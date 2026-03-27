Николай Попов: Ние ще бъдем камъчето в обувката на политиците

Основният приоритет на коалиция „Сияние” е намаляването на жертвите по пътя

Ние ще бъдем камъчето в обувката на политиците. Ще ги притискаме постоянно, както сме ги притискали досега, само че в парламента ще бъдем по-ефективни. Отвън те не искат да ни чуят, заглушават ни и не ни обръщат внимание. Щом може пожарникари, пилоти и всякакви други хора да се кандидатират за депутати, защо да няма родители на убити деца. Искам да има справедливост и да спася други животи. Това каза в студиото на „Пресечна точка” Николай Попов, който е кандидат-депутат от коалиция „Сияние” и водач на листите на 23 и 25 МИР-София.

"Преди малко разбрахме, че съдът, който заседава по делото „Филип”, който беше прегазен на пешеходна пътека в София, трета година не може да произнесе присъда и си е дал отвод. Каузата на коалиция "Сияние" не е само моя. Тя е на хиляди българи - кауза за живот и кауза на нашето бъдеще, защото няма по-голяма ценност от живота", каза бащата на загиналата в катастрофа Сияна.

"Във фокуса ще бъде правосъдието. Има конкретни неща, които сме набелязали в правосъдната система. Според политиците и според това, което виждам в обществото, от години фигурата на главния прокурор винаги е проблемна, затова ние сме готови при нужда да се свика Велико Народно събрание и тази фигура да отпадне, за да се разтовари системата от тази тежест. Освен това, големият проблем по всички съдебни дела са вещите лица", отбеляза Попов.

Той уточни, че основният приоритет на коалицията е намаляване на жертвите по пътя. "Затова предвиждаме една мащабна реформа - Министерство на транспорта и съобщенията да се превърне в Министерство на транспорта, съобщенията и пътната безопасност", каза кандидат-депутатът.

По думите му е необходимо да бъде направена сериозна реформа и преструктуриране на Агенцията за пътна безопасност, както и на всички системи за контрол на трафика в АПИ. "По този начин ще имаме много точно и ясно структурирано звено, което ще може да контролира и товарните превози", каза още Попов.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Петрова

    99 18 Отговор
    Това, което прави този човек не мога да го приема за нормално поведение ....

    Коментиран от #24

    18:54 27.03.2026

  • 2 сега кажи истината

    77 5 Отговор
    при вас асфалта на дпс-гроб е фалшив и камионите се пързалят като на лед........ та в кого е вината за жертвите ???

    18:56 27.03.2026

  • 3 Този герберски боклук

    88 14 Отговор
    ще е новата патеричка на Бою циганина

    Коментиран от #25, #68

    18:56 27.03.2026

  • 4 Дориана

    84 7 Отговор
    Всички знаят, че главния виновник за лошото състояние на пътищата в България е още при едноличното управление на Борисов когато милионите за пътища се изнасяха с чували. Корупцията и мафията , завладяната държава се случиха точно при неговото управление. Да се маха.веднага днес, тук и сега.

    18:57 27.03.2026

  • 5 Дориана

    71 5 Отговор
    Борисов и Пеевски отчаяно бранят с всички сили корупционния мафиотски и олигархичен модел на Завладяната държава .Нямат място в Парламента и политиката.

    Коментиран от #11

    18:58 27.03.2026

  • 6 Новото

    36 3 Отговор
    и. тн

    19:01 27.03.2026

  • 7 Падение

    67 11 Отговор
    Наскоро имаше инцидент с малко дете,не видяхме господин Сияние да прави митинг в подкрепа на детето! Моето си е мое, другите са чужди! Пожелавам 0.2 процента успеваемост на "коалицията"!

    Коментиран от #38

    19:02 27.03.2026

  • 8 ха ха

    50 7 Отговор
    ще продължи да върши злини , щото му се отдава да лъже и баламосва

    19:03 27.03.2026

  • 9 гражданин

    16 31 Отговор
    Иска ми се да вярвам ,че е почитен човек.

    Коментиран от #10, #56

    19:05 27.03.2026

  • 10 нормален

    25 4 Отговор

    До коментар #9 от "гражданин":

    ли си или?

    19:10 27.03.2026

  • 11 оня с питон.я

    15 24 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Ти знаеш ли че лама Гюро е незаконороден син на Драгалевския Кюмур? Не е изненада, нали, виж му боята и циганските бърни? Казват, че е от Надка седесарската крветина, но знае ли човек.

