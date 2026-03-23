2,7 млн. евро за борба с черната златка

След поетия ангажимент от страна на служебния министър министър Иван Христанов по време на срещата с Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) на 17.03 и след проведена среща със заместник-министър Ивана Мурджева и нейния екип стана ясно, че държавата ще осигури бюджет в размер на 2,7 милиона евро за борба с вредителя „черна златка“.
Средствата ще бъдат насочени чрез разширяване на обхвата на помощта за пролетните пръскания, като целта е да се подпомогнат земеделските производители в усилията им за ограничаване на разпространението на един от най-опасните вредители за овощарството у нас. Очаква се приемът да се случи във втората половина на месец април.
БКПЗ подчертава, че години наред настоява за целенасочена финансова подкрепа за справяне с „черна златка“, която нанася сериозни щети върху овощните насаждения в страната. Към момента осигурените средства са в рамките на удължения бюджет, поради липсата на приет държавен бюджет за 2026 г.
„Това е важна стъпка в правилната посока, но далеч не е достатъчна. Необходими са устойчиви и дългосрочни мерки, които да гарантират оцеляването на сектора“, посочват от камарата.
При внасянето на държавния бюджет за 2026 г. БКПЗ ще настоява за значително увеличение на средствата за борба с вредителя, както и за разработване на цялостна стратегия за неговото овладяване.
Организацията отново алармира, че проблемът с „черна златка“ придобива критични размери. В камарата вече постъпват сигнали от производители в цялата страна, които са изправени пред тежки загуби и дори принудително изкореняване на овощните си градини.
БКПЗ ще продължи да отстоява интересите на българските производители и да настоява за навременни и ефективни решения за опазване на родното производство.
