Паргов за енергийната криза: Истинското решение не се намира на "Дондуков", а в Брюксел, в Европейската комисия

25 Март, 2026 07:50 861 24

"Дали правителствата ще отпускат помощи, ще намаляват ДДС, както се прави в Северна Македония, ще въвеждат ограничения, както в Словения, или ще дават препоръки за пестене на енергия – всичко това са временни мерки", подчерта председателят на Стратегическия институт за национални политики и идеи

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Мерките за справяне с енергийната криза, която все по-силно се задълбочава, са временни. Истинското решение не се намира нито на "Дондуков", нито в който и да е парламент в Европа. То е в Брюксел - в сърцето на Европейския съюз, в Европейската комисия и Европейския парламент. Това заяви председателят на Стратегическия институт за национални политики и идеи Калоян Паргов в предаването "България, Европа и светът" по Радио ФОКУС.

"Дали правителствата ще отпускат помощи, ще намаляват ДДС, както се прави в Северна Македония, ще въвеждат ограничения, както в Словения, или ще дават препоръки за пестене на енергия – всичко това са временни мерки", подчерта той.

По думите му в Брюксел вече е направена важна стъпка чрез признаване на стратегическа грешка - ограничаването на развитието на ядрената енергетика в Европа. "Това е грешка, която ще струва скъпо, особено на Германия", посочи Паргов.

Той определи като правилно решението за намаляване на цената на въглеродните квоти, като отбеляза, че Европа е прекалила със стремежа си към Зелената сделка, което е довело до спад в конкурентоспособността ѝ спрямо други региони.

Той обърна внимание и на въглищните централи. Според Паргов България разполага с потенциал да смекчи последиците от кризата, ако има необходимата политическа воля. "Производството на електроенергия от ТЕЦ-ове, особено при по-ниски емисионни квоти, може да направи енергията по-достъпна и по-евтина", отбеляза той.

Като стратегическо решение в дългосрочен план той посочи изграждането на нови ядрени мощности, включително проекта за АЕЦ "Белене". Той допълни, че въпреки санкциите срещу Русия съществуват възможности за реализация на проекта, като посочи интерес от страна на френската компания "Фраматом", която поддържа добри отношения с "Росатом".

"Необходима е промяна в стратегията, ако искаме да се справим с кризата. Дори наличните резерви от горива няма да бъдат достатъчни за дълъг период", предупреди той.

Паргов критикува позицията на Европа спрямо Русия.

"Русия в момента е един от големите печеливши от тази криза. При продължаване на конфликта приходите ѝ могат да достигнат милиарди долари. Украйна алармира за това, че ще се налеят пари във фронта", каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    16 2 Отговор
    Превод:
    - Плащайте !!! Те тхакА ни казахА !!!
    Не че всички енергийни фирми са наши през подставени лица !!! Е го бе - много искаме да свалим цените, ама Брюксел не дава !!!

    07:55 25.03.2026

  • 2 Kaлпазанин

    15 3 Отговор
    ЕС се управлява от идиоти ,а фаш от психично болни

    Коментиран от #17, #24

    07:56 25.03.2026

  • 3 Нищо ново в България

    14 2 Отговор
    "Какъв бе подвиг! Как се свърши!
    Свободни роби в нов синджир!
    Не сме народ, а жива мърша!
    И пак тегло и пак немир!"
    Петко Рачев Славейков

    07:56 25.03.2026

  • 4 Пешо z

    15 2 Отговор
    Абе как в Брюксел.Нали сме независими .

    Коментиран от #21

    07:57 25.03.2026

  • 5 червено мекотело

    14 0 Отговор
    винаги сте били предатели

    08:05 25.03.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    13 1 Отговор
    Приходите на Русия се увеличавали. Абе Паргов, това какво общо има с тезата , която се опитваш да защитаваш. Като си казал А кажи и Б , бе. Иначе случващото се в Близкия Изток показа едно: права е Русия да отделя толкова пари за отбрана. Дълги году шейховете разчитаха, че като имат американски бази, могат да се фукат с петродолари спокойно. Да живеят в лукс , да строят помпозни сгради и да бъдат заобиколени от красиви жени от нашите държави. Сега Иран им показа, че са едно голямо нищо. Крият се , като мишки и реват. Братята им американци себе си не могат да опазят, та за тях ще мислят.

    Коментиран от #7, #22

    08:07 25.03.2026

  • 7 Не всички в листите на БСП са на

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Това мнение. БСП ще има гласоподаватели когато се освободи от евроатлантиците. С такива евроатлантици защо трябва да се гласува за БСП. Спокойно може да се гласува за ППДБ например или за ГЕРБ.сдс

    08:18 25.03.2026

  • 8 адаша

    9 0 Отговор
    Само една физиономия, а колко много негативизъм предизвиква.