    Коментиран от #13, #30

    19:11 27.03.2026

  • 12 Нее ...

    60 10 Отговор
    Това, което прави този човечец ... да се възползваш от загубата на детето си ... Това не е човешко.
    Искрено му съчувствах, но в момента се чудя как може да има такива ... даже не мога да го нарека човек.

    Коментиран от #63

    19:11 27.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 На кои политици

    32 2 Отговор
    Приятел, Шиши какво обеща

    19:18 27.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ПАРТИЯ ОСКУБАНИ ВЕЖДИ

    42 2 Отговор
    Ще влиза ли в парламента?

    19:18 27.03.2026

  • 20 Мръсната Саяна

    14 14 Отговор
    Получи един шут от доброто камионче

    19:19 27.03.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    42 7 Отговор
    Скрийте го този! Това да използваш кръвта на детето си за политическа кариера е повече от отвратително!
    А ако я беше възпитавал както трябва, детето щеше да е живо!

    19:19 27.03.2026

  • 22 Жалък си

    41 6 Отговор
    Баклук, продаде дъщеря си

    19:19 27.03.2026

  • 23 оня с питон.я

    10 14 Отговор

    До коментар #13 от "Така ще да е":

    Бъркаш ме с Киро убиеца педофил дето се е пръкнал в Столипиново. Баща му е цар Киро. На него е кръстен. Втория му баща татко Петко го е спасил от кофата за боклук по молба на развратната му майка.

    19:20 27.03.2026

  • 24 Прав си!

    41 4 Отговор

    До коментар #1 от "Петрова":

    Поредната патерица на най големите крадци на асфалт, Борисов и Пеевски.

    19:20 27.03.2026

  • 25 Няма начин

    28 6 Отговор

    До коментар #3 от "Този герберски боклук":

    Никога няма да вземе и 0,05%

    Коментиран от #57

    19:24 27.03.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    32 3 Отговор
    И не забравяйте, че този е в коалиция с един от най-големите мръсници Нестимир, който се храни с кръвта на убитите по улиците от години, докато самият той е виновен в голяма част за нея. Вероятно няма по-мръсен и нагъл от него!
    Та тия двамата кръволаци ли ще ви оправят... ПАРИ! Това ги интересува и ще минат през всеки труп, за да се доберат!

    19:24 27.03.2026

  • 27 Малко си мазничък

    34 3 Отговор
    за камъче, но за герберастко послушниче става

    19:25 27.03.2026

  • 28 Първо да пререже гръкляна

    25 3 Отговор
    На тъста си/ с лампата!
    Долно нищо жество!

    19:27 27.03.2026

  • 29 нннн

    27 2 Отговор
    Очаква се по- голяма избирателна активност.Боко и Шиши пуснаха мюрета да примамят гласовете на неориентираните, които нормално рядко гласуват.
    ,, В българската политика мюретата се използват ефективно за отстрелването на народа." - ми каза чичко Гугъл.

    19:28 27.03.2026

  • 30 Дориана

    22 5 Отговор

    До коментар #11 от "оня с питон.я":

    Коментара няма нищо общо със статията и клюкарски истории от типа кой бил законен или незаконен син не вълнуват никого. Гюров си остава на поста за ужас на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов , които неистово се съпротивляват срещу честните и прозрачни избори.

    Коментиран от #39, #58

    19:29 27.03.2026

  • 31 За какво правосъдие се бори

    30 3 Отговор
    Този мазен наглец? Заради неговите връзки един човек лежи вече година в ареста при недоказана вина и за престъпление по непредпазливост!
    Проклет да си червей долен ТИ и разните тоги в червен и черен цвят, които са си наврели главата на майките си там, където светлина на влиза!

    19:33 27.03.2026

  • 32 Платена медия

    29 2 Отговор
    Гербаджииска патерица

    19:33 27.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този

    10 7 Отговор
    И онази голяма жълта птица, близка на убития от Ламята на човек му е неудобно да ги гледа и слуша.

    19:35 27.03.2026

  • 35 тоя е роден за политик няма срам и морал

    24 4 Отговор
    скрии са ве измекяр долен!

    19:37 27.03.2026

  • 36 Последния Софиянец

    22 3 Отговор
    Поредния Клоун!

    19:38 27.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 даже

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Падение":

    много им пожелаваш…

    19:38 27.03.2026

  • 39 Пеевски, като « юрист»

    12 3 Отговор

    До коментар #30 от "Дориана":

    Се превъзбуди от мнението на един адвокат. Ами той си защитава клиента, бе прасчок!
    То все едно да дадеш вяра на коментарите и позициите на адв. Маковски, или на Интрига Лулчева!
    Докато няма влязло в сила съдено решение, значи няма нищо.
    Пеевски, връщам те на поправителен!

    19:39 27.03.2026

  • 40 Сдддд

    10 2 Отговор
    Човека не добре но му е простено

    19:40 27.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Дедо

    19 2 Отговор
    Цяла България го разбра тоя къв баклук е.

    19:42 27.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Тервел

    19 2 Отговор
    Обаче се забелязва ,че всички пешки на Пеевски и Борисов ,като Кошлука , Станка, Стефка, Тошко, Балабана , Славчо и тоя с оскубаните вежди , въпреки че всички хора ги мразят и обиждат , те се правят на абсолютни непукисти и се инатят до последно да се разкарат от постовете си. Просто заразени с Пеевска наглост и безочие.

    19:45 27.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Гедер

    16 2 Отговор
    Е нема такъв нагъл к р е т е н

    19:46 27.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Винкело

    12 2 Отговор
    Този човек би трябвало леко да се притесни поне. Никой не го знае какви са му имената. Бащата на Сияна. И оставете детето на мира, тука коментиращите.

    19:50 27.03.2026

  • 54 Само Мара му пуска

    13 2 Отговор
    Фандък на тоя отвратеняк, да го пуска на страницата на Факти!
    Бегай, бе олфрен.
    Тъста ти, нали и той е пожарникар?
    Затова се фукаше с лампа на колата! Какво сега смърдиш срещу пожарникарите и разни там от глутницата!

    19:51 27.03.2026

  • 55 Какво камъче бе

    13 3 Отговор
    Както се пее в една детска песничка вие ще бъдете :
    ..." в джобчето ми дрънкат...
    Центи и ...бонки..."
    Те това е !

    19:52 27.03.2026

  • 56 Оти да се лажеме?

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "гражданин":

    Ами то отдавна е ясно, че партиите само се раздробяват населението на по-големи или по-малки групи (партийни функционери и привъженици), колкото всеки успее да омае и ги настройват всеки срещу всеки. „Разделяй и владей“ (на латински: divide et impera) е стратегия за контрол, включваща създаване на конфликти и разделение между групи или страни, за да се отслаби тяхната съпротива. В по-широк смисъл, тя се използва в политиката и обществото за поддържане на власт чрез противопоставяне, често чрез изкуствено създадени различия. Така разединени доникъде няма да стигнем, само още повече ще се озлобяваме един срещу друг. Крайно време е обществото да започне да търси обединение, а не рацепление, за да може всички заедно да защитаваме нашите интереси, а не тези на партиите. Гражданските движения спокойно могат да излъчват свои читави кандидати (каквито партиите никога няма да излъчат), да си ги избират и на първо време поне донякъде да отнемат монопола на мародерските партии, които превзеха парламента. Партиите сами никога няма да го напуснат, а точно обратното. Все по невероятни сглобки и явни или задкулисни обединения ще правят, само и само да не изпаднат от властта. Нямам кой знае каква надежда, че още от първия път ще има огромен успех, но все отнякъде трябва да се започне, а това е пътя.

    20:06 27.03.2026

  • 57 Герп боклуци

    13 6 Отговор

    До коментар #25 от "Няма начин":

    Тоя ще има повече вот от зулусите, няма да е изненада както каза колегата тоя да е новата патерица, само да му налеят да прескочи 4%

    20:18 27.03.2026

  • 58 оня с питон.я

    10 3 Отговор

    До коментар #30 от "Дориана":

    Топли скутове перални сапуни пудели пачки сглобки парапети лами малки момченца пици с кристали айде стига достатъчно фашизъм.

    20:22 27.03.2026

  • 59 Надявам се да

    5 4 Отговор
    влязат, ама... Радев няма да пусне кокала.

    21:15 27.03.2026

  • 60 АНТИКОМУНИ$Т

    2 11 Отговор
    АЗ ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА "СИЯНИЕ" С БЮЛЕТИНА №20!

