Вземете 50% отстъпка за хостинг от

„Величие“ изключиха в аванс ГЕРБ и ДПС Ново начало като коалиционни партньори

22 Март, 2026 19:13, обновена 22 Март, 2026 18:17 757 26

Всички останали са потенциални съюзници, заявиха от партията

„Величие“ ще се бори за честни избори. Това заяви в „120 минути“ проф. Юлиана Матеева - професор по наказателно право във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, преподава и в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Тя е водач на листата на партия „Величие“ в Трети МИР – Варна.

По думите ѝ начинът, по който партията е влязла в 51-вото Народно събрание е доказателство за изборните измами през 2024 г.

„Ще се борим на тези избори да предотвратим в най-голяма степен онова, което се случи тогава. Това няма са е само с думи, а с реални действия, които започват от подсигуряване на всички секционни избирателни комисии с член от „Величие“, имаме хора. Също така участие на наблюдатели, включително от международни институции. Ще осигурим гаранции този избор да е най-близкото до това, което българските граждани ще пуснат в урните“, допълни тя.

С нея в студиото беше и бригаден генерал от резерва Цветан Панайотов, бивш директор на ДАНС във Варна и втори в листата в морския град. Според него на предишните парламентарни избори са откраднати голяма част от гласовете на партията и това е било доказано.

„Моето мнение беше, че трябва да се направи цялостно касиране на изборите, тъй като не бяха разгледани нарушенията в останалите секции, които бяхме посочили. Ако беше извършена цялостна проверка, щеше да се стигне до огромен скандал. Това не беше изключение. По този начин се провеждат изборите и се манипулират резултатите през последните 20 години“, каза още той.

Панайотов коментира, че дори в този момент да се направи ревизия на международни договори, няма да има гаранция за резултат. Той допълни, че „Величие“ никога не са се обявя за излизане от ЕС и НАТО. Относно „Борда за мир“ на президента Доналд Тръмп, според него няма конкретика относно устава и дори в деловодството на парламента не е депозирано нищо за съдържанието на документа.

„Има действия от страна на президента Тръмп да въвлече в конфликт държавите, участнички в НАТО. В крайна сметка, НАТО е организация за отбрана. Какво ще отбраняваме с нападения в Иран? „Бордът за мир“ е интересен от гледна точка на това да се прекратят страданията на едно население, доведено до ужасно съществуване. Надявам се това нещо да се получи, въпреки че партията ни има резерви, бордът се представя като алтернатива на ООН и Съвета за сигурност“, посочи той и допълни, че ще гласуват „против“ участието ни в организацията.

Матеева коментира, че с изключение на ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“, „Величие“ припознава във всички останали партии съюзници по определени политики. Коалиционни партньорства не са обсъждани.

Тя беше категорична, че ако влязат в 52-ото Народно събрание, ще работят за възстановяване на проекта АЕЦ-Белене и енергиен суверените на България.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    16 11 Отговор
    Величие нямат 4%, ама изключват вече...

    18:19 22.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 11 Отговор
    Вече има алтернатива -Движение на непартийните кандидати.Народа влиза в парламента.С номер 10 право в десетката.

    Коментиран от #14

    18:19 22.03.2026

  • 3 Прочее,

    14 10 Отговор
    вие кои бяхте?

    18:21 22.03.2026

  • 4 Това не е партия

    15 8 Отговор
    Това е кримигрупа , която обслужва няколко мошеника завлякли стотици със финансови задължения, разбила съдби на българи , загробила ги с измами..
    Възмездие!

    Коментиран от #7

    18:23 22.03.2026

  • 5 Ами

    7 2 Отговор
    дано ! Щото и зулусите и фритюрниците нямаше да " работят" с Буда и шиши ! Както и продажниците от ппдб ...

