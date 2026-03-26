Емануил Йорданов: Целият този вой срещу министър Емил Дечев идва да покаже, че си гледа работата както трябва

26 Март, 2026 20:12 2 305 49

Трагедията "Петрохан" се използваше с предизборни цели, но хората загубиха интерес. Те си имат достатъчно делнични проблеми и са ангажирани с тях. Пък и когато видим какво се случва по света, нещата добиват друг вид, каза бившият вътрешен министър

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Новият министър (на вътрешните работи) има достатъчно смелост и енергия да се справи с проблема, доколкото един такъв проблем може да бъде решен. Няма престъпление, което да е изкоренено изцяло и да са разкрити всички извършители. Това коментира в ефира на NovaNews бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов по повод активността на МВР срещу купуването и продаването на гласове, цитиран от novini.bg.

„Това, което върши Емил Дечев дотук, прави добро впечатление и си мисля, че ще постигне добри резултати. А и целият този вой срещу него идва да покаже, че си гледа работата както трябва“, добави Йорданов.
По думите му на последните предсрочни парламентарни избори изобщо не е имало намерение от страна на МВР да се бори с купуването на гласове.

Йорданов посочи, че няма как МВР да знае абсолютно всички купувачи на гласове, но все пак знае една част от контингента: „Това са предимно хора, по които са водени досъдебни производства; знаят се и тези, за които има оперативна информация, която обаче не е достатъчна, за да бъдат осъдени.“

По отношение на случая „Петрохан“ бившият вътрешен министър отбеляза, че хората вече са изгубили интереса си по темата.

Тази трагедия се използваше с предизборни цели, но хората загубиха интерес. Те си имат достатъчно делнични проблеми и са ангажирани с тях. Пък и когато видим какво се случва по света, нещата добиват друг вид, каза Емануил Йорданов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СТРАХ ТРЕСЕ КОЧИНАТА

    47 22 Отговор
    ДВАТА ШОПАРА ВДИГНАХА КРЪВНО И СКОРО ЩЕ СЕ ГЪРНАТ.

    Коментиран от #2, #5, #11, #36

    20:17 26.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 сведение за мими

    28 24 Отговор
    За педрохан интерес имат само спонсорите на педроханци, а хората имат изградено убеждение за способностите им.

    Коментиран от #15

    20:18 26.03.2026

  • 4 Гробар

    29 12 Отговор
    Дори маймуните са по-интелигентни от човекоподобните първични същества населяващи територията. От ЕС са идиоти да изхранват боклука, който виси по кафенета и кръчми и се опитва да не умре от мързел.

    Коментиран от #6

    20:22 26.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Звездоброец

    13 7 Отговор

    До коментар #4 от "Гробар":

    Не знаеш грам история на България , нали !?

    Коментиран от #9

    20:25 26.03.2026

  • 7 Доктор

    15 14 Отговор
    Нищожество.

    20:30 26.03.2026

  • 8 обратна пропорционалност

    20 28 Отговор
    Колкото министърът е по-зле толкова по-вече трябва да го хвалим. Някъде му казват мазохизъм.

    Коментиран от #29

    20:30 26.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гласоподавател

    33 6 Отговор
    Н ие които гласуваме за 50 € не го харесваме този МВР шеф.

    20:32 26.03.2026

  • 11 Селянин

    18 7 Отговор

    До коментар #1 от "СТРАХ ТРЕСЕ КОЧИНАТА":

    Щом има ВОИ срещу някого значи другите ги е страх че ще гагубят изборите Защо всички са против ГЕРБ ЗАЩОТО НЕКЪДЪРНИКАЕ СТРАХЛИВ АКЦИИ СРЕЩУ КОКОШКАРИТЕ ВИДЯХТЕ КИРО ЯПОНИЦА КАКСИ ПИЕ КАФЕТО А ЖЕНА МУ ГИ ЗАЛЯ С ЧАЙ И ИМ ЗАКЛЮЧИ ОФИСА ПОД НОСОВЕТЕ

    Коментиран от #25

    20:33 26.03.2026

  • 12 Хаха

    19 25 Отговор
    Дечев не прави нищо по-различно от дамаджаната. Само репресии без реални резултати. Ще задържат някои хора по подозрения и ще ги пуснат след 24 часа.

    20:35 26.03.2026

  • 13 аналогично

    16 27 Отговор
    Целият този вой срещу Сарафов показва, че той си върши добре работата, докато за сравнение Дечев продължава добре да я гледа.

