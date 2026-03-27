Николай Попов: Ние ще бъдем камъчето в обувката на политиците.

Ние ще бъдем камъчето в обувката на политиците. Ще ги притискаме постоянно, както сме ги притискали досега, само че в парламента ще бъдем по-ефективни. Отвън те не искат да ни чуят, заглушават ни и не ни обръщат внимание. Щом може пожарникари, пилоти и всякакви други хора да се кандидатират за депутати, защо да няма родители на убити деца. Искам да има справедливост и да спася други животи. Това каза в студиото на „Пресечна точка” Николай Попов, който е кандидат-депутат от коалиция „Сияние” и водач на листите на 23 и 25 МИР-София.
"Преди малко разбрахме, че съдът, който заседава по делото „Филип”, който беше прегазен на пешеходна пътека в София, трета година не може да произнесе присъда и си е дал отвод. Каузата на коалиция "Сияние" не е само моя. Тя е на хиляди българи - кауза за живот и кауза на нашето бъдеще, защото няма по-голяма ценност от живота", каза бащата на загиналата в катастрофа Сияна.
"Във фокуса ще бъде правосъдието. Има конкретни неща, които сме набелязали в правосъдната система. Според политиците и според това, което виждам в обществото, от години фигурата на главния прокурор винаги е проблемна, затова ние сме готови при нужда да се свика Велико Народно събрание и тази фигура да отпадне, за да се разтовари системата от тази тежест. Освен това, големият проблем по всички съдебни дела са вещите лица", отбеляза Попов.
Той уточни, че основният приоритет на коалицията е намаляване на жертвите по пътя. "Затова предвиждаме една мащабна реформа - Министерство на транспорта и съобщенията да се превърне в Министерство на транспорта, съобщенията и пътната безопасност", каза кандидат-депутатът.
По думите му е необходимо да бъде направена сериозна реформа и преструктуриране на Агенцията за пътна безопасност, както и на всички системи за контрол на трафика в АПИ. "По този начин ще имаме много точно и ясно структурирано звено, което ще може да контролира и товарните превози", каза още Попов.
1 Петрова
Коментиран от #24
18:54 27.03.2026
2 сега кажи истината
18:56 27.03.2026
3 Този герберски боклук
Коментиран от #25, #68
18:56 27.03.2026
4 Дориана
18:57 27.03.2026
5 Дориана
Коментиран от #11
18:58 27.03.2026
6 Новото
19:01 27.03.2026
7 Падение
Коментиран от #38
19:02 27.03.2026
8 ха ха
19:03 27.03.2026
9 гражданин
Коментиран от #10, #56
19:05 27.03.2026
10 нормален
До коментар #9 от "гражданин":ли си или?
19:10 27.03.2026
11 оня с питон.я
До коментар #5 от "Дориана":Ти знаеш ли че лама Гюро е незаконороден син на Драгалевския Кюмур? Не е изненада, нали, виж му боята и циганските бърни? Казват, че е от Надка седесарската крветина, но знае ли човек.
Коментиран от #13, #30
19:11 27.03.2026
12 Нее ...
Искрено му съчувствах, но в момента се чудя как може да има такива ... даже не мога да го нарека човек.
Коментиран от #63
19:11 27.03.2026
17 На кои политици
19:18 27.03.2026
19 ПАРТИЯ ОСКУБАНИ ВЕЖДИ
19:18 27.03.2026
20 Мръсната Саяна
19:19 27.03.2026
21 ДрайвингПлежър
А ако я беше възпитавал както трябва, детето щеше да е живо!
19:19 27.03.2026
22 Жалък си
19:19 27.03.2026
23 оня с питон.я
До коментар #13 от "Така ще да е":Бъркаш ме с Киро убиеца педофил дето се е пръкнал в Столипиново. Баща му е цар Киро. На него е кръстен. Втория му баща татко Петко го е спасил от кофата за боклук по молба на развратната му майка.
19:20 27.03.2026
24 Прав си!
До коментар #1 от "Петрова":Поредната патерица на най големите крадци на асфалт, Борисов и Пеевски.
19:20 27.03.2026
25 Няма начин
До коментар #3 от "Този герберски боклук":Никога няма да вземе и 0,05%
Коментиран от #57
19:24 27.03.2026
26 ДрайвингПлежър
Та тия двамата кръволаци ли ще ви оправят... ПАРИ! Това ги интересува и ще минат през всеки труп, за да се доберат!
19:24 27.03.2026
27 Малко си мазничък
19:25 27.03.2026
28 Първо да пререже гръкляна
Долно нищо жество!
19:27 27.03.2026
29 нннн
,, В българската политика мюретата се използват ефективно за отстрелването на народа." - ми каза чичко Гугъл.
19:28 27.03.2026
30 Дориана
До коментар #11 от "оня с питон.я":Коментара няма нищо общо със статията и клюкарски истории от типа кой бил законен или незаконен син не вълнуват никого. Гюров си остава на поста за ужас на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов , които неистово се съпротивляват срещу честните и прозрачни избори.
Коментиран от #39, #58
19:29 27.03.2026
31 За какво правосъдие се бори
Проклет да си червей долен ТИ и разните тоги в червен и черен цвят, които са си наврели главата на майките си там, където светлина на влиза!
19:33 27.03.2026
32 Платена медия
19:33 27.03.2026
34 Този
19:35 27.03.2026
35 тоя е роден за политик няма срам и морал
19:37 27.03.2026
36 Последния Софиянец
19:38 27.03.2026
38 даже
До коментар #7 от "Падение":много им пожелаваш…
19:38 27.03.2026
39 Пеевски, като « юрист»
До коментар #30 от "Дориана":Се превъзбуди от мнението на един адвокат. Ами той си защитава клиента, бе прасчок!
То все едно да дадеш вяра на коментарите и позициите на адв. Маковски, или на Интрига Лулчева!
Докато няма влязло в сила съдено решение, значи няма нищо.
Пеевски, връщам те на поправителен!
19:39 27.03.2026
40 Сдддд
19:40 27.03.2026
42 Дедо
19:42 27.03.2026
48 Тервел
19:45 27.03.2026
50 Гедер
19:46 27.03.2026
53 Винкело
19:50 27.03.2026
54 Само Мара му пуска
Бегай, бе олфрен.
Тъста ти, нали и той е пожарникар?
Затова се фукаше с лампа на колата! Какво сега смърдиш срещу пожарникарите и разни там от глутницата!
19:51 27.03.2026
55 Какво камъче бе
..." в джобчето ми дрънкат...
Центи и ...бонки..."
Те това е !
19:52 27.03.2026
56 Оти да се лажеме?
До коментар #9 от "гражданин":Ами то отдавна е ясно, че партиите само се раздробяват населението на по-големи или по-малки групи (партийни функционери и привъженици), колкото всеки успее да омае и ги настройват всеки срещу всеки. „Разделяй и владей“ (на латински: divide et impera) е стратегия за контрол, включваща създаване на конфликти и разделение между групи или страни, за да се отслаби тяхната съпротива. В по-широк смисъл, тя се използва в политиката и обществото за поддържане на власт чрез противопоставяне, често чрез изкуствено създадени различия. Така разединени доникъде няма да стигнем, само още повече ще се озлобяваме един срещу друг. Крайно време е обществото да започне да търси обединение, а не рацепление, за да може всички заедно да защитаваме нашите интереси, а не тези на партиите. Гражданските движения спокойно могат да излъчват свои читави кандидати (каквито партиите никога няма да излъчат), да си ги избират и на първо време поне донякъде да отнемат монопола на мародерските партии, които превзеха парламента. Партиите сами никога няма да го напуснат, а точно обратното. Все по невероятни сглобки и явни или задкулисни обединения ще правят, само и само да не изпаднат от властта. Нямам кой знае каква надежда, че още от първия път ще има огромен успех, но все отнякъде трябва да се започне, а това е пътя.
20:06 27.03.2026
57 Герп боклуци
До коментар #25 от "Няма начин":Тоя ще има повече вот от зулусите, няма да е изненада както каза колегата тоя да е новата патерица, само да му налеят да прескочи 4%
20:18 27.03.2026
58 оня с питон.я
До коментар #30 от "Дориана":Топли скутове перални сапуни пудели пачки сглобки парапети лами малки момченца пици с кристали айде стига достатъчно фашизъм.
20:22 27.03.2026
59 Надявам се да
21:15 27.03.2026
60 АНТИКОМУНИ$Т
81г. КОМУНИЗЪМ И КАР МА ЗЪ фат ма ци(милицион€ри, "пожарникари", л€тци) СТИГАТ! СТИГАТ
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
21:23 27.03.2026
61 АНТИКОМУНИ$Т
НН-ДП$...) ГЛА$УВАЙТ€ ЗА МЕН $ Ч€РВ€НКО!
21:41 27.03.2026
62 Някой
България има много по-големи проблеми от 1000 нагли пътни убийци на свобода годишно и 20 ненаказани корумпурани вещи лица... У нас има 4, 5 млн онеправдани и ограбвани.
Сред най-големите бг проблеми е ОСИГУРИТЕЛНО-ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА. Всеки бай Ганьо вижда по-евтините храни на Запад и в Гърция, но никой бай Ганьо вижда, че там ДДС-то за храните е 2-3 пъти по-ниско отколкото в България. Бай Ганьо не вижда, че в България няма необлагаем минимум, а в Германия, Франция... има.
Когато се сравняват доходите/заплатите/ в отделните държави в ЕС, включително минималните. Трябва да се сравняват нетните, а не брутните заплати. Трябва да се сравнява това, което остава след плащането на осигуровките и данъците.
22:00 27.03.2026
63 Щъркел
До коментар #12 от "Нее ...":Господ ще го накаже тоя
И така трябва
22:03 27.03.2026
64 ХО ХО ХО
22:17 27.03.2026
65 Евгени от Алфапласт
22:25 27.03.2026
66 Лорда
22:26 27.03.2026
67 телиш
Как стана шеф на пазари Юг? Бил ли е координатор на ГЕРБ? Какво е синьото преднетче на покрива на колата при катастрофата?
Тези никой политик не са притискали. Самият той или не знае или е забравил майката Лора. Тя беше в парламента и то от управляващите и какво,нищо. Неговото е търсене на медийната слава , което е жалко и недостойно!
22:31 27.03.2026
68 Напротив
До коментар #3 от "Този герберски боклук":Няма да мине бариерата.
22:44 27.03.2026
69 Качински
Е, и така става, то и бездруго не ставате за друго.
23:25 27.03.2026
70 Какво
23:26 27.03.2026
71 Аз нямам обняснене....
23:27 27.03.2026
72 Айде нема нужда
08:09 28.03.2026
73 Бааах ти и
15:01 28.03.2026
74 Читател
15:58 28.03.2026
75 пътека
18:40 28.03.2026