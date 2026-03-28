Божидар Божанов: Най-сериозният ни опонент е завладяната държава ВИДЕО

Най-сериозният ни опонент е завладяната държава. Тя няма партийни цветове. Опитва се да си проправя път и, за съжаление, много често успява през различни партии и конкретни хора. Именно срещу това се борим. За някои партии вече е доказано, че са напълно превзети, за други има обосновани съмнения. Затова всяка партия трябва да докаже пред българските избиратели, че не работи със завладяната държава и за нея. Това заяви съпредседателят на ''Да, България'' Божидар Божанов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.
По думите му през последните години политическата му формация била критикувана и дори осмивана за редица теми и въпроси, които повдигала - за правосъдието, ролята на Пеевски и модернизацията на страната. "Днес обаче виждаме, че много партии са заели нашите позиции. Въпросът по-скоро е към тях - дали ще ги следват реално. Нашата програма е изключително конкретна, защото виждаме много лозунги – за борба с олигархията, за „дясна политика“ от партии, които доскоро провеждаха лява. Завладяната държава действа тихо и задкулисно, затова ние се фокусираме върху конкретиката, а не върху лозунгите", подчерта Божанов.
Той беше категоричен, че се прави опит да се отклони вниманието от основния въпрос, а именно как да демонтираме завладяната държава и да освободим институциите от зависимостите. "Още в първата седмица се хвърли една "димка" с темата за шистовия газ, която реално не е на дневен ред", заяви съпредседателят на ДБ. "След масовите протести срещу моделите, свързвани с Пеевски и Борисов, би било арогантно и грешно да участваме в управление с тях. Това би било в разрез с общественото доверие", смята политикът.
Според него начело на изпълнителната власт е важно не конкретното име, а профилът на бъдещия лидер - човек, който е уважаван в Европа, който представлява страната достойно и не е „троянски кон“ на чужди интереси. "България трябва да има силен глас в Европа, но не за да блокира процеси, а за да допринася за развитието ѝ", категоричен е Божанов.
По думите му "ако има управление, то задължително трябва да бъде на база коалиционно споразумение". "Липсата на такова води до нестабилност. Ние научихме този урок. Нужно е ясно разписване на приоритетите и публичност на договореното", смята съпредседателят на ''Да, България'' .
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10
18:49 28.03.2026
2 Доктор
Коментиран от #6, #18
18:49 28.03.2026
3 пи-пи ди-би
18:52 28.03.2026
4 19 април
Коментиран от #14
18:53 28.03.2026
5 Гласоподавател
Коментиран от #9
18:55 28.03.2026
6 Фотограф
До коментар #2 от "Доктор":Ама този не е ПЕЕФСКИ .Даже не е БОРИСОВ.
18:57 28.03.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
проблемът е този КОЙ-то завладя държавата❗
19:01 28.03.2026
8 Митьо кьора
За Божанов коментарите са включени...
А за ОКОКОРЕНият в статията за него ,днес бяха....ИЗКЛЮЧЕНИ....
Това са факти!
Явно у нас ....Фактите са такива...
Всичко ,което не е удобно се....
ИЗТРИВА !!!
19:02 28.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Приказки от хижата
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кмета да прати 70-80 хиляди евро за предизборна кампания на ПП и ДБ.
Коментиран от #23
19:08 28.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Васко К.леца
19:11 28.03.2026
13 оня с питон.я
19:13 28.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гузен негонен бяга
Разследването срещу него и Кирил Петков е по сигнал от група народни представители, според които Божанов е извършил престъпление по служба във връзка с обществена поръчка за близо 18 милиона лева.
19:17 28.03.2026
17 Държавата на шараните
Коментиран от #35, #38
19:17 28.03.2026
18 Мнение
До коментар #2 от "Доктор":Абсолютно!
Не казва от кого е завладяна държавата ни!
А именно от нпо-тата на шорош и техните марионетки, като герб, дпс и ппдб!
Всички тия "евроатлантици" (продали се чуждопоклонници) да бъдат разследвани и у кауша!
Народе, гласувай за патриотични партии!
Румен Радев не е от тях! Той е типичният ппдб-ец!!!
Коментиран от #20
19:24 28.03.2026
19 Реалист
Коментиран от #26
19:28 28.03.2026
20 Симеон
До коментар #18 от "Мнение":И коя партия е патриотична?
Коментиран от #33
19:35 28.03.2026
21 Лена
19:35 28.03.2026
22 непротестиращ
19:36 28.03.2026
23 Киро
До коментар #10 от "Приказки от хижата":Така и не разбрах по каква причина преведе на ламите четвърт милион?
19:37 28.03.2026
24 ЕДГАР КЕЙСИ
19:38 28.03.2026
25 Данчо
19:39 28.03.2026
26 Стършел
До коментар #19 от "Реалист":Ми гласувай за чебурашките, само за тях не пишеш, че са лоши. Истината е, че мафията ги изигра и те не се усетиха. Там им е вината, защото повярваха, че вълка може да пази стадото.
Коментиран от #29
19:40 28.03.2026
27 Симо
19:42 28.03.2026
28 Димитър
19:45 28.03.2026
29 До стършел
До коментар #26 от "Стършел":Кои са чебурашките ?? Ако визираш копейката или бкп, далеч не са ми в приоритетите. Ще гласувам за който искам, нали сме демократична държава или не точно ? За съжаление (мое) тези които ще подкркепя на изборите, трудно ще влязат в парламента. Всички дето са ме (ни) лъгали последните 80 години, няма как да разчитат на моята подкрепа
19:50 28.03.2026
30 Майора
19:52 28.03.2026
31 Ало,
19:52 28.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Мнение
До коментар #20 от "Симеон":Номер 8 ;)
20:10 28.03.2026
34 Гадняр .
20:11 28.03.2026
35 Как бе
До коментар #17 от "Държавата на шараните":...Откри авиолинията София-Скопие...
20:24 28.03.2026
36 Джен Зи 2026
21:24 28.03.2026
37 тиририрам
1. Откога се ползва с превилегиите на Копейкин и Вигенин да не се коментира под статии с негово участие?
2. В чий скут ще седнат след изборите?
3. Колко пъти още мисли, че ще ходим на избори, докато се пръкне поредната сглобка, и дали мисли че отново ще имат служебен премиер?
21:59 28.03.2026
38 За кой говориш бе?
До коментар #17 от "Държавата на шараните":За онзи, който се извини на избирателите си, че неволно ги е подвел ли?
Когато някой тулуп някога за нещо се извини, ЕЛА ТУК СЕ ОБАДИ!🖕
22:08 28.03.2026
39 Будител
22:32 28.03.2026
40 Васил
11:41 29.03.2026