Експерт: Недостатъчен контрол прави българите жертва на завишени цени и измами

24 Март, 2026 22:15 443 15

  • контрол-
  • цени-
  • измами

Стоил Алипиев предупреждава за пропуски в контролните органи

Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Потребителите в България изглеждат все по-уязвими на фона на растящите цени и зачестяващите съмнения за нелоялни търговски практики. Според бившия председател на Комисията за защита на потребителите Стоил Алипиев, основната причина за това е неефективното функциониране на контролните органи през последната година и половина.

Темата придоби още по-голяма острота след разкрития за складирани тонове храни с изтекъл срок на годност в Южна България.

"При положение, че влизате в голям магазин, всеки потребител влиза с доверието и убеждението, че ще купи храна с валиден срок на годност. И тук вече е изцяло в компетенцията на този контролен орган да преустанови нарушението с цялата сила на закона, която му е дадена. Защото това при всички положения представлява подвеждане на потребителя, даване на невярна информация, поднасяне на информация по неправилен начин", каза Алипиев пред "Денят ON AIR".

Заблуждаващи практики и преетикетиране

По думите му наличието на стоки с изтекъл срок в търговската мрежа представлява форма на заблуждаваща практика, която следва да бъде строго санкционирана.

Той обръща внимание и на възможни случаи на преетикетиране - практика, която допълнително подкопава доверието на потребителите.

Според експерта проблемът не се крие толкова в размера на санкциите, колкото в тяхното прилагане.

"Санкциите, дори да се увеличат, ако не се прилагат правилно, няма да дадат ефект върху пазара. Всяка една контролна дейност има основна цел да окаже положителен ефект за потребителя на пазара", посочи Алипиев пред Bulgaria ON AIR.

Институционална слабост и енергийни сметки

Като пример за институционална слабост Алипиев посочва и казуса с високите сметки за електроенергия.

Въпреки хилядите жалби от граждани, според него не е даден ясен и удовлетворителен отговор за причините за рязкото поскъпване.

Той смята, че в действащите договори липсват реални механизми, чрез които потребителите да упражнят правото си на рекламация, тъй като измерването на потреблението е изцяло в ръцете на доставчиците.

Спекула и капацитет на контролните органи

По отношение на спекулата, Алипиев обяснява, че макар да няма официална дефиниция, тя на практика се изразява в стремеж на търговците да реализират нерегламентирани печалби чрез нарушения.

Именно нелоялните търговски практики според него са в основата на изкуственото завишаване на цените.

Допълнителен проблем се оказва и капацитетът на контролните органи. По думите му Комисията за защита на потребителите в момента разполага със значително по-малко служители в сравнение с предходни години, което сериозно ограничава възможностите ѝ да изпълнява функциите си ефективно.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    0 0 Отговор
    Какъв контрол? Бизнесът си има депутати, да го пазят и онслужват.

    22:21 24.03.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    Какво дявол го взел означава "недостатъчен контрол"?
    Има само един начин да се бориш с високи цени - СВОБОДНИЯ ПАЗАР ПРИЗНАВА САМО КОНКУРЕНЦИЯТА И ПОТРЕБЛЕНИЕТО! Ако спреш да купуваш цените падат! Ако има реална конкуренция - цените падат!

    Партията каза не може да контролира пазара! Държавния контрол важи само за монополни структури!

    Коментиран от #11

    22:21 24.03.2026

  • 3 Интересно

    0 0 Отговор
    84-о място по корупция казва достатъчно.
    После да не се учудвате на 25-те % активност!

    22:22 24.03.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Ако купя един кондом от магазина за 50 стинки и застана на жълтите павета да го продам на някой от ППедофилите за 50 лева това не означава, че съм спекулирал, а че съм намерил глупак!!!

    22:22 24.03.2026

  • 5 Пич

    2 0 Отговор
    От кой бе, Халипиев ?! Аз ли трябва да ги контролирам тези работи ?! Ония дембелите от парламента само за кокала мислят, за българите - ИЧ не им е !!! Да не са украинци ?! Нашите слуги са по слуги от тъпаците, защото тъпаците полека започнаха да включват в ЕС, тука - наколенки си знаят, наколенки си играят!!!

    22:23 24.03.2026

  • 6 Оруел

    2 0 Отговор
    Не обичам да се хваля , когато ходя на скъпи места , но днес ходих до една бензиностанция .

    22:24 24.03.2026

  • 7 Интересно

    1 0 Отговор
    Щом държавата е безсилна, време е народът да поеме контрола. Но, тогава се издига много дим и новините гърмят от извънредни емисии.

    22:24 24.03.2026

  • 8 коментар

    2 0 Отговор
    За какво получават заплати,така наречените контролни органи.Просто няма нужда от тях.

    22:24 24.03.2026

  • 9 Измамниците са в институциите

    2 0 Отговор
    Като почнеш от НС и надолу. Депутатите са топ измамници.

    22:27 24.03.2026

  • 10 ще бъде

    2 0 Отговор
    Така ще е докато не започнат да горят сгради на ЕРП та

    22:28 24.03.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Това за СВОБОДНИЯ ПАЗАР беше мантрата на ЗАПАДНалИЯ свят срещу Плановата икономика при соца❗
    И къде ти е СВОБОДНИЯ ПАЗАР-
    Няма да купуваш от Русия,
    Няма да купуваш коли с ДВГ,
    Няма да правиш той от въглища,
    Няма...... Няма........ Няма......
    Дори закон колко водата най-много да има в тоалетното казанче и колко крива да е кривата краставица на пазара ТИ НАЛОЖИХА❗

    Коментиран от #13

    22:32 24.03.2026

  • 12 иксперт

    2 0 Отговор
    За какво говори този човек ? Първо държавата вдигна цените на личните документи двойно , после получихме двойни сметки за ток , двойна синя зона , двоен бензин и още много други неща където държавата може пряко да се намеси .Сега се оказа , че хората трябва да избират ипотека ли да плащат , сметки , храни , лекарства .Като вляза в аптека и после лошо ми става .Не ми се мисли ако трябва да отида на зъболекар .

    22:32 24.03.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ...ток от въглища....

    22:33 24.03.2026

  • 14 бай Бончо

    2 0 Отговор
    Дали не е от приемането на еврото ? Свободен пазар - пълни лъжи , по скоро монополизиран пазар с цел ограбване . Навремето поне имаше планиране и петилектки .Когато се приеме петилетката , знаеш какво ще стане в следващите 5 години .Сега кубик вода свободно отиде на 3 евро , в Кипър е 1 евро , а там няма много вода , в Дубай хич няма вода , а е 1,5 евро . Така ни нахендриха , че не знам дали има оправяне .

    22:38 24.03.2026

  • 15 НИЯ

    1 0 Отговор
    Ами точно контролните органи са най корумпирани,нека си го кажем в прав текст.Инцидента в Южна България нали точно този контролен орган се е борил със зъби и нокти да ги брани.Не само да го уволнят а директно в затвора.

    22:39 24.03.2026

