани в Банкя,игра това хоро с майката на Лора. Резултат,тя депутат,ГЕРБ печели,но по същество нищо не е променено.
    Този с оскубаните вежди дължи отговори на обществото,след като е кандидат за народен представител.
    Но понеже не му изнася, пуска една и съща плоча!
    Интересно,дали ще заведе дело срещу Радостин Василев?

    22:25 08.04.2026

  • 29 анонимен

    10 3 Отговор
    Един път поклонник на ББ ,завинаги такъв.Има ли бивш негър,толкова има и бивш гербаджия.

    22:39 08.04.2026

  • 30 малкия камък

    2 4 Отговор
    обръща руменовата шкода

    22:44 08.04.2026

  • 31 дудуяба

    6 3 Отговор
    Съчувствах на това л..но, преди да разбера, че за тоя цирк е взел пари лично от Пеефски. Срам нямаш ли, долна маймунке, детето ти загина, а ти си гледаш паричките и интереса? Няма Сияние, а Падение. Бог да прости детенцето, ама ти си БОКЛУК!!!

    22:56 08.04.2026

  • 32 гост

    4 2 Отговор
    Този ляв таш@к на Борисов да се скрие някъде и да не се показва. То бива болен мъзък ,но този прекаля преди да е станал депутат или министър.

    23:08 08.04.2026

  • 33 Къде ги намират

    1 0 Отговор
    тия, жадните за власт от гнусни, че по-гнусни.

    23:57 08.04.2026

  • 34 Архангел

    1 0 Отговор
    Не си си научил урока човеко

    00:02 09.04.2026

  • 35 Свети Дух

    1 0 Отговор
    Ха, вече си има име. Не е бащата на ....

    00:20 09.04.2026

  • 36 Киноман

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "СИЯНИЕ":

    Този верно е като от филма Сиянието с Джак Никълсън.

    00:21 09.04.2026

