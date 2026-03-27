"Да, България": Пеевски е много нервен, няма да му се получи поредният атентат срещу изборите

27 Март, 2026 12:12 2 954 65

  • да българия-
  • купен вот-
  • делян пеевски

Неговото „Ново начало“ е единствената партия, която вие от сутрин до вечер срещу служебния кабинет, защото се разкъсват престъпните мрежи за купуване на вот, казват те

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нека сме ясни - фактите са следните: няма влязло в сила решение за отстраняването на Андрей Гюров от БНБ и няма основание някой да представя казуса като приключен. Има висящи производства, има съдебни решения, има сериозни въпроси по прилагането на закона и европейските норми. Това са фактите. Това заявяват от "Да, България" и допълват:

За Пеевски обаче е важно неговите бълнувания да са водеща новина. Той се храни от това да подменя фактите с внушения.

Видно е, че Пеевски е много нервен, че правителството се бори срещу купуването на гласове. Неговото „Ново начало“ е единствената партия, която вие от сутрин до вечер срещу служебния кабинет, защото се разкъсват престъпните мрежи за купуване на вот, захранвани от Пеевски, и той всеки ден вижда как криминалните му наемници са с белезници.

Истината е проста: казусът с освобождаването на Гюров не е приключил, той има право да заема поста на премиер и получи напълно резонно номинацията от президента като единствената кандидатура, която не е свързана с модела “Пеевски-Борисов”.

А лъжата, колкото и шумно да се излъчва, пак си остава лъжа.

И колкото и да стене Пеевски, няма да му се осигури комфортът, който Борисов му гарантираше, за да си развява коня. Това е положението и той трябва да приеме реалността. Неговите комюникета във Фейсбук не могат да прикрият факта, че се е сврял в своя бункер в хотел „Берлин“ и крои планове как да атакува честността на изборите. Няма участия в дебати, няма представители на партията му по медиите, но има разпространение на фалшиви новини и алтернативни факти. Това е политиката на лъжата и сплашването.

Трябва да кажем ясно: няма да ви се получи поредният атентат срещу изборите - подобно на местния вот през 2024 г., с подчинената на Пеевски ДАНС.

Зад бронираните коли и масираната охрана всички виждат колко всъщност те е страх, Пеевски!


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Божо Божо

    22 6 Отговор
    Рекламация за д Юре кс

    12:14 27.03.2026

  • 2 оня с питон.я

    42 18 Отговор
    Топли скутове сапуни лами сглобки дай България.

    Коментиран от #6

    12:17 27.03.2026

  • 3 ахааа

    34 15 Отговор
    да бе тези циркове си ги играйте пред прасето - особено онзи череп на втори план

    12:18 27.03.2026

  • 4 Анонимен

    41 18 Отговор
    Господата незаконници вилнеят из държавата ни Наглост безочие цинизъм

    12:19 27.03.2026

  • 5 и тогава

    43 25 Отговор
    защо дрънчиш без да те удрят бе, Божанков?!? Сигналите от Европа са за правомерно отстраняване и явно такова ще е и решението. После какво правим?!? Нашият съд ще се съобрази с европейския и хоп, ето ви виновния, не е преформерана системата и е на Пеевски! Колко сте прозрачни в това ППДБ. 🤣🤣🤣🤣

    12:19 27.03.2026

  • 6 Шиши и Баце

    26 12 Отговор

    До коментар #2 от "оня с питон.я":

    скоро ще ти спират кранчето. Пътя и за хляб. Чух, че ще има нужда от работна ръка на магстралите - обща работа с кирки и лопати. Плащат 500 евро чисто.

    Коментиран от #29, #36

    12:20 27.03.2026

  • 7 Майора

    41 24 Отговор
    Ало Партия Петрохан , за вас всичко свързано с другите е лошо о грешно , с вие сте света вода ненапита! Сигурно Пеевски е “ въздействал” на съда в Люксембург според вас , но не е така! Жалки сте шарлатани и мошеници , краят ви наближава!

    12:21 27.03.2026

  • 8 Анализатор

    30 26 Отговор
    За Бг няма нищо по-важно от това намагнитената свиня да бъде вкарана в затвора или в кланницата, тази незаконната в Ихтиман!!!
    И тогава ще обявим този ден за национален празник!!!

    Коментиран от #14, #50

    12:25 27.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Свраките

    30 12 Отговор
    Подготвя се най-бруталното масово купуване на гласове с пари от.......бюджета т.е. с нашите общи пари! Това купуване е известно като "20 евро по банковите сметки" и ще се извърши седмица преди вота! В момента разчистват терена от конкуренцията!

    12:27 27.03.2026

  • 11 До последно нагли и прости

    28 16 Отговор
    Много нагли ,нахални , неграмотни и даже нечистоплътни тия пепета- дебета. Ами те не се правят, те нямат връзки в мозъка да схнанат какво следва от това незаконно правителство. Техните мисли са,, сега ще повтаряме Пеевски е виновен и ние сме най умните и ще ги излъжем пак, . Те не се правят, толкова са недоразвити в мозъка, че просто не е истина как такива кухи глави искат да командват и ликвидират всичко и всички.

    12:31 27.03.2026

  • 12 Не бе, батко

    31 20 Отговор
    Не е само Пеевски срещу служебния кабинет. И аз съм против него. Още преди Йотова да посочи Гюров. Нелегитимността му беше ясна. Некадърността на президентските юридически съветници - също. Един Крум Зарков горе-долу ги чуваше законите, но се махна оттам. Така че остави Пеевски и вникни в проблемите.

    12:32 27.03.2026

  • 13 Любител на домашни любимци

    14 16 Отговор
    Време е с Да Педалия да се получи, както и с укропитне на фронта – да бъдат превърнати в тор, или като по-полезно да се направи от тях храна за домашните любимци на промоционални цени.

    12:32 27.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 разДай България

    28 10 Отговор
    Вие сте същите мафиоти като шиши, но розови

    12:35 27.03.2026

  • 16 Звездоброец

    22 24 Отговор
    Колкото и да не ги харесвам тези - добре се справят ! То и затова е скимтенето на Пеевски всеки ден . Губи купувачи - губи и продавачи . Помните ли продавачите как казаха в София , че не са стероиди ...

    12:37 27.03.2026

  • 17 жттгт

    26 13 Отговор
    Тия дървари само пеефски им е в устата,старата любов и седя нето в скутовете на мазно кафе не се забравя

    12:38 27.03.2026

  • 18 Туин Пийкс

    26 11 Отговор
    Много бързо искат да се отърсят ПеПе-нцата от ужаса и помията на Петрохан. Пак надигат нагло глава.

    12:38 27.03.2026

  • 19 Цвете

    19 13 Отговор
    КАКВА АКТИВНОСТ В ПОДКРЕПА НА ЕДИН ОЛИГАРХ, КОЙТО ОТКРАДНА ПАРИТЕ НИ. НЯМА ДА СЕ ОТЪРВЕШ ОТ ЩАТИТЕ НИКОГА. ЩЕ ТЕ ГОНЯТ ДО ДУПКА.ЩО ЗА ЧУДОВИЩЕ СИ ТИ?

    12:39 27.03.2026

  • 20 И Бою

    16 18 Отговор
    нервен , бълва змии и гущери , обикаля кметовете за гласове и обещава цветя и рози с обществени поръчки !

    Коментиран от #53

    12:39 27.03.2026

  • 21 Промяната

    25 5 Отговор
    Ако сте толкоз курназ , подпуквайте здравната каса , ама не смеете ,подпуквайте горивата и енергетиката , подпуквайте химическата промишленост , подпуквайте въглеродните квоти .Нямата топки ! Хванали няколко човека от махалите с тефтери и банкното от по 50-100 евро и си помислиха ,че направиха нещо Системата си върви , ама те нямат хабер .

    12:39 27.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хохо Бохо

    28 7 Отговор
    Ама само как му седяха в скута за едната порцийка огризки. Помните ли? Щото ние помним кой изпра бизнесвина и тиквата. Добре помним парапет харварТците

    12:40 27.03.2026

  • 24 Въх

    15 6 Отговор
    Дългата патерица с малката маймунка и барабанчето също вият от сутрин до вечер.

    12:40 27.03.2026

  • 25 Обаче

    23 6 Отговор
    по-нервни сте вие

    12:41 27.03.2026

  • 26 майтапчия

    17 1 Отговор
    Не на омразата !

    12:41 27.03.2026

  • 27 Ето ги и тези

    24 8 Отговор
    Петроханци.....бегайте да си махнете пърхота на Петрох бе..продажни соросои..дн.и. б..о..к.у.ц.у.

    12:42 27.03.2026

  • 28 проекта ПБ

    20 2 Отговор
    Как ще управлява коалицията ПП/Дб с Радев? Те ще обясняват как се чувства Пеевски до следващите предсрочни избори наесен..

    12:43 27.03.2026

  • 29 Гробар

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Шиши и Баце":

    Работа много. Ганю Примата Евроатлантик ще трябва да бачка след изборите. Няма вече кафенца, цигарки, кибичене. Мъка.

    12:44 27.03.2026

  • 30 Жалки неможачи

    19 6 Отговор
    Жалки, прости неможачи. Начело с Идиотова. Пепетата и дебетата имат само омраза, простотия и нахалство.

    12:45 27.03.2026

  • 31 ясно виждащ

    11 7 Отговор
    Ако новото начало , случайно се яви на изборите (защото може да се откаже ) , може да стане така ,че да не мине 4 %.Натиска отвън е много сериозен и дори да влязат , няма да бъдат никакъв фактор никъде .Махне ли се тази система България изпреварващо ще тръгне напред.След конфискациите , разбира се

    Коментиран от #55

    12:49 27.03.2026

  • 32 Коста

    14 8 Отговор
    крадеца вика дръжте крадеца> пеевски купувал гласове и го ловите ама вас кой ще лови?

    12:50 27.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 оооооооооооо

    6 1 Отговор
    Ей сега Радев печели но няма мнозинство .Веднага се прави сглобка меджу другите партии .Майтап да стане така .

    12:51 27.03.2026

  • 35 Кампанията на Радев

    18 8 Отговор
    и Шарлатаните се състои само в едно- Пеевски, Борисов.

    От сутрин до вечер само едно и също.
    Ако Пеевски и Борисов обявят, че се отказват от изборите, Шарлатаните направо ще онемеят!

    12:51 27.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Радев и ППДБ

    15 7 Отговор
    не си играят на дребно, те направо фалшифицират изборите с машинките!

    Коментиран от #57, #59

    12:53 27.03.2026

  • 38 Да гласуваме

    5 5 Отговор
    за Опозицията!

    Възраждане и ДПС.

    12:54 27.03.2026

  • 39 ЕДГАР КЕЙСИ

    12 5 Отговор
    КОИ СА ТЕZИ ДВАМА ШАРЛАТАНИ ОТ ПАРТИЯ ПЕТРОХАН ИЛИ ОТ "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" НА ЧОРАПА ? ? ? ..........................

    12:57 27.03.2026

  • 40 Будител

    10 0 Отговор
    Нали купуването и продаването на гласове е престъпление . Защо дават само акции на полицията които ловят хора които купуват гласове , но не казват за кои партии купуват. Вчера вътрешния министър каза , че много партии купуват гласове. Това ознава , че всички партии са престъпници . И ние пак ли да ги избираме???

    12:59 27.03.2026

  • 41 Киро незаконен ,

    16 6 Отговор
    Гюро незаконен , Лена фалшификаторка, Асена осъдена от съдружника си, га партията!

    Коментиран от #47, #64

    12:59 27.03.2026

  • 42 Лошото е

    10 5 Отговор
    че на Мутрофана Путлерова и Решетников ще им се получи третото окупиране на България петолъчника кРадеф.

    12:59 27.03.2026

  • 43 Абсурдистан

    13 5 Отговор
    А вие сте също във фекалиите, не по-малко от Пеевски.

    Коментиран от #46, #48

    13:00 27.03.2026

  • 44 Да така е

    7 3 Отговор
    Време е държавата да преосмисли тези охрани, защото не може олигарси да се охраняват с държавни средства. И тези охрани да се ползват за всяване на страх и респект!

    13:01 27.03.2026

  • 45 Свинска глава

    7 6 Отговор
    То и медиите са на Пеевски затова от сутрин до вечер храчат върху него

    13:02 27.03.2026

  • 46 Димо

    3 5 Отговор

    До коментар #43 от "Абсурдистан":

    Ти наред ли си бе момче?

    13:04 27.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Оооо

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Абсурдистан":

    Тъпак.

    13:06 27.03.2026

  • 49 Петроханци

    9 1 Отговор
    със свалени гащи,ще направят "ала-бала през президента(позорно избягалият от поста) и мадуровските машини!

    13:18 27.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Йдндн

    11 3 Отговор
    Тази "партия " да България е на наследниците на измамниците наречени активни борци против фашизма и капитализма .

    13:24 27.03.2026

  • 52 коко

    10 3 Отговор
    Каквото и да стане в тази страна Пеевски е виновен. Иска някой импотентен политик да се направи на велик също го направи плюейки Пеевски. Искат Мунчо и Кокорчо да се покажат богоподобни събират в София митинг на паразитиращи кух,,оглавци или махат с юмруче за да ни правят на едни питомци на зоопарка. СТИГА! А имаше едни местни избори и ги спечели Пеевски...ЗАЩО???

    13:25 27.03.2026

  • 53 Да бе да

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "И Бою":

    Аха,учи се от мунчо кауня.

    13:26 27.03.2026

  • 54 Промяна

    8 3 Отговор
    ОСТАВКА НА НЕЗАКОННИЦИТЕЕЕЕЕЕЕ БЪЛГАРИЯ ЗАКОНИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНСТВОТО ВАЖАТ ЛИ ГЮРОВИТЕЕЕЕЕЕ ОКТАВКААААА КАК ТАКА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ВИЛНЕЯТ

    13:26 27.03.2026

  • 55 Нищо не виждащ

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "ясно виждащ":

    Що не плямпаш след 19 април?

    13:28 27.03.2026

  • 56 коко

    4 3 Отговор
    Ако продължаваме така скоро България ще стане първата страна управлявана от педковска нарко дружинка.

    13:30 27.03.2026

  • 57 19 април

    7 2 Отговор

    До коментар #37 от "Радев и ППДБ":

    Ами заради това трябва да гласуваме само с хартиени бюлетини.

    13:30 27.03.2026

  • 58 Това е положението

    6 6 Отговор
    И колкото и да стене Пеевски, няма да му се осигури комфортът, който Борисов му гарантираше, за да си развява коня.

    Коментиран от #60

    13:32 27.03.2026

  • 59 Напротив

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Радев и ППДБ":

    Пълни глупости!

    13:33 27.03.2026

  • 60 Промяна

    9 4 Отговор

    До коментар #58 от "Това е положението":

    КАКВО ОБЩО ИМА ПЕЕВСКИ СЪС НЕЗАКОНИТЕ ГЮРОВИ И ЙОТОВАТА 58 АМАН ОТ ВАШИТЕ ИЗВРАТЕНЯШКИ БРЪТВЕЖИ С НАСИЛИЕ С ТЕРОР С ИЗМАМИ НАКЪДЕ В ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ НЕЗАКОННИТЕ ГЮРОВИ ОСТАВКА

    13:36 27.03.2026

  • 61 Гошо боеца

    5 1 Отговор
    Веднага оставка!

    14:21 27.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Обица

    5 0 Отговор
    Не гласувайте за Партии,където водачите са били на Соросови хранилки.Те са вредни и изпълняват чужди поръчки.

    16:00 27.03.2026

  • 64 Гинеколог

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Киро незаконен ,":

    Тази с пеньоара,дали е раждала,че в Анадола правят опити.

    16:04 27.03.2026

  • 65 Служебният кабинет на Гюро

    2 0 Отговор
    разчиства пътя на Радев във властта.
    Боко и ГЕРБ ще го подкрепят, нищо че сега герберските медии плюят по Радев. След изборите ще са с него.Разбрали са се!
    Ние пък съответно ще накажем Боко на изборите и ще подкрепим опозицията.

    17:43 27.03.2026

