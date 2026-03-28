Новини
България »
София »
Божидар Божанов: Най-сериозният ни опонент е завладяната държава ВИДЕО
  Тема: Избори

28 Март, 2026 18:47 1 303 40

  • божидар божанов-
  • пп-дб-
  • завладяна държава-
  • избори-
  • парламент-
  • корупция

Ако има управление, то задължително трябва да бъде на база коалиционно споразумение

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-сериозният ни опонент е завладяната държава. Тя няма партийни цветове. Опитва се да си проправя път и, за съжаление, много често успява през различни партии и конкретни хора. Именно срещу това се борим. За някои партии вече е доказано, че са напълно превзети, за други има обосновани съмнения. Затова всяка партия трябва да докаже пред българските избиратели, че не работи със завладяната държава и за нея. Това заяви съпредседателят на ''Да, България'' Божидар Божанов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му през последните години политическата му формация била критикувана и дори осмивана за редица теми и въпроси, които повдигала - за правосъдието, ролята на Пеевски и модернизацията на страната. "Днес обаче виждаме, че много партии са заели нашите позиции. Въпросът по-скоро е към тях - дали ще ги следват реално. Нашата програма е изключително конкретна, защото виждаме много лозунги – за борба с олигархията, за „дясна политика“ от партии, които доскоро провеждаха лява. Завладяната държава действа тихо и задкулисно, затова ние се фокусираме върху конкретиката, а не върху лозунгите", подчерта Божанов.

Той беше категоричен, че се прави опит да се отклони вниманието от основния въпрос, а именно как да демонтираме завладяната държава и да освободим институциите от зависимостите. "Още в първата седмица се хвърли една "димка" с темата за шистовия газ, която реално не е на дневен ред", заяви съпредседателят на ДБ. "След масовите протести срещу моделите, свързвани с Пеевски и Борисов, би било арогантно и грешно да участваме в управление с тях. Това би било в разрез с общественото доверие", смята политикът.

Според него начело на изпълнителната власт е важно не конкретното име, а профилът на бъдещия лидер - човек, който е уважаван в Европа, който представлява страната достойно и не е „троянски кон“ на чужди интереси. "България трябва да има силен глас в Европа, но не за да блокира процеси, а за да допринася за развитието ѝ", категоричен е Божанов.

По думите му "ако има управление, то задължително трябва да бъде на база коалиционно споразумение". "Липсата на такова води до нестабилност. Ние научихме този урок. Нужно е ясно разписване на приоритетите и публичност на договореното", смята съпредседателят на ''Да, България'' .


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 69 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    За да се изчисти системата трябва съдиите, прокурорите и шефовете на МВР да се избират пряко от народа като кметовете.Като в САЩ.ПП и ДБ ще ни подкрепят ли за това?

    Коментиран от #10

    18:49 28.03.2026

  • 2 Доктор

    27 6 Отговор
    Пълен боклук.

    Коментиран от #6, #18

    18:49 28.03.2026

  • 3 пи-пи ди-би

    15 9 Отговор
    набиха ойрото на умиращия народ

    18:52 28.03.2026

  • 4 19 април

    27 5 Отговор
    Не бе пеперасте,вие сте големия проблем на България.Вие сте едни наглеещи безумци,една шепа нахалитети,дето ако не е на тяхното,правят зулуми.Нито глас за вас бе гюрловци.

    Коментиран от #14

    18:53 28.03.2026

  • 5 Гласоподавател

    8 0 Отговор
    Съгласен съм . Ще гласувам за този който НЕ дава 100 €.

    Коментиран от #9

    18:55 28.03.2026

  • 6 Фотограф

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Доктор":

    Ама този не е ПЕЕФСКИ .Даже не е БОРИСОВ.

    18:57 28.03.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 0 Отговор
    Проблемът не е ЗАВЛАДЯНАТА ДЪРЖАВА,
    проблемът е този КОЙ-то завладя държавата❗

    19:01 28.03.2026

  • 8 Митьо кьора

    21 2 Отговор
    Яяяя,виж ти...
    За Божанов коментарите са включени...
    А за ОКОКОРЕНият в статията за него ,днес бяха....ИЗКЛЮЧЕНИ....
    Това са факти!
    Явно у нас ....Фактите са такива...
    Всичко ,което не е удобно се....
    ИЗТРИВА !!!

    19:02 28.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Приказки от хижата

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кмета да прати 70-80 хиляди евро за предизборна кампания на ПП и ДБ.

    Коментиран от #23

    19:08 28.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Васко К.леца

    12 2 Отговор
    36 години стигат, долу сините комунета!

    19:11 28.03.2026

  • 13 оня с питон.я

    9 4 Отговор
    Обвиняват Копейката че включва работяги в листите, но виж търтеи без един ден трудов стаж като този може.

    19:13 28.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гузен негонен бяга

    11 2 Отговор
    Очаква се прокуратурата да привлече като обвиняем депутата от ПП-ДБ и бивш министър на електронното управление Божидар Божанов.

    Разследването срещу него и Кирил Петков е по сигнал от група народни представители, според които Божанов е извършил престъпление по служба във връзка с обществена поръчка за близо 18 милиона лева.

    19:17 28.03.2026

  • 17 Държавата на шараните

    14 1 Отговор
    Имаше един дето си купи с 300000 лв министерското кресло и се присламчи към пуделите И какво направи НИЩО Искаше да съсипе Български пощи за да си пооправи бизнеса Така се борим с олигархията

    Коментиран от #35, #38

    19:17 28.03.2026

  • 18 Мнение

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Доктор":

    Абсолютно!

