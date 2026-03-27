Времето днес, прогноза за петък, 27 март: Валежи обхващат цялата страна

През нощта облачността над страната ще се увеличи и през деня ще бъде облачно.

Сутринта в Западна България ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат почти цялата страна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. По високите части на планините ще вали сняг.

На много места валежите ще бъдат придружени с гръмотевици и главно в Западна България и планинските райони значителни по количество. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен източен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, за София – около 6°, максималните в повечето места - между 11° и 16°, за София – около 12°.

Атмосферното налягане ще остане значително по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието ще преобладава облачно време. След обяд дъжд ще вали по Южното Черноморие, а вечерта и по Северното. Ще духа умерен източен вятър.



В планините ще бъде облачно. Валежи от сняг ще има в местата над 1400 метра надморска височина, а в по-ниските части ще вали дъжд. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югоизток.



През почивните дни ще се задържи предимно облачно с валежи. С понижението на температурите и в по-ниските планински райони в Западна България дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг, без да се задържа снежна покривка. Има повишена вероятност в неделя в източната половина от страната валежите да са значителни по количество.

В неделя ще духа до умерен северозападен вятър. Температурите ще са без съществена промяна; дневните ще са относително по-ниски в неделя, когато валежите ще са по-значителни.