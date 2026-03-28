Едра градушка удари Крумовград ВИДЕО

Мощен циклон над Северозападна България определя динамичното време в страната днес, като валежите вече започнаха в отделни райони. След като ледена градушка падна в Крумовград, метеоролозите предупреждават за усложняване на обстановката и интензивни гръмотевични бури, които се очаква да ударят Русе и региона.

Според прогнозата на Meteo Balkans, пикът на активността на бурите ще бъде между 14:00 и 16:00 часа днес. Очакват се интензивни валежи от дъжд, придружени от силни гръмотевици и повишен риск от градушки. Специалистите съветват гражданите да бъдат внимателни, да осигурят автомобилите си и да избягват престой на открито по време на най-интензивните явления.

Въпреки че циклонът обхваща голяма част от страната, сред най-засегнатите ще бъдат районите на Русе, Разград, Шумен, Велико Търново и Търговище. Обилни валежи ще паднат още в Ямбол, Пловдив, Пазарджик, Добрич, Сливен, Силистра и Плевен. В тези области има сериозни предпоставки за локални порои и рязко влошаване на видимостта на пътя.

Доказателство за силата на циклона е вече падналата градушка в Крумовград. Читателски кадри, разпространени в социалните мрежи, показват покрити с ледени късове улици, което напълно потвърждава сериозността на метеорологичната прогноза за предстоящите часове в останалата част от страната.