    18:24 22.03.2026

  • 6 Пране на пари

    3 4 Отговор
    Избиратели..... Не можете ли да разберете, че ако до 4 ти април не сте си регистрирали непранитеГащи, то след изборите на 19 април, няма значение на коя партия сте гласували, то и така и така, нито една партия няма да ви изпере непранитеГащи, без заплащане, даже и ако сте си регистрирали на 4 ти април непранитеГащи!

    18:25 22.03.2026

  • 7 Хихи

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Това не е партия":

    щото буци и шиши не са опг ?!

    Коментиран от #12, #18

    18:25 22.03.2026

  • 8 6666

    8 6 Отговор
    Кои са пък тия от така нареченото величие ?

    18:28 22.03.2026

  • 9 Луда главо

    1 7 Отговор
    Аз искам да гласувам за Себе си! Има ли такава възможност, всеки който иска да гласува за "Себе си" да натисне копчето "Гласувам за Зебе си"?

    Коментиран от #25

    18:29 22.03.2026

  • 10 хмммм

    11 1 Отговор
    Те трябва да влязат в Парламента първо, пък тогава да правят сметки. Костята викаше насред София

    18:31 22.03.2026

  • 11 кежатр

    7 5 Отговор
    Величие са единствените дето преди парламента са работили нещо и може да се види и пипне. Никои друг няма нищо да покаже че е работил. Нищо. Калпааазани. Даите да дадем. Нищо. Само Величие и Ивелин Михайлов са всеки ден на терен, всеки божи ден. А платените мисирки и "лози" умишлено лъжат и крият реалните %. Надуват на разбойниците от ГЕРБ и ДПС Шишко, а намалят Величие. Слава на Господ Иисус Христос на изборите всеки може да избира.

    Коментиран от #23

    18:31 22.03.2026

  • 12 Хилосващият се,

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Хихи":

    Тогава да има и такива като тези ?
    Кой ги вкара?

    18:32 22.03.2026

  • 13 оня с питон.я

    3 5 Отговор
    Ще трябва да приемете герб. Радев и ппд ще се коалират с Бойко. Иначе няма правителство, а Радев иска да захлеби. Всички знаят, че бащицата е щедър със партньорите си. Затова 20 години е незаобиколим фактор в българската политика.

    18:33 22.03.2026

  • 14 оня с питон.я

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Трудна работа. Ганю е крадлив и избира доказани крадци. Факт.

    18:34 22.03.2026

  • 15 Избирателите

    2 6 Отговор
    с N 8 за "Алтернатива за България" !

    18:36 22.03.2026

  • 16 Эфстати

    6 0 Отговор
    Този генерал много свиреп поглед има бе.Гледа ни като потенциални арестанти.Джандар сурат го нарича този поглед народа.

    18:44 22.03.2026

  • 17 Бащата на някаква Саяна

    6 4 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:48 22.03.2026

  • 18 Зъл пес

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хихи":

    Щот пък Гадев не ни зароби за 13г. напред.Гьонсурата дори няма доблест да се извини на народа.Защо пък не сбърка та да подпише един договор за помощ на децата,болните и бедните?

    18:54 22.03.2026

  • 19 Цар Кару

    2 0 Отговор
    Ако циганите бъдат разселени сред българското общество, търговията между българските партии и феодалите на гетата – циганските барони, които днес наричаме ромски лидери, ще стане невъзможна. Ромският лидер няма как да продаде гласовете им на съответната партия, защото не може да гарантира, че ония 2 семейства в „Младост” -3, 6-те семейства в „Надежда”, 5-те семейства в „Гевгелийския квартал” и т.н. ще гласуват както той им каже. Ако не може да продаде гласовете им, той няма да получи мръсните пари на съответната партийна централа. И не само това. Гетата са свърталища на наркотрафика и търговията с хора – виж каретата за бизнеса на цар Киро на 9-та страница. Ако бъдат разтурени, ще рухнат и маршрутите на черния бизнес, който минава през България и храни нейната криминализирана неолиберална върхушка. За да не стане това всяка от казионните партии в България се е коалирала с една ромска „партия”, състояща се от даден ромски главатар и неговата многобройна челяд: - БСП с РОМА, СДС с ДРОМ, ДПС с Евророма и „Справедливост” на циганомохамеданина Мехти Касъмов, който си построи частна джамия в Галиче. заедно се договарят да излъжат българския народ, да се изгаврят с представителната демокрация, а ромският „лидер” да си построи още един палат в стил мутрабарок. И двете страни в тази търговия еднакво ненавиждат българите, макар че едните се водят роми, а другите – „българи”.

