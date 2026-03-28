Георг Георгиев: Мерките на кабинета са краткотрайни

Обявеният пакет от 100 млн. евро заради последствията от кризата в Близкия изток представляват палиативни мерки - краткотрайни, с къс хоризонт и недостатъчни да ограничат щетите. Такова мнение изказа водачът на листата в Перник на ГЕРБ-СДС Георг Георгиев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по "Нова телевизия".
Георгиев отправи критика към действията на правителството: „Виждаме как държави като Германия предприемат бързи и решителни мерки, докато у нас това не се случва“, изказа възмущението си той.
Бившият външен министър определи като „твърде тревожна“ появилата се информация около становището на генералния адвокат към Съд на Европейския съюз по казуса с Андрей Гюров. „Това са опасения, които бяха налице още към момента, в който се заговори за неговото име. Президентската институция пое отговорността и това е ситуацията, в която сме днес“, заяви той. Георгиев беше остър и към „Продължаваме промяната - Демократична България“, като подчерта: „Това е една партия, която не може да спазва правила - дистанцира се от тях, нарушава ги и ги отрича, когато не ѝ изнасят“. По думите му твърденията за деполитизация на Гюров не отговарят на реалността.
По отношение на конфликта в Близкия изток Георгиев подчерта, че позицията на Европа и България е последователна: „Недопускането на Иран да развива ядрена програма с военни цели е дългогодишна позиция на Европейския съюз, включително и на България“, каза той и отбеляза, че макар конфликтът засега да остава регионален, има потенциал да повлияе глобално. Бившият първи дипломат предупреди за опасността от разрастване чрез действия срещу други държави в региона. „Това, което е важно, е да се постигне деескалация, защото балансът на силите е сериозно нарушен“, добави той.
Георгиев отхвърли позициите, определящи действията на Израел като „държавен тероризъм“, като ги определи като несериозни и част от „системна употреба на дезинформация от крайни политически формации“.
Бившият външен министър обърна внимание и на икономическите последици от конфликта, включително риска за цените на енергоносителите. „Затварянето на Ормузкия проток и всичко, което влияе върху цените на петрола и суровините, няма как да не ни тревожи“, заяви той. Според него България, макар и да не е пряко зависима от региона, „е функция на глобалните процеси“ и ще понесе последиците.
По темата за международните партньорства Георгиев подчерта значението на сътрудничеството със Съединени щати и европейските съюзници. Той определи като „абсурдни“ твърденията, че национални интереси могат да бъдат „търгувани“ в контекста на външната политика. „Всеки, който има елементарна представа от международни отношения, знае, че това е напълно несъстоятелно“, заяви той.
Георгиев защити и участието на България в Съвета за мир, като подчерта, че страната ни има стратегически интерес от стабилност в Близкия изток - както заради сигурността, така и заради миграционния натиск.
Георгиев подчерта, че според него стабилното управление зависи от ясна политическа посока и резултати. „Властта е инструмент, който трябва да се използва в полза на хората“, заяви той. По думите му ГЕРБ разчита на показаните резултати, а не на празни обещания и ще продължи да работи за развитие на инфраструктурата и регионите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #5 от "Писна ми да гледам най-простите горе":Го мярнах една сутрин по няква тв и щях да ,,чупя тоз тюлювизор" 🤣🤣🤣🤣
До коментар #1 от "хммм":Не, целуна тиквата отпред!
До коментар #14 от "Столична община":Когато ги правят без желание.
Я марш в Банкя да цункаш ръката на благодетеля ти!
До коментар #21 от "Даниел Немитов":Още щом го сложиха на тоя пост .ПОЗОР!!!
До коментар #13 от "Боклукчиев":В моята класация тоя е по-гаден. Излъчва злоба и презрение.
До коментар #32 от "павела митова":А аз съм бузил Борисов.
36 Лидера на МЕЧ Р.Василев с разкрития
Николай Попов е дългогодишен гербаджия. Общински координатор на ГЕРБ-Оборище. Директор на общинското дружество "Пазари-юг", назначен от Борисов и Фандъкова по настояване на Орлин Алексиев. Същият Орлин Алексиев, който беше сив кардинал в ИТН и заради когото се разпадна парламентарната група през 2022г. Човек, който определяше политиката на партията на Слави Трифонов и искаше 1 млрд за магистрали. Същият имаше квоти от депутати и министри в ИТН.
Николай Попов на 30.04.2021г. брани къщата на Бойко Борисов с Георг Георгиев и симпатизанти на ГЕРБ. Сега се е обявил срещу модела на Борисов. Николай Попов честити лично всички победи на Борисов на избори с купени гласове от профила си във Фейсбук.
❗❗❗Николай Попов на 19.02 тази година празнува в Куршавел - Франция, рождения ден на Орлин Алексиев и е в чудесно настроение. Там е и Румен Гайтански - Вълка. Няма и помен от тъгата, която показва по телевизията, няма и помен от борбата с мутрите. Разбира се, че имам доказателства за това. Чакам Николай Попов да ме опровергае, за да му п
22:21 28.03.2026
До коментар #44 от "Георг Тъпото":......ЦЕЛУНИ МЕ ТУК, И ТУК , И ТУК , И ТУК.....
