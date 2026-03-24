Георги Георгиев и Атанас Славов влязоха в остър сблъсък

В дебата по бТВ на тема „Правосъдие, борба с корупцията, честни избори“ един срещу друг се изправят Георги Георгиев от ГЕРБ и Атанас Славов от ПП-ДБ. И двамата са били на поста министър на правосъдието.

Дебатът започна с акцент върху тревожните социологически данни, които показват силно недоверие към съдебната система и поставят корупцията като водещ обществен проблем.

Според Георгиев доверието трябва да бъде спечелено чрез реални резултати.

„Правосъдната система трябва да решава проблемите на хората – престъпниците да бъдат осъждани, а пострадалите – обезщетявани“, отбеляза представителят на ГЕРБ.

Той подчерта, че реформата е дългосрочен процес и изтъкна предприети мерки срещу имотни измами и по-строги закони срещу престъпления срещу деца.

Атанас Славов акцентира върху системен проблем: „Гражданите имат усещане, че институциите работят в интерес на лобита.“

Той определи ситуацията като „завладяна държава“ и припомни, че неговата формация настоява за законодателни промени, които да ограничат влиянието на политико-икономически зависимости в съдебната власт. Според него липсата на осъдени политици и олигарси е ключов симптом на проблема.

Двамата влязоха в остър спор относно проведените и предложени реформи.

Георгиев определи конституционната реформа на ПП-ДБ като „катастрофа“ и се позова на множество негативни становища.

Славов отвърна, че реформата е получила подкрепа от Върховния касационен съд и положителна оценка от Европейската комисия.

Сериозно напрежение възникна около темата за изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и ролята на политическите фактори.

Славов заяви, че има политическа подкрепа за запазване на статуквото, докато Георгиев отрече подобни твърдения и насочи вниманието към необходимостта от избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС).

И двамата участници се съгласиха, че има пряка връзка между работата на МВР, прокуратурата и честността на изборите.

Славов даде пример с липсата на ефективни разследвания за купуване на гласове в миналото, докато Георгиев подчерта нуждата от координирани действия между институциите.