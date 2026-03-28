Бойко Борисов: Има вероятност всяко едно решение на служебния премиер Андрей Гюров да е нелегитимно

28 Март, 2026 17:23 1 707 105

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има вероятност всяко едно решение на служебния премиер Андрей Гюров да е нелегитимно. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Велико Търново, предаде БГНЕС.

Борисов направи този коментар, след като стана ясно становището на един от генералните адвокати на СЕС Николас Емилио, че Гюров е отстранен правомерно като подуправител на БНБ.

По този повод лидерът на ГЕРБ напомни, че може да се повтори казуса с чуждото гражданство на бившия лидер на ПП Кирил Петков. „Но това вече за тях си е практика. Те могат да правят всичко и на тях им е позволено“, каза Борисов и напомни за вицепремиера за честни избори Цицелков, за който „излезе Европейската комисия и каза, че е махнат и има 5 години забрана, защото само от честни избори не разбира“

Борисов заяви, че ПП-ДБ друго не могат, освен да работят със „свое МВР“, както Асен Василев казва. „Много ми е интересно защо викат нашите кметове и им казват да не се занимават с политическа дейност. Дали са викали и мандатоносителя на Радев - кмета на Кричим? Дали са викали и Терзиев? Това са честните им избори с тяхното МВР. Те така разбират демокрацията - тяхно МВР, арести и тормоз. Но ако трябва да разпитат някой от техните хора, може и след 22:00 ч., с колата вътре, за да е по-удобно…“, каза още лидерът на ГЕРБ.

Той призова да се провери информацията дали от МВР има писмо до Митниците, че си изтеглят екипите, които наблюдават акцизните складове и производства. „Напомням на сегашното правителство на ПП-ДБ, че за една година кабинетът “Желязков” събра 14 млрд. лв. повече в бюджета от борбата с контрабандата и данъчните. Ако това писмо е вярно, трябва да обяснят защо го правят? Защото контрабандата ще удари тавана отново-на цигари и на месни продукти за предстоящите празници“, заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че в момента всичко е хаос, особено след като „избраният президент дезертира една година преди да му свърши мандата“. „Аз знам как стана разбойническата приватизация и как направиха работещи заводи на скрап. Сега същите тия хора са дарители на партията на Копринката, защото не знам дали Радев някъде участва с името си в тази коалиция“, каза той.

„Насадиха в обществото страх, проруските партии на Копринков и другите скачат, защото ще станем независими от руски газ. Вчера Радев от Варна казва: "Борисов иска в житницата Добруджа да добива шистов газ." Абсолютна лъжа! Популисти, които си играят със страховете на хората. Същевременно след като подписаха „Боташ“, всеки ден по 600 000 евро отиват за джензитата в Турция“, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мъж с качулка

    11 70 Отговор
    Това е моят лидер.При герп беше по ефтино

    17:25 28.03.2026

  • 3 Град Козлодуй.

    74 8 Отговор
    Мдаааа. Шматка избраха един умен и интелигентен човек и вече не му харесва на българоубиеца!

    Коментиран от #27

    17:26 28.03.2026

  • 4 У тоя

    81 3 Отговор
    с ръката в джоба , само лъжи и вероятности !

    17:26 28.03.2026

  • 5 Лост

    73 2 Отговор
    Защо,ако си събрал 14 милиарда повече , трябваше да теглите кредити?

    17:27 28.03.2026

  • 6 оня с питон.я

    6 35 Отговор
    Бойко, Радев и фашистите от ппдб ви баламосват с нелеп театър, на който се връзвате, но след изборите ще се коалират. Скоро влизаме във войната и тяхното правителство може да се окаже вечно. Има държави като Судан, които воюват вече десетилетия. Това ви чака.

    Коментиран от #93

    17:27 28.03.2026

  • 7 Гост

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    Сръбат го ма ду рите. Може да има калинки по вълната долу и се чеше.

