Съдът окончателно спря повишаването на цените на синята и зелената зона в София

24 Март, 2026 18:45 700 9

Отхвърлени са възраженията на СОС

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Цената и обхватът на зоните за платено паркиране в София остава в сегашния си вид. Върховният административен съд окончателно спря поскъпването и разширяването на платеното паркиране в София, след като потвърди решението на първата инстанция и отхвърли възраженията на Столичния общински съвет.

С решението си върховните магистрати оставят в сила определението на Административен съд София-град от февруари, с което беше блокирано действието на ключови текстове от Наредбата за организацията на движението.

Става дума за измененията, приети в края на 2025 г. и влезли в сила от 5 януари 2026 г., които предвиждаха сериозни промени в режима на "синя" и "зелена" зона. Определението на ВАС е окончателно.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васко ДС-то

    7 2 Отговор
    до прави като вятъра 😄😄

    Коментиран от #3

    18:53 24.03.2026

  • 2 И аз вашата...🤬

    9 2 Отговор
    Супер..., най-накрая една добра новина ...👍✌️👊

    18:54 24.03.2026

  • 3 оня с питон.я

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Васко ДС-то":

    Мръсното комуне Васко му подрязаха крилцата.

    19:02 24.03.2026

  • 4 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Най-некадърният кмет и Спаси Самоков д,у,х,ат супатата

    Коментиран от #9

    19:12 24.03.2026

  • 5 Сорос

    4 0 Отговор
    Не успяхме да наложим повишението

    19:14 24.03.2026

  • 6 121

    4 0 Отговор
    Тия не стига, че нищо смислено не вършат, ами отварят работа на други да им отменят тъпотиите. Пепешка му работа!

    19:16 24.03.2026

  • 7 Граждани и Селяни

    1 0 Отговор
    Този ВАрховен сАд на Дебелото магнит да се самосезира и за другите градове, не само за бедните и клети 100личане ако им стиска де. То СмЕшнта палата ги проверява, като сляпа баба.

    19:18 24.03.2026

  • 8 халал да ви е алчността

    2 1 Отговор
    Едвам ги спряха да мамят - в българия сме единствената държава, в която държавата ПЪРВА започва със спекулата с цените, докато ни уверява, че всичко е СТАБИЛНО - междувременно автомивката 2 евро от 2 лева на САМООБСЛУЖВАНЕ - 2008 струваше 5 лева да ти измият ЦЯЛАТА КОЛА вънка и вътре.

    19:20 24.03.2026

  • 9 Левски 1914

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    Само Бокича ,той става за всичко, направи ви две цска да си ги гледате едното в събота другото в неделя!

    19:22 24.03.2026

