Атанас Запрянов: НАТО е абсолютен гарант за националната сигурност

Двадесет и две години след присъединяването си към НАТО, България отчита исторически връх във финансирането на своите въоръжени сили. Военният бюджет на страната достигна близо 5 милиарда лева, преизпълнявайки категорично минималните изисквания на Алианса на фона на мащабна технологична трансформация и стартиращи ключови инфраструктурни проекти.
В обзорното предаване „Големите последици“ по телевизия Bulgaria ON AIR, министърът на отбраната Атанас Запрянов направи ретроспекция на пътя на страната от първите очаквания през 90-те години до днешната реалност. Той подчерта мащаба на промените, през които е преминала Българската армия, за да постигне оперативна съвместимост със съюзниците.
"По отношение на армията ние извървяхме много труден и болезнен път, защото българските въоръжени сили бяха съкратени", заяви Атанас Запрянов. Министърът припомни, че към 1989 година числеността на въоръжените сили е била 120 хиляди души, докато към момента на реалното влизане в НАТО през 2004 година, държавата вече е разполагала с реформирана 45-хилядна армия.
На фона на изострените геополитически конфликти в Близкия изток и спекулациите за ролята на пакта, министърът беше категоричен относно позицията на държавата.
"Нека да говорим за членството ни в НАТО като гарант за националната ни сигурност, а не както някои се опитват да изкарат, че НАТО едва ли не участва в тези войни", подчерта Атанас Запрянов.
Думите на военния министър намират пряко отражение в официалната финансова статистика на Алианса. Според представения преди броени дни годишен доклад на генералния секретар на НАТОМарк Рюте, България се утвърждава като изключително надежден партньор.
През 2025 година България е изразходвала 2,14 процента от своя брутен вътрешен продукт за отбрана, което се равнява на внушителните 2,755 милиарда долара. За сравнение, десетилетие по-рано (през 2014 година) този процент е бил едва 1,31.
По-важен от общата сума обаче е начинът, по който се разходват средствата. Докладът разкрива, че над 28,4 процента от целия военен бюджет на България отива целево за придобиване на ново оборудване. Това е значително над минималния праг от 20 процента, изискван от НАТО, и доказва, че страната се намира в пикова фаза на превъоръжаване.
1 Дааааа
19:30 28.03.2026
2 604
19:32 28.03.2026
3 Тома
19:32 28.03.2026
4 Мнение
А този зависим и ж.лък човечец, работи за всеки друг, но не и за народа си!
Нато (основно фащ) не успяха самолетоносачите си да опазят, не можаха партньорите си около Иран да опазят, кво остава за България!
Тоя военен министър и неговите кукловоди в България, моментално зад решетките за нац предателство!!!
19:32 28.03.2026
5 Дедо
Не со ти ясни тия маневри
Само със стойка Г нестава
19:32 28.03.2026
6 Пенчо
19:32 28.03.2026
7 олеле
19:32 28.03.2026
8 ганев
19:32 28.03.2026
9 Град Крива паланка
19:33 28.03.2026
10 Да, ама не
19:33 28.03.2026
11 Гаранция аФриканция
19:36 28.03.2026
12 604
19:37 28.03.2026
13 оня с питон.я
19:38 28.03.2026
14 Хмм
19:40 28.03.2026
15 Кобрети
Коментиран от #17
19:41 28.03.2026
16 Неподписан
19:43 28.03.2026
17 604
До коментар #15 от "Кобрети":тоъ пъ, изнасяме оръжие за активен конфликт и сме прютили на ГРАЖДАНСКО летище самолети цистерни , участващи в активни бойни действия....ако нещата загрубеят, как мислиш кой ще те нападне...няма да е ватикана със сигурност!!!!
Коментиран от #25
19:45 28.03.2026
18 Пустиня(к)
19:45 28.03.2026
19 Никой
Защо да е така - откъде-накъде поддържаме и Армия - имаме над 500 000 Чиновници - ма само пагледнете какво вършат. Нищо.
Не че трябва да стават чудеса.
19:47 28.03.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #45
19:48 28.03.2026
21 Пиночет
Коментиран от #38
19:48 28.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Абсолютен гарант ли?
19:50 28.03.2026
24 Българин
19:51 28.03.2026
25 Кобрети
До коментар #17 от "604":И ти ли изтрещя? Ще нападнат не нас ,а тия които са на наша територия,осъзбай се малко.