    Коментиран от #10

    17:27 28.03.2026

  • 8 Реалист

    62 9 Отговор
    Няма такава вероятност за решенията на Гюров. Ясно ви е че си отивате завинаги от властта и ви очаква затвора, затова и вииете на умряло.

    17:29 28.03.2026

  • 9 1111

    68 3 Отговор
    Нито един глас за вас, безбожници цинични!

    17:30 28.03.2026

  • 10 Лост

    22 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Мара не харесва джобния тенис.

    Коментиран от #17

    17:30 28.03.2026

  • 11 хехе

    52 1 Отговор
    За професор тиква знаех че е маркучоводач в пожарната, но се оказа, че е и юрист и за него няма тайни в правните науки.

    Коментиран от #86

    17:30 28.03.2026

  • 12 ЧИ ТО НА САРАФОВ ДА НЕ Е

    44 0 Отговор
    ЛИГИТИМНО ВЕЧЕ 6. ГОДИНА..!?!?!!!!

    17:31 28.03.2026

  • 13 Мнение

    15 15 Отговор
    РЕШЕНИЯТА НА ВСИЧКИ ВАС ПРОДАЛИТЕ СЕ ЕВРОАТЛАНТИЦИ СА НЕЛЕГИТИМНИ, ПОНЕЖЕ НЕ СА ОДОБРЕНИ ОТ НАРОДА БЪЛГАРСКИ!!!

    НЕ МОЖЕ РОСЕН ХАЯШИТО ДА ПОДПИСВА СПОРАЗУМЕНИЯ С ТРЪМП И ДА ПОДАРЯВА МИЛИАРДИ НАРОДНА ПАРА НА УКРИЯ, ДОКАТО Е В ОСТАВКА, СВАЛЕН ОТ МНОГОБРОЙНИТЕ ПРОТЕСТИ!

    СЪЩО КАКТО НЕ МОЖЕ И ГЮРОВ ДА ПРАВИ МИНИСТЪР НА ЧЕСТНИТЕ ИЗБОРИ, КОЙТО ИМА ЗАБРАНА ОТ ЕС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ, ПОРАДИ МЕКО КАЗАНО КРИМИНАЛНИ ДЕЯНИЯ!!!

    НЕ МОЖЕ КМЕТЪТ НА СОФИЯ ОТ ППДБ, ДА СИ ПРИЗНАВА, ЧЕ Е СПОНСОРИРАЛ СЕКТАТА ОТ ПЕТРОХАН И ВСЕ ОЩЕ ДА Е НА СВОБОДА!

    НЕ МОЖЕ ППДБ, КОИТО СЕ СГЛОБИХА С ГЕРБ И ДПС И ПРОМЕНЯХА ЗАЕДНО КОНСТИТУЦИЯТА, ДА ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ КОАЛИЦИОННИТЕ СИ ПАРТНЬОРИ, ПОНЕЖЕ СА ЕДНА И СЪЩА ОТРОВА ЗА БЪЛГАРИЯ!

    НЕ МОЖЕ РУМЕН РАДЕВ СЪЗДАТЕЛЯТ НА ПП (КИКИ И КОКО), КОЙТО СЕ ОБЯВИ ЗА ПО-ТЯСНА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС (ОСТАНА САМО ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНОТО ЗАРОБВАЩО ЕВРО), ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЯН КАТО АЛТЕРНАТИВА НА СТАТУКВОТО ОТ СЪЩИТЕ ТИЯ ПЛАТЕНИ АГЕНЦИИ, СПОНСОРИРАНИ ОТ СЪЩОТО ТОВА СТАТУКВО!!!

    ВРЕМЕ Е ЗА ПАТРИОТИЧНИ ПАРТИИ НАЧЕЛО НА БЪЛГАРИЯ!
    ВРЕМЕ Е ЗА БЮЛЕТИНА НОМЕР 8 НА ТЕЗИ ИЗБОРИ!!!

