Какви са очакванията към мнозинството в парламента и кои са спешните задачи

По-лесна работа на парламента, но и потенциални рискове от размиване на политическите различия – около това мнение се обединиха журналистът от "OFFNews" Ружа Райчева, комуникационният експерт Георги Куртев и политологът Христо Панчугов в ефира на „Здравей, България“.
Според Райчева все още е рано да се правят категорични оценки за успеха или провала на управлението, свързано с Румен Радев. По думите ѝ ключово ще бъде какъв ще е съставът на кабинета и какви ще бъдат първите реални действия. „Обещанията са изключително много, но по-важно е какво ще се направи на практика“, подчерта тя.
Райчева отбеляза, че парламентът вероятно ще работи по-лесно заради стабилното мнозинство от 131 депутати на „Прогресивна България“.
Георги Куртев отчете промяна в атмосферата на 52-рото Народно събрание. „Забелязва се една смиреност. Фокусът ще се измести към изпълнителната власт, а парламентът рискува да се превърне в по-скоро формален орган – нещо като „гумен печат“, коментира той.
По думите му правителството ще постави акцент върху финансовата рамка на държавата, което ще бъде основният тест за управлението.
Политологът Христо Панчугов също отчете по-умерен тон, но изрази притеснения. „Спокойствието може да е подвеждащо – част от политиците са същите, но различията сякаш изчезнаха. Вчера на практика нямаше опозиция“, заяви той.
Според него заявката на ГЕРБ за „конструктивна опозиция“ означава подкрепа за част от управленските решения, което допълнително размива политическите линии. Панчугов допълни, че са възможни разминавания между "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" по въпроса доколко могат да работят с Радев.
Райчева прогнозира и възможни разследвания, включително срещу Делян Пеевски, като отбеляза промяна в неговия публичен тон спрямо Радев. „Видяхме по-смирено поведение – от остри нападки преди години до това да го нарече „лидер“ , миналата седмица, посочи тя.
От своя страна Панчугов постави въпроса дали новото управление ще се осмели да разследва теми като дейността на "Лукойл" – нещо, което според него не се е случвало от години.
Райчева коментира, че евроскептицизмът може да има и „оздравителен ефект“, тъй като Европа в момента е икономически отслабена и е необходимо да се защитят националните интереси. Тя очерта и два основни приоритета пред управляващите – връщане на авторитета на парламента и промяна в начина на работа, включително дебат за сградата на Народното събрание.
Куртев подчерта, че все още липсва ясна политическа позиция от страна на Радев: „Той трябва да започне да говори по-ясно като политически лидер“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5, #6
10:09 01.05.2026
2 Очаквания ли?!
10:09 01.05.2026
3 Напомняне
10:09 01.05.2026
4 Пич
10:10 01.05.2026
5 точно за колко дни
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ше на оправи тоз спасител?
10:11 01.05.2026
Коментиран от #14, #16
10:11 01.05.2026
6 И в допълнение
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Достатъчно е да бъдат изпразнени банковите сметки на Тиквата и ПееФ и парите да се дадат на народа. Тези милиарди са народни крадени пари.
10:11 01.05.2026
10:11 01.05.2026
7 Громико
Коментиран от #20
10:12 01.05.2026
8 Очакванията
10:12 01.05.2026
9 АМА 240 СА МНООООГО ...
КАК СЕ ИЗХРАНВАТ ТОЛКОВА ТЪРТЕИ,ЧЕ И С ГОЛЕЕЕЕМИ ЗАПЛАТИ...
И КАКВО ТОЧНО ЩЕ РАБОТИТЕ ТАМ???
ТРЯБВА ДА СТЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО
10:14 01.05.2026
10 Aбсолютно
10:16 01.05.2026
11 Виждам
10:17 01.05.2026
12 Никакви !
Надежди !
10:18 01.05.2026
13 Първо
10:18 01.05.2026
До коментар #5 от "точно за колко дни":за 4 години и сте готови! да избягате в Испания при другия месия-Симеончо
10:18 01.05.2026
10:18 01.05.2026
15 АГАТ а Кристи
Излизане от Европейския съюз и НАТО.
Връщане на лева.
16-та - "Заддунайская".
Спешни задачи :
Възстановяване на Член ПЪРВИ на конституцията.
Белене, Куциян, Слънчев бряг.
Всичко това е залегнало в програмата на новото БКП, но - ЗАВОАЛИРАНО и замазано с евро атлантически киреч.
10:19 01.05.2026
16 Той вече ! Продължава !
До коментар #5 от "точно за колко дни":Той вече ! Продължава !
Да ни Оправя !
10:21 01.05.2026
17 Ами
10:22 01.05.2026
18 Това Може ли ?
Да Бъде !
Президент ?
Наврян !
В Кутийка !
Коментиран от #19
10:23 01.05.2026
19 И Предишния Ли ?
До коментар #18 от "Това Може ли ?":Е Бил Там ?
10:26 01.05.2026
20 Неграмотен,
До коментар #7 от "Громико":но с мнение.
10:29 01.05.2026
10:29 01.05.2026
21 Спас
Коментиран от #25, #30
10:32 01.05.2026
22 Точен
10:36 01.05.2026
23 нннн
10:40 01.05.2026
24 Най-спешно
10:45 01.05.2026
25 знае се
До коментар #21 от "Спас":Партия на руски олигарси подкрепяни от КГБ. И не. Улицата няма да я свали.
10:45 01.05.2026
10:45 01.05.2026
26 така е
10:47 01.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 А какво да очакваме от "Факти"
10:47 01.05.2026
29 !!!?
10:58 01.05.2026
30 Ха ха
До коментар #21 от "Спас":Все още няма партия ПБ. Има такава коалиция.
11:06 01.05.2026
11:06 01.05.2026