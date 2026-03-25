Паргов за енергийната криза: Истинското решение не се намира на "Дондуков", а в Брюксел, в Европейската комисия

Мерките за справяне с енергийната криза, която все по-силно се задълбочава, са временни. Истинското решение не се намира нито на "Дондуков", нито в който и да е парламент в Европа. То е в Брюксел - в сърцето на Европейския съюз, в Европейската комисия и Европейския парламент. Това заяви председателят на Стратегическия институт за национални политики и идеи Калоян Паргов в предаването "България, Европа и светът" по Радио ФОКУС.
"Дали правителствата ще отпускат помощи, ще намаляват ДДС, както се прави в Северна Македония, ще въвеждат ограничения, както в Словения, или ще дават препоръки за пестене на енергия – всичко това са временни мерки", подчерта той.
По думите му в Брюксел вече е направена важна стъпка чрез признаване на стратегическа грешка - ограничаването на развитието на ядрената енергетика в Европа. "Това е грешка, която ще струва скъпо, особено на Германия", посочи Паргов.
Той определи като правилно решението за намаляване на цената на въглеродните квоти, като отбеляза, че Европа е прекалила със стремежа си към Зелената сделка, което е довело до спад в конкурентоспособността ѝ спрямо други региони.
Той обърна внимание и на въглищните централи. Според Паргов България разполага с потенциал да смекчи последиците от кризата, ако има необходимата политическа воля. "Производството на електроенергия от ТЕЦ-ове, особено при по-ниски емисионни квоти, може да направи енергията по-достъпна и по-евтина", отбеляза той.
Като стратегическо решение в дългосрочен план той посочи изграждането на нови ядрени мощности, включително проекта за АЕЦ "Белене". Той допълни, че въпреки санкциите срещу Русия съществуват възможности за реализация на проекта, като посочи интерес от страна на френската компания "Фраматом", която поддържа добри отношения с "Росатом".
"Необходима е промяна в стратегията, ако искаме да се справим с кризата. Дори наличните резерви от горива няма да бъдат достатъчни за дълъг период", предупреди той.
Паргов критикува позицията на Европа спрямо Русия.
"Русия в момента е един от големите печеливши от тази криза. При продължаване на конфликта приходите ѝ могат да достигнат милиарди долари. Украйна алармира за това, че ще се налеят пари във фронта", каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
- Плащайте !!! Те тхакА ни казахА !!!
Не че всички енергийни фирми са наши през подставени лица !!! Е го бе - много искаме да свалим цените, ама Брюксел не дава !!!
07:55 25.03.2026
2 Kaлпазанин
Коментиран от #17, #24
07:56 25.03.2026
3 Нищо ново в България
Свободни роби в нов синджир!
Не сме народ, а жива мърша!
И пак тегло и пак немир!"
Петко Рачев Славейков
07:56 25.03.2026
4 Пешо z
Коментиран от #21
07:57 25.03.2026
5 червено мекотело
08:05 25.03.2026
6 РЕАЛИСТ
Коментиран от #7, #22
08:07 25.03.2026
7 Не всички в листите на БСП са на
До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":Това мнение. БСП ще има гласоподаватели когато се освободи от евроатлантиците. С такива евроатлантици защо трябва да се гласува за БСП. Спокойно може да се гласува за ППДБ например или за ГЕРБ.сдс
08:18 25.03.2026
8 адаша
Коментиран от #13
08:21 25.03.2026
9 Ами като
08:22 25.03.2026
10 Това НПО ли е ?
08:22 25.03.2026
11 А стига , бе !
08:23 25.03.2026
12 Какви социалисти сте вий бе
08:26 25.03.2026
13 Защото не носи врато връзка
До коментар #8 от "адаша":Те БСП са така не могат да носят врато връзки , защото те не се вписват със социалистическите идеи. Те които бяха с врато връзки в предното правителство им се изхлузиха. И сега тия са без врато връзки.
08:32 25.03.2026
14 нннн
Сега: комисар Урсула, комисар каЯ, комисар ШЕФчович...
Историята се повтаря ... като пародия.
08:34 25.03.2026
15 очевидец
Първо ни блъскаха главите с обещания и пропаганди за евро-атлантида солидарност докато станем напълно зависими от тяхните доставки.
После ни заплашват, че ще спрат доставките.
ЕС се управлява от патетик наивници.
08:38 25.03.2026
16 Стоил
08:38 25.03.2026
17 Психично Волни uguomu
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Ама с дронове и ракети с ядрени бойни главички. Малки като за малки държавички при това на другия край на света.
08:39 25.03.2026
18 Не е в Брюксел
Некадърни сте, тази е истината и никой не ви е виновен.
08:40 25.03.2026
19 Цървул
08:41 25.03.2026
20 ШЕФА
08:41 25.03.2026
21 Моарейн
До коментар #4 от "Пешо z":Да, защото от нас нищо не зависи.
08:41 25.03.2026
22 Тези страни са кухи съюзници на ФАЩ
До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":С бутафорно закупени за много пари скъпи въоръжения за които или нямат логистика или не могат да я използват защото за всичко ползват наемници но на наемниците не им се мре за тоз дето клати дърветата.
08:46 25.03.2026
23 даа
08:48 25.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.