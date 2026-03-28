Атанас Запрянов: НАТО е абсолютен гарант за националната сигурност
  Тема: Украйна

28 Март, 2026 19:28 1 551 73

През 2025 година България е изразходвала 2,14 процента от своя брутен вътрешен продукт за отбрана, което се равнява на внушителните 2,755 милиарда долара

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двадесет и две години след присъединяването си към НАТО, България отчита исторически връх във финансирането на своите въоръжени сили. Военният бюджет на страната достигна близо 5 милиарда лева, преизпълнявайки категорично минималните изисквания на Алианса на фона на мащабна технологична трансформация и стартиращи ключови инфраструктурни проекти.

В обзорното предаване „Големите последици“ по телевизия Bulgaria ON AIR, министърът на отбраната Атанас Запрянов направи ретроспекция на пътя на страната от първите очаквания през 90-те години до днешната реалност. Той подчерта мащаба на промените, през които е преминала Българската армия, за да постигне оперативна съвместимост със съюзниците.

"По отношение на армията ние извървяхме много труден и болезнен път, защото българските въоръжени сили бяха съкратени", заяви Атанас Запрянов. Министърът припомни, че към 1989 година числеността на въоръжените сили е била 120 хиляди души, докато към момента на реалното влизане в НАТО през 2004 година, държавата вече е разполагала с реформирана 45-хилядна армия.

На фона на изострените геополитически конфликти в Близкия изток и спекулациите за ролята на пакта, министърът беше категоричен относно позицията на държавата.

"Нека да говорим за членството ни в НАТО като гарант за националната ни сигурност, а не както някои се опитват да изкарат, че НАТО едва ли не участва в тези войни", подчерта Атанас Запрянов.

Думите на военния министър намират пряко отражение в официалната финансова статистика на Алианса. Според представения преди броени дни годишен доклад на генералния секретар на НАТОМарк Рюте, България се утвърждава като изключително надежден партньор.

През 2025 година България е изразходвала 2,14 процента от своя брутен вътрешен продукт за отбрана, което се равнява на внушителните 2,755 милиарда долара. За сравнение, десетилетие по-рано (през 2014 година) този процент е бил едва 1,31.

По-важен от общата сума обаче е начинът, по който се разходват средствата. Докладът разкрива, че над 28,4 процента от целия военен бюджет на България отива целево за придобиване на ново оборудване. Това е значително над минималния праг от 20 процента, изискван от НАТО, и доказва, че страната се намира в пикова фаза на превъоръжаване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааааа

    96 11 Отговор
    НАТО ще се хвърли със зъби и нокти да ти защитава сигурността , ли ?

    19:30 28.03.2026

  • 2 604

    86 12 Отговор
    ми абсолютен е като армията ни остана само от оркестъра и генералитета...

    19:32 28.03.2026

  • 3 Тома

    76 12 Отговор
    Запрянката винаги е целувал г.за на съветски и натовски генерали защото умее тази работа.

    19:32 28.03.2026

  • 4 Мнение

    88 12 Отговор
    Нато е абсолютен гарант, че България ще страда, ако допуска все така окупирано гражданското си летище в София!

    А този зависим и ж.лък човечец, работи за всеки друг, но не и за народа си!

    Нато (основно фащ) не успяха самолетоносачите си да опазят, не можаха партньорите си около Иран да опазят, кво остава за България!
    Тоя военен министър и неговите кукловоди в България, моментално зад решетките за нац предателство!!!

    19:32 28.03.2026

  • 5 Дедо

    59 13 Отговор
    Бегай некаде почивай
    Не со ти ясни тия маневри
    Само със стойка Г нестава

    19:32 28.03.2026

  • 6 Пенчо

    45 12 Отговор
    Чакай и се надявай!

    19:32 28.03.2026

  • 7 олеле

    56 11 Отговор
    Две надуваеми лодки, за които не може да се намери екипаж от жеЛАЕЩИ евроатлантици да охраняват Ормузкия проток и няколко нелетящи антики Кен Еф16 БЛОК от края на на 70те, но на цена по-скъпа от Ф35 за полските ВВС.

