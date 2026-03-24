Удостоверяват машините за парламентарния вот на 19 април
Удостоверяват машините за парламентарния вот на 19 април

24 Март, 2026 13:14 520 10

Венцислав Михайлов

Министерството на електронното управление започва удостоверяване на типа машини, които ще се използват за предстоящия парламентарен вот на 19 април.

За целта на трите институции, определени от Изборния кодекс – Министерството на електронното управление, Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология, са предоставени от ЦИК 10 машини.

Това става след приключилото обществено обсъждане на проекта на актуализирана Методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип технически устройства за машинно гласуване с изискванията на чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и техническата спецификация. Методиката беше утвърдена от МЕУ, БИС и БИМ.

Актуализираната Методика, приложенията към нея, както и постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация са публикувани на официалната интернет страница на МЕУ: https://egov.government.bg/wps/portal/ministry-meu/home/elections/2026-03-24-tumg-methodology


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Промяна

    8 0 Отговор
    АЛАБАЛАТА В ДЕЙСТВИЕ САМО С БЮЛЕТИНА КАТО ИСТИНСКИ ЕВРОПЕЙЦИ НЕ НА МАДУРОВКИТЕ

    Коментиран от #7

    13:16 24.03.2026

  • 2 честен ционист

    3 10 Отговор
    Румен Мадуро 33%.

    13:17 24.03.2026

  • 3 Оня с коня

    3 0 Отговор
    настроиха ли ги вече кои да спечели и кои да е втора сила?

    ако изборите променяха нещо те щяха да са забранени

    13:17 24.03.2026

  • 4 че кой ще им иде да гласува без пари

    4 0 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    13:18 24.03.2026

  • 5 Лама дечев

    2 0 Отговор
    Петрохански експерти щеги удостоверяват със помощта на Боташ активисти

    13:39 24.03.2026

  • 6 кукорча спецова

    2 0 Отговор
    имам флашки за тея принтери

    13:47 24.03.2026

  • 7 Идвааааа

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Росен Миленов с бюлетина номер 10 идва като тайфун. Крадците Пеевски и Борисов стягат багажа си да бягат в чужбина.

    13:49 24.03.2026

  • 8 Някой

    1 0 Отговор
    И какво значи това? Ползват се може би дори хиляди скриптчета. Програмните изици са повърхност обръщаши се надолу. Тук нещото е или просто страница или хибридно приложение реално тип браузер със страница. Плюс сървърна програма и уеб програмен език. Сигурно с някакъв флаг може да зададеш като кликнеш нещо да се отвори на целият екран - все едно си натиснал F11 - обратното връща. Цялото е елементарно за програмист. Само с принтер не съм се занимавал, но такива неща си ги дават как се правят.
    За случая трябва да проверят един единствен компютър, от качено и после правят клонинги на битовете за другите. Не една по една машини. Докато се ползват като принтери, няма проблем. Иначе могат да се пробият по десетки начини.

    13:53 24.03.2026

  • 9 Каквото и Да Правите !

    2 0 Отговор
    Каквото и Да Правите !

    Не Ви Ща !

    Нито Машините !

    Нито Хартиите !

    Пе !

    -- Де !

    --

    А !

    --

    Си !

    Смотани !

    14:04 24.03.2026

  • 10 Машините не са виновни!

    1 0 Отговор
    Виновно е населението със своята простотия и алчност. У нас 15 до 20% са политически грамотните хора. Останалите са неграмотни ,прости и преди всичко алчни. С такъв народ в ЕС не можем да членуваме...

    14:33 24.03.2026

