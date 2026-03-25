Правителството одобри доставки на оригинални части за АЕЦ „Козлодуй“

25 Март, 2026 14:59 862 30

Решението осигурява възможност за навременни доставки и предотвратяване на бъдещи затруднения в работата на централата

Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова

Министерският съвет одобри дерогации за доставки по 10 процедури за оригинални части от Руската федерация за АЕЦ „Козлодуй“. „С това решение създаваме условия за навременно осигуряване на необходимите сегменти и планирано извършване на ремонтни процеси в бъдеще“, съобщи министърът на енергетиката Трайчо Трайков след заседание на кабинета.

Решението на Министерския съвет разрешава изключения от ограничителните мерки в Регламента на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г., взети във връзка действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. С дерогацията се разрешава на АЕЦ „Козлодуй“ да възложи обществени поръчки с избрани изпълнители, както и да продължи изпълнението на договор за обществена поръчка съгласно приложение към днешното решение. Централата ще може да внесе от Русия продукти от желязо и стомана, както и да получи техническа помощ, необходима за изпълнение на изрично изброени в приложенията договори.

„Знаете за проблемите с мембранните устройства в шести блок, които се точат с месеци. След последния ремонт присъствах на пускането на блока и включването му в паралел в системата. След постепенно увеличаване на натоварването, той вече работи на пълна мощност, без проблем. Но за да избегнем повторението на такива събития в бъдеще, взехме решение за дерогация по десет процедури, които ще дадат възможност за навременни заявки и доставки на резервни части за текущи и планирани ремонти на реакторите и ще предотвратят бъдещи затруднения в работата на централата.

По указание на министър Трайков е създадена комисия, която да извърши цялостен анализ на процедурните и техническите причини за възникналите проблеми в извършваните ремонти на VI-ти блок, довели до значителни икономически загуби от недопроизведена електроенергия. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени.


Оценка 4.9 от 14 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия

    33 1 Отговор
    Ако съм на мястото на руснаците нищо няма да дам и ще гледам сеир

    Коментиран от #22

    15:01 25.03.2026

  • 2 Пич

    20 0 Отговор
    Добре !!! Ама....... Ако изгърмят след няколко дни, остава горивото на Уестингхаус !!! Единственият заподозрян...

    15:02 25.03.2026

  • 3 Казанлъшкия

    1 15 Отговор
    Кой знае какво са ни дали сйдд като им с.рем в устата на руснаците. Не бих се учудил да са ни дали дефектни б.клуци.

    Коментиран от #9

    15:03 25.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ха ха ха

    26 0 Отговор
    така ще стане и с горивата - още малко да се погърчат третополовите и ще обърнат палачинката

    15:06 25.03.2026

  • 6 възтановете работата на 3 и 4 блок

    21 0 Отговор
    възтановете 3 и 4 блок на АЕЦ козлодуй тъпаанари!

    15:06 25.03.2026

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    19 0 Отговор
    Циркът с ментетата приключи. Браво,Трайков!

    Коментиран от #27

    15:06 25.03.2026

  • 8 ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    не става бако - ние сме като хлебарките

    Коментиран от #13

    15:07 25.03.2026

  • 9 тираджия с престояло семе

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Казанлъшкия":

    вие сте произлязал от дефектно семе приятел

    15:07 25.03.2026

  • 10 Русия

    6 1 Отговор
    Палачинката добре.
    Те обърнаха и резбата

    15:07 25.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 авто маниак

    19 0 Отговор
    Някой ще носи ли отговорност за купуването на НЕ оригинални части застрашаващи сигурноста на АЕЦ и от там на държавата .Защото тези части струват милиони , не като да смениш 2 биалетки .

    Коментиран от #25, #29

    15:08 25.03.2026

  • 13 китаеца не познава това със нямането

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ха ха ха":

    няма какво да не става има части ако трябва наново ще се изградят от изкопите

    15:08 25.03.2026

  • 14 вкарвай във затвора време е

    14 0 Отговор
    колко човека сега ще влезнат във затвор за съботаж на АЕЦа?

    15:09 25.03.2026

  • 15 Радев

    3 0 Отговор
    Спасих България от гербавия чернобил

    15:26 25.03.2026

  • 16 Германец

    3 0 Отговор
    Разбрахте ли,че технологично не можете да се намажете на малкия пръст на руснаците бе туземци 😉

    15:27 25.03.2026

  • 17 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Къде са соросите сега да кажат,че Русия една прахосмукачка не може да произведе 😅🤣😂😂

    15:28 25.03.2026

  • 18 Програмист

    2 0 Отговор
    Русия произвежда ядрени технологии, България произвежда тройни чушкопеци, ама в Румъния 💩😅😅😂😂😂😂

    15:29 25.03.2026

  • 19 Исторически парк

    2 0 Отговор
    СЛАВА РОССИИ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

    15:29 25.03.2026

  • 20 Българин

    2 0 Отговор
    Без Русия, България = 💩

    15:29 25.03.2026

  • 21 Русофил

    1 0 Отговор
    Българите са най технологично изостаналата нация в Европа. Тяхното мото е акъл не ми трябва пари ми дай

    15:30 25.03.2026

  • 22 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Русия":

    Аз на мястото на руснаците ще дам дефектни части и ще взривя цялата бг к 0чина 🤣😂🤣🤣🤣🤣

    15:31 25.03.2026

  • 23 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    0 0 Отговор
    ВРЕМЕ Е И ДА СЕ МАХАМЕ ОТ ЕЗ МЕНТЕ.

    15:31 25.03.2026

  • 24 Анонимен

    0 1 Отговор
    Сменили са електромера на АЕЦа с нов, понеже досега изчисляваше на левчета, а сега на евренчета!

    15:31 25.03.2026

  • 25 Некой си

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "авто маниак":

    Питай сламеното човече с хотелчето с водопада.

    15:33 25.03.2026

  • 26 Другия

    0 0 Отговор
    Другия път като си купят лъскави немски коли - пак да вкарват забраната за поддържане и да искат от Китай части, хем са същит ехем по-евтино и качествено ... Много сме зле не може да отстояваме това, което имаме, а ни лъжат 35 години, че ще ни дадат нещо по-добре, а то струва колкото да фалира държавата техните продукти.

    15:35 25.03.2026

  • 27 Хасковски каунь

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Трайчо ще не ще, ще го яде

    15:37 25.03.2026

  • 28 Мартин Картофски 🥔

    0 0 Отговор
    И гориво ще почнете да купувате, mama ви откaчена сopocидна.
    Пейпал и Револют - монтажисти и оператори разчитат на вашата помощ, за да продължим да правим свободна журналистика аз и Костадин. Абонирайте се за Петриън, не ги пестете тия пари, кoвчег джобове нема.

    15:38 25.03.2026

  • 29 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "авто маниак":

    Желязков

    15:38 25.03.2026

  • 30 Русофил

    0 0 Отговор
    Българските туземци на колене пред майка Русия молят за най елементарните части от един аец 😆🤣😂😂 кеф!

    15:39 25.03.2026