    17:31 28.03.2026

  • 14 Браво Баце

    48 1 Отговор
    Всичко което пречи на купуването на изборите е нелигитимно.

    17:32 28.03.2026

  • 15 То и Хаяшито

    36 1 Отговор
    беше избран от незаконен парламент, ама кво от тва.

    17:34 28.03.2026

  • 16 ха ха

    24 0 Отговор
    истинско зло

    17:36 28.03.2026

  • 17 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Лост":

    Тя щото е със слънчери очила. Големи.

    17:37 28.03.2026

  • 18 Зрител

    43 0 Отговор
    Генерал, голмайстор, премиер, охранител, кмет, пожарникар, самочувствие по всичко, компетентност по нищо.

    Коментиран от #40, #68

    17:38 28.03.2026

  • 19 Ту-тууу

    19 0 Отговор
    Стоят пред иконостаса мутра и пенсионерка и се молят.
    Пенсионерката казва:
    - Боже помогни ми да изкарам до следващата пенсия, че не ми останаха пари за хляб.
    Мутрата се моли:
    - Боже, направи така, че да пуснат тировете на границата.
    По едно време на мутрата му омръзва да слуша бабичката как се моли и ú казва:
    - Бабо, на ти 200 долара да оставиш Бог на мира!

    17:41 28.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Потресаваща наглост на Тиквата!

    41 1 Отговор
    Не, мутро СИКаджийска, престъпник от подземния свят и неграмоетн селяндур, не! Няма никаква вероятност решение на служебния премиер да е нелегитимно! Но има огромна вероятност и почти е сигурно, че Сарафа е нелегитимен главен прокурор и цяла България вижда какъв наглец е , нахалник, измамник и жалък лакей на Прасето и твой, разбира се! Има много голяма вероятност, Тикво банкянска и е съвсем сигурон, че онези 70 дела, които Свинската Цаца, мерзавецът Гешев с бръснатата кратуна и Сарафа държат на трупчета и които касаят твои, лично твои чудовищни престъпления и грабежи, да паднат от трупчетата и ти да гледаш небето през решетки! Тове вече е съвсем сигурно, мерзавецо СИКаджийски, дето с потресаващата си простащина и простотия правиш великата ни някога държава за посмешище по света! Че вземи поне да дочетеш "Винету" бе, илитерате, понеже нали беше стигнал до 10 страница и не си продължил, защото те заболяла кратуната!

    Коментиран от #36, #37, #74

    17:42 28.03.2026

  • 22 Дапитам

    4 24 Отговор
    Ами гюрчо си е нелегитимен атвсякъде.Гледам Божо как го защитава при Любо Огнянов.Вика ами каква оставка да подава след като не е бил подуправител на БНБ.Ами какъв е тогава,и защо идийотова го назначи на този пост?

    17:42 28.03.2026

  • 23 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    24 1 Отговор
    Много се надявам пак да те арестуват нелигитимно и незаконно и да те ядат дървениците, на които да обясняваш, колко нелигитимен е Гюров!

    Коментиран от #32

    17:43 28.03.2026

  • 24 Анонимен

    5 0 Отговор
    С вашето бягство възникнаха проблемите

    17:43 28.03.2026

  • 25 Партьори

    2 5 Отговор
    Ние си повтаряме историята след първата и втората световна - пак избрахме за парньори: губещата страна.

    Коментиран от #90

    17:43 28.03.2026

  • 26 Бойко

    3 27 Отговор
    Бойко е нашата гордост. Бойко - президент

    17:43 28.03.2026

  • 27 Зъл пес

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй.":

    Епа ти що сижив бе?Какво му целува та те е оставил?

