2,7 млн. евро за борба с черната златка

23 Март, 2026 09:15 1 996 32

  • черна златка-
  • иван христанов-
  • ивана мурджева

БКПЗ отчита, че секторът се нуждае от дългосрочни решения

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

След поетия ангажимент от страна на служебния министър министър Иван Христанов по време на срещата с Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) на 17.03 и след проведена среща със заместник-министър Ивана Мурджева и нейния екип стана ясно, че държавата ще осигури бюджет в размер на 2,7 милиона евро за борба с вредителя „черна златка“.

Средствата ще бъдат насочени чрез разширяване на обхвата на помощта за пролетните пръскания, като целта е да се подпомогнат земеделските производители в усилията им за ограничаване на разпространението на един от най-опасните вредители за овощарството у нас. Очаква се приемът да се случи във втората половина на месец април.

БКПЗ подчертава, че години наред настоява за целенасочена финансова подкрепа за справяне с „черна златка“, която нанася сериозни щети върху овощните насаждения в страната. Към момента осигурените средства са в рамките на удължения бюджет, поради липсата на приет държавен бюджет за 2026 г.

„Това е важна стъпка в правилната посока, но далеч не е достатъчна. Необходими са устойчиви и дългосрочни мерки, които да гарантират оцеляването на сектора“, посочват от камарата.

При внасянето на държавния бюджет за 2026 г. БКПЗ ще настоява за значително увеличение на средствата за борба с вредителя, както и за разработване на цялостна стратегия за неговото овладяване.

Организацията отново алармира, че проблемът с „черна златка“ придобива критични размери. В камарата вече постъпват сигнали от производители в цялата страна, които са изправени пред тежки загуби и дори принудително изкореняване на овощните си градини.

БКПЗ ще продължи да отстоява интересите на българските производители и да настоява за навременни и ефективни решения за опазване на родното производство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аръков

    9 5 Отговор
    дайте и нещо за изкуството МИ

    Коментиран от #7

    09:17 23.03.2026

  • 2 Боко праните гащи

    9 10 Отговор
    А белите златки кога волен коце

    Коментиран от #23, #31

    09:19 23.03.2026

  • 3 Директора👨‍✈️

    13 2 Отговор
    Много късно се сещате. Както всичко у нас. Тая гадина изяде половината костилкови овощни дървета в България. Явно е добре да бъдем вносител, а не производител!

    Коментиран от #21, #25

    09:23 23.03.2026

  • 4 ООрана държава

    18 4 Отговор
    Вземете мерки и срещу русата златка че са плъзнали навсякъде

    09:23 23.03.2026

  • 5 карикатурист

    10 7 Отговор
    Няма такава карикатура ,като Христанов ,просто - няма ! Бива човек да е шашав и луд , бива да е самовлюбен нарцис , бива да малоумен , ама ... чак толкова не бива.

    Коментиран от #20

    09:29 23.03.2026

  • 6 кастинг

    12 7 Отговор
    Гледайки изявленията на Христанов и колегите му министри, човек остава с впечатление, че са подбирани от контингента пациенти на лудницата. Браво на Йотова, че им даде да се развихрят, така всички видяхме, колко са неадекватни.

    09:32 23.03.2026

  • 7 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "аръков":

    Явно не са го оценили!

    09:32 23.03.2026

  • 8 бай Иван

    4 4 Отговор
    А за русата колко ?

    Коментиран от #26

    09:33 23.03.2026

  • 9 не знаех че им е толкова голяма тарифата

    5 1 Отговор
    2.7 милки за черната , за русата - колко ?

    09:34 23.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 защо бе българи

    6 0 Отговор
    Защо не искате да купувате български череши по 100 Евро килото бе! Защо требва да искореняваме дървета?

    Коментиран от #15

    09:35 23.03.2026

  • 12 Ей, кво нещо!

    2 1 Отговор
    И насекомите си имат кvрви...черни,руси,бели златки. Ей,кво нещо!

    09:36 23.03.2026

  • 13 въпросче

    0 1 Отговор
    А колко млн. евро има за борба с русата Златка?

    09:36 23.03.2026

  • 14 хмммм

    5 2 Отговор
    измислиците на тоя край нямат.

    09:36 23.03.2026

  • 15 Де6или, повече от 80%

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "защо бе българи":

    Много евтини,брат...сигурно са ментета🤔🤣

    09:37 23.03.2026

  • 16 бушприт

    1 1 Отговор
    заместник-министърката Ивана Мурджева

    09:40 23.03.2026

  • 17 А БЕ ХРИСТАНКА

    4 2 Отговор
    УЖ НЯМАШЕ ДА КРАДЕМ???
    ЗА РУСАТА ЗЛАТКА КОЛКО МИЛИОНА ЩЕ ДАДЕМ

    09:41 23.03.2026

  • 18 мдаа

    0 2 Отговор
    2.7милиона евро за крадене.

    09:42 23.03.2026

  • 19 така де

    0 0 Отговор
    Целта на служебното правителство е провеждането на честни избори. А аз се чудех защо служебни правителства има само в България, Полша, Португалия и Аржентина. Навсякъде другаде изборите са нечестни!

    09:42 23.03.2026

  • 20 хихи

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "карикатурист":

    абе, някой, ще ми отговори ли на въпроса? "На тоз от къде му е първия милион?"
    Все пак ДжетКредит 2000г не се стартира с въшки...

    Коментиран от #32

    09:43 23.03.2026

  • 21 Герп боклуци

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Директора👨‍✈️":

    Ходи плачи на бойко бе

    09:46 23.03.2026

  • 22 Няма да е лошо

    5 5 Отговор
    да се заделят пари и за най-големите вредители на България - русофилите и на водачът им "черната копейка" !

    09:46 23.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Силиций

    3 1 Отговор
    Едва ли е дошла летейки няколко хиляди километра.Както и "смрадливките"-внесени с растения за продан преди 15-20год. от екзотични държави под "зоркия" поглед на българските митничари,така и златката е внесена в България. В белите държави човек сандвич не може да пренесе през летището.Внесохме си всякакви паразити и болести характерни за държавите ,където е нормално да ти предложат храна приготвена в леген на улицата.
    После ревем.

    09:47 23.03.2026

  • 25 4567

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Директора👨‍✈️":

    Да бе, след цели 45 дена от встъпването в длъжност.

    09:50 23.03.2026

  • 26 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "бай Иван":

    Опитайте с него!

    09:50 23.03.2026

  • 27 1488

    4 1 Отговор
    а Червената Радка га ???

    09:53 23.03.2026

  • 28 Да ви "запаля" ли сега

    3 2 Отговор
    компютрите бе копейки ? Добре слушайте сега ! Да се изтрие от табели навсякъде в България името на най-големият ВРЕДИТЕЛ за България - граф Игнатиев !

    09:54 23.03.2026

  • 29 пацо

    3 0 Отговор
    Мали тая черна златка е опасна като русенския кмет продава Текето за 600 евро,а купува светофари за 500 000 евра

    09:55 23.03.2026

  • 30 Бялата Златка

    2 0 Отговор
    Ауууу

    Аз си помислих че
    Ще морят Варненската Черна Златка.

    Руските Вредители са особено опасни

    09:58 23.03.2026

  • 31 Коце е Черната Златка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боко праните гащи":

    Волен си е Белата .

    Мургавата си е Мургава

    10:00 23.03.2026

  • 32 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "хихи":

    От дудуци на турски тираджии. 😞

    10:16 23.03.2026

