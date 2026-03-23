Андрей Янкулов: Сарафов може да получи практически вечен мандат

Защо доверието на обществото в съдебната ни система е ниско? Темата коментира служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в предаването „Защо?“ с Жени Марчева.

„Вижте, в съдебната система се случват често необясними неща, които съответно рушат доверието в нея“, заяви Янкулов.

Той даде пример със смяната на главния прокурор през 2023 г.: „До момента, до който се получи тази смяна, господин Гешев беше плътно подкрепян от пленума на Висшия съдебен съвет... и отведнъж, без да има някаква обяснима логична причина, те се обърнаха срещу него и той беше съвсем набързо сменен.“

По думите му това е станало „с една доста спорна процедура“ и с назначаването на Борислав Сарафов „за няколко часа“.

Янкулов коментира отказа на ВСС да разгледа предложението му: „Да, сам се оказах, може би, институционално... Сам се оказах абсолютно в прокурорската колегия, която абсолютно единодушно реши, че аз дори не мога да им предложа да си определят някой друг от хилядите прокурори.“

Той подчерта, че няма да се откаже: „О, не. Разбира се, че не. Ще продължа с всички възможни последващи действия, които са в моята компетентност.“

Министърът ще обжалва решението: „Разбира се, че ще обжалвам. Това е една от възможностите, които имам да продължа процеса.“

Според него съществува риск от „вечен временен мандат“: „Това ни казва, че на практика господин Сарафов може да получи един вечен временен мандат... Това противоречи на всички принципи на правовата държава и доброто управление.“

Янкулов подчерта, че проблемът е системен: „Голямата картина вследствие на това няма да се промени... Проблемът със заемането на длъжността от господин Сарафов е правен проблем.“

Той добави, че има институционален разрив: „Имаме състояние, при което състави от ВКС... отказват да разгледат предложения на господин Сарафов, защото го считат за незаконен главен прокурор.“

Според него решението е възможно: „Само и единствено прокурорската колегия на ВСС просто трябва да определи някой друг от хилядите прокурори в страната.“

По темата за „гнилите ябълки“ и разследванията около „Осемте джуджета“ Янкулов заяви: „Днес ситуацията не се е развила особено, да не кажем, че е още по-зле.“

Той обясни защо: „Държавните органи, натоварени с правомощията да се опитат да проведат изчистването, някак не можаха да го сторят. Най-обоснованото предположение се оказва това, че именно тези мрежи се оказаха инфилтрирани до самите върхове на тези институции.“

На въпрос дали „тържището за бъдеще“ още съществува, той отговори: „Технически може да не е точно същото тържище, но докато ние нямаме прочистване... няма как да сме убедени, че тази ниша не е заета.“

Янкулов коментира и скандала около българския европрокурор. Ръководителят на ЕП коментира неправомерно поведение на Теодора Георгиева „по три направления“: „Аз не знам кои са тези три направления. Това си е дисциплинарно производство, водено от Европейската прокуратура. Теодора Георгиева е временно отстранена вече повече от една година.“

Той постави въпроси около срещите на Георгиева с Петьо Еврото: „Тук въпросът не бива да бъде съсредоточаван само върху г-жа Георгиева. Кой е бил другият участник в тази среща? За какво точно е говорено по време на цялата среща?“

И критикува реакцията на институциите: „Къде е коментарът на прокуратурата? Аз не мога да си представя как се хвърлят такива тежки обвинения срещу толкова високопоставен прокурор и той може да си позволи да не коментира.“

Според него ключово е да има пълна яснота: „Къде е целият запис? Къде е техническата експертиза на записа? Рязан ли е? Не е ли рязан?“

По темата за обществените реакции Янкулов заяви: „От една страна, самият случай е много трагичен, нормално е да има и конспиративни теории.“

Но подчерта и институционален проблем: „Проблемът е в институционалната реакция в първите дни.“

Той критикува поведението на прокуратурата: „Г-н Сарафов на втория или третия ден започна да хвърля неща в публичното пространство. Това доведе до политическа употреба на казуса.“

Според него това е подкопало доверието: „Голяма част от хората никога няма да повярват на данните, които се дават от институциите.“

В заключение министърът заяви: „Истината могат да им я кажат тези, които ръководят разследването. Това е прокуратурата на Република България.“