    17:43 28.03.2026

  • 28 град КОЗЛОДУЙ

    3 5 Отговор
    ас пак ще гласувам за ГЕРП те са моя фаворит

    пари ми дават под масата, лидера е ял филий с мас като мен

    черничък е и пие кафе със пеефски

    и 4 папи са го галили по главата

    17:44 28.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    17:44 28.03.2026

  • 31 Гост

    23 1 Отговор
    Изчезвай дядка. Вече си изплискал тотално, крадецо ниеден. Съсипа толкова народ и една цяла държава, ама е много красиво да те гледам как квичиш. Никога повече във властта за тебе, крадецо

    Коментиран от #80

    17:44 28.03.2026

  • 32 БокоБ

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Да ти се връща 100кратно.Мерси.

    17:44 28.03.2026

  • 33 Горски

    20 0 Отговор
    Това са поредните популистки лъжи на Борисов с преднамерена отчаяна атака срещу опонентите , които превъзхождат него и Пеевски в пъти. Цените на горивата се покачиха от войната в Персийския залив , а от там се вдигат всички стоки. А, той и коалиция Магнитски изобщо не можаха да овладеят и спрат повишението на цените заради Еврото. Единственото , което правеха е да дават статистика къде с колко са се повишили цените. Пълен провал. "30 години Шенген: колко дълго още ще просъществува?" След като някои страни в Европа започнаха да си връщат граничния контрол,за какъв Шенген става въпрос...питайте Меркел-тя знае. ЕС инструктира всички държави членки да разработят 72-часов пакет за оцеляване за своите граждани, за да бъдат подготвени в случай на криза. Това е част от стратегията на Съюза за готовност при кризи, която също така призовава за по-голям запас от основни стоки и по-добро гражданско-военно сътрудничество.

    17:45 28.03.2026

  • 34 Обичам печена тиква

    20 1 Отговор
    Тоя няма област от която нещо да разбира. Празни приказки за простите . Герб разчита на простотията и невежеството. Винаги ще ни влачи към дъното.

    Коментиран от #47

    17:45 28.03.2026

  • 35 Зеления

    0 2 Отговор
    хаха под Чисто" новата статия трета за деня на Асен Василев вече не може да се коментира, сайта няма как да побере цялата народна любов която се изсипва върху него :)

    17:46 28.03.2026

  • 36 БокоБ

    6 8 Отговор

    До коментар #21 от "Потресаваща наглост на Тиквата!":

    Леко брато,ше се задавиш от злоба.Бегай да целуваш з@дниците на мунчовата чета.

    17:46 28.03.2026

  • 37 КОЛЕГА ТОЙ БАНКЯТА ЕХЕЙ

    12 0 Отговор

    До коментар #21 от "Потресаваща наглост на Тиквата!":

    КВИ ДЕЛА КВИ БИКИНИ,КИЛОТИ,ПЛИКЧИТА КВИ ЕВРА КВИ ПЕТ ЛЕВА ТИКВУНИ СЕ ПРАВИ НА УЛАВ .

    17:47 28.03.2026

  • 38 Сатана Z

    2 7 Отговор
    Защо под новините свързани с ППдофилът Асен Василев са забранени коментарите?

    Коментиран от #43, #51

    17:49 28.03.2026

  • 39 Дориана

    16 3 Отговор
    Това не е вярно, Гюров си остава на поста и ще проведе честни и прозрачни избори за ужас на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов , които неистово се противопоставят на това.

    Коментиран от #49

    17:49 28.03.2026

  • 40 Аааа не е така

    12 0 Отговор

    До коментар #18 от "Зрител":

    Като футболист имаше фенове и то много Биков, Горанов и други заинтересовани.

    17:50 28.03.2026

  • 41 Не ти вярваме, Боко!

    6 2 Отговор
    След изборите пак ще се сглобиш я с розово десните, я с Мунчо!

    Сдаде властта без нужда!

