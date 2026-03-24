Публикуваха условията за кандидатстване за компенсация заради поскъпването на горивата

Агенцията за социално подпомагане публикува информация за кандидатстването по Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горивата след избухването на конфликта в Близкия изток.
Мярката ще се активира, ако средната цена на дребно в страната на масовите горива бензин А95H и/или дизел достигне или надхвърли 1.60 евро на литър в три последователни дни по данни на Националната агенция за приходите.
Чрез Програмата държавата ще осигури месечна компенсация от 20 евро за физически лица с ниски доходи, които са собственици или съсобственици на моторно превозно средство, или изплащат автомобил с договор за лизинг. Очаква се по този начин правителството да подкрепи 1,380 млн. души. Средствата ще се предоставят през месеца, следващ месеца, през който е изпълнено условието за активиране на мярката, в сроковете на изплащане на социалните помощи.
Право на компенсацията ще имат хората, чийто средномесечен брутен доход за 2025 г. е бил по-малък или равен на 652,41 евро. Сумата е равна на двукратния размер на линията на бедност за миналата година. Тъй като кампанията за подаване на годишни данъчни декларации е в ход, в случай че няма информация за доходите на човека за 2025 г., ще се вземат предвид тези от 2024 г. и линията на бедност за същата година. В този случай доходният критерий за достъп до подпомагане по Програмата ще е 537,88 евро.
Средствата ще се изплащат по банков път или в посочен от хората пощенски клон, след като по данни на Националната агенция за приходите в три поредни дни средната цена на дребно в страната на масовите горива бензин А95H и/или дизел е равна или над 1.60 евро на литър.
Гражданите, които отговарят на условията на Програмата, и на които са изплащани помощи през януари и февруари 2026 г., няма нужда да подават заявление-декларация за получаване на компенсация. Те ще бъдат предоставени служебно от съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Останалите кандидати за компенсации е необходимо да подадат заявление, а формулярът е публикуван в рубриката „Социално подпомагане“, подрубрика „Социални помощи“.
Заявленията могат да се подават лично в дирекция „Социално подпомагане“; чрез лицензиран пощенски оператор или посредством електронна административна услуга след регистрация с квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ или на НАП в Портала за електронни услуги на Министерството на електронното управление.
