Николай Денков: Готови сме да гласуваме за нови състави на Инспекторат и ВСС с Румен Радев

Николай Денков: Готови сме да гласуваме за нови състави на Инспекторат и ВСС с Румен Радев

24 Март, 2026 08:49 497 24

Влязохме в политиката точно заради проблемите с корупцията, посочи бившият премиер

Николай Денков: Готови сме да гласуваме за нови състави на Инспекторат и ВСС с Румен Радев - 1
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Искаме Радев да каже кои са лицата на корупцията и как ще я преборим. Готови сме с него да гласуваме за нови състави на Инспектората и ВСС. Такива общи стратегически промени ще променят и цялостната картина и ще позволят да се отпуши система, която е напълно блокирана. Трябва да направим всичко възможно, за да съберем 160 гласа, не може да продължават да стоят хора при изтекъл мандат. Това каза съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ и водач на листите на коалицията в 1 МИР-Благоевград и 23 МИР-София Николай Денков в студиото на „Здравей, България“ по "Нова телевизия".

„Влязохме в политиката точно заради проблемите с корупцията. Точно затова ние сме различни от всички останали. Кирил Петков и Лена Бориславова имат дела, Благомир Коцев изкара няколко месеца в ареста. Това показва, че през всички години сме се борили основно срещу корупцията и си плащаме цената. За пет години сме предприели редица действия, с които сме подплатили претенцията си за борци срещу корупцията“, допълни той.

По думите му единственото антикорупционно действие на Румен Радев е назначението на Асен Василев и Кирил Петков. „8 пъти призоваваме да се гласува за обществени конкурси за търгове за лекарства, за да имаме по-ниски цени. Да сте чули президентът да каже, че това трябва да бъде поправено? Искаме да чуем дали Радев е готов да приеме нашето предложение, което гласи, че ако България бъде осъдена от ЕСПЧ, магистратът, допуснал грешка, трябва да заплати част (поне 50%) от компенсацията, а не ние от данъците си“, настоя Денков.

Според него витае масово чувство на безнаказаност. Той показа т.нар. протокол за ликвидация на корупцията - печатно издание на „Продължаваме Промяната“, в което са записани конкретни партийни приоритети - сред тях стъпките, които трябва да се изпълнят, за да „стане България друга държава“. „Едно от нашите предложения гласи, че трябва да получаваме СМС, ако се извършва плащане от наше име по Здравна каса. По отношение на бизнеса не бива да се вдигат данъците, но прагът на ДДС да“, коментира депутатът от ПП-ДБ.

Николай Денков отбеляза, че мнозинства в новия парламент са възможни при наличие на обща цел. „Промяна в т.нар. „домова книга“ за служебен премиер може да се направи по отношение на регулаторите, където очевидно имаме проблем с политическите обвързаности и компетентността. Заместниците на шефа на Сметната палата обаче се предлагат от председателя и там не можем да се месим. Искаме да заложим различен начин на номиниране чрез публичен преглед, а не да заменим нашия с вашия човек. Трябва да има изисквания за компетентност и морал“, смята той.

Според Денков лидерът на БСП е възможен партньор на ПП-ДБ: „Крум Зарков е доказал своите принципи, ако влезе в НС, ще бъде възможен вариант за обсъждане на общи приоритети“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 8 Отговор
    Прегърнаха се петуханците с Манджурския кандидат.

    08:50 24.03.2026

  • 2 С вас сме господин президент

    10 2 Отговор
    Ходете му пред къщата с генерал Наско да му се молите

    08:52 24.03.2026

  • 3 сторм 1516

    4 2 Отговор
    По-добре въведете италианското предложение ВСС да се избират на лотариен принцип.

    08:52 24.03.2026

  • 4 Амбасадата ни нагласи нова-стара сглобка

    6 1 Отговор
    Новото ще са старите ДС-нафталини от ПБ, старото са си до болка познатите бандити от ГЕРБСДС и НПО крадците от ППДБ.

