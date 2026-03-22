„Величие“ изключиха в аванс ГЕРБ и ДПС Ново начало като коалиционни партньори

„Величие“ ще се бори за честни избори. Това заяви в „120 минути“ проф. Юлиана Матеева - професор по наказателно право във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, преподава и в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Тя е водач на листата на партия „Величие“ в Трети МИР – Варна.

По думите ѝ начинът, по който партията е влязла в 51-вото Народно събрание е доказателство за изборните измами през 2024 г.

„Ще се борим на тези избори да предотвратим в най-голяма степен онова, което се случи тогава. Това няма са е само с думи, а с реални действия, които започват от подсигуряване на всички секционни избирателни комисии с член от „Величие“, имаме хора. Също така участие на наблюдатели, включително от международни институции. Ще осигурим гаранции този избор да е най-близкото до това, което българските граждани ще пуснат в урните“, допълни тя.

С нея в студиото беше и бригаден генерал от резерва Цветан Панайотов, бивш директор на ДАНС във Варна и втори в листата в морския град. Според него на предишните парламентарни избори са откраднати голяма част от гласовете на партията и това е било доказано.

„Моето мнение беше, че трябва да се направи цялостно касиране на изборите, тъй като не бяха разгледани нарушенията в останалите секции, които бяхме посочили. Ако беше извършена цялостна проверка, щеше да се стигне до огромен скандал. Това не беше изключение. По този начин се провеждат изборите и се манипулират резултатите през последните 20 години“, каза още той.

Панайотов коментира, че дори в този момент да се направи ревизия на международни договори, няма да има гаранция за резултат. Той допълни, че „Величие“ никога не са се обявя за излизане от ЕС и НАТО. Относно „Борда за мир“ на президента Доналд Тръмп, според него няма конкретика относно устава и дори в деловодството на парламента не е депозирано нищо за съдържанието на документа.

„Има действия от страна на президента Тръмп да въвлече в конфликт държавите, участнички в НАТО. В крайна сметка, НАТО е организация за отбрана. Какво ще отбраняваме с нападения в Иран? „Бордът за мир“ е интересен от гледна точка на това да се прекратят страданията на едно население, доведено до ужасно съществуване. Надявам се това нещо да се получи, въпреки че партията ни има резерви, бордът се представя като алтернатива на ООН и Съвета за сигурност“, посочи той и допълни, че ще гласуват „против“ участието ни в организацията.

Матеева коментира, че с изключение на ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“, „Величие“ припознава във всички останали партии съюзници по определени политики. Коалиционни партньорства не са обсъждани.

Тя беше категорична, че ако влязат в 52-ото Народно събрание, ще работят за възстановяване на проекта АЕЦ-Белене и енергиен суверените на България.