    17:50 28.03.2026

  • 42 От чужбина

    8 0 Отговор
    През годините има много купени и/или фалшифицирани избори. Това означава, че парламентите и правителствата са били НЕлегитимни. От там и приетите от тях закони също са НЕлегитимни. Е, излиза,че цялата ни държава е НЕлегитимна. Айде сега Бат Бойко да обяснява, нали е все във властта през последните години. Пеевски да обяснява, нали и той е във властта.
    Може да не сте съгласни с мен, но аз лично ще гласувам за Радев. Просто няма друг по-читав на хоризонта.

    17:52 28.03.2026

  • 43 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Сатана Z":

    прочети 35, вече съм писал :)
    а в другите му статии пак за него без нито една лоша дума ме трият поголовно :)

    17:52 28.03.2026

  • 44 Единствените,

    1 3 Отговор
    които не клекнаха пред Фигуранта, са ДПС И ВЪЗРАЖДАНЕ!

    ДА СЕ ПОМНИ НА ИЗБОРИТЕ!

    17:52 28.03.2026

  • 45 ха, ха, ха...

    4 3 Отговор
    Ами те и всички решения на редовния премиер Бойко Борисов са нелегитимни, а и самия той нелегитимен премиер защото винаги е избиран с купуване и фалшифициране на избори.

    17:53 28.03.2026

  • 46 АНАКОНДА

    7 1 Отговор
    НЕ ЖЕЛАЯ ДА СЪМ НА НИВОТО НА ТИКВАТА ,НО ЩЕ СПОДЕЛЯ САМО ЕДНО ,КОГАТО ТИ Е КЪСА ПАМЕТТА ,ТИ СА ДЪЛГИ ЛЪЖИТЕ ,А ТВОИТЕ СА ОТ ХИЛЯДА И ЕДНА НОЩ !!! ОТИВАЙ СИ, И НИКОГА ПОВЕЧЕ НЕ СЕ НАДЯВАЙ ,ЧЕ ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ ПО ТВОЙТА СВИРКА !!! НИКОГА ПОВЕЧЕ ГЕРБ !!!!

    17:53 28.03.2026

  • 47 Дориана

    6 3 Отговор

    До коментар #34 от "Обичам печена тиква":

    Да, точно така в Парламента влизат нови лица с друг морал и висок интелект. Те ще бъдат като Контрапункт на просташкия "народен" език на Борисов и Пеевски. Не можаха да опростачат Народа и той се изправи срещу тях.

    Коментиран от #53

    17:54 28.03.2026

  • 48 Юуп

    5 2 Отговор
    А пък бако с чекмеже ходил при кметя на Симитле, пък Софийски палав кмет бил на ламите отпред

    17:55 28.03.2026

  • 49 Десо,

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Дориана":

    ако Европейският съд обяви, че Гюров е уволнен правомерно, ще се покаеш ли публично туй?
    Хахаха!

    Коментиран от #64

    17:56 28.03.2026

  • 50 мдаа

    9 2 Отговор
    За Боко лъжеца Сарафов е легитимен, а премиерът е нелегитимен. Докато не разкараме ПеевскиБорисов, тая държава няма да е добре.

    17:56 28.03.2026

  • 51 Нареждане

    1 4 Отговор

    До коментар #38 от "Сатана Z":

    това е нареждане от Христо Грозев и Нейнски, които ще се борят с дезинформацията, да не би да напишем нещо "дезинформационно" за Асен Василев

    17:56 28.03.2026

  • 52 Не е вероятност

    0 2 Отговор
    а факт!

    17:58 28.03.2026

  • 53 Бащата

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Дориана":

    на Сияна!

    Коментиран от #61

    17:59 28.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Кирил Христов

    8 0 Отговор
    Банкята е изрод. Политически изрод, създаден да краде. А като човек е най-обикновен селски тарикат, примитиф от висока клада, т.е. тъп като гьон. Но иначе е много забавен. Чудя се дали да не гласувам за него. Като онези цървули, които по неизвестни причини го крепят за да ги краде.

    18:00 28.03.2026

  • 56 Ццц

    4 2 Отговор
    Абе затворете го тоя в някоя лудница или го продайте на Путлер да ходим да копае окопи и гаси пожарите.

    18:00 28.03.2026

  • 57 Тиквата

    3 3 Отговор
    Боко е най-главният агент на Путин в България. В България не можеш да станеш такъв като Боко без да си избран от мафията Държавна Сигурност, а тя се управлява директно от Москва.

    18:01 28.03.2026

  • 58 Дориана

    4 2 Отговор
    Борисов, коя част от "Мафията Вън " от протестите не разбра? Много му се услади властта на този човек.

    Коментиран от #84

    18:01 28.03.2026

  • 59 Боебаев

    6 1 Отговор
    На тва нещо трябва да му зашием джобовете.

    Коментиран от #79

    18:02 28.03.2026

  • 60 ЩЕ ГЛАСУВАМ

    0 2 Отговор
    Ще гласувам за онзи, който разработва нашите полезни изкопаеми!!! Цял свят това прави, вкл. РУсия..ние по-умни ли сме?!

    18:03 28.03.2026

  • 61 Не се надявай!

    6 0 Отговор

    До коментар #53 от "Бащата":

    Бащата на Сияна няма да мине бариерата.

    Коментиран от #76

    18:03 28.03.2026

  • 62 ГОЛЯМО РЕВАНЕ !!!!!

    7 1 Отговор
    А НЯКОИ ДА СИ СПОМНЯ ТИКВАТА ДА РЕВЕ , ПРАСЕТАТА СЪЩО.....ЗНАЧИ СА ГИ НАСТЪПИЛИ ПО МАЗОЛА И.......ЕТОООООО КОЙ КУПУВА ИЗБОРИТЕ !!!!!!!!

    18:03 28.03.2026

  • 63 Гражданин

    4 2 Отговор
    Има вероятност,макар съвнавам че е много-малка и ти да си на друго "топло место,или да риташ мачлета във вечната футболна лига.

    18:03 28.03.2026

  • 64 Дориана

    9 3 Отговор

    До коментар #49 от "Десо,":

    Гюров е законен Премиер. Казваме Ние. и той си остава на поста.

    18:03 28.03.2026

  • 65 Госпидине

    0 2 Отговор
    Годподине срам ме е, че Германия окупира България отново (прединия път при особождането с техните царе) и тогава ни вкараха във война и сега ни вкараха. Драги потребители на немски вериги: когато купувате стоки от тях, вие субсидирате тази военна машина, която ни кара да ходим ние на война, замислете се другия пър при "промоция" - колко ли процента заминават за войната ?

    18:03 28.03.2026

  • 66 Коци Георгиев

    6 0 Отговор
    Чета какво казва боко и не вярвам на ушите си. Боко говори за корупцция и тем подобни. Чудя се има ли поне малко срам в този човек ,поне за малко да спре да лъже ,... Явно усеща какво ги чака със шиши , та затова продължава да се опитва да лъже народа. Но както се казва - няма го майстора, боко ти си история. И докато е време качвайте се със шиши на Фалкона и заминавайте за Дубай- повярвайте там ще ви се стори рай в сравнение с това което ви очаква тук - народен съд..

    18:03 28.03.2026

  • 67 Българин

    5 2 Отговор
    Този паразит защо го лансирате!

    18:05 28.03.2026

  • 68 Само

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Зрител":

    По крадене.

    18:06 28.03.2026

  • 69 Хи хи хи . Голям майтап !

    6 1 Отговор
    Нека сменят главния мафиот на прокуратурата и тоя дето сега се прави на оня дето не Е , ще го търсят като еврото барабар със свинята !

    Коментиран от #73

    18:06 28.03.2026

  • 70 Няма как

    4 0 Отговор
    Иска ти се ама не става. Всички ли са неграмотни юридически около теб.

    18:07 28.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ааааааа не !

    4 2 Отговор

    До коментар #69 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    Докато не сменят всички МАФИОТИ наречени урсулите от феса тая банкя няма да го мръднат , защото пъ........рдят във едно гърне !!!

    18:09 28.03.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 хаха

    2 0 Отговор
    Пълни глупости от пълен глупак.

    18:11 28.03.2026

  • 76 Налудник

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Не се надявай!":

    Гербесък е, може и да врътнат с бацко престъпника някоя мошенгия.

    18:12 28.03.2026

  • 77 Сопата

    1 0 Отговор
    А бе ей, отиди си с мир.

    18:14 28.03.2026

  • 78 до 66 - и Коци

    2 0 Отговор
    Какъв срам в този свиреп СИКаджийски престъпник, магистрален бандит и неграмотен селяндур, госопидне Коци?! Че той просто е опериран от чувство за срам и такъв е по рождение! У него няма и грам неудобство, Вие говорите за срам! Пред Вас е едно чудовище, което ограби, съсипа и срути Блъгария!

    18:15 28.03.2026

  • 79 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Боебаев":

    И то, докато е с ръцете в тях. Поне друго ще прави (през панталона), вместо да краде. Въпреки че герберите са се усъвършенствали да крадат и със заднuка си.😎

    18:16 28.03.2026

  • 80 БокоБ

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Гост":

    Леко брат,ше се пръснеш от злоба.Ти квичиш повече от мен.Много лиги пръскаш наоколо.

    18:16 28.03.2026

  • 81 нннн

    2 0 Отговор
    Най- добрият ЙОрист сред футболистите!

    18:16 28.03.2026

  • 82 Лорда

    1 0 Отговор
    Този смотаняк и от право ли е започнал да разбира?!?

    Коментиран от #85

    18:18 28.03.2026

  • 83 йнрфтгр

    1 0 Отговор
    Проост пожарникар и интригант, оглежда се и търси да намери също толкова и дори по прооости от него и да им пусне една бърза лъжа и интрига. И това прооостото лъжливо и крадливо ГЕРБ боклук, от 2009 г до днес ограбва България??? И още има по големи от него глупаци и му се хващат на лъжите и интригите??? Ами дори глупака Гюро Михайлов от ПП и ДБ педофили в бъдеще да се окаже че е нередовен, към момента на назначаването е отговарял на закона, бре прооост ГЕРБ лъжец и интригант. Закона действа напред. И този глупак закони гласува и иска да е в парламента??? Защо не е в затвора тоя ГЕРБ некадърник дето ограби България, това е въпроса. Слава на Господ Иисус Христос на изборите всеки ще може да гласува както прецени.

    18:20 28.03.2026

  • 84 Големдебил

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "Дориана":

    А ти доранчо коя част не разбра че няколко хиляди на пиацата,срещу 3 млн. не е мнението на бг народа?Я ходи цукай н@@кани памперси на дрътите комуняги.

    18:21 28.03.2026

  • 85 тирирам

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Лорда":

    Нищо не разбира. Бае си за страх.🤭

    18:22 28.03.2026

  • 86 БокоБ

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "хехе":

    Хаха,ако ти се запали къщата ,на мунча льо тчика ли ше звъннеш,или на пожарната,м?

    18:23 28.03.2026

  • 87 Истината е нужна

    2 0 Отговор
    СТИГНАХМЕ ДО АБСУРДА М.УТРА ОТ ПРЕХОДА УПРАВЛЯВАЛА БЪЛГАРИЯ 12г. С МИЛИЦИОНЕРСКА ДИПЛОМА ДА ОБЯСНЯВА ЮРИДИЧЕСКИ КЛАУЗИ СВЪРЗАНИ С ПРАВОТО НА ЕС И НАШЕТО!?! ПОПУЛИЗМЪТ И ЛЪЖАТА ЯСНО ПРОЗИРАТ В ДУМИТЕ МУ, КАКТО И НА ПРАС.ЧО С ФЕС(с купена диплома) И ДВАМАТА ПРИТЕСНЕНИ ОТ ПРЕНАРЕЖДАНЕ В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И РАЗЛЕДВАНЕ НА МИЛИАРДНИТЕ КР.АЖБИ И НА ДВАМАТА. СТРАХ ГОНИ ПР.АСЕТО И ТИКВАТА!!!

