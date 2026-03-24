Мартин Табаков: Режимът в Иран се радикализира и не е мотивиран да води преговори

Един от резултатите от войната в Близкия изток е смяната на режима в Иран, но не в смисъла, който бе търсен от САЩ и Израел. Смяната се изразява всъщност в допълнителна радикализация на режима. Това каза международният анализатор Мартин Табаков в „Здравей, България”.

Той посочи, че властта в Иран е монополизирана от Ислямската революционна гвардия, което означава, че всякакви преговори ще бъдат по-трудни, а към момента дори няма индикации за такива. Също така подчерта, че който и генерал от армията да бъде ликвидиран, той веднага ще бъде заменен с друг, като настоящият е много по-радикален от предходния.

Табаков обясни, че Иран все още има ресурс, за да нанася удари по други страни. И допълни, че ако Тръмп беше реализирал ултиматума за отваряне на Ормузкия пролив и заплахата, ако това не се случи да започнат атаки по ирански електроцентрали, това би ескалирало допълнително напрежението в района. Причината американският президент да изтегли решението си е опасността от реципрочен отговор от страна на Иран и огромен ръст на цената на петрола, каза още експертът.

Табаков подчерта, че хората, които не харесват режима в Иран, нямат нужната сила, за да се противопоставят.

Решенията в Иран към момента се взимат от трима души, сред които е Ахмед Уахиди, който е командващият революционната гвардия. Това каза арабистът проф. Владимир Чуков в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той беше категоричен, че режимът в Техеран няма да падне.

Чуков подчерта, че в момента се водят преговори между САЩ и Иран. Той също така каза, че решението за старта на военните действия е взето от Тръмп, като Израел се е присъединил. Експертът също така посочи, че САЩ са предложили план от 15 точки за сключване на мир. Едно от условията е Ормузкият пролив да бъде управляван и от Иран, но и от САЩ. Друго условие е обогатеният уран да бъде изнесен от близкоизточната държава, а също така тя и да не развива своята ядрена програма.