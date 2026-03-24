Повишаване на лимита за плащания в брой в България до 10 000 евро

24 Март, 2026 12:33 615 4

Анализ на Фискалния съвет 

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България е сред държавите членки на ЕС, които поддържат относително нисък праг за плащания в брой за бизнес цели, което създава практически затруднения за компании, предприемачи и потребители. С оглед на предстоящото прилагане на Регламент (ЕС) 2024/1624 относно борбата с изпирането на пари, който ще въведе хармонизиран максимален лимит от 10 000 евро за бизнес транзакции в целия ЕС от 2027 г., правителството може да преразгледа текущия си подход и да приведе националните си правила в съответствие с новия стандарт, пишат от Фискалния съвет.

Регламентът на ЕС е създаден да осигури както гъвкавост, така и предсказуемост. Докато държавите членки могат да запазят по-строги лимити, хармонизираният таван гарантира, че предприятията в целия Съюз оперират при предвидими условия, като се намалява административната сложност, улеснява се трансграничната търговия и се повишава финансовата ефективност. Поддържането на по-нисък праг от максималния в ЕС може да постави българските предприятия в неблагоприятна конкурентна позиция спрямо колегите им в други държави членки.

Освен това регламентът балансира финансовата прозрачност и целите за борба с изпирането на пари. Докато лимитът за бизнес транзакции е определен, плащанията между физически лица не са ограничени, признавайки, че използването на пари в брой в ежедневието е легитимно и често необходимо. Това показва, че рамката на ЕС е достатъчно гъвкава, за да защити срещу незаконна финансова дейност, без да ограничава ненужно легитимните бизнес операции. С увеличаване на лимита до 10 000 евро България може да се хармонизира с европейските стандарти, като същевременно запази механизми за наблюдение и предотвратяване на подозрителни операции.

Повишаването на националния праг също така ще намали ненужните административни тежести. В момента предприятията, които се съобразяват с по-ниския лимит, често трябва да разделят плащанията или да използват множество финансови инструменти, за да спазят закона, което води до допълнителни разходи и забавяния. Лимит от 10 000 евро ще опрости транзакциите, ще намали оперативните разходи и ще подкрепи по-динамична бизнес среда, което е особено важно за стартиращи компании, които искат да разширяват дейността си на пазара на ЕС.

Държава – Лимит за плащания в брой

Австрия – Без лимит

Белгия – 3 000 €

България – 5 000 €

Хърватия – 10 000 €

Кипър – Без лимит

Чехия – 10 500 €

Дания – Без лимит

Естония – Без лимит

Финландия – Без лимит

Франция – 1 000 € (резиденти) / 15 000 € (нерезиденти)

Германия – Без лимит

Гърция – 500 €

Унгария – Без лимит

Ирландия – Без лимит

Италия – 5 000 €

Латвия – 7 200 €

Литва – 5 000 €

Люксембург – Без лимит

Малта – Без лимит

Нидерландия – Без лимит

Полша – 3 267 €

Португалия – 3 000 €

Румъния – 1 000 € на ден

Словакия – 5 000 €

Словения – 5 000 €

Испания – 10 000 €

Швеция – Без лимит


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А защо не като повечето

    7 1 Отговор
    без лимит?

    12:37 24.03.2026

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Това след девалвация ли?

    12:40 24.03.2026

  • 3 По естествен път народа

    1 0 Отговор
    ще стигне до натурално разплащане в отговор на всякакви дивотии.

    12:43 24.03.2026

  • 4 Аз съм за

    0 0 Отговор
    Без лимит!

    12:46 24.03.2026

