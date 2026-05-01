Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Какви са очакванията към мнозинството в парламента и кои са спешните задачи

1 Май, 2026 10:07

Анализатори прогнозират по-лесна работа на НС

Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

По-лесна работа на парламента, но и потенциални рискове от размиване на политическите различия – около това мнение се обединиха журналистът от "OFFNews" Ружа Райчева, комуникационният експерт Георги Куртев и политологът Христо Панчугов в ефира на „Здравей, България“.

Според Райчева все още е рано да се правят категорични оценки за успеха или провала на управлението, свързано с Румен Радев. По думите ѝ ключово ще бъде какъв ще е съставът на кабинета и какви ще бъдат първите реални действия. „Обещанията са изключително много, но по-важно е какво ще се направи на практика“, подчерта тя.

Райчева отбеляза, че парламентът вероятно ще работи по-лесно заради стабилното мнозинство от 131 депутати на „Прогресивна България“.

Георги Куртев отчете промяна в атмосферата на 52-рото Народно събрание. „Забелязва се една смиреност. Фокусът ще се измести към изпълнителната власт, а парламентът рискува да се превърне в по-скоро формален орган – нещо като „гумен печат“, коментира той.

По думите му правителството ще постави акцент върху финансовата рамка на държавата, което ще бъде основният тест за управлението.

Политологът Христо Панчугов също отчете по-умерен тон, но изрази притеснения. „Спокойствието може да е подвеждащо – част от политиците са същите, но различията сякаш изчезнаха. Вчера на практика нямаше опозиция“, заяви той.

Според него заявката на ГЕРБ за „конструктивна опозиция“ означава подкрепа за част от управленските решения, което допълнително размива политическите линии. Панчугов допълни, че са възможни разминавания между "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" по въпроса доколко могат да работят с Радев.

Райчева прогнозира и възможни разследвания, включително срещу Делян Пеевски, като отбеляза промяна в неговия публичен тон спрямо Радев. „Видяхме по-смирено поведение – от остри нападки преди години до това да го нарече „лидер“ , миналата седмица, посочи тя.

От своя страна Панчугов постави въпроса дали новото управление ще се осмели да разследва теми като дейността на "Лукойл" – нещо, което според него не се е случвало от години.

Райчева коментира, че евроскептицизмът може да има и „оздравителен ефект“, тъй като Европа в момента е икономически отслабена и е необходимо да се защитят националните интереси. Тя очерта и два основни приоритета пред управляващите – връщане на авторитета на парламента и промяна в начина на работа, включително дебат за сградата на Народното събрание.

Куртев подчерта, че все още липсва ясна политическа позиция от страна на Радев: „Той трябва да започне да говори по-ясно като политически лидер“.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    ма много големи са / чакам Радев да ВА упрай

    Коментиран от #5, #6

    10:09 01.05.2026

  • 2 Очаквания ли?!

    5 1 Отговор
    Борисов и Пеевски в затвора. Това е достатъчно и Родината ни ще дръпне напред

    10:09 01.05.2026

  • 3 Напомняне

    5 1 Отговор
    крадев обещада бори мафията и олигархията и да покаже как боташ реално е на печалба?

    10:09 01.05.2026

  • 4 Пич

    5 0 Отговор
    Отново едни "експерти", който изпуснаха повече от канализацията на американски самолетоносач!!!

    10:10 01.05.2026

  • 5 точно за колко дни

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ше на оправи тоз спасител?

    Коментиран от #14, #16

    10:11 01.05.2026

  • 6 И в допълнение

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Достатъчно е да бъдат изпразнени банковите сметки на Тиквата и ПееФ и парите да се дадат на народа. Тези милиарди са народни крадени пари.

    10:11 01.05.2026

  • 7 Громико

    6 2 Отговор
    Бой по съветската зган

    Коментиран от #20

    10:12 01.05.2026

  • 8 Очакванията

    4 0 Отговор
    надхвърлят, както моженето им, така и жеание да работят. Експерти в коя област имат, освен в дудненето

    10:12 01.05.2026

  • 9 АМА 240 СА МНООООГО ...

