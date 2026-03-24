Съдът окончателно спря повишаването на цените на синята и зелената зона в София

Цената и обхватът на зоните за платено паркиране в София остава в сегашния си вид. Върховният административен съд окончателно спря поскъпването и разширяването на платеното паркиране в София, след като потвърди решението на първата инстанция и отхвърли възраженията на Столичния общински съвет.

С решението си върховните магистрати оставят в сила определението на Административен съд София-град от февруари, с което беше блокирано действието на ключови текстове от Наредбата за организацията на движението.

Става дума за измененията, приети в края на 2025 г. и влезли в сила от 5 януари 2026 г., които предвиждаха сериозни промени в режима на "синя" и "зелена" зона. Определението на ВАС е окончателно.