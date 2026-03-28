Сняг блокира Петрохан
Сняг блокира Петрохан

28 Март, 2026 14:07 1 170 11

Преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона е забранено

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Снеговалеж временно затрудни движението през прохода Петрохан, след като тежкотоварен автомобил не успя да изкачи участък от пътя и блокира трафика. На място веднага са изпратени почистващи машини, които обработват настилката и осигуряват проходимост, предаде бТВ.

В най-високата част на прохода температурите са отрицателни, а новата снежна покривка достига около 15 сантиметра. По данни на очевидци снегът е валял почти без прекъсване през последното денонощие.

Само на 30–40 километра по северния склон, в района на Монтана, обстановката е коренно различна – температурите достигат близо 10°, времето е слънчево и спокойно.

Въпреки зимните условия на прохода, към момента пътят е почистен и опесъчен, а движението се осъществява нормално. На разположение са пет машини, готови да реагират при необходимост.

От Областното пътно управление в Монтана съобщиха, че проходът и планинските райони остават в режим на зимно поддържане до средата на април. При нови снеговалежи е създадена организация за бърза реакция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокорчо и алхимичния плъх

    14 2 Отговор
    Важно е ламите да са добре.

    Коментиран от #11

    14:09 28.03.2026

  • 3 📼💾📀💽

    11 1 Отговор
    Венци, то и без сняг пак е забранено за тираджии…

    14:11 28.03.2026

  • 4 иди ми дойди ми

    10 0 Отговор
    Докато има сняг на прохода Петровия хан,оттам тежкотоварни автомобили не бива да си допущат и да преминават.Защото се случвай ей таквизи неща. Да блокират прохода за другите автомобили.

    14:14 28.03.2026

  • 7 вЕрното заглавие

    10 1 Отговор
    СРАМ блокира Петрохан. За безсрамниците от ПП-ЛГБТ забраната не важи.

    14:41 28.03.2026

  • 8 Прости и нахални

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "гошо":

    След Троянския ,Петрохан е вторият най-висок проход и то с голям трафик. Не е за аджамии.Тирове са забранени но често има нахалници над 12 тона. Лошото е,че влашорите се научиха да минават от там по напряко за Гърция. Миналото лято имаше доста катастрофи заради тях, защото карат ненормално и сечат завоите. КАТ не ги наказват , а нищо не пречи на 2-3 места по острите завои да слагат камери през лятото ,защото влашорите хем не познават прохода,хем нахални, хем прости парчета.

    Коментиран от #9

    14:44 28.03.2026

  • 9 е па

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Прости и нахални":

    То наще парчета сте много умни.

    14:57 28.03.2026

  • 10 Тити на Кака

    8 3 Отговор
    Дали педонофили, дали лами, дали рейнджъре, дали сняг и бури - на Петрохан е винаги интересно!

    15:29 28.03.2026

  • 11 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кокорчо и алхимичния плъх":

    15 см сняг и било блокирано.... Да се смее ли, да плаче ли човек..... Но така е в бг територията...

    16:15 28.03.2026