    5 1 Отговор
    ТО В ЗАВОДИТЕ ИМА ПО - МАЛКО ХОРА. НАМАЛЕТЕ СИ БРОЙКАТА НА 40.
    КАК СЕ ИЗХРАНВАТ ТОЛКОВА ТЪРТЕИ,ЧЕ И С ГОЛЕЕЕЕМИ ЗАПЛАТИ...
    И КАКВО ТОЧНО ЩЕ РАБОТИТЕ ТАМ???
    ТРЯБВА ДА СТЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО

    10:14 01.05.2026

  • 10 Aбсолютно

    5 1 Отговор
    никакви , освен разочарование ! А избраната им за председател е на Народното събрание е тотален гаф ! Чете и не може дори 20 лични изречения да сътвори в образованието ѝ към гражданите ! А изпратеното с тон на властен и невъзпитан човек ! Ни възпитание , ни етика - абе , отново срам !

    10:16 01.05.2026

  • 11 Виждам

    5 1 Отговор
    Та олигархията е събрана на едно място.Представителите и са депутати.

    10:17 01.05.2026

  • 12 Никакви !

    2 1 Отговор
    Просто !

    Надежди !

    10:18 01.05.2026

  • 13 Първо

    5 0 Отговор
    ще се напразнуват, после "спешните" задачи. Муньо изгъргори служебните веднага да подават оставка до един. Айде оставките, а редовно правителство ще има след празниците. Няма спешни задачи, няма никакви задачи. Пей сърце!

    10:18 01.05.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "точно за колко дни":

    за 4 години и сте готови! да избягате в Испания при другия месия-Симеончо

    10:18 01.05.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    1 1 Отговор
    Очакванията на "другарите" :
    Излизане от Европейския съюз и НАТО.
    Връщане на лева.
    16-та - "Заддунайская".

    Спешни задачи :
    Възстановяване на Член ПЪРВИ на конституцията.
    Белене, Куциян, Слънчев бряг.

    Всичко това е залегнало в програмата на новото БКП, но - ЗАВОАЛИРАНО и замазано с евро атлантически киреч.

    10:19 01.05.2026

  • 16 Той вече ! Продължава !

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "точно за колко дни":

    Той вече ! Продължава !

    Да ни Оправя !

    10:21 01.05.2026

  • 17 Ами

    3 0 Отговор
    Нищо няма да се промени, ако оставят на Шиши и Тиквун "правосъдните" бухалки!

    10:22 01.05.2026

  • 18 Това Може ли ?

    2 0 Отговор
    Това Може ли ?

    Да Бъде !

    Президент ?

    Наврян !

    В Кутийка !

    Коментиран от #19

    10:23 01.05.2026

  • 19 И Предишния Ли ?

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Това Може ли ?":

    Е Бил Там ?

    10:26 01.05.2026

  • 20 Неграмотен,

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Громико":

    но с мнение.

    10:29 01.05.2026

  • 21 Спас

    5 0 Отговор
    Знае ли се нещо повече за новата партия ПБ, освен че за председател е избран Румен Радев? Вече 2 седмици официално е партия, а няма никакви данни за хората в нея. А ще ни ръководи 4 години

    Коментиран от #25, #30

    10:32 01.05.2026

  • 22 Точен

    1 0 Отговор
    Трима соро.оиди лъжат българите. Ама хладилникът казва друи неща...

    10:36 01.05.2026

  • 23 нннн

    0 0 Отговор
    Справедливост.

    10:40 01.05.2026

  • 24 Най-спешно

    3 5 Отговор
    Стоп кранчето на зелю

    10:45 01.05.2026

  • 25 знае се

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Спас":

    Партия на руски олигарси подкрепяни от КГБ. И не. Улицата няма да я свали.

    10:45 01.05.2026

  • 26 така е

    0 0 Отговор
    От 2021ва до 2026та са вече 5 години изгубени от НАШИЯ живот. Вместо да живеем като белите хора, оцеляваме. Докога ще продължава това?

    10:47 01.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А какво да очакваме от "Факти"

    1 0 Отговор
    Като спира коментарите и блокира "+"и"-",когато му хрумне и когато коментарите не му харесват?

    10:47 01.05.2026

  • 29 !!!?

    2 0 Отговор
    Очакванията са големи...!!!?

    10:58 01.05.2026

  • 30 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Спас":

    Все още няма партия ПБ. Има такава коалиция.

    11:06 01.05.2026

