Георги Георгиев и Атанас Славов влязоха в остър сблъсък

В дебата по бТВ на тема „Правосъдие, борба с корупцията, честни избори“ един срещу друг се изправят Георги Георгиев от ГЕРБ и Атанас Славов от ПП-ДБ. И двамата са били на поста министър на правосъдието.
Дебатът започна с акцент върху тревожните социологически данни, които показват силно недоверие към съдебната система и поставят корупцията като водещ обществен проблем.
Според Георгиев доверието трябва да бъде спечелено чрез реални резултати.
„Правосъдната система трябва да решава проблемите на хората – престъпниците да бъдат осъждани, а пострадалите – обезщетявани“, отбеляза представителят на ГЕРБ.
Той подчерта, че реформата е дългосрочен процес и изтъкна предприети мерки срещу имотни измами и по-строги закони срещу престъпления срещу деца.
Атанас Славов акцентира върху системен проблем: „Гражданите имат усещане, че институциите работят в интерес на лобита.“
Той определи ситуацията като „завладяна държава“ и припомни, че неговата формация настоява за законодателни промени, които да ограничат влиянието на политико-икономически зависимости в съдебната власт. Според него липсата на осъдени политици и олигарси е ключов симптом на проблема.
Двамата влязоха в остър спор относно проведените и предложени реформи.
Георгиев определи конституционната реформа на ПП-ДБ като „катастрофа“ и се позова на множество негативни становища.
Славов отвърна, че реформата е получила подкрепа от Върховния касационен съд и положителна оценка от Европейската комисия.
Сериозно напрежение възникна около темата за изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и ролята на политическите фактори.
Славов заяви, че има политическа подкрепа за запазване на статуквото, докато Георгиев отрече подобни твърдения и насочи вниманието към необходимостта от избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС).
И двамата участници се съгласиха, че има пряка връзка между работата на МВР, прокуратурата и честността на изборите.
Славов даде пример с липсата на ефективни разследвания за купуване на гласове в миналото, докато Георгиев подчерта нуждата от координирани действия между институциите.
2 гавра
Коментиран от #4
19:18 24.03.2026
3 Какъв спор
19:26 24.03.2026
4 койдазнай
До коментар #2 от "гавра":През 2007 г. цената на най-масовия бензин (А-95) в България се движи средно около 1.70 - 1.90 лв. за литър
През 2008 г. Цeнaтa нa дpeбнo в нaчaлoтo нa янyapи e билa 2,10 лв., a през май e 2,53 лв.
А това че сега зареждате на 1,60 евро, много точно показва колко ви е акъла.
19:26 24.03.2026
5 Борци с корупцията.
19:27 24.03.2026
6 От ппдб нещо да кажат за
19:28 24.03.2026
7 Град Симитли
и започнат да се кюскат с кубетата като овни !:))
19:28 24.03.2026
8 Боруна Лом
19:30 24.03.2026