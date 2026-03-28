Сняг блокира Петрохан

Снеговалеж временно затрудни движението през прохода Петрохан, след като тежкотоварен автомобил не успя да изкачи участък от пътя и блокира трафика. На място веднага са изпратени почистващи машини, които обработват настилката и осигуряват проходимост, предаде бТВ.
В най-високата част на прохода температурите са отрицателни, а новата снежна покривка достига около 15 сантиметра. По данни на очевидци снегът е валял почти без прекъсване през последното денонощие.
Само на 30–40 километра по северния склон, в района на Монтана, обстановката е коренно различна – температурите достигат близо 10°, времето е слънчево и спокойно.
Въпреки зимните условия на прохода, към момента пътят е почистен и опесъчен, а движението се осъществява нормално. На разположение са пет машини, готови да реагират при необходимост.
От Областното пътно управление в Монтана съобщиха, че проходът и планинските райони остават в режим на зимно поддържане до средата на април. При нови снеговалежи е създадена организация за бърза реакция.
1 Кокорчо и алхимичния плъх
Коментиран от #11
14:09 28.03.2026
14:11 28.03.2026
4 иди ми дойди ми
14:14 28.03.2026
7 вЕрното заглавие
14:41 28.03.2026
8 Прости и нахални
До коментар #2 от "гошо":След Троянския ,Петрохан е вторият най-висок проход и то с голям трафик. Не е за аджамии.Тирове са забранени но често има нахалници над 12 тона. Лошото е,че влашорите се научиха да минават от там по напряко за Гърция. Миналото лято имаше доста катастрофи заради тях, защото карат ненормално и сечат завоите. КАТ не ги наказват , а нищо не пречи на 2-3 места по острите завои да слагат камери през лятото ,защото влашорите хем не познават прохода,хем нахални, хем прости парчета.
Коментиран от #9
14:44 28.03.2026
9 е па
До коментар #8 от "Прости и нахални":То наще парчета сте много умни.
14:57 28.03.2026
10 Тити на Кака
15:29 28.03.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "Кокорчо и алхимичния плъх":15 см сняг и било блокирано.... Да се смее ли, да плаче ли човек..... Но така е в бг територията...
16:15 28.03.2026