    Коментиран от #49

    20:35 26.03.2026

  • 14 Не мога....

    29 10 Отговор
    Да разбера защо не казват,че купувачите на гласове са за дпс-пеевски.

    Коментиран от #21, #26, #45

    20:37 26.03.2026

  • 15 Прав си

    3 19 Отговор

    До коментар #3 от "сведение за мими":

    Сега интересы има към Брогресивна България Защото милионите които отиваха към ПЕТРОХАНЦИ са от ЕС Нези милиони не са интересни

    20:37 26.03.2026

  • 16 604

    9 5 Отговор
    изгубили сме интерес, хахахахаха за тва кот било било......туй то!

    20:37 26.03.2026

  • 17 Опа

    14 21 Отговор
    Основната цел на този министър е да знаете следите и връзките на ППДБ с педофилската секта от Петрохан. Другото е прах в очите на хората. Добре, че имаме прокуратура, която ще изнесе фактите малко преди изборите. От това най-много ги е страх радевистите и техните протежета.

    20:39 26.03.2026

  • 18 Хей

    9 10 Отговор
    Мистър Биин не беше ли във властта ?

    20:40 26.03.2026

  • 19 Звездоброец

    12 13 Отговор

    До коментар #9 от "Гробар":

    ЕС ни прие , за да изсмуче всичко , което може ,да ни ликвидира промишленост, селско стопанство , отбрана , образование, медицина и каквото се сетиш ...А когато разкриха двореца на Аспарух ....виж какво намериха там ...По същото време твоите западни барони са акали по коридорите и през прозорците .

    Коментиран от #22

    20:41 26.03.2026

  • 20 Тепърва

    17 8 Отговор
    предстои още по силен вой!

    20:42 26.03.2026

  • 21 Хей

    9 7 Отговор

    До коментар #14 от "Не мога....":

    За банкянеца или добро или нищо ...

    Коментиран от #34

    20:42 26.03.2026

  • 22 Гробар

    12 9 Отговор

    До коментар #19 от "Звездоброец":

    Не ЕС а Ганю Примата сам и доброволно си ликвидира промишленост, селско стопанство, енергетика, здравеопазване, армия и образование. Потурчения нечленоразделен туплест Ганю няма нищо общо с Аспарух. Ракийка, салатка, цигарки, кафенце, дизеларка това е смисълът на живота на булгаропитека.

    Коментиран от #24, #30, #33

    20:47 26.03.2026

  • 23 ООрана държава

    15 8 Отговор
    Чалгарите вият на умряло

    20:48 26.03.2026

  • 24 Звездоброец

    10 5 Отговор

    До коментар #22 от "Гробар":

    Човече , ти българин ли си ? Щото ако си такъв и имаш деца и да ги кичиш с такива епитети е крайно неприемливо..

    Коментиран от #28

    20:54 26.03.2026

  • 25 Комшията

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Селянин":

    Е как няма да са ? Това вече се не трае- от 40 лв данък и смет на 60 Евро в Герб Аврен. Само лева обърнат по 3 пъти . Не двойно , а тройно -като за последно. Познайте какво ще съберат и оставят на държавата.

    21:00 26.03.2026

  • 26 Панев

    4 9 Отговор

    До коментар #14 от "Не мога....":

    Не са сигурни още и не могат да разграничат Герб или НН защото са здраво омесени и пазарят и агитират на кръст по места с интереси според населението. който и от двете да е избрано ,все е добре за тях.

    21:02 26.03.2026

  • 27 Абе мийте си зъбите бе

    9 3 Отговор
    От снимката вони,страхотна смрад....

    Коментиран от #37

    21:04 26.03.2026

  • 28 Гробар

    2 8 Отговор

    До коментар #24 от "Звездоброец":

    А Копейката ще възражда България. С кого? Ганю не иска да слиза от клона. Там, при бананите му е добре. Единственият начин е да вкара 10 милиона кюмур и да им промие мозъка че са Българи. И да изгради нова държава. Дали ще стане?

    21:06 26.03.2026

  • 29 Емигрант

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "обратна пропорционалност":

    Като казваш "мазохизъм" ти знаеш ли какво означава тази дума ? А как ли наречеш българите подарили ИМУНИТЕТ на "членът" от списъкът "Магнитски" - ПЕЕВСКИ ? Да не би да съществуват и думи "супер прости" или ще се покриеш от срам ! Кое е по-обидна знаеш ли ? Ако не знаеш попитай и ще ти се отговори !