    Не казва от кого е завладяна държавата ни!
    А именно от нпо-тата на шорош и техните марионетки, като герб, дпс и ппдб!
    Всички тия "евроатлантици" (продали се чуждопоклонници) да бъдат разследвани и у кауша!

    Народе, гласувай за патриотични партии!
    Румен Радев не е от тях! Той е типичният ппдб-ец!!!

    Коментиран от #20

    19:24 28.03.2026

  • 19 Реалист

    5 2 Отговор
    Божка , след като се гушнахте с бай Хой и прасчо , тотално съм ви задраскал ! Ако бяхте показали малко морал и отказахте сглобката , сега щеше да е друга историята. Бъдете здрави и моля гласувайте , нека купения и циганския вот станат незначителни.

    Коментиран от #26

    19:28 28.03.2026

  • 20 Симеон

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    И коя партия е патриотична?

    Коментиран от #33

    19:35 28.03.2026

  • 21 Лена

    14 2 Отговор
    Тези хора от ппдб завладяха даржавата без избори и имат наглоста да говорят за завладяна държава петроханска работа

    19:35 28.03.2026

  • 22 непротестиращ

    15 1 Отговор
    Държавата е завладяна от вас ППетрохан, Божо! Без избори, незаконно! И ако си извадиш главата от задника си, ще разбереш, колко сте нагли шарлатани!

    19:36 28.03.2026

  • 23 Киро

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Приказки от хижата":

    Така и не разбрах по каква причина преведе на ламите четвърт милион?

    19:37 28.03.2026

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    14 1 Отговор
    БОЖО , НАЙ СЕРИОЗНИЯТ ВИ ОПОНЕНТ Е ......................... "КОКОРКА" С ПЕНЬОАРА .......................... ФАКТ !

    19:38 28.03.2026

  • 25 Данчо

    8 1 Отговор
    Божка, печтаеш ли Асенка за 120 депутата?

    19:39 28.03.2026

  • 26 Стършел

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Реалист":

    Ми гласувай за чебурашките, само за тях не пишеш, че са лоши. Истината е, че мафията ги изигра и те не се усетиха. Там им е вината, защото повярваха, че вълка може да пази стадото.

    Коментиран от #29

    19:40 28.03.2026

  • 27 Симо

    8 1 Отговор
    Божка, с тези изказвания с Пеньоара ще станете 4-ти на изборите, а мечтите бяха ....

    19:42 28.03.2026

  • 28 Димитър

    11 2 Отговор
    Божанов, от думите разбирам, че искате да управлявате с русофила Радев. Тази ваша нова сглобка ще е още по зле, така ще си заминете.

    19:45 28.03.2026

  • 29 До стършел

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Стършел":

    Кои са чебурашките ?? Ако визираш копейката или бкп, далеч не са ми в приоритетите. Ще гласувам за който искам, нали сме демократична държава или не точно ? За съжаление (мое) тези които ще подкркепя на изборите, трудно ще влязат в парламента. Всички дето са ме (ни) лъгали последните 80 години, няма как да разчитат на моята подкрепа

    19:50 28.03.2026

  • 30 Майора

    11 2 Отговор
    Ало Божо , пример за завладяна държава сте вие , част от НПО на Сорос , овладяли цялата власт в страната , със свое МВР и свои началник служби , със репресии спрямо политическите противници! Повече от това не може да бъде шарлатани и мошеници!

    19:52 28.03.2026

  • 31 Ало,

    7 3 Отговор
    А кой направи сглобка с завладяната държава?И ги върна на бял кон.

    19:52 28.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Симеон":

    Номер 8 ;)

    20:10 28.03.2026

  • 34 Гадняр .

    2 1 Отговор
    Комунис .

    20:11 28.03.2026

  • 35 Как бе

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Държавата на шараните":

    ...Откри авиолинията София-Скопие...

    20:24 28.03.2026

  • 36 Джен Зи 2026

    1 1 Отговор
    Промяната Продължава!

    21:24 28.03.2026

  • 37 тиририрам

    2 0 Отговор
    А аз имам три въпроса към Асен Василев:
    1. Откога се ползва с превилегиите на Копейкин и Вигенин да не се коментира под статии с негово участие?
    2. В чий скут ще седнат след изборите?
    3. Колко пъти още мисли, че ще ходим на избори, докато се пръкне поредната сглобка, и дали мисли че отново ще имат служебен премиер?

    21:59 28.03.2026

  • 38 За кой говориш бе?

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Държавата на шараните":

    За онзи, който се извини на избирателите си, че неволно ги е подвел ли?
    Когато някой тулуп някога за нещо се извини, ЕЛА ТУК СЕ ОБАДИ!🖕

    22:08 28.03.2026

  • 39 Будител

    4 0 Отговор
    Нали купуването и продаването на гласове е престъпление . Защо дават само акции на полицията които ловят хора които купуват гласове , но не казват за кои партии купуват. Вчера вътрешния министър каза , че много партии купуват гласове. Това ознава , че всички партии са престъпници . И ние пак ли да ги избираме???

    22:32 28.03.2026

  • 40 Васил

    1 0 Отговор
    ДБ вече 5 години не можахте да направите нищо, за да бъде различно!

    11:41 29.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове