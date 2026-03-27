Бойко Борисов: Темелите на държавата са в паянтово състояние и сега всичко зависи от кметовете
27 Март, 2026 09:33 2 111 122

Лидерът на ГЕРБ каза още, че от срещите си през последните дни е видял, че кметовете искат строителство, а не "реформа в съдебната система".

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с кмета на Елин Пелин Ивайло Симеонов, информират от novini.bg.

"Кметовете да са живи и здрави", каза Борисов и поясни, че е много благодарен, че в хаоса, който цари в държавата, всички много добре се справят.

Ивайло Симеонов му отвърна, че "четки не му прави", но е сигурен, че ще се подредят нещата. Той изброи от какво имат нужда хората и наблегна на това, че е много важно да се изгради Околовръстен път.

"Спортът ни е приоритет за децата. Искаме да спрем всички зависимости на децата чрез спорт", допълни още той.

Борисов каза, че спортната зала е "притегателен център" за децата и даде пример със залата в Лом.
"Едно време нямаше нито една зала. Казвам го, защото бързо забравят хората, а сега колко много построихме", добави лидерът на ГЕРБ.

Борисов каза, че от срещите си през последните дни е видял, че кметовете искат строителство, а не "реформа в съдебната система".
Лидерът на ГЕРБ пак напомни, че темелите на държавата са в паянтово състояние и наистина всичко сега зависи от кметовете.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тиририрам

    89 9 Отговор
    Хаосът го създавате точно вие!

    09:39 27.03.2026

  • 2 Даниел

    79 6 Отговор
    Каква е тази ужасна епоха в която живеем,идиоти водят слепия!

    09:39 27.03.2026

  • 3 Пич

    43 12 Отговор
    Какво може да очакваме? Сега сме в периода на олигархията!!! А още Платон казва, че след периода на олигархията, идва периода на диктатурата ( той я нарича - тиранията )!!! А това става, като дойде новият спасител ( Хитлер, в Германия )! Не твърдя, че това ще е Радев, може да е друг, но резултатът ще е диктатура!!! В ЕС отдавна е...!!!

    Коментиран от #15

    09:41 27.03.2026

  • 4 ихаааа

    42 9 Отговор
    Нито една грамота на стената......Бог да помага България

    09:41 27.03.2026

  • 5 Истината:

    42 8 Отговор
    Според Аристотел олигархичната власт е най-нетрайна и крехка,
    защото постоянно произвежда рискове вътре в себе си –
    едни се карат с други, отвън постоянно напират трети, а народът гледа и събира гняв.
    Борисов доразви философския анализ на Аристотел –
    като се опитва да открадне повече ресурси, отколкото има в държавата.

    09:43 27.03.2026

  • 6 Сталин

    72 12 Отговор
    Тиквата трябва да бъде обесен ритуално в центъра на София,този негодник спря АЕЦ Белене който тогава щеше да бъде построен от Росатом за 5-6 милиарда ,а сега ще плащаме 50 милиарда за два счупени реактора на краварите,също този негодник спря и Южен поток и сега плащаме тройно за газ ,това са стратегически проекти на България за следващите 100 години,този негодник загроби България завинаги

    09:44 27.03.2026

  • 7 Звездоброец

    53 8 Отговор
    Щял чрез спорта да спре зависимостите на децата ....а пък нужно е ченгетата да ловят наркодилърите , а не да ги пазят..

    09:44 27.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сталин

    66 10 Отговор
    Кметовете са мутрите на Тиквата

    09:45 27.03.2026

  • 10 ТЕМЕЛИТЕ МОЖЕ ДА СА ПАЯНТОВИ

    55 9 Отговор
    НО ПЪК СОБСТВЕНАТА МУ ФИГУРА Е ДОСТА СТАБИЛНА НЯКЪДЕ КЪМ 150 КИЛОГРАМА.И СЛЕД КАТО 3 ПЪТИ БЕШЕ ПРЕМИЕР ДА НЕ ТЪРСИ КУСУРИТЕ ДРУГАДЕ

    09:45 27.03.2026

  • 11 ту-туу

    57 8 Отговор
    Тая сикаджииска герберска мутра ходи от град на град да подкопава темелите оставяш ли пачки на кметовете - за Белене си

    09:45 27.03.2026

  • 12 Сталин

    45 8 Отговор
    На всички в България ни писна от вас негодници ,всеки ден само скандали ,кражби ,корупция ,бандити и мутри, трябва да поканим Путин в България да наведе ред е колонията на Сащ,или най добре да поканим Ким Чен да менажира България

    09:46 27.03.2026

  • 13 Темелите ги окраде и продаде

    51 6 Отговор
    Крадеца Тиквун.

    09:47 27.03.2026

  • 14 Гост

    44 6 Отговор
    Това в муждуушието на Боко съвсем изветря, но мерака му за власт, а от там и за пари не спира!Крайно време е да глътне въздух и и от алчност да поеме към вечните ловни на полета Винету!

    09:47 27.03.2026

  • 15 Ние ще се върнем назад.

    25 7 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Платон е казал, че олигархията довежда диктатурата, защото олигарсите се превръщат в диктатори.

    Коментиран от #20

    09:48 27.03.2026

  • 16 Хихи

    51 6 Отговор
    Буци/Буда двайсет години е падишах и главен виновник за състоянието на държавата...

    09:48 27.03.2026

  • 17 Съдията

    42 6 Отговор
    Паянтов си ти Тиква, усещаш че всичко ти се изплъзва от пръстите и идеен за разплата.😂

    Коментиран от #23

    09:49 27.03.2026

  • 18 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    44 6 Отговор
    Това което казва Борисов въобще не е вярно. България под негово ръководство процъфтява, няма корупция, заплатите са високи, пенсиите по високи от тези в ЕС. Кметовете са ангели и херувими. Въобще не крадат и работят без пари защото дават заплатите си на ромите да гласуват за ГЕРБ. Това което казва господина не е вярно.
    Забравих - това което казва Борисов е заглавието на новата пиеса на Сатиричния театър.

    09:51 27.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пич

    27 6 Отговор

    До коментар #15 от "Ние ще се върнем назад.":

    Ако правилно те разбирам - ти не ме разбираш!!! Диктатурата има много лица, не очаквай да се върне старото !!! Ти вече живееш в диктатура!!! Питаха ли те, дали искаш еврото, дали искаш американски самолети, дали искаш да даваш милиарди за Украйна, дали искаш ол инклузив за украинците......

    Коментиран от #42, #103

    09:53 27.03.2026

  • 21 Бай Ставри!

    31 6 Отговор
    Като дойдеш при мен, темелите на държавата отново ще станат стабилни!

    Мястото на крадците е в затвора.

    Коментиран от #34

    09:53 27.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Цецо

    7 27 Отговор

    До коментар #17 от "Съдията":

    Няма друг който да управлява страната. Наистина. Покажи един и аз ще гласувам за него, но...няма такъв.

    09:53 27.03.2026

  • 24 Конфуции

    36 4 Отговор
    На този дърт и сбръчкан шишко Бойко трябва да му се забрани да говори каквото и да е. Само глупости бе хора, само глупости от устата му.

    Коментиран от #43, #58

    09:54 27.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хихи

    17 6 Отговор
    ГЕРБ създадоха илюзия за държава.
    ПП ППодмяната минаха и развалиха илюзията...
    Сега Радев ще довърши започнатото...

    09:56 27.03.2026

  • 27 Мнение

    29 4 Отговор
    Без съдебна система ако ще да имаш трилиони, те ще изтекат в пясъците на корупцията.

    09:57 27.03.2026

  • 28 Ей тоя е.а

    28 5 Отговор
    мамата на България.

    09:57 27.03.2026

  • 29 зависи от кметовете

    24 4 Отговор
    и сега всичко зависи от кметовете - яко цицащи, Сър!

    09:58 27.03.2026

  • 30 кедцев

    31 5 Отговор
    Мръсен лъжлив и крадлив ГЕРБ циганин, сега кой е виновен за темелите??? Станишев, Орешарски, Хитър Петър или Настрадин Ходжа??? От 2009 г до де не те изритаха българите за пореден път все ГЕРБ и мажоретки ограбваха България, тебе те снимаше леката жена докато спиш и пърдиш с пълно чекмедже с Евро и злато, Мис Бикини избяга от Барселона в Турция с нов Дворец дето пак с ограбени милиони си и взел, а темелите викаш са лабави??? Освен да ограбваш и разпродаваш България и българите, освен да си наслагаш калинките във всяка държавна служба докато не съсипете България друго не си и правил, мръсен ГЕРБ циганин. Лабави ли са темелите??? Като те вкарат в затвора и ти конфискуват милиардите и ще се постегнат темелите. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Ще видиш как са темелите. Като те закопчеят ще видиш темелите.

    09:58 27.03.2026

  • 31 "Темелите"

    25 4 Отговор
    тиквени са в окаяно състояние сега зависи колко гласа ще напишат на баче Цене

    09:59 27.03.2026

  • 32 4567

    25 4 Отговор
    Толкова бетон отля, пардон, открадна! Какви да са?

    09:59 27.03.2026

  • 33 Фейк - либераст

    23 4 Отговор
    Скъпи българи, след по-малко от седмица наближава свещения празник на свети Бою Банкянски, основател,вожд и учител на герберската ата църква и вси свети български политици. Светата литургия ще се състои на ПЪРВИ АПРИЛ в храма-паметник на герберската църква - банята в град Банкя. Ще служат патриарх Бою съвместно със синодалните старци и баби Джилязко, Делян, Деница, Теменуга, Цвета ПКП. Входът е срещу съответната лепта за многострадалната герберска църква.

    10:00 27.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Да,дам

    10 3 Отговор
    Разрушени ,но без твое участие.

    10:00 27.03.2026

  • 36 Пфууу

    24 3 Отговор
    Това не е ли онзи кмет които на на територията на стадиона вместо спорна зала, си строи кооперация

    10:01 27.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Начо

    24 3 Отговор
    Ти си човека който унищожи всичко хубаво в държавата

    10:04 27.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Шиши ще се спасява на вън!

    12 3 Отговор

    До коментар #34 от "Моряка":

    Защото там занесе парите....

    А Мутрата остава тук ,да плати сметката за прехода.

    10:04 27.03.2026

  • 41 Бойко от Банкя

    25 3 Отговор
    Не може 15 години да ги подкопаваш и да обвиниш комшията че ще ти бутне къщата защото си бил сонда!

    10:04 27.03.2026

  • 42 Фен

    13 4 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Пич ,нясой някога да те е питал за каквато и да било тема?
    И при Т.Ж. беше същото.
    Едни служихме в армията,други минаха метър.
    Сега било демокрация!
    Алабала е било винаги..
    Резиденциите на Т.Ж. не си ли ги виждал?

    Коментиран от #55

    10:05 27.03.2026

  • 43 Не е вярно

    5 20 Отговор

    До коментар #24 от "Конфуции":

    Спри да философстваш и осъзнай,че Борисов не е слънце да огрее навсякъде.Истината е,че по време на ГЕРБ СЕ СТРОИ.Те подкрепиха съдебната реформа на ППДБ( макар и калпава),а тях никой не ги подкрепя за пътища,напротив,пречат им по всевъзможни начини.Просто кметовете трябва да се сменят,да имат МАНДАТ,защото на места са се превърнали във феодали ВИДИМО.Ако ги издадеш,започват да пречат .Казват ти,че докато те кметове,напр.път няма да видим и го правят.Казват ти добре,като се оплачеш и не предвижват нещата.

    10:07 27.03.2026

  • 44 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ

    25 3 Отговор
    Буци, че КОЙ беше на власт през последните 20 години, с много малки изключения? КОЙ? За да говориш пак твоите щуротии, че не си виновен, а някой друг е съсипал държавата? КОЙ, ако не ти се съюзи с всички бандити, крадци и всякакви криминални типове, за да крадете и съсипвате народа, както по малките населени места, така и в институции, министерства, здравеопазване, образование... Че нали ти ги напълни с неграмотни, но верни и послушни, за да имаш избиратели и да си на власт "до живот". КОЙ разреши в пет милионна България да има 400 болници, 55 университета, безброй училища с по 9-10 ученика в клас?! И още, и още... Сега не реви, ами се стягай за бой и то як. На народа му се повдига само като види по телевизиите някой гербер, тебе или приятеля ти феномена, на когото изпълняваш всички желания. Махайте се с добро, за да не ви махнат хората с камъни.

    Коментиран от #117

    10:09 27.03.2026

  • 45 Крадците пак крещят !!!

    18 3 Отговор
    Дръжте крадците !!!

    10:09 27.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Оооо , да

    16 2 Отговор
    от грабливите ти кметове , далаверажии и мошеници с обществените поръчки , отклонили милиарди , отпуснати от ЕС не за тях , теб и фирми на мошеници , а за България и за българския народ !

    10:12 27.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ООрана държава

    13 2 Отговор
    Всеки ден ли ще публиквате на тоя глупостите? И на вас плаща да му направите кампанията

    10:13 27.03.2026

  • 51 БеГемот

    16 2 Отговор
    Човекът е невменяем....

    10:13 27.03.2026

  • 52 Българин

    2 20 Отговор
    Бойко, хората са с тебе! Няма да позволим жълтопаветния метеж на майкопродавците да разруши държавата!

    Коментиран от #76

    10:14 27.03.2026

  • 53 Язе

    15 2 Отговор
    Затвор, Буцииииииииииии!!!

    10:14 27.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Българин

    6 10 Отговор

    До коментар #42 от "Фен":

    При Тодор Живков имаше справедливост и спокойствие, хората живееха заможно!

    Коментиран от #85

    10:16 27.03.2026

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 3 Отговор
    Понеже нямаме интернет в Москва, ще го напиша с букви.
    Тая държава темели няма от 1989.
    Парите не са темели. Всяко общество с темели "ПАРИ" Е ОБРЕЧЕНО.

    10:18 27.03.2026

  • 57 НЕПОЗНАТ

    16 1 Отговор
    НЕЩАСТНИК ДОЛЕН. КРАДЕЦ МРЪСЕН.

    10:18 27.03.2026

  • 58 хихихи

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Конфуции":

    Явно не си чул новия месия....след всяко интервю губи 10% ,затова и му забраниха да говори до изборите

    10:26 27.03.2026

  • 59 Малко спомени

    3 0 Отговор
    ХЕМ ДУШАТА У ФОРУМА, ХЕМ ОНАЯ РАБОТА В РАЯ. Или през четирите сезона на годината опит за летене с повреден вестибуларен апарат с изпражнения от по една бля бля сто вица на ден. Комунисти - оставете ануcа Ви да си върши работата без да напрягате атрибутите си за мислене. И да задавате всеки ден по сто въпроса защо е така! Съсредоточете се върху невъзвращаемите си изгубени при раждането части - ПЪПНАТА ВРЪВ И ПЛАЦЕНТАТА за това, че ние сме останалите след великия потоп и ПОТОПА Е ПРЕКЪСНАЛ ВРЪВТА НА ЖИВОТА, ще ви кажа един факт:
    Баба ми бе неука жена. Когато се родиха правнуците й тя направи следното:
    Падналите пъпчета зарови в сол. Държа ги там незнайно колко. След това ги зави в парче плат с дървесна пепел и скри. Когато я попитох защо прави това ,тя каза:
    Когато децата се разболеят тежко,ще отрежеш част от това което е останало и ще го подържиш в силна ракия. След това ще го дадеш на детето на което е пъпчето. Така ще се излекува.
    Гледах я, и мислех, че не е с ъкъла си.
    Дойде време, доказа се, че в пъпната връв се съдържат тези стволови клетки, .които ни избавят от много неприяни заболявания. И какво стана, дойдоха Комунистите след 1944г. и пъпната връв, заедно с плацентата я събират и изпращат за парички на канибалите!
    тия действия на БАБА МИ СА ОСТАНАЛИ ОТ ПОТОПА

    10:26 27.03.2026

  • 60 Доктор Гълъбова !!!

    13 0 Отговор
    Вашият вечен пациент отново предиборно налази студията и запуши микрофоните с глупостите си !

    Нали се разбрахме !Приберете си пациента и спасете държавата .

    10:26 27.03.2026

  • 61 Т.КОЛЕВ

    7 0 Отговор
    КОЙ ПАРТИЙ КУПУВТ.ГЛАСОВЕ .ЗАТВОР И ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО ИМ.И.ПОВЕЧЕ.ТСКИВА.ПОЛИТИЦИ НЕ.

    10:27 27.03.2026

  • 62 тикван чекмеджаров

    6 0 Отговор
    чекмеджетата от държавната хранилка са в паянтово състояние и празни и сега всичко зависи от кметовете
    колко вой ще нададат за нови обществени поръчки

    10:30 27.03.2026

  • 63 Николаос 66

    9 0 Отговор
    Естествено че няма да искаш съдебна реформа,ти и твоят приятел Сарафов Пеевски ще сте първите кандидати

    10:32 27.03.2026

  • 64 ЧРЕЗ СПИ МИЛИИНИ ДАЛАВЕРЖИЙ.

    7 0 Отговор
    ТОЯ СЪМ ГО ЗАПОМНОЛ С ФРАЗАТА КАТО ПРАЩАШЕ ХОРАТА С МИЗЕРНИ ПЕНСИЙКИ ЗАПЛАТИ ДА ХОДЯТ ДА СЕЯТ КОПАТ КСРТОФИ.
    БГ ЕВРОПЕЙЦИТЕ С ДРДХИ ВТОРА ОПОТРЕБА КОЛИ И ЖИЛ.ОБЗАВЕЖДАНЕ БЯЛА ТЕХНИКА.

    10:33 27.03.2026

  • 65 Вие без Референдум

    4 3 Отговор
    ни набутахте в юрозоната, чудовищната инфлация започна 2020 г. ДПС и ГЕРБ, БКП, ПП, ДБ, СДС. Вие и Сглобката подкрепихте санкциите, вие преминахте на борса газ и отказахте дългосрочните договори. Вие затрихте ЮП, Б.А. Белене, нови реактори платени в калта, ново оборудване в калта, че и глоби платихме. Вие подарявахте евтин ток за Укр. Македония и Молдова, докато народът ви мръзне от студ, унищожихте ПАВЕЦ и ЧАИРА, калпави мемрани 6-ти блок. Вие декември увеличихте ток и вода. Вие въведохте "умните електромери" , с които надписвате киловатчасове. Вие унищожихте границите, изгаврихте се с Конституцията, унищожихте ВБорд и българската национална парична единица. Вие ни изпратихте на борса ток. Вие със Сглобката подписахте скъп течнен газ. Вие ни заробихте с 60 милиарда лв. за 7 и 8 блок. Вие унищожихте напоителни системи и избихте животни. Вие нацвъкахте плодородна земя с фото и перки. Вие скрихте Доклад на БНБ. Вие напудрихте данните за дефицит и инфлация. 46% изборни нарушения, Решение на КС. Вие забранихте Кеш в КАТ, НАП, ГРАО, Паспортни. Швейцария проведе Референдум и вписа правото на Кеш в Конституцията. Вие предизвикахте чудовищна инфлация, милиарди заеми, чудовищно повишение на цени.

    10:34 27.03.2026

  • 66 Хаха

    8 0 Отговор
    Ами те темелите са строени от ГЕРБ. Как няма да са паянтави. Материала е изграден, строени от некадърници и мафиоти.

    10:35 27.03.2026

  • 67 Запознат

    5 0 Отговор
    "че кметовете искат строителство, а не "реформа в съдебната система"

    Така е при строителството най-много се краде а при сегашната съдебна система никого не вкарват в затвора за кражби. Съвсем друго си е да откраднете парите за пътища за 4 години напред.

    10:36 27.03.2026

  • 68 Куку

    4 0 Отговор
    Трябват повсеместни съкращения в местната власт.

    10:37 27.03.2026

  • 69 Е ми след като премиерът е нелегитимен

    2 1 Отговор
    Е ми след като премиерът е нелегитимен, президент(ката) слуша агенти на ДС, сенсеи и лами управляват задкулисно местната власт остава реална опора на властта. Градската десница се оказа некомпетентна (съдебна реформа, кмет на София, сега и нелегитимен премиер със спорно правителство), след като традиционната левица се подава на манипулации от Русия, къде е стабилността? В местната власт.

    Коментиран от #87

    10:38 27.03.2026

  • 70 ТОЯ ГОВОРИ ТАКА

    4 0 Отговор
    Сякаш живеем в турско. Много е ИЗПЕРКАЛ. ЧУй виж що казват пишат хората и поне малко се засрами. Смири и се поскрии.

    10:38 27.03.2026

  • 71 Неанонимен

    3 0 Отговор
    Двама популисти, изпълзели като глисти, гледат някакви картинки под иконки и под снимки.
    Някой да даде едно огледалце на Борисов, за да може той да види къде е най-големият проблем на България.

    10:39 27.03.2026

  • 72 ЕПИхлорХИДРИН

    3 0 Отговор
    УНИКАЛЕН простАК ! Да извинява , ако го обижда това !

    Коментиран от #93

    10:39 27.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 ЕшерихиЯ Коли ще ни заКОЛИ

    4 0 Отговор
    Бай Ганьо Балкански ряпа да яде пред бай Бойо Банкянски !

    10:41 27.03.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Избирател

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Българин":

    Бойко, хората са с тебе!

    Кои хора бе онези от махалъта ли или онези които са на държавна хранилка и участват в схемите. Пък краката трябва да целувате на "жълтопаветния метеж" че тъкмо те ви изпраха и ви върнаха във властта като си направиха "сглобка" с вас.

    10:42 27.03.2026

  • 77 Евхаристия

    2 1 Отговор
    Питам се следното - дали ББ се е кръстил на поразия и е гледал нагоре към Началника и когато е бил член на БКП ?

    Коментиран от #108

    10:42 27.03.2026

  • 78 Идеее

    2 0 Отговор
    Да натрупа пак малко мазнинка тая държава

    10:43 27.03.2026

  • 79 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    На тези избори ще те изхвърлят от парламента, ще ти спрат черните каси, на местните избори ще те изритат от местната власт батабар с кметовете. Амстердама те търси да те пита нещо. Захранените милиарди няма да си ги похарчиш, даже и родата ти няма

    10:43 27.03.2026

  • 80 Защо

    4 0 Отговор
    с 300% е по-висока екотаксата за печки, хладилници и компютри от целият ЕС. Защо Територията купува най-скъп ток в ЕС? Защо искате шистов газ. Защо ДПС внесе законопроект НАП, държавна институция да докладва на частници каквито са банките, данни за българските граждани. Твоят Добрев искаше перки в Черно море. Вие горяхте бо.клуците на Италия и Африка в ТЕЦ-овете и тровихте цял народ. Вие дадохте заповед на борсите да вдигат цените, още 2020 г. Вие искахте 20 милиарда лева дълг да теглите за бюджетни заплати. Вие давате едногодишна пенсия за костюми на бюджетници. Вие си гласувахте депутатите да си увеличават заплатите на всеки 3 месеца. Защото 30-40 000 лв. от комисии, субсидии и др. са ви малко. В Малта общественият транспорт е безплатен. Вие забранихте и фалшифицирахте Референдуми, в частност за Белене, като махнахте Белене от въпрос за Белене. КС не се самосезира.

    10:43 27.03.2026

  • 81 ккк

    3 0 Отговор
    първо вие с Д-то после и вашите продажни и измамни кметове , колкото повече ревете по надолу падате

    10:44 27.03.2026

  • 82 АВЕ БУДА

    4 0 Отговор
    ТО ЗАРАДИ ТЕБЕ И ПЕЕВСКИ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА Е ПАЯНТОВА ВИЕ Я ДОКАРАХТЕ ДО ТАМ

    10:44 27.03.2026

  • 83 Дориана

    4 0 Отговор
    Борисов са сетен път доказва как Завладяната държава включително и Общините влизат в действие за да обслужват мафиотско - корумпирания модел Борисов- Пеевски. Времето им свърши. На тяхно място вече има други играчи с друг морал и интелект.

    10:45 27.03.2026

  • 84 егоН Шиле

    2 0 Отговор
    Не спирам да се чудя следното - ЗАЩО видния герб-ер Антон ТОДОРОВ , нарече ГЕРБ с нелицеприятната дума ШАЙКА ?
    Какво ли е имал придвид ? Че даже и книга написа за това !

    10:45 27.03.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #73 от "Жалки продажни герберасти 🤪🤡":

    "когато пеевски ме "помоли", аз изпълнявам" - че имам 70 висящи дела.
    "В България има големи залежи на конвенционален и шистов газ. Бългрия може да захрани цяла Европа с газ, това е огромна възможност, която имаме", казал Бойко Борисов.

    Ехххх малко мислете! Ако започне производството на Шистов Газ в България.....
    От Красивата ни Омайна Българска Природа, няма да остане нищо....

    Ако започне производството на

    10:46 27.03.2026

  • 87 Антитрол

    5 0 Отговор

    До коментар #69 от "Е ми след като премиерът е нелегитимен":

    "президент(ката) слуша агенти на ДС"

    Хайде скрий се бе - кумира ви Бойко не е бивш комуняга нали? Можеш ли ми посочи един евроатлантик който да не е бивш комуняга или ченге от ДС или родителите му да не са такива че минаха 36 години.

    10:47 27.03.2026

  • 88 Оскар кокошкА

    2 0 Отговор
    Питали хората - КРАЛ ли е Бойко БОРИСОВ ?
    И те отговорили - ДА , той е крал !
    Ха решете кой смисъл на думата КРАЛ са имали предвид хората ?

    10:48 27.03.2026

  • 89 Тома

    3 0 Отговор
    Лошото е че има много и то от държавната администрация на които плаща заплати тиквата за да гласуват за него

    10:48 27.03.2026

  • 90 Михал Стоянов

    3 0 Отговор
    Тоя смешник докога ще ни го пробутвате с неговите тъпотии . Голям меряк за строителство, че нещо изостават със схемите и комисионните.

    10:48 27.03.2026

  • 91 алФонс муХа

    2 0 Отговор
    Темелите на България са били кърпени от партията на Борисов и ордата на Шиши в последните 15 -16 -17 години ! Благодарим им искрено и горещо !

    10:50 27.03.2026

  • 92 Помнещ

    5 1 Отговор

    До коментар #85 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":

    "При Тодор Живков престъпността е била над 20-пъти по висока и това се вижда от разсекретените справки"

    До кога ще се мъчите да правите пропаганда с плоски лъжи - някои сме живяли в това време и помним че ключовете на всички апартаменти бяха под изтривалката. Децата играеха навън до полунощ и никой не се притесняваше за тях.

    Гербаджиите като кумира си освен да лъжат друго могат ли?

    Коментиран от #97

    10:50 27.03.2026

  • 93 баба ЯГа - дядо ЯГ

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "ЕПИхлорХИДРИН":

    Обиждаш всички ПРОСТАЦИ , като ги сравняваш с ББ ! Недей така , те не заслужават такава обида и позор !

    10:52 27.03.2026

  • 94 батковски

    3 0 Отговор
    Ти си длъжен да строиш и т. н., по ддлъжностна характеристика.Само това слушаме.Стига.Омръзна.

    10:53 27.03.2026

  • 95 Темел Тулупов Нарцисов

    1 0 Отговор
    аз съм най великият, матряла с двеста

    11:09 27.03.2026

  • 96 Луда главо

    0 0 Отговор
    Първоначално Адам е бил сам.
    Господ го съжалил и му изпратил Eвa.
    И от там идва: "Да не дава Господ"!

    11:18 27.03.2026

  • 97 деменция

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "Помнещ":

    Всички затвори бяха пълни тогава ,да не би там да сте ходили на почивка? Нямало престъпност а затворите пълни. А ТВУ тата?