    21:08 26.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 8 Отговор
    БИВШИЯ МИНИСТЪР "МИМИ" ВИНАГИ Е БИЛ С .......................... КРЪСТНИКА НА МАФИЯТА И РЕZИДЕНТ НА КГБ - МИСТЪР МУНЧО ......................... ФАКТ !

    21:15 26.03.2026

  • 32 уахахаха

    8 1 Отговор
    и като загубят изборите кой ли ще е винжвин, нашето мвр няма как да е виновно!🤣🤣🤣

    21:16 26.03.2026

  • 33 604

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Гробар":

    не съди по себе си за другите!!!!

    21:17 26.03.2026

  • 34 Биско Чекмеджето

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хей":

    Като за умряло...

    21:20 26.03.2026

  • 35 Горски

    11 1 Отговор
    Ами ,да ,те 4 самоубийства от възрастни хора и 2 убийства на младежи що да са интересни,карай да върви вика приближения до петроханската партия и до един вътрешен министър който ги е въоръжил с бойно оръжие.Така,,де това са "обичайни" неща за нашата територия ,особено ако са замесени политици и бизнесмени от миналото. Народа не е изгубил интерес, интереса е загубен към политиците и това се вижда при избори. .След като се търсят мотивите вече по дълбоко ,почна чистката от замесената партия.

    21:23 26.03.2026

  • 36 Какво значи...,,ГЪРНАТ"...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "СТРАХ ТРЕСЕ КОЧИНАТА":

    Може би искаше да кажеш-
    ,,ПРЕГЪРНАТ"...?!

    Коментиран от #44

    21:29 26.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 дойче веле

    8 1 Отговор
    Мануилчо и ти си едно голямо недоразумение.

    21:41 26.03.2026

  • 39 ЗОВ

    0 1 Отговор
    МА
    КАЙ ДЕЧОО

    21:43 26.03.2026

  • 40 Виж сега,

    9 1 Отговор
    Всички червени чугунени глави са с липсващ мозък

    21:47 26.03.2026

  • 41 ЗА АТАКА ПО

    4 3 Отговор
    Министъра да съгласен. Но Петрохан си е голям проблем и трябва да си платят и ппдб и едно годишното управление на шиш туууп и двете гъзлета. ТРАГЕДИЯ ПРИСВОЯВАНЕ НА ПАРИ АМА МНОГО ПАРИ И ДРОГА. ИЗГЛЕЖДАШЕ МИ СВЕСТЕН НО ЩОМ ЗАЩИТАВАШ МУШИКИТЕ ЗНАЧИ И ТИ СИ ТАКЪВ.

    21:48 26.03.2026

  • 42 той

    4 2 Отговор
    ЕМАНУИЛЧО, ТИ НАЙ–МАЛКО ИМАШ ПРАВО ДА ХВАЛИШ ДЕЧЕВИЯ И ДА СЕ ПОДМАЗВАШ НА ССБ.

    22:01 26.03.2026

  • 43 А бе

    4 1 Отговор
    Мистър Бийн отново е напуснал полето на комедията и се е захванал с политика.

    22:09 26.03.2026

  • 44 Значи

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Какво значи...,,ГЪРНАТ"...?!":

    Гътнат

    22:37 26.03.2026

  • 45 Ами защото

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не мога....":

    Ще излезе , че се правят показно само в т.н. турски райони,както си е и ще излезе че това си е някакъв етнически тормоз, пп си е на ясно с това , за цвят беше само операционната в София другите са все по едни места където ДПС то има позиции,ама да видим дали няма да има обратен ефект цялата тая работа и са не се окаже , че тия работят за шиши зае ли човек, че такъв терор над хората води до косолидация

    22:40 26.03.2026

  • 46 непротестиращ

    1 0 Отговор
    Този министър Дечев легитимен ли е, след като Гюро, който е нелигитимен го е нназначил?!

    08:32 27.03.2026

  • 47 Георги

    0 0 Отговор
    И този Мими, я върши също като теб! Ден да мине
    друг да дойде и коня чека зелено да яде!

    08:34 27.03.2026

  • 48 Севда

    0 0 Отговор
    Със заплати от 5-6 хиляди лева за едно чисто, просто, изкъпано ченге, каква работа очаквате да се върши? Само ЛАПАНЕ и нищо друго!

    08:37 27.03.2026

  • 49 да, много добре я върши..

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "аналогично":

    ..нали за това съм го сложил, шиши съм

    10:06 27.03.2026

