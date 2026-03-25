Правителството одобри доставки на оригинални части за АЕЦ „Козлодуй“

Министерският съвет одобри дерогации за доставки по 10 процедури за оригинални части от Руската федерация за АЕЦ „Козлодуй“. „С това решение създаваме условия за навременно осигуряване на необходимите сегменти и планирано извършване на ремонтни процеси в бъдеще“, съобщи министърът на енергетиката Трайчо Трайков след заседание на кабинета.

Решението на Министерския съвет разрешава изключения от ограничителните мерки в Регламента на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г., взети във връзка действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. С дерогацията се разрешава на АЕЦ „Козлодуй“ да възложи обществени поръчки с избрани изпълнители, както и да продължи изпълнението на договор за обществена поръчка съгласно приложение към днешното решение. Централата ще може да внесе от Русия продукти от желязо и стомана, както и да получи техническа помощ, необходима за изпълнение на изрично изброени в приложенията договори.

„Знаете за проблемите с мембранните устройства в шести блок, които се точат с месеци. След последния ремонт присъствах на пускането на блока и включването му в паралел в системата. След постепенно увеличаване на натоварването, той вече работи на пълна мощност, без проблем. Но за да избегнем повторението на такива събития в бъдеще, взехме решение за дерогация по десет процедури, които ще дадат възможност за навременни заявки и доставки на резервни части за текущи и планирани ремонти на реакторите и ще предотвратят бъдещи затруднения в работата на централата.

По указание на министър Трайков е създадена комисия, която да извърши цялостен анализ на процедурните и техническите причини за възникналите проблеми в извършваните ремонти на VI-ти блок, довели до значителни икономически загуби от недопроизведена електроенергия. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени.