"Да, България": Пеевски е много нервен, няма да му се получи поредният атентат срещу изборите

Нека сме ясни - фактите са следните: няма влязло в сила решение за отстраняването на Андрей Гюров от БНБ и няма основание някой да представя казуса като приключен. Има висящи производства, има съдебни решения, има сериозни въпроси по прилагането на закона и европейските норми. Това са фактите. Това заявяват от "Да, България" и допълват:

За Пеевски обаче е важно неговите бълнувания да са водеща новина. Той се храни от това да подменя фактите с внушения.

Видно е, че Пеевски е много нервен, че правителството се бори срещу купуването на гласове. Неговото „Ново начало“ е единствената партия, която вие от сутрин до вечер срещу служебния кабинет, защото се разкъсват престъпните мрежи за купуване на вот, захранвани от Пеевски, и той всеки ден вижда как криминалните му наемници са с белезници.

Истината е проста: казусът с освобождаването на Гюров не е приключил, той има право да заема поста на премиер и получи напълно резонно номинацията от президента като единствената кандидатура, която не е свързана с модела “Пеевски-Борисов”.

А лъжата, колкото и шумно да се излъчва, пак си остава лъжа.

И колкото и да стене Пеевски, няма да му се осигури комфортът, който Борисов му гарантираше, за да си развява коня. Това е положението и той трябва да приеме реалността. Неговите комюникета във Фейсбук не могат да прикрият факта, че се е сврял в своя бункер в хотел „Берлин“ и крои планове как да атакува честността на изборите. Няма участия в дебати, няма представители на партията му по медиите, но има разпространение на фалшиви новини и алтернативни факти. Това е политиката на лъжата и сплашването.

Трябва да кажем ясно: няма да ви се получи поредният атентат срещу изборите - подобно на местния вот през 2024 г., с подчинената на Пеевски ДАНС.

Зад бронираните коли и масираната охрана всички виждат колко всъщност те е страх, Пеевски!