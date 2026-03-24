Мартин Табаков: Режимът в Иран се радикализира и не е мотивиран да води преговори

24 Март, 2026 10:24 669 9

Техеран все още има ресурс, за да нанася удари по други страни

Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Един от резултатите от войната в Близкия изток е смяната на режима в Иран, но не в смисъла, който бе търсен от САЩ и Израел. Смяната се изразява всъщност в допълнителна радикализация на режима. Това каза международният анализатор Мартин Табаков в „Здравей, България”.

Той посочи, че властта в Иран е монополизирана от Ислямската революционна гвардия, което означава, че всякакви преговори ще бъдат по-трудни, а към момента дори няма индикации за такива. Също така подчерта, че който и генерал от армията да бъде ликвидиран, той веднага ще бъде заменен с друг, като настоящият е много по-радикален от предходния.

Табаков обясни, че Иран все още има ресурс, за да нанася удари по други страни. И допълни, че ако Тръмп беше реализирал ултиматума за отваряне на Ормузкия пролив и заплахата, ако това не се случи да започнат атаки по ирански електроцентрали, това би ескалирало допълнително напрежението в района. Причината американският президент да изтегли решението си е опасността от реципрочен отговор от страна на Иран и огромен ръст на цената на петрола, каза още експертът.

Табаков подчерта, че хората, които не харесват режима в Иран, нямат нужната сила, за да се противопоставят.

Решенията в Иран към момента се взимат от трима души, сред които е Ахмед Уахиди, който е командващият революционната гвардия. Това каза арабистът проф. Владимир Чуков в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той беше категоричен, че режимът в Техеран няма да падне.

Чуков подчерта, че в момента се водят преговори между САЩ и Иран. Той също така каза, че решението за старта на военните действия е взето от Тръмп, като Израел се е присъединил. Експертът също така посочи, че САЩ са предложили план от 15 точки за сключване на мир. Едно от условията е Ормузкият пролив да бъде управляван и от Иран, но и от САЩ. Друго условие е обогатеният уран да бъде изнесен от близкоизточната държава, а също така тя и да не развива своята ядрена програма.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 0 Отговор
    Мартинчо, добре ли си, мойто момче?! Ще черпя по ракия, ако си го закъсал! Откъде накъде Иран трябва да ходи по гайдата на някой некадърник, който некадърник е нападнал Иран?! И защо лъжеш!!! Иран постави няколко унизителни условия за САЩ и Израел, и онези като искат боя да свърши - да ги приемат!!!

    10:28 24.03.2026

  • 2 Бонев

    8 0 Отговор
    Абе тези платени говорещи глави защо не осъждат нападението над суверенна държава,а ми говорят за някакъв лош режим.Някой вярва ли все още на тези платени "експерти ".

    10:31 24.03.2026

  • 3 Трол

    2 0 Отговор
    Иранците ни изненадаха, не очаквахме и не знаехме, че ще стане така.

    10:33 24.03.2026

  • 4 А режимите в

    5 0 Отговор
    в исраел и сащ какви са, а? По време на мирни преговори едната страна да започва бомбандира училища.
    За Иран войната е Отечествена.

    10:34 24.03.2026

  • 5 Констатация

    4 0 Отговор
    Въпроос: Кой, кого нападна в момент на преговори между Иран и Щатите!?

    10:41 24.03.2026

  • 6 хъхъ

    4 0 Отговор
    Мартинчо, когато страната е нападната, населението и властта "се радикализират" и мобилизират в нейната отбрана. Това вие тукашните безродници не може да го проумеете.

    10:47 24.03.2026

  • 7 Двойните стандарти радикализират

    5 0 Отговор
    Вие какво искате. Хем ционистите да бомбят и да убиват деца хем аятойласите да преговарят. Ми няма все на вашата да става .

    10:48 24.03.2026

  • 8 Анон

    1 0 Отговор
    Пълни глупости, всяка вечер в Иран има протести срещу сключването на мирно споразумение със САЩ, хиляди протестират на тоя се радикализира майка му западната пропаганда няма край

    10:52 24.03.2026

  • 9 Българския народ допусна непеота на

    1 0 Отговор
    Своя територия и те създадоха едни странни персони които уж говорят на български а не са българи всъщност са като предатели. Те са все на обратното на морала и правдата.

    10:56 24.03.2026