    19:32 28.03.2026

  • 8 ганев

    48 11 Отговор
    АЛООУ...ТУ..ДЪРТОТО НИЩО...ВИ ЛЪЖЕЕЕЕ

    19:32 28.03.2026

  • 9 Град Крива паланка

    44 11 Отговор
    Дедо, по старите ( на 100-105 г) са казали голям залък апни ..голяма приказна не кажувай

    19:33 28.03.2026

  • 10 Да, ама не

    45 11 Отговор
    Смях в залата!

    19:33 28.03.2026

  • 11 Гаранция аФриканция

    40 11 Отговор
    Къде е НАТО да охранява националната енергийна сигурност като осигури преминаването на танкери през Ормузкия проток? Краварите какво гарантираха на киевските придрусали неонацсти. И бандерите гарантират на арабите борба с иранските дронове, но самов реалността дроновете ги прихващат с недвижимо имущество.

    19:36 28.03.2026

  • 12 604

    30 11 Отговор
    тръмпона чака помощ, нъл - нато е българия, българия е нато, ари ве атлантици спецялна покана ли чакате, те после и вие ще чакате ....запрянката ще ви даде памперси от 89-та година от резерва, че пари немъ......

    19:37 28.03.2026

  • 13 оня с питон.я

    26 12 Отговор
    Великата военна сила България воюва на два фронта с Русия и Иран. Копайте бункери и землянки.

    19:38 28.03.2026

  • 14 Хмм

    34 11 Отговор
    нямаме боеспособна армия, нямаме въоръжение, с което да проведем военен парад на Гергьовден, военният министър говори за "исторически" връх, прав е лозанов - старчески маразъм

    19:40 28.03.2026

  • 15 Кобрети

    42 12 Отговор
    Бай Танасе,първо кажи КОЙ ще ни напада,пък после коментирай КОЙ ще ни защитава...Всичко друго са клишета,които си научил наизуст като стихотвордние.

    Коментиран от #17

    19:41 28.03.2026

  • 16 Неподписан

    12 11 Отговор
    Все се използват оръжия работещи под въздействие на гравитационното привличане и въздушното съпротивление което довежда куршума под линията на мишената и т.нт.,магазин с някакъв запас,време и суровини за производство на боеприпаси и доставката им,и мн.дриго неща.Не сте за хвалби въобще

    19:43 28.03.2026

  • 17 604

    18 11 Отговор

    До коментар #15 от "Кобрети":

    тоъ пъ, изнасяме оръжие за активен конфликт и сме прютили на ГРАЖДАНСКО летище самолети цистерни , участващи в активни бойни действия....ако нещата загрубеят, как мислиш кой ще те нападне...няма да е ватикана със сигурност!!!!

    Коментиран от #25

    19:45 28.03.2026

  • 18 Пустиня(к)

    32 12 Отговор
    Тоо дедо е изкукал, бе! Кво му пускате иди0тщините тука?

    19:45 28.03.2026

  • 19 Никой

    17 11 Отговор
    Погледнете кварталните Поликлиники, това е основата на едно общество - ми те са разбити - няма изобщо какво да говорим по нататък - айде - разбрахме - че ще сме бедни до края на живота си - но - поне здавенцето да имахме нещо един вид. То - всичкото е като - джапанките в сака и айде на море. Нали - Час свободени и - радост.

    Защо да е така - откъде-накъде поддържаме и Армия - имаме над 500 000 Чиновници - ма само пагледнете какво вършат. Нищо.

    Не че трябва да стават чудеса.

    19:47 28.03.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 12 Отговор
    Двадесет и две години след присъединяването си към НАТО, България .....все още е с Калашников ❗

    Коментиран от #45

    19:48 28.03.2026

  • 21 Пиночет

    16 15 Отговор
    Ако някой се опита да нападне НАТО, трябва да изчезне от картата на света!

    Коментиран от #38

    19:48 28.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Абсолютен гарант ли?