    18:56 22.03.2026

  • 20 Цар Кару

    1 0 Отговор
    Казионните партии знаят, че без ромските гласове никога няма да могат да се възпроизведат във властта на следващите избори – просто никога няма да съберат достатъчно български гласове. Срещу услугата гарантират безнаказаност на ромската престъпност. И двете страни еднакво мразят и българския избирател, и неговата демокрация. И двете страни имат еднакво желание да го дерат.
    Отново да вземем за пример „Столипиново”. Търговията започна през далечната 1998 г., когато тогавашният кмет на СДС Спас Гърневски в реч заявява, че "ромите са социалнослаби и поради това не трябва да плащат ток". Така повечето жители на гетото, веднага идентифицирали се като бедни, спряха да плащат сметките си. Когато дългът достигна гигантски размери и енергото дръпна шалтера, изригнаха бунтовете в нощта на 18 февруари 2002 г. излъганите от неспазената тайна уговорка роми започнаха да трошат витрини, да хвърлят камъни по автобуси и да обръщат тролеи.

    18:57 22.03.2026

  • 21 Цар Кару

    2 0 Отговор
    През 2005 г., когато Ахмед Доган им обеща да уреди дълга им, ДПС за пръв път в историята си спечели мандат в Пловдив и взе безпрецедентните почти 13% при средно 7,4% и 7,6% от подадените бюлетини от основаването си. Естествено, местният столипиновски лидер Фикрет Сепетчи, по образование стругар (после се оказа, че тази диплома е фалшива) стана депутат и заместник на комисията по образование и култура.
    Същата е схемата, по която партията „Свободна България” на героя на деня, Цар Киро, има над една дузина общински съветници в южна България. Същата е и историята на забогатяването на още 9 цигански клана през последните 22 години – Зрънковите от Видин, Тошковците от плевенското село Търнене, Бургуджиите от Горна Оряховица и пр.
    Ако и след трагедията в Катуница олигархията успее да приспи българския гняв с лъжите за етническия модел, циганите ще продължават да живеят в гета, а ние да ги носим на гърба си, та даже и децата им да отглеждаме в кукувичите гнезда, наречени „приемна грижа”."

    18:58 22.03.2026

  • 22 Ха ха ха

    2 1 Отговор
    Коалиционен партньор на Вииличието може да бъде само Бюрото по труда след изборите.

    19:00 22.03.2026

  • 23 Да бе да

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "кежатр":

    Пъзнавам човек който много лошо е изгорял в пирамидата на Ивелинчо.

    Коментиран от #26

    19:00 22.03.2026

  • 24 Смешници.....

    2 1 Отговор
    И "двуличие" се взе за фактор???!!

    19:01 22.03.2026

  • 25 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Луда главо":

    Може, вземи един кашон. Напиши си името на няколко листа и си гласувай.

    19:03 22.03.2026

  • 26 дцокалс

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Да бе да":

    Вместо мозък имаш пирамида в кратуната. Казват ви някаква дума и дори не знаете какво значи. Като папагали пеете каквото са ви излъгали. На кое викаш пирамида бре??? Отиваш и виждаш къде са сложени парите, гледаш и пипаш с пъка и виждаш че е там и е построено и са вложени пари. Почваите да учите че ви използват като магарета

    19:12 22.03.2026