Коментиран от #33
19:51 28.03.2026
26 Ако някой си мисли,
Коментиран от #30
19:52 28.03.2026
27 Ролан
19:54 28.03.2026
28 Констатация
19:55 28.03.2026
29 Файърфлай
19:55 28.03.2026
30 604
До коментар #26 от "Ако някой си мисли,":те наще натовци шси бият камшика първи ти за чуждите ми думаш.....те наще съ бият тука по коментарите, на практика физически воюват с памперси и вийбратоури само със снимката на пудинг на бял кон.....кът доде зора ще гледаш как месят питки за норматив
Коментиран от #36
19:56 28.03.2026
31 Бай Ганьо
19:57 28.03.2026
32 някой човек
19:57 28.03.2026
33 604
До коментар #25 от "Кобрети":едно и също е....ракетите и бомбите нямат сензори за българи и не българи продажници и непродажници
19:58 28.03.2026
34 Феникс
20:00 28.03.2026
35 Фейк - либераст
20:00 28.03.2026
36 Атлантикток
До коментар #30 от "604":Няма да стане, при военен конфликт се затварят летища и граници. И запрянката не може да избяга и мафията на шишибоко.
20:02 28.03.2026
20:02 28.03.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "Пиночет":Мога да ти изброя няколко ДУЗИНИ операции на НАТьО на чужда територия ( нападения)❗
А ти можеш ли да покажеш поне ЕДНА отбранителна операция на НАТьО на територия на НАТьОвска държава❓
Благодаря предварително❗
20:07 28.03.2026
39 до Памперса
Коментиран от #48
20:09 28.03.2026
40 Дръта чанта
20:12 28.03.2026
41 Иван 1
20:12 28.03.2026
42 ----------
20:15 28.03.2026
43 Ууууу, копле
Толкова си омразен, че най- искрено ти пожелавам гръм да те удари!
20:17 28.03.2026
44 ха ха
20:19 28.03.2026
45 Всъщност
До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ако натото измисли нещо по-добро от Калашников , ще го купим . Ама не могат горките евроатлантици .
20:20 28.03.2026
46 денко
20:23 28.03.2026
47 Шести
20:23 28.03.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 защо
Разузнавателен Boeing E-3 Sentry и няколко самолета-танкери са били поразени от Иран в саудитската база „Принц Султан“"
А бе, Радев,
Откъде го изкопа този .лупак?
20:33 28.03.2026
51 Направи ни беззащитни
Важното е, че благодарение на изискванията на НАТО се обезоръжихме и ставаме беззащитни. Преди 30 г. подарихме на Македония танковете си. (Те ги продадаоха в Африка), Нарязахме ракетите, Вече сме беззащитни столицата, Козкодуй и др. Оставихме нашите 400 самолета без подръжка, дейставщите БТР подарихме на Укр. А боеприпасите ни и те са раздадени безвъзмездно на УКР.Къде са ескадрилата от 16 броя Ф16 самолета? Лети ли изцяло? Те и да дойда ще бъдат без достатъчо бойно снаряжение, и без зап. части. А обучени пилоти имаме ли за тези капризни и неизправни самолети?
20:38 28.03.2026
52 гарант
20:39 28.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Къв е тоя?!
20:50 28.03.2026
56 Това
20:53 28.03.2026
57 Бай онзи
21:00 28.03.2026
58 тоо па
21:03 28.03.2026
59 Артилерист
Недосегаемите нямат нужда да се кандидатират за президенти. Те действат над нивата на властта, над партийте и над държавите. Те са тези, които стоят срещу здравия разум. Тези, които виждаме във властта, са просто инструментии в ръцете им. А тези, които им дърпат конците, не са случайни хора. Те са интелигентни и безкрайно богати хора, чийто печалби зависят от хаоса и подчинението на човечеството. Как ни накараха само да вървим като овце да се ваксинираме с Пфайзер, които съдържали ДНК замърсяване, което било над половин милион пъти над допустимите норми
21:06 28.03.2026
60 ТОЗИ БКП АКТИВИС СЕ
21:25 28.03.2026
61 Дрън,дрън!
21:37 28.03.2026
62 az СВО Победа 80
Дядо освен руснаците сега вече стана клиент и на иранците...
21:57 28.03.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Кое нато???
23:02 28.03.2026
66 ВЪЗМУЩЕНИЕ
Аман от iдiотi политици на тази колониална територия.
23:27 28.03.2026
67 Замирисал
00:19 29.03.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Да е ясно на българомразците
04:24 29.03.2026
70 Запрянов
05:26 29.03.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 ПЕНКО
13:44 29.03.2026