    26 12 Отговор
    Какви гаранти, че и абсолютни на всичко отгоре? Какъв гарант може да са Рютевци? Засрами се бре, дивиант.

    19:50 28.03.2026

  • 24 Българин

    16 29 Отговор
    Добре, че не сме във Варшавския договор, иначе сега българи трябваше да ходят да умират за някакъв ботоксов кремълски педофил с токчета!

    19:51 28.03.2026

  • 25 Кобрети

    14 10 Отговор

    До коментар #17 от "604":

    И ти ли изтрещя? Ще нападнат не нас ,а тия които са на наша територия,осъзбай се малко.

    Коментиран от #33

    19:51 28.03.2026

  • 26 Ако някой си мисли,

    32 11 Отговор
    Че някой натовец ще се жертва за България, да иде на психиатър докато не е станало късно. За този на снимката вече е късно.

    Коментиран от #30

    19:52 28.03.2026

  • 27 Ролан

    19 11 Отговор
    Този е глупаво наивен

    19:54 28.03.2026

  • 28 Констатация

    26 12 Отговор
    Трябва да си изключително с.л.а.б.о.у.м.е.н, за да твърдиш подобна г.л.у.п.о.с.т! Ако НАТО е абсолютен гарант, тогава за какво ни е 5 млрд. бюджет?! С тези пари, вложени по правилния начин, а не за стари тенекии, които не летят, ще се пазим сами.

    19:55 28.03.2026

  • 29 Файърфлай

    29 11 Отговор
    Държавата България е надежден партньор на НАТО. 75 % от населението на Страната България го ненавиждат.

    19:55 28.03.2026

  • 30 604

    11 11 Отговор

    До коментар #26 от "Ако някой си мисли,":

    те наще натовци шси бият камшика първи ти за чуждите ми думаш.....те наще съ бият тука по коментарите, на практика физически воюват с памперси и вийбратоури само със снимката на пудинг на бял кон.....кът доде зора ще гледаш как месят питки за норматив

    Коментиран от #36

    19:56 28.03.2026

  • 31 Бай Ганьо

    14 17 Отговор
    За нас важното е, да набият канчетата на Путин и аятоласите!

    19:57 28.03.2026

  • 32 някой човек

    9 10 Отговор
    с основно образование да е чел в историята ни да сме се молили на Византия за военна помощ срещу южни народи . Спомням си само хан Тервел.

    19:57 28.03.2026

  • 33 604

    11 11 Отговор

    До коментар #25 от "Кобрети":

    едно и също е....ракетите и бомбите нямат сензори за българи и не българи продажници и непродажници

    19:58 28.03.2026

  • 34 Феникс

    18 11 Отговор
    Глупости на търкалета, в момента натовската държава сащ атакува друга държава , като по този начин застрашават финасовата и военната ни сигурност!

    20:00 28.03.2026

  • 35 Фейк - либераст

    14 11 Отговор
    Каква възхита от съветско-натовския генерал Запряненко, в коментарите! Как нЕма един да каже лоша дума за него? Каква геронтофилска мъдрост струи от неговата побеляла глава! Дедо на теб се надеяме да ни защитаваш от руснаците!

    20:00 28.03.2026

  • 36 Атлантикток

    10 11 Отговор

    До коментар #30 от "604":

    Няма да стане, при военен конфликт се затварят летища и граници. И запрянката не може да избяга и мафията на шишибоко.

    20:02 28.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 11 Отговор

    До коментар #21 от "Пиночет":

    Мога да ти изброя няколко ДУЗИНИ операции на НАТьО на чужда територия ( нападения)❗
    А ти можеш ли да покажеш поне ЕДНА отбранителна операция на НАТьО на територия на НАТьОвска държава❓
    Благодаря предварително❗

    20:07 28.03.2026

  • 39 до Памперса

    18 12 Отговор
    НАТО опази ли Кипър?!?

