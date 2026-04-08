Николай Попов: Не ми трябва имунитет, за да се боря с несправедливостта

Не е нормално на подсъдимата скамейка да стоят жертвите, а не виновните. Не ми трябва депутатски имунитет, за да се боря с несправедливостта. Това заяви на влизане в съдебната зала в Плевен Николай Попов, срещу когото бе заведено дело от бивш ръководен кадър на АПИ в областния град.

Припомняме, че след трагичната смърт на дъщеря му Сияна при катастрофа на пътя край с. Телиш, Попов постави публично въпроса за корупцията и безотговорността на АПИ. Това е и поводът срещу него да бъде заведено дело.

На днешното първо заседание в плевенския съд Николай Попов се яви сам, без адвокат, а съдията насрочи ново заседание, тъй като документите по обвинението не са му връчени по надлежния ред. Той заяви, че няма да се ползва от имунитета, който му се полага в качеството му на кандидат за народен представител.

Много граждани и кандидати на формацията, която Николай Попов оглавява - "Сияние", дойдоха в съдебната зала, за да го подкрепят и за пореден път да заявят, че правосъдната система в България е по-жестока към жертвите, отколкото към виновниците.

“Благодаря на всеки един от вас, че сте тук, че сте пропътували половин България, за да ме подкрепите”, заяви Попов след заседанието на съда.

Сред присъстващите бяха и много родители и близки на загинали в катастрофи, които заявиха подкрепата си за Николай Попов и "Сияние".

“Един човек се бори цяла година със законови механизми, с гражданска активност. Той не се бори само за личния си казус, но и за всички нас, за обществото ни. Вместо да му се даде кураж, получава дело. Това не е нормална държава”, заявиха присъстващи.