Публикуваха условията за кандидатстване за компенсация заради поскъпването на горивата

24 Март, 2026 10:36

  • компенсация-
  • цени-
  • горива

Очаква се правителството да подкрепи 1,380 млн. души

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Агенцията за социално подпомагане публикува информация за кандидатстването по Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горивата след избухването на конфликта в Близкия изток.

Мярката ще се активира, ако средната цена на дребно в страната на масовите горива бензин А95H и/или дизел достигне или надхвърли 1.60 евро на литър в три последователни дни по данни на Националната агенция за приходите.

Чрез Програмата държавата ще осигури месечна компенсация от 20 евро за физически лица с ниски доходи, които са собственици или съсобственици на моторно превозно средство, или изплащат автомобил с договор за лизинг. Очаква се по този начин правителството да подкрепи 1,380 млн. души. Средствата ще се предоставят през месеца, следващ месеца, през който е изпълнено условието за активиране на мярката, в сроковете на изплащане на социалните помощи.

Право на компенсацията ще имат хората, чийто средномесечен брутен доход за 2025 г. е бил по-малък или равен на 652,41 евро. Сумата е равна на двукратния размер на линията на бедност за миналата година. Тъй като кампанията за подаване на годишни данъчни декларации е в ход, в случай че няма информация за доходите на човека за 2025 г., ще се вземат предвид тези от 2024 г. и линията на бедност за същата година. В този случай доходният критерий за достъп до подпомагане по Програмата ще е 537,88 евро.

Средствата ще се изплащат по банков път или в посочен от хората пощенски клон, след като по данни на Националната агенция за приходите в три поредни дни средната цена на дребно в страната на масовите горива бензин А95H и/или дизел е равна или над 1.60 евро на литър.

Гражданите, които отговарят на условията на Програмата, и на които са изплащани помощи през януари и февруари 2026 г., няма нужда да подават заявление-декларация за получаване на компенсация. Те ще бъдат предоставени служебно от съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Останалите кандидати за компенсации е необходимо да подадат заявление, а формулярът е публикуван в рубриката „Социално подпомагане“, подрубрика „Социални помощи“.

Заявленията могат да се подават лично в дирекция „Социално подпомагане“; чрез лицензиран пощенски оператор или посредством електронна административна услуга след регистрация с квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ или на НАП в Портала за електронни услуги на Министерството на електронното управление.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гавра с плащащите

    19 0 Отговор
    Гавра с плащащите

    Коментиран от #13

    10:38 24.03.2026

  • 2 Опааа

    19 3 Отговор
    Подигравка! Ужас! Още давайте на Укрите 💶

    10:39 24.03.2026

  • 3 На колкото

    12 1 Отговор
    по-малко хора дадат, толкова по-добре за тях... Така са го измислили...

    10:40 24.03.2026

  • 4 Гост

    19 2 Отговор
    Не сме бедни за 20 евро. За много повече обедняхме заради олигархията която разруши държавата.

    10:41 24.03.2026

  • 5 Кенефаджийската !

    11 1 Отговор
    Държава !

    10:43 24.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бонев

    18 2 Отговор
    Честно казано всеки нормален човек би трябвало да е обиден от тази смешка с помощта от 20 евро.Не давайте 20 евро ,а премахнете фалшивите телкове, съкратете администрацията,не давайте по 20бона заплата на корумпирани съдии и прокурори и тн. И тн.

    10:43 24.03.2026

  • 8 Трол

    12 1 Отговор
    Попълват се три декларации, две служебни бележки, банково извлечение, удостоверение за платени данъци и глоби, свидетелство за съдимост, копия от всички актове за собственост, деца до 18 години, уверение за семейно положение и сте готови.

    10:45 24.03.2026

  • 9 Опа

    10 1 Отговор
    Голяма помощ! Ще похарчиш повече, от колкото получиш.

    10:46 24.03.2026

  • 10 Гост

    8 1 Отговор
    20 евро? Нещастници

    10:48 24.03.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Нали нямаше да има нужда от регистрации и заявления?!
    Пикам ви на 20те евро - да се задавите с тях! Или най-добре да изгорите в тоя бензин за 20 евро! Предполагам всеки ще дари тогава :D :D

    10:49 24.03.2026

  • 12 прокопи

    4 0 Отговор
    Прецаках се! Взимам едно евро в повече от прага ...

    10:49 24.03.2026

  • 13 Окрадена територия

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гавра с плащащите":

    Бюлетина номер 10 начело с Росен Миленов идва като цунами и герберо-пеевските ни крадци, макар и радикализирани вече си търсят килии в затвора.

    10:51 24.03.2026

  • 14 батьо

    3 0 Отговор
    Това си е чисто купуване на гласове за изборите от правителството на " социално слабите роми" на които и без това даваме куп социални помощи, накратко престъпление по НК, хора не плащайте данъци и осигуровки за да сте социално слаби....

    10:53 24.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Може ли някой да ми каже как със средномесечен брутен доход за 2025 г. по-малък или равен на 652,41 евро в БГто можеш да си позволиш да караш и подържаш автомобил?

    10:54 24.03.2026

  • 18 1111

    2 0 Отговор
    Пак безумия и изборни малоумия. Щели да подпомагат социално слабите. Да питам за един приятел как човек с такива доходи може да си позволи да поддържа автомобил в изправност и да движи с него. В цял свят автомобила е скъпо удоволствие което не всеки може да си позволи.Социално слабите се возят в обществен транспорт. Колата не е право конституция и не е необходимост. Необходимост е да има къде да спиш в прилични условия да им какво да ядеш какво да облечеш и да можеш да изпратиш децата на училище.

    10:54 24.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Вертоломей първи

    1 0 Отговор
    БокL-уците ПП/ДБ узакониха изборната търговия с тия 20 евра. Демек м.анг.о ще вземе по 20 Евро, а другите какво ще получим ? ПП/ДБ доЛ-ни от-репкi.

    10:57 24.03.2026