    Коментиран от #48

    20:09 28.03.2026

  • 40 Дръта чанта

    8 10 Отговор
    Нато ни пази ес ни храни Иран ще ни го натъпани

    20:12 28.03.2026

  • 41 Иван 1

    13 11 Отговор
    Каде го намериха този "шеф" не знае на кой свят е.

    20:12 28.03.2026

  • 42 ----------

    4 11 Отговор
    Това е невярно.

    20:15 28.03.2026

  • 43 Ууууу, копле

    9 11 Отговор
    Дано скоро отидеш при Всевишния!
    Толкова си омразен, че най- искрено ти пожелавам гръм да те удари!

    20:17 28.03.2026

  • 44 ха ха

    5 11 Отговор
    нато е гарант че срещу% ще пазят назначените бандити , да ограбват населението

    20:19 28.03.2026

  • 45 Всъщност

    7 11 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ако натото измисли нещо по-добро от Калашников , ще го купим . Ама не могат горките евроатлантици .

    20:20 28.03.2026

  • 46 денко

    13 10 Отговор
    Тоя долен лицемер предател смята хората за наiвни и глупави ? НАТО срещу кога ще защитава България -- Срещу Иран , Китай или Русия когато те себе си не могат да защитят --имам предвид Германия няма никаква ПВО система в момента за да се защити . Пред година купиха от Израел което е съвместно Израелско Американско производство още не е монтирано . Кой ще пази България тоя или е лицемер лъжец или е пълен ид..от без грам акъл само с лицемерие като Кая Калас се е издигнал на тоя пост .

    20:23 28.03.2026

  • 47 Шести

    9 11 Отговор
    Нямам обяснение къде е премиера къде са всички партийни лидери да вземат отношение по отношение на този индивид не чуват ли не четът ли какви простотии говори този индивид или е много удобен за всички.

    20:23 28.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 защо

    5 11 Отговор
    "Ирански дронове удариха международното летище в Кувейт и фирма за алуминий в ОАЕ

    Разузнавателен Boeing E-3 Sentry и няколко самолета-танкери са били поразени от Иран в саудитската база „Принц Султан“"

    А бе, Радев,
    Откъде го изкопа този .лупак?

    20:33 28.03.2026

  • 51 Направи ни беззащитни

    13 11 Отговор
    Пак лицемерие.Точно обратното. НАТО ни прави цел на руски ракети. Вярва ли някой, че французи, холандци, англичани ще дойдат в България да ни защитят в случай на необходимост. ? А как действаше Нато в Северен Кипър?
    Важното е, че благодарение на изискванията на НАТО се обезоръжихме и ставаме беззащитни. Преди 30 г. подарихме на Македония танковете си. (Те ги продадаоха в Африка), Нарязахме ракетите, Вече сме беззащитни столицата, Козкодуй и др. Оставихме нашите 400 самолета без подръжка, дейставщите БТР подарихме на Укр. А боеприпасите ни и те са раздадени безвъзмездно на УКР.Къде са ескадрилата от 16 броя Ф16 самолета? Лети ли изцяло? Те и да дойда ще бъдат без достатъчо бойно снаряжение, и без зап. части. А обучени пилоти имаме ли за тези капризни и неизправни самолети?

    20:38 28.03.2026

  • 52 гарант

    1 11 Отговор
    да се държат ес ес баклуците на власт

    20:39 28.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Къв е тоя?!

    6 11 Отговор
    Разкарай се, бе бунак!

    20:50 28.03.2026

  • 56 Това

    10 11 Отговор
    НАТО ни прави цел. А когато стане напечено американският персонал ще се евакуира за 24 часа и ще ни остави. Дори и да ни пази той ще воюва на наша територия с всичките последици от това. Вижте приятелите на САЩ в близкия изток колко са щастливи.

    20:53 28.03.2026

  • 57 Бай онзи

    8 11 Отговор
    За този имам десетки думи,но няма да ги кажа!