    Коментиран от #91

    18:24 28.03.2026

  • 88 Много си тъп Бацка

    3 0 Отговор
    Толкова ще са нелегитимни, колкото са актовете на ф ф Главния прокурор и ВСС, който изцяло са ви подластни.
    Пак говориш наизуст!
    Смешен си!

    18:27 28.03.2026

  • 89 бай Митко

    2 0 Отговор
    Собственика на партия ГЕРБ, дето ни натика в клуба на богатите да каже нещо за още по голямото ни обедняване! Какво му пука на него за народа беден, нали той си става все по богат и по богат!

    18:29 28.03.2026

  • 90 Дедо Пене

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Партьори":

    Цял живот мечтаех да съм от "губещата" страна..
    Западните държави, че купувахме долар за 3-5лв
    при средна заплата 180лв., за да пазаруваме в Кореком-валутни магазини дънки и касетофони.
    Живеехме в затвор и трябваше да бъдем благодарни, че сме "много добре"!
    Нещастни са тези българи, които вярват на тези из.роди - ко.мунисти и русор.оби, които искат отново да се прегърнем със сибирската мечка!

    18:32 28.03.2026

  • 91 бай Митко

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Истината е нужна":

    Дипломата му не е милиционерска, а е ПОЖАРНИКАРСКА и за това си имаме ПОЖАРНИКАРСКИ ГЕНЕРАЛ собственик на партия!

    Коментиран от #101

    18:33 28.03.2026

  • 92 Наемник

    4 0 Отговор
    Платена обява: Притежавам снайпер. От 19 години съм в бранша. Очаквам оферти.

    Коментиран от #95

    18:33 28.03.2026

  • 93 Робокоп

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с питон.я":

    Ц.ървул, ти знаеш ли къде е Судан и защо воюват. България е в най-богатите и вълшебен континент и членува в съюзи, които и гарантират сигурност и просперитет! РЕВЛЬОВЦИ у нас са мързеливците, мошениците и тези на социални помощи (с далавера).
    Хора, които не са напускали държавата и селото си не могат да разберат какво е да си в Европа.

    18:38 28.03.2026

  • 94 Майк Алън Патън

    1 0 Отговор
    Този е прототипа на Бай ГАНь0 !

    18:39 28.03.2026

  • 95 Зайо Байо

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Наемник":

    А защо ти е оферта ? Направи го по убеждение ! Ще те наричат освободител !

    18:40 28.03.2026

  • 96 филоксерА

    0 0 Отговор
    Тоз пич е уникален ПРОСТАК !

    18:41 28.03.2026

  • 97 ВЕРНО БЕ !!!!!!

    1 0 Отговор
    И като те обвинят за това , че купи къщи във Испания за любовниците си. , от нашите пари , ще се правиш на настъпена хлебарка !

    18:41 28.03.2026

  • 98 хер ФЛИК

    0 0 Отговор
    А ще ни кажеш ли и кая е Мата Хари ? Щото явно мноо ги разбираш нещата !

    18:42 28.03.2026

  • 99 Тоя лисунгер

    0 0 Отговор
    Където и да е направил магистрала на другата година е на дупки и на вълни !!!!! Що тъй ?????

    18:43 28.03.2026

  • 100 Офффф

    0 0 Отговор
    Когато тулип види умен и интелигентен човек му пада сърцето в гащите. Стига с тая бай Тошова простотия.

    18:44 28.03.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