    08:52 24.03.2026

  • 5 хффжгг

    7 0 Отговор
    Някой очуден има ли , Прокопи да им е кум

    08:52 24.03.2026

  • 6 Ники иска да пътува!

    9 0 Отговор
    Тоя "академик" по сапуна, не иска ли в Израел, че там има мноооого матрял?

    Коментиран от #20

    08:53 24.03.2026

  • 7 добре

    7 3 Отговор
    Възраждане ще ви оправи вас и натика където ви е мястото

    08:54 24.03.2026

  • 8 Бонев

    8 2 Отговор
    Естествено че ще гласувате,нали той ви създаде,неблагодарници такива.Чест прави на Радев че се извини за тази огромна грешка.

    08:54 24.03.2026

  • 9 Вашето мнение

    10 0 Отговор
    ППДБ - петрохан ще имат 16 депутати и от тях нищо няма да зависи. През цялото време ще чуваме жинжърски писъци на самопровъзгласилите се за умнокрасиви.

    08:54 24.03.2026

  • 10 ПБ е като ППДБ,

    5 1 Отговор
    но без ПД 😂😂😂

    08:55 24.03.2026

  • 11 Трол

    6 0 Отговор
    Г-н Радев няма търпение да работи с такива професионалисти.

    08:55 24.03.2026

  • 12 Джамбаза

    7 0 Отговор
    Помня, че тези определиха Радев като враг.
    Какъв е този завой?

    Коментиран от #17

    08:56 24.03.2026

  • 13 Точно така

    7 0 Отговор
    Естествено, шарлатаните винаги са готови да вземат едни пари и да седнат в друг скут,този път на Радев

    08:56 24.03.2026

  • 14 име

    5 0 Отговор
    А с шишо и боко що не ги глассувахте, бе, мишок? Щото бяхте заети да им прокарвате некадърната конституционна реформа ли? Що сарафов беше "приемлив", що не обелихте дума за изборните нарушения на местните избори 2023, що не сменихте регулаторите кога бяхте под ръчичка, що подтичваше като мишле до премиера шишо, що сега да ви вярваме?

    08:56 24.03.2026

  • 15 Радев

    5 1 Отговор
    Пеперастите ще са ми патерица 😏

    08:57 24.03.2026

  • 16 хахах

    3 1 Отговор
    Новия Месия и пророците ппдб

    08:58 24.03.2026

  • 17 Слугите на Козяк

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Джамбаза":

    от НПО сектата ППДБ избързаха още от края на януари да дрънкат пак с опорките, че Тримореца Боташки е руски агент и "никога с него", но явно тогава не бяха получили официалната позиция от Галя в посолството. Толкоз им е капацитета на киpококорелитe, ивoмирчевцитe и генеpалгномовeте.

    09:00 24.03.2026

  • 18 Гечко

    3 0 Отговор
    Баща и син ДолHяци,коалирайте се!

    09:01 24.03.2026

  • 19 Кеефф

    3 0 Отговор
    Мъката петроханска сега ще смуче в скута на РРадев!

    09:01 24.03.2026

  • 20 Колкото

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ники иска да пътува!":

    Е “Академик” толкова е и политик, за две години стана голям специалист по гео- политиката, разбира от всичко, просто, като простото “унисекс”

    09:01 24.03.2026

  • 21 Божинката съм

    3 0 Отговор
    ПБ е като старото ПП, но ново.

    09:02 24.03.2026

  • 22 Георги

    5 0 Отговор
    а съгладували ли сте с посолството? Знаем, че сте готови и на промени в конституцията с пеевски. Знаем и, че ти лично си готов и да унищожиш те България стига това да нареди на Русия. Знаем, че сте готови на всичко за да докопате властта, няма нужда да го напомняш.

    09:02 24.03.2026

  • 23 гошо

    1 0 Отговор
    Кой плати за 3д мапинга на царския дворец,сапунен академико? BTV или някое посолство?

    09:04 24.03.2026

  • 24 Анонимен

    2 0 Отговор
    Новата сглобка Радевите и петроханските извратеняци

    09:04 24.03.2026