    21:00 28.03.2026

  • 58 тоо па

    5 11 Отговор
    Пенсионер сбогом

    21:03 28.03.2026

  • 59 Артилерист

    6 11 Отговор
    Запрянов е същото подставено лице като Калас, Урсула и другите публични персони, които са сложени да ни заблуждават от кохортата на недосегаемите. Тази кохорта е описана в 3,5 милионните досиета на Епщайн. Там името на Ротшилд, например, се среща 12 000пъти, но те няма да бъдат осветени никога. Извратеният елит (и нашият, нали) се измъква от всичко, защото е обслужван от прависти, финансисти и купени медии. САЩ признаха, че ключови доказателства-компютри, 29 телефонни указателя, снимки на голи жени-които компрометират ("капани за мравояд"-сексуални компромати) стотици настоящи видни западни политици и властници, вкл и ам. президенти, са били изнесени от имението на Епщайн седмица преди то да бъде претърсено от правните органи. Но въпреки това 300 имена вече са публикувани. Убийството на хиляди иранци е част от кампанията за отклоняване на вниманието от досиетата на Епщайн и неговия "Остров на педофилите".
    Недосегаемите нямат нужда да се кандидатират за президенти. Те действат над нивата на властта, над партийте и над държавите. Те са тези, които стоят срещу здравия разум. Тези, които виждаме във властта, са просто инструментии в ръцете им. А тези, които им дърпат конците, не са случайни хора. Те са интелигентни и безкрайно богати хора, чийто печалби зависят от хаоса и подчинението на човечеството. Как ни накараха само да вървим като овце да се ваксинираме с Пфайзер, които съдържали ДНК замърсяване, което било над половин милион пъти над допустимите норми

    21:06 28.03.2026

  • 60 ТОЗИ БКП АКТИВИС СЕ

    5 11 Отговор
    ПРЕБОЯДИСА ОТ ЧЕРВЕН НА СИН СЪЩО КАТО ТОНЧО ШАЙКАТА ОТ РАДНЕВО ПОДАЛ ДОКОМЕНТИ ДА ГО ВЗЕМАТ В ДС НО ГРЕДА.ОКАЗАЛОСЕ ЧЕ Е БАВЕН МАЛКО УЛАВ И СЛЕД ГОДИНИ РИНИ ДС-РУМНО ДС-РУМНО ТЪЙ ЩЕ СИ ИДИ КАТО КОРИТАРКАТА.

    21:25 28.03.2026

  • 61 Дрън,дрън!

    6 11 Отговор
    Нато не може да ни гарантира нищо,повтарям НИЩО!Ние сме заобиколени от натовски държави,но при един конфликт между две такива,нато не се намесва! Такава е практиката,но нашите папа гали грачат денонощно как алианса щял да ни помогне! Ами ...няма!

    21:37 28.03.2026

  • 62 az СВО Победа 80

    7 12 Отговор
    Този трябва да минава на проверка с алкодрегер преди да говори! 🤣🤣🤣

    Дядо освен руснаците сега вече стана клиент и на иранците...

    21:57 28.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Кое нато???

    6 11 Отговор
    Тва дето виси по колесниците на самолетите ли??? Като стъпи руската армия отново тук друг ще квичиш!

    23:02 28.03.2026

  • 66 ВЪЗМУЩЕНИЕ

    4 11 Отговор
    Този изветрял дядо е толкова невеж във военното дело ,че като го слушам какви ги говори ми се повръща.
    Аман от iдiотi политици на тази колониална територия.

    23:27 28.03.2026

  • 67 Замирисал

    2 11 Отговор
    На пръs...но пак му дават трибуна да лъже!

    00:19 29.03.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Да е ясно на българомразците

    6 1 Отговор
    И по силни ще ставаме и модерно оръжие ще закупуваме

    04:24 29.03.2026

  • 70 Запрянов

    1 2 Отговор
    Холандси самолети бомбардират Донецк. НАТО официалон е във воъна с Русия

    05:26 29.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ПЕНКО

    1 1 Отговор
    ... КОЕ НАТЮ -- КЪДЕ НАТЮ --- КАКВО НАТЮ ---- " ТУКА ИМА -- ТУКА НЕМА " --НАТЮ !?!?!?!?!?!

    13:44 29.03.2026

