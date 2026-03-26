Емануил Йорданов: Целият този вой срещу министър Емил Дечев идва да покаже, че си гледа работата както трябва

Новият министър (на вътрешните работи) има достатъчно смелост и енергия да се справи с проблема, доколкото един такъв проблем може да бъде решен. Няма престъпление, което да е изкоренено изцяло и да са разкрити всички извършители. Това коментира в ефира на NovaNews бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов по повод активността на МВР срещу купуването и продаването на гласове, цитиран от novini.bg.

„Това, което върши Емил Дечев дотук, прави добро впечатление и си мисля, че ще постигне добри резултати. А и целият този вой срещу него идва да покаже, че си гледа работата както трябва“, добави Йорданов.

По думите му на последните предсрочни парламентарни избори изобщо не е имало намерение от страна на МВР да се бори с купуването на гласове.

Йорданов посочи, че няма как МВР да знае абсолютно всички купувачи на гласове, но все пак знае една част от контингента: „Това са предимно хора, по които са водени досъдебни производства; знаят се и тези, за които има оперативна информация, която обаче не е достатъчна, за да бъдат осъдени.“

По отношение на случая „Петрохан“ бившият вътрешен министър отбеляза, че хората вече са изгубили интереса си по темата.

Тази трагедия се използваше с предизборни цели, но хората загубиха интерес. Те си имат достатъчно делнични проблеми и са ангажирани с тях. Пък и когато видим какво се случва по света, нещата добиват друг вид, каза Емануил Йорданов.