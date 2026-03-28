Бойко Борисов: Има вероятност всяко едно решение на служебния премиер Андрей Гюров да е нелегитимно

Има вероятност всяко едно решение на служебния премиер Андрей Гюров да е нелегитимно. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Велико Търново, предаде БГНЕС.
Борисов направи този коментар, след като стана ясно становището на един от генералните адвокати на СЕС Николас Емилио, че Гюров е отстранен правомерно като подуправител на БНБ.
По този повод лидерът на ГЕРБ напомни, че може да се повтори казуса с чуждото гражданство на бившия лидер на ПП Кирил Петков. „Но това вече за тях си е практика. Те могат да правят всичко и на тях им е позволено“, каза Борисов и напомни за вицепремиера за честни избори Цицелков, за който „излезе Европейската комисия и каза, че е махнат и има 5 години забрана, защото само от честни избори не разбира“
Борисов заяви, че ПП-ДБ друго не могат, освен да работят със „свое МВР“, както Асен Василев казва. „Много ми е интересно защо викат нашите кметове и им казват да не се занимават с политическа дейност. Дали са викали и мандатоносителя на Радев - кмета на Кричим? Дали са викали и Терзиев? Това са честните им избори с тяхното МВР. Те така разбират демокрацията - тяхно МВР, арести и тормоз. Но ако трябва да разпитат някой от техните хора, може и след 22:00 ч., с колата вътре, за да е по-удобно…“, каза още лидерът на ГЕРБ.
Той призова да се провери информацията дали от МВР има писмо до Митниците, че си изтеглят екипите, които наблюдават акцизните складове и производства. „Напомням на сегашното правителство на ПП-ДБ, че за една година кабинетът “Желязков” събра 14 млрд. лв. повече в бюджета от борбата с контрабандата и данъчните. Ако това писмо е вярно, трябва да обяснят защо го правят? Защото контрабандата ще удари тавана отново-на цигари и на месни продукти за предстоящите празници“, заяви Борисов.
Лидерът на ГЕРБ подчерта, че в момента всичко е хаос, особено след като „избраният президент дезертира една година преди да му свърши мандата“. „Аз знам как стана разбойническата приватизация и как направиха работещи заводи на скрап. Сега същите тия хора са дарители на партията на Копринката, защото не знам дали Радев някъде участва с името си в тази коалиция“, каза той.
„Насадиха в обществото страх, проруските партии на Копринков и другите скачат, защото ще станем независими от руски газ. Вчера Радев от Варна казва: "Борисов иска в житницата Добруджа да добива шистов газ." Абсолютна лъжа! Популисти, които си играят със страховете на хората. Същевременно след като подписаха „Боташ“, всеки ден по 600 000 евро отиват за джензитата в Турция“, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
17:31 28.03.2026
13 Мнение
НЕ МОЖЕ РОСЕН ХАЯШИТО ДА ПОДПИСВА СПОРАЗУМЕНИЯ С ТРЪМП И ДА ПОДАРЯВА МИЛИАРДИ НАРОДНА ПАРА НА УКРИЯ, ДОКАТО Е В ОСТАВКА, СВАЛЕН ОТ МНОГОБРОЙНИТЕ ПРОТЕСТИ!
СЪЩО КАКТО НЕ МОЖЕ И ГЮРОВ ДА ПРАВИ МИНИСТЪР НА ЧЕСТНИТЕ ИЗБОРИ, КОЙТО ИМА ЗАБРАНА ОТ ЕС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ, ПОРАДИ МЕКО КАЗАНО КРИМИНАЛНИ ДЕЯНИЯ!!!
НЕ МОЖЕ КМЕТЪТ НА СОФИЯ ОТ ППДБ, ДА СИ ПРИЗНАВА, ЧЕ Е СПОНСОРИРАЛ СЕКТАТА ОТ ПЕТРОХАН И ВСЕ ОЩЕ ДА Е НА СВОБОДА!
НЕ МОЖЕ ППДБ, КОИТО СЕ СГЛОБИХА С ГЕРБ И ДПС И ПРОМЕНЯХА ЗАЕДНО КОНСТИТУЦИЯТА, ДА ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ КОАЛИЦИОННИТЕ СИ ПАРТНЬОРИ, ПОНЕЖЕ СА ЕДНА И СЪЩА ОТРОВА ЗА БЪЛГАРИЯ!
НЕ МОЖЕ РУМЕН РАДЕВ СЪЗДАТЕЛЯТ НА ПП (КИКИ И КОКО), КОЙТО СЕ ОБЯВИ ЗА ПО-ТЯСНА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС (ОСТАНА САМО ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНОТО ЗАРОБВАЩО ЕВРО), ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЯН КАТО АЛТЕРНАТИВА НА СТАТУКВОТО ОТ СЪЩИТЕ ТИЯ ПЛАТЕНИ АГЕНЦИИ, СПОНСОРИРАНИ ОТ СЪЩОТО ТОВА СТАТУКВО!!!
ВРЕМЕ Е ЗА ПАТРИОТИЧНИ ПАРТИИ НАЧЕЛО НА БЪЛГАРИЯ!
ВРЕМЕ Е ЗА БЮЛЕТИНА НОМЕР 8 НА ТЕЗИ ИЗБОРИ!!!
17:31 28.03.2026
21 Потресаваща наглост на Тиквата!
Коментиран от #36, #37, #74
17:42 28.03.2026
42 От чужбина
Може да не сте съгласни с мен, но аз лично ще гласувам за Радев. Просто няма друг по-читав на хоризонта.
17:52 28.03.2026
47 Дориана
До коментар #34 от "Обичам печена тиква":Да, точно така в Парламента влизат нови лица с друг морал и висок интелект. Те ще бъдат като Контрапункт на просташкия "народен" език на Борисов и Пеевски. Не можаха да опростачат Народа и той се изправи срещу тях.
49 Десо,
До коментар #39 от "Дориана":ако Европейският съд обяви, че Гюров е уволнен правомерно, ще се покаеш ли публично туй?
