„Величие“ изключиха в аванс ГЕРБ и ДПС Ново начало като коалиционни партньори

„Величие“ ще се бори за честни избори. Това заяви в „120 минути“ проф. Юлиана Матеева - професор по наказателно право във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, преподава и в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Тя е водач на листата на партия „Величие“ в Трети МИР – Варна.
По думите ѝ начинът, по който партията е влязла в 51-вото Народно събрание е доказателство за изборните измами през 2024 г.
„Ще се борим на тези избори да предотвратим в най-голяма степен онова, което се случи тогава. Това няма са е само с думи, а с реални действия, които започват от подсигуряване на всички секционни избирателни комисии с член от „Величие“, имаме хора. Също така участие на наблюдатели, включително от международни институции. Ще осигурим гаранции този избор да е най-близкото до това, което българските граждани ще пуснат в урните“, допълни тя.
С нея в студиото беше и бригаден генерал от резерва Цветан Панайотов, бивш директор на ДАНС във Варна и втори в листата в морския град. Според него на предишните парламентарни избори са откраднати голяма част от гласовете на партията и това е било доказано.
„Моето мнение беше, че трябва да се направи цялостно касиране на изборите, тъй като не бяха разгледани нарушенията в останалите секции, които бяхме посочили. Ако беше извършена цялостна проверка, щеше да се стигне до огромен скандал. Това не беше изключение. По този начин се провеждат изборите и се манипулират резултатите през последните 20 години“, каза още той.
Панайотов коментира, че дори в този момент да се направи ревизия на международни договори, няма да има гаранция за резултат. Той допълни, че „Величие“ никога не са се обявя за излизане от ЕС и НАТО. Относно „Борда за мир“ на президента Доналд Тръмп, според него няма конкретика относно устава и дори в деловодството на парламента не е депозирано нищо за съдържанието на документа.
„Има действия от страна на президента Тръмп да въвлече в конфликт държавите, участнички в НАТО. В крайна сметка, НАТО е организация за отбрана. Какво ще отбраняваме с нападения в Иран? „Бордът за мир“ е интересен от гледна точка на това да се прекратят страданията на едно население, доведено до ужасно съществуване. Надявам се това нещо да се получи, въпреки че партията ни има резерви, бордът се представя като алтернатива на ООН и Съвета за сигурност“, посочи той и допълни, че ще гласуват „против“ участието ни в организацията.
Матеева коментира, че с изключение на ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“, „Величие“ припознава във всички останали партии съюзници по определени политики. Коалиционни партньорства не са обсъждани.
Тя беше категорична, че ако влязат в 52-ото Народно събрание, ще работят за възстановяване на проекта АЕЦ-Белене и енергиен суверените на България.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Последния Софиянец
Коментиран от #14
18:19 22.03.2026
4 Това не е партия
Възмездие!
Коментиран от #7
18:23 22.03.2026
7 Хихи
До коментар #4 от "Това не е партия":щото буци и шиши не са опг ?!
Коментиран от #12, #18
18:25 22.03.2026
9 Луда главо
Коментиран от #25
18:29 22.03.2026
11 кежатр
Коментиран от #23
18:31 22.03.2026
12 Хилосващият се,
До коментар #7 от "Хихи":Тогава да има и такива като тези ?
Кой ги вкара?
18:32 22.03.2026
14 оня с питон.я
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Трудна работа. Ганю е крадлив и избира доказани крадци. Факт.
18:34 22.03.2026
18 Зъл пес
До коментар #7 от "Хихи":Щот пък Гадев не ни зароби за 13г. напред.Гьонсурата дори няма доблест да се извини на народа.Защо пък не сбърка та да подпише един договор за помощ на децата,болните и бедните?
18:54 22.03.2026
20 Цар Кару
Отново да вземем за пример „Столипиново”. Търговията започна през далечната 1998 г., когато тогавашният кмет на СДС Спас Гърневски в реч заявява, че "ромите са социалнослаби и поради това не трябва да плащат ток". Така повечето жители на гетото, веднага идентифицирали се като бедни, спряха да плащат сметките си. Когато дългът достигна гигантски размери и енергото дръпна шалтера, изригнаха бунтовете в нощта на 18 февруари 2002 г. излъганите от неспазената тайна уговорка роми започнаха да трошат витрини, да хвърлят камъни по автобуси и да обръщат тролеи.
18:57 22.03.2026
21 Цар Кару
Същата е схемата, по която партията „Свободна България” на героя на деня, Цар Киро, има над една дузина общински съветници в южна България. Същата е и историята на забогатяването на още 9 цигански клана през последните 22 години – Зрънковите от Видин, Тошковците от плевенското село Търнене, Бургуджиите от Горна Оряховица и пр.
Ако и след трагедията в Катуница олигархията успее да приспи българския гняв с лъжите за етническия модел, циганите ще продължават да живеят в гета, а ние да ги носим на гърба си, та даже и децата им да отглеждаме в кукувичите гнезда, наречени „приемна грижа”."
18:58 22.03.2026
23 Да бе да
До коментар #11 от "кежатр":Пъзнавам човек който много лошо е изгорял в пирамидата на Ивелинчо.
Коментиран от #26
19:00 22.03.2026
25 Ха ха ха
До коментар #9 от "Луда главо":Може, вземи един кашон. Напиши си името на няколко листа и си гласувай.
19:03 22.03.2026
26 дцокалс
До коментар #23 от "Да бе да":Вместо мозък имаш пирамида в кратуната. Казват ви някаква дума и дори не знаете какво значи. Като папагали пеете каквото са ви излъгали. На кое викаш пирамида бре??? Отиваш и виждаш къде са сложени парите, гледаш и пипаш с пъка и виждаш че е там и е построено и са вложени пари. Почваите да учите че ви използват като магарета
19:12 22.03.2026