Йордан Божилов е на посещение в Република Молдова

24 Март, 2026 20:45 383 2

Йордан Божилов е на посещение в Република Молдова - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Развитието на двустранното сътрудничество в областта на отбраната е във фокуса на двудневното посещение на заместник-министъра на отбраната Йордан Божилов в Кишинев, Република Молдова. Той проведе срещи днес, 24 март, със заместник министър-председателя по реинтеграцията на Република Молдова Валериу Кивери и с държавния секретар по въпросите на отбранителната политика Генадие Кожокару.

Заместник-министър Божилов отбеляза, че България и Молдова поддържат отлични двустранни отношения, които се основават на силните исторически и културни връзки между населението на двете страни, както и на споделените европейски ценности. Това е добра основа за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на отбраната, целящо укрепване на регионалната сигурност и устойчивост на страните от Черноморския регион. Сред потенциалните области на сътрудничество бяха откроени военното образование, киберсигурността, планирането на ресурсите за отбрана, обмяната на опит от участието в мисии и операции на НАТО и ЕС и др.

В рамките на посещението си в Република Молдова заместник-министър Йордан Божилов участва в Третото заседание на Черноморската конференция по сигурността, което се проведе на 23 март в Кишинев. Той посети и Центъра за стратегически комуникации и борба с дезинформацията в молдовската столица.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕССР

    0 1 Отговор
    Екскурзиант ,Молдова от кога има излаз на море ???

    20:54 24.03.2026

  • 2 Кой е този човек

    1 0 Отговор
    Какво прави в СМ ?

    20:55 24.03.2026

