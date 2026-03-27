Бойко Борисов: Темелите на държавата са в паянтово състояние и сега всичко зависи от кметовете

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с кмета на Елин Пелин Ивайло Симеонов, информират от novini.bg.

"Кметовете да са живи и здрави", каза Борисов и поясни, че е много благодарен, че в хаоса, който цари в държавата, всички много добре се справят.

Ивайло Симеонов му отвърна, че "четки не му прави", но е сигурен, че ще се подредят нещата. Той изброи от какво имат нужда хората и наблегна на това, че е много важно да се изгради Околовръстен път.

"Спортът ни е приоритет за децата. Искаме да спрем всички зависимости на децата чрез спорт", допълни още той.

Борисов каза, че спортната зала е "притегателен център" за децата и даде пример със залата в Лом.

"Едно време нямаше нито една зала. Казвам го, защото бързо забравят хората, а сега колко много построихме", добави лидерът на ГЕРБ.

Борисов каза, че от срещите си през последните дни е видял, че кметовете искат строителство, а не "реформа в съдебната система".

Лидерът на ГЕРБ пак напомни, че темелите на държавата са в паянтово състояние и наистина всичко сега зависи от кметовете.