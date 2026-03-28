Георг Георгиев: Мерките на кабинета са краткотрайни

28 Март, 2026 20:50

Те са с къс хоризонт и недостатъчни да ограничат щетите

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обявеният пакет от 100 млн. евро заради последствията от кризата в Близкия изток представляват палиативни мерки - краткотрайни, с къс хоризонт и недостатъчни да ограничат щетите. Такова мнение изказа водачът на листата в Перник на ГЕРБ-СДС Георг Георгиев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по "Нова телевизия".

Георгиев отправи критика към действията на правителството: „Виждаме как държави като Германия предприемат бързи и решителни мерки, докато у нас това не се случва“, изказа възмущението си той.

Бившият външен министър определи като „твърде тревожна“ появилата се информация около становището на генералния адвокат към Съд на Европейския съюз по казуса с Андрей Гюров. „Това са опасения, които бяха налице още към момента, в който се заговори за неговото име. Президентската институция пое отговорността и това е ситуацията, в която сме днес“, заяви той. Георгиев беше остър и към „Продължаваме промяната - Демократична България“, като подчерта: „Това е една партия, която не може да спазва правила - дистанцира се от тях, нарушава ги и ги отрича, когато не ѝ изнасят“. По думите му твърденията за деполитизация на Гюров не отговарят на реалността.

По отношение на конфликта в Близкия изток Георгиев подчерта, че позицията на Европа и България е последователна: „Недопускането на Иран да развива ядрена програма с военни цели е дългогодишна позиция на Европейския съюз, включително и на България“, каза той и отбеляза, че макар конфликтът засега да остава регионален, има потенциал да повлияе глобално. Бившият първи дипломат предупреди за опасността от разрастване чрез действия срещу други държави в региона. „Това, което е важно, е да се постигне деескалация, защото балансът на силите е сериозно нарушен“, добави той.

Георгиев отхвърли позициите, определящи действията на Израел като „държавен тероризъм“, като ги определи като несериозни и част от „системна употреба на дезинформация от крайни политически формации“.

Бившият външен министър обърна внимание и на икономическите последици от конфликта, включително риска за цените на енергоносителите. „Затварянето на Ормузкия проток и всичко, което влияе върху цените на петрола и суровините, няма как да не ни тревожи“, заяви той. Според него България, макар и да не е пряко зависима от региона, „е функция на глобалните процеси“ и ще понесе последиците.

По темата за международните партньорства Георгиев подчерта значението на сътрудничеството със Съединени щати и европейските съюзници. Той определи като „абсурдни“ твърденията, че национални интереси могат да бъдат „търгувани“ в контекста на външната политика. „Всеки, който има елементарна представа от международни отношения, знае, че това е напълно несъстоятелно“, заяви той.

Георгиев защити и участието на България в Съвета за мир, като подчерта, че страната ни има стратегически интерес от стабилност в Близкия изток - както заради сигурността, така и заради миграционния натиск.

Георгиