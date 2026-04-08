Николай Попов: Не ми трябва имунитет, за да се боря с несправедливостта

Не е нормално на подсъдимата скамейка да стоят жертвите, а не виновните. Не ми трябва депутатски имунитет, за да се боря с несправедливостта. Това заяви на влизане в съдебната зала в Плевен Николай Попов, срещу когото бе заведено дело от бивш ръководен кадър на АПИ в областния град.
Припомняме, че след трагичната смърт на дъщеря му Сияна при катастрофа на пътя край с. Телиш, Попов постави публично въпроса за корупцията и безотговорността на АПИ. Това е и поводът срещу него да бъде заведено дело.
На днешното първо заседание в плевенския съд Николай Попов се яви сам, без адвокат, а съдията насрочи ново заседание, тъй като документите по обвинението не са му връчени по надлежния ред. Той заяви, че няма да се ползва от имунитета, който му се полага в качеството му на кандидат за народен представител.
Много граждани и кандидати на формацията, която Николай Попов оглавява - "Сияние", дойдоха в съдебната зала, за да го подкрепят и за пореден път да заявят, че правосъдната система в България е по-жестока към жертвите, отколкото към виновниците.
“Благодаря на всеки един от вас, че сте тук, че сте пропътували половин България, за да ме подкрепите”, заяви Попов след заседанието на съда.
Сред присъстващите бяха и много родители и близки на загинали в катастрофи, които заявиха подкрепата си за Николай Попов и "Сияние".
“Един човек се бори цяла година със законови механизми, с гражданска активност. Той не се бори само за личния си казус, но и за всички нас, за обществото ни. Вместо да му се даде кураж, получава дело. Това не е нормална държава”, заявиха присъстващи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кажи нещо
21:43 08.04.2026
2 оня с питон.я
Коментиран от #26
21:43 08.04.2026
3 Красимир Петров
21:46 08.04.2026
4 Опааа
21:47 08.04.2026
5 Гост
21:51 08.04.2026
6 Радостин Василев лидер на МЕЧ
Коментиран от #9
21:51 08.04.2026
7 нннн
21:51 08.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Факт
До коментар #6 от "Радостин Василев лидер на МЕЧ":Показа лидера на МЕЧ снимките и видеата в ефир
21:55 08.04.2026
10 Чичака
И Господ ще раздаде ,на този .
Коментиран от #19
21:56 08.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 СИЯНИЕ
Коментиран от #14, #36
21:57 08.04.2026
14 АНТИКОМУНИ$Т
До коментар #13 от "СИЯНИЕ":А КАР МА Зъ фат мак -другарят р"ум€н" БО(га)ТАШ Щ€ $€ О $€ Р€ КАКТО "БАД ЖА НА КА" $и $лави!
НЯМА ДА ИМА правит€л$тво, НА ЕСЕН С ПЕСЕН-НОВИ "избори"!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!
21:58 08.04.2026
15 КМЕТА НА КАРЛОВО
22:01 08.04.2026
16 ПАДЕНИЕ
22:02 08.04.2026
17 Последния Софиянец
22:02 08.04.2026
18 3.14К
22:05 08.04.2026
19 Дзак
До коментар #10 от "Чичака":Не си ти този, който ще определи това!
22:06 08.04.2026
20 Прозрачност без недомлъвки
22:06 08.04.2026
21 анонимен
22:08 08.04.2026
22 Казанлъшкия
22:14 08.04.2026
23 Тома
22:19 08.04.2026
24 ДрайвингПлежър
Да се катериш по тупа и кръвта на детето си за политическа кариера - това е вече абсолютното дъно!
22:24 08.04.2026
25 Тралала
22:24 08.04.2026
26 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "оня с питон.я":Шанса ни е дето казва колегата - да гръмне АЕЦа...
22:24 08.04.2026
27 Дик диверсанта
Мир на душата на Сияна.
22:25 08.04.2026
28 оскубани вежди
Точно неговия шеф,дето този ходи да го брани в Банкя,игра това хоро с майката на Лора. Резултат,тя депутат,ГЕРБ печели,но по същество нищо не е променено.
Този с оскубаните вежди дължи отговори на обществото,след като е кандидат за народен представител.
Но понеже не му изнася, пуска една и съща плоча!
Интересно,дали ще заведе дело срещу Радостин Василев?
22:25 08.04.2026
29 анонимен
22:39 08.04.2026
30 малкия камък
22:44 08.04.2026
31 дудуяба
22:56 08.04.2026
32 гост
23:08 08.04.2026
33 Къде ги намират
23:57 08.04.2026
34 Архангел
00:02 09.04.2026
35 Свети Дух
00:20 09.04.2026
36 Киноман
До коментар #13 от "СИЯНИЕ":Този верно е като от филма Сиянието с Джак Никълсън.
00:21 09.04.2026