    81г. КОМУНИЗЪМ И КАР МА ЗЪ фат ма ци(милицион€ри, "пожарникари", л€тци) СТИГАТ! СТИГАТ
    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    21:23 27.03.2026

  • 61 АНТИКОМУНИ$Т

    1 8 Отговор
    МОЛЯ В$ИЧКИ Б . КЛУЦИ(Г€РБ€РА$ТИ, ПП(Промяна на Пола),ДБ-Д€Били, ПБ(ПРО-ПУТИН$КИ БОТАШ),
    НН-ДП$...) ГЛА$УВАЙТ€ ЗА МЕН $ Ч€РВ€НКО!

    21:41 27.03.2026

  • 62 Някой

    9 1 Отговор
    А дано, ама надали.

    България има много по-големи проблеми от 1000 нагли пътни убийци на свобода годишно и 20 ненаказани корумпурани вещи лица... У нас има 4, 5 млн онеправдани и ограбвани.

    Сред най-големите бг проблеми е ОСИГУРИТЕЛНО-ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА. Всеки бай Ганьо вижда по-евтините храни на Запад и в Гърция, но никой бай Ганьо вижда, че там ДДС-то за храните е 2-3 пъти по-ниско отколкото в България. Бай Ганьо не вижда, че в България няма необлагаем минимум, а в Германия, Франция... има.

    Когато се сравняват доходите/заплатите/ в отделните държави в ЕС, включително минималните. Трябва да се сравняват нетните, а не брутните заплати. Трябва да се сравнява това, което остава след плащането на осигуровките и данъците.

    22:00 27.03.2026

  • 63 Щъркел

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Нее ...":

    Господ ще го накаже тоя
    И така трябва

    22:03 27.03.2026

  • 64 ХО ХО ХО

    7 2 Отговор
    УНИКАЛЕН БОКLUK. ГЕРБЕРЧЕ.

    22:17 27.03.2026

  • 65 Евгени от Алфапласт

    9 3 Отговор
    Герберският отпадък ще става все по-ясен с наближаването на изборите. Ама иначе фраскахте минуси, като казвах, че е бандит от ГЕПИ шайката.

    22:25 27.03.2026

  • 66 Лорда

    5 2 Отговор
    Добре, че детето се отърва от този ур0д.

    22:26 27.03.2026

  • 67 телиш

    9 2 Отговор
    Този човек първо дължи отговори на обществото. Кой е той? С какво образование е?
    Как стана шеф на пазари Юг? Бил ли е координатор на ГЕРБ? Какво е синьото преднетче на покрива на колата при катастрофата?
    Тези никой политик не са притискали. Самият той или не знае или е забравил майката Лора. Тя беше в парламента и то от управляващите и какво,нищо. Неговото е търсене на медийната слава , което е жалко и недостойно!

    22:31 27.03.2026

  • 68 Напротив

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Този герберски боклук":

    Няма да мине бариерата.

    22:44 27.03.2026

  • 69 Качински

    4 1 Отговор
    Николай Попов: Ние ще бъдем камъчето в обувката на политиците.
    Е, и така става, то и бездруго не ставате за друго.

    23:25 27.03.2026

  • 70 Какво

    9 1 Отговор
    Камъче ще бъдеш ти герберска пионке?Ти безсрамник,който използваш името на дъщеря си за политически цели? Колко си учил,че да свършиш нещо полезно и тебе Орлин те спонсорира и манипулира.Най обичам на такива да им теглим един шут и да не помиришат власт.

    23:26 27.03.2026

  • 71 Аз нямам обняснене....

    5 1 Отговор
    Мъка за Вас,Мъка за България,мъка за целия народ и защо Ви е партия..,или каквото там сте решили.,.честно,няма обяснение ....

    23:27 27.03.2026

  • 72 Айде нема нужда

    6 0 Отговор
    Поредната патерица на Бойко

    08:09 28.03.2026

  • 73 Бааах ти и

    2 0 Отговор
    Гадната мутра!

    15:01 28.03.2026

  • 74 Читател

    1 0 Отговор
    Честото появяване на този субект по средствата ни за масово осведомяване ми подсказа,че той ще употреби загубата на скъпото си дете за манипулация,с цел влизането в НС,като резервно колело на стария си началник,Борисов.Много деца в държавата ни си отидоха от този свят при ПТП,но горките за тях нямаше и думичка.

    15:58 28.03.2026

  • 75 пътека

    0 0 Отговор
    Този за да постигне слава и власт дори спекулира. Точно бащата на Филип е взривил делото. Той е направил и поискал отвод!! Дебелоочие и арогантност!

    18:40 28.03.2026