    Коментиран от #13

    08:21 25.03.2026

  • 9 Ами като

    10 0 Отговор
    ни управляват брюкселски зелки и то с дистанционно управление директно от Брюксел така ще Е!

    08:22 25.03.2026

  • 10 Това НПО ли е ?

    12 0 Отговор
    Той бил Председател на Стратегически съвет за национални политики и идеи.

    08:22 25.03.2026

  • 11 А стига , бе !

    7 3 Отговор
    Още един от мафията на мръсните въглищни ТЕЦове . Добре че с половин уста признава , че е грешка спирането строежа на АЕЦ Белене .

    08:23 25.03.2026

  • 12 Какви социалисти сте вий бе

    8 0 Отговор
    Явно БСП разглеждат европейския съюз и еврозоната като някакъв интернационал и се радват че Бг членува в социалистическия интернационал. Това е много жалка позиция . Да не кажа жална позиция.

    08:26 25.03.2026

  • 13 Защото не носи врато връзка

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "адаша":

    Те БСП са така не могат да носят врато връзки , защото те не се вписват със социалистическите идеи. Те които бяха с врато връзки в предното правителство им се изхлузиха. И сега тия са без врато връзки.

    08:32 25.03.2026

  • 14 нннн

    8 1 Отговор
    Ми то, както преди 100 години. Тогава: комисар Сталин, комисар Орджоникидзе, комисар Дзержински...
    Сега: комисар Урсула, комисар каЯ, комисар ШЕФчович...
    Историята се повтаря ... като пародия.

    08:34 25.03.2026

  • 15 очевидец

    8 0 Отговор
    Енергийната независимост на ЕС в целия си блясък.
    Първо ни блъскаха главите с обещания и пропаганди за евро-атлантида солидарност докато станем напълно зависими от тяхните доставки.
    После ни заплашват, че ще спрат доставките.
    ЕС се управлява от патетик наивници.

    08:38 25.03.2026

  • 16 Стоил

    7 0 Отговор
    Нашите политици тупат топката и чакат да мине кризата. Всичко е за сметка на данъкоплатците. В България институциите не работят. От 20 години няма едно свястно решение което е изпълнено. Всичко е обещания, работа на празни обороти и жажда за много пари

    08:38 25.03.2026

  • 17 Психично Волни uguomu

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Ама с дронове и ракети с ядрени бойни главички. Малки като за малки държавички при това на другия край на света.

    08:39 25.03.2026

  • 18 Не е в Брюксел

    6 0 Отговор
    Вие можехте да преговаряте за квотите по ПВУ, Василев и не го направихте. Можехте да запазите Белене още 2012, защото се знаеше, че ще има отстъпки за АЕЦ -ове в бъдеще от ЕС. Можехте да не ни изпращате на борса ток по ПВУ домакинствата и не го направихте. И за ВИК ли ви е виновен Брюксел? Че в Гърция и Испания водата е по-евтина. 73% загуби 4 лв. кубик вода. И за "умните електромери" ли ви е виновен Брюксел? Брюксел предупреждава, че ако не следим потребление на киловатчове онлайн, за да контролираме потреблението, "умните електромери не са препоръчителни". Напълнихте гушите на посредници, надписвате киловатчасове, минимум сто евро януари, манипулирате софт, това което при нормалните електромери не можеше да се направи без премахване на пломба. И за юрото ли Брюксел ви напудри данните за дефицит, инфлация. Брюксел ли скри работен Доклад на БНБ? Едно юро един лев, чудовищни цени на лекарства, ток, храни, по-високи цени на храни от Британия, Ница, Гърция.
    Некадърни сте, тази е истината и никой не ви е виновен.

    08:40 25.03.2026

  • 19 Цървул

    6 0 Отговор
    Кой ще разреши на васали като вас , да правят резки движения , особено да помагат на хората . Няма такова нещо . Вие всички сте ненужни и само излишни пари се харчат по вас .

    08:41 25.03.2026

  • 20 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Виждате ли този колко е п.ост,и виждате ли как такива престъпници и некадърници като тоя докараха държавата до там че ние гласуваме за правителство което всъщност не е правителство защото не може самостоятелно да взима решения за собствената си държава.Докато всички безделници,лъжци и крадци като тоя не влезнат по затворите нищо няма да се оправи.

    08:41 25.03.2026

  • 21 Моарейн

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пешо z":

    Да, защото от нас нищо не зависи.

    08:41 25.03.2026

  • 22 Тези страни са кухи съюзници на ФАЩ

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    С бутафорно закупени за много пари скъпи въоръжения за които или нямат логистика или не могат да я използват защото за всичко ползват наемници но на наемниците не им се мре за тоз дето клати дърветата.

    08:46 25.03.2026

  • 23 даа

    3 1 Отговор
    А някои продължават да твърдят че не сме васали на Брюксел....

    08:48 25.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

