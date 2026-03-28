Едра градушка удари Крумовград ВИДЕО

28 Март, 2026 16:07, обновена 28 Март, 2026 18:07

Очакват се интензивни валежи от дъжд, придружени от силни гръмотевици и повишен риск от градушки

Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Мощен циклон над Северозападна България определя динамичното време в страната днес, като валежите вече започнаха в отделни райони. След като ледена градушка падна в Крумовград, метеоролозите предупреждават за усложняване на обстановката и интензивни гръмотевични бури, които се очаква да ударят Русе и региона.

Според прогнозата на Meteo Balkans, пикът на активността на бурите ще бъде между 14:00 и 16:00 часа днес. Очакват се интензивни валежи от дъжд, придружени от силни гръмотевици и повишен риск от градушки. Специалистите съветват гражданите да бъдат внимателни, да осигурят автомобилите си и да избягват престой на открито по време на най-интензивните явления.

Въпреки че циклонът обхваща голяма част от страната, сред най-засегнатите ще бъдат районите на Русе, Разград, Шумен, Велико Търново и Търговище. Обилни валежи ще паднат още в Ямбол, Пловдив, Пазарджик, Добрич, Сливен, Силистра и Плевен. В тези области има сериозни предпоставки за локални порои и рязко влошаване на видимостта на пътя.

Доказателство за силата на циклона е вече падналата градушка в Крумовград. Читателски кадри, разпространени в социалните мрежи, показват покрити с ледени късове улици, което напълно потвърждава сериозността на метеорологичната прогноза за предстоящите часове в останалата част от страната.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 4 Отговор
    Ако градушката беше ситна това щеше ли да успокои пострадалите от едрата?

    16:10 28.03.2026

  • 2 Врачка

    3 1 Отговор
    Meteo Balkans (Метео Балканс) е популярен онлайн проект за метеорологични прогнози.
    Анонимни келеши

    16:12 28.03.2026

  • 3 изкукуригал трол краварски

    2 3 Отговор
    удриии путине тия копейки

    17:25 28.03.2026

  • 4 оня с коня

    7 0 Отговор
    ей ся краставиците ще станат 7€ бройката

    Коментиран от #5

    17:35 28.03.2026

  • 5 И ко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Че праиме тогава (стрес)

    Коментиран от #6

    17:44 28.03.2026

  • 6 Оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "И ко":

    ще ми ядетеЧЕПА със сиренето по него тогаз без пари

    18:20 28.03.2026

  • 7 Окрадоха и съсипаха България бою циганин

    1 0 Отговор
    Ракети за градушка няма ли?

    18:21 28.03.2026

