Удостоверяват машините за парламентарния вот на 19 април

Министерството на електронното управление започва удостоверяване на типа машини, които ще се използват за предстоящия парламентарен вот на 19 април.
За целта на трите институции, определени от Изборния кодекс – Министерството на електронното управление, Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология, са предоставени от ЦИК 10 машини.
Това става след приключилото обществено обсъждане на проекта на актуализирана Методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип технически устройства за машинно гласуване с изискванията на чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и техническата спецификация. Методиката беше утвърдена от МЕУ, БИС и БИМ.
Актуализираната Методика, приложенията към нея, както и постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация са публикувани на официалната интернет страница на МЕУ: https://egov.government.bg/wps/portal/ministry-meu/home/elections/2026-03-24-tumg-methodology
1 Промяна
Коментиран от #7
13:16 24.03.2026
2 честен ционист
13:17 24.03.2026
3 Оня с коня
ако изборите променяха нещо те щяха да са забранени
13:17 24.03.2026
4 че кой ще им иде да гласува без пари
не съм дльжен да овластявам никого
13:18 24.03.2026
5 Лама дечев
13:39 24.03.2026
6 кукорча спецова
13:47 24.03.2026
7 Идвааааа
До коментар #1 от "Промяна":Росен Миленов с бюлетина номер 10 идва като тайфун. Крадците Пеевски и Борисов стягат багажа си да бягат в чужбина.
13:49 24.03.2026
8 Някой
За случая трябва да проверят един единствен компютър, от качено и после правят клонинги на битовете за другите. Не една по една машини. Докато се ползват като принтери, няма проблем. Иначе могат да се пробият по десетки начини.
13:53 24.03.2026
9 Каквото и Да Правите !
Не Ви Ща !
Нито Машините !
Нито Хартиите !
Пе !
-- Де !
--
А !
--
Си !
Смотани !
14:04 24.03.2026
10 Машините не са виновни!
14:33 24.03.2026