    11:18 27.03.2026

  • 98 Наглост СИКаджийска

    1 0 Отговор
    Че нали ти срути основите на цялата държава бе, неграмотен селяндур, престъпник от подземния свят и магистрален бандит, когото мафията и мадридския комарджия, с "ходатайството" на агент Сава те вкараха в политиката и те направиха дори премиер, за да могат на вола да крадат милиони, не мииларди, да грабят бизнеси и фирми и да съсипятт злочестата ни Блъгария, а ит, мутро сИКаджийска, да си пълтиш чекмеджето!! Ти, мутро СИКаджийска, твоято небръсната, просташка и мръсна мутра е най-черната страница в историята на великата ни някога държава! И най-срамната!

    11:26 27.03.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 ТИ НЕ МЕ РАЗБРА!

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Точно защото НЕ МЕ ПИТАХА, отново отиваме на избори!

    11:43 27.03.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Надзирател

    1 0 Отговор
    Не се тревожи за темелите Бойко, не се напрягай ! Скрото ти отиваш в затвора на топло и няма вече да се тревожиш за държавните дела !

    11:49 27.03.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Евхаристия":

    Той е от самодейния театър. Може да се кръсти и да влиза в джамии, по едно и също време, и това да не му пречи. Знаете, че за християните е забранено да влизат в джамия.

    11:57 27.03.2026

  • 109 гост

    1 0 Отговор
    Ало,банкянския идиот-нещо много скъпо стана!

    14:51 27.03.2026

  • 110 За Съжаление !

    2 0 Отговор
    За Съжаление !

    Масовото Ограбване на Българския Народ !

    И Българската Държава !

    Се Инициира !

    От Народното Събрание !

    Министерския Съвет !

    И Българската Държава !

    А Не от Общините !

    15:05 27.03.2026

  • 111 Ало нашта

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Абе човек":

    Когато на една жена е и скучно ,Ясно липсва редовния полов живот психология нашта.

    Коментиран от #122

    15:58 27.03.2026

  • 112 СТРОИТЕЛСТВОТО ПЪЛНИ ЧЕКМЕДЖАЦИТЕ

    1 0 Отговор
    ЗАТОВА ДАЙТЕ ДА СТРОИМ СПОРТНИ ЩУРОТИИ ОТ КОЕТО ДА КРАДЕМ НАД 80% ! ЗА 1300 ГОДИНИ СЪМ ПОСТРОИЛ НАЙ МНОГО СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И МАГИСТРАЛИ В СВЕТА !БАЙ СТАВРИ ГО ЧАКА ДА СТРОИ И ПО ЗАТВОРИТЕ СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И МАГИСТРАЛИ !

    19:12 27.03.2026

  • 113 НАЙ - ТРУДНО Е КОГАТО СЕДНЕ ,

    1 0 Отговор
    ТОГАВА Е СТРАШНО НЕУДОБНО ДА СЕ ИГРАЕ ДЖОБЕН ТЕНИС НО СЪВСЕМ НЕ Е НЕВЪЗМОЖНО !

    19:16 27.03.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Тоя б(0)клук още ли не го пречукаха?!?

    20:30 27.03.2026

  • 117 Наемник

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ":

    Какви камъни, 21-век сме? Има си снайпери. И хора, които умеят да боравят с тях.😎

    20:36 27.03.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Само

    1 0 Отговор
    Корумпирани мекерета в гербавата шайка .Тоя ,който съсипа работещите институции в държавата да говори за държавност е престъпление Толкова компромати,но с факти има срещу лицето Бойко Методиев Борисов ,че е директно вкарването му е затвора.Хайде граждански арест да направят тези ,дето се издишваха.

    04:36 28.03.2026

  • 120 Само

    1 0 Отговор
    Корумпирани мекерета в гербавата шайка .Тоя ,който съсипа работещите институции в държавата да говори за държавност е престъпление Толкова компромати,но с факти има срещу лицето Бойко Методиев Борисов ,че е директно вкарването му е затвора.Хайде граждански арест да направят тези ,дето се изсилвах

    04:45 28.03.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 За "досадните движения" ли говориш?

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Ало нашта":

    Един преподавател философ така ги нарече по време на лекции. Според него, понятието "функционалнен мъж" далече надхвърля това изискване, а за повечето от вас се изчерпва само с това!😏

    08:50 28.03.2026

