Смъртните случаи при катастрофи в България са намалели с 5% за година
28 Март, 2026 18:25 375 2

Скоростта е сред основните причини за катастрофите и жертвите на пътя.

Снимка: МВР
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Смъртните случаи при катастрофи в България са намалели с 5% за година. Това показват данните на Европейската комисия. Според доклада България е една от страните, които могат да успеят да намалят пътния травматизъм с до 50% до 2030 година, припомни "Нова телевизия".

Само през последната година загиналите по пътищата в Европа са 19 400. Само за сравнение - това е колкото населението на Велинград. Въпреки това, се отчита спад на жертвите с 3% спрямо 2024 година. В България също се наблюдава намаление.

"Намаляването на общата средна скорост, с почти 3 пъти по-малко нарушители на средната скорост е един хубав знак", каза директорът на "Национално тол управление" Олег Асенов.

Скоростта е сред основните причини за катастрофите и жертвите на пътя. След въвеждането на засичане на средната скорост намаляват и инцидентите.

"Това е отсечката Телиш- Долни Дъбник и отсечки по АМ „Тракия", допълва той.

България е в средата на статистиката, която отчита спада на загиналите през 2025 спрямо 2024 година. Най-добри са показателите на Естония, Исландия и Гърция, а най-лоши в Малта и Словения. От полицията продължават да полагат усилия, но често шофьорите подценяват ситуациите, разказва ни главен комисар Мария Ботева.

"Никой от нас не бива да се успокоява в нито един от случаите, които биват обсъждани и коментирани. Дали това са приемливи резултати за една държава-в никакъв случай", казва тя.

Днес по план се дава старт и на мото сезона, но поради лошото време той беше отложен за 2 май.

През 2025 са загинали 60 мотористи. "Няма значение дали мотоциклетистът или мотопедистът си мисли, че не е контролиран. Това не е така. Няма значение водачът на какво превозно средство е, когато е установено нарушение, той бива наказан", допълва още главен комисар Ботева.

През изминалата година са издадени 1 000 000 фиша за скорост, работили са над 500 камери на ТОЛ управлението, откъдето отчитат, че скоростта е намаляла, дори където не се засича.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Благодарение на ламбите

    1 0 Отговор
    Монбат ви благодари

    18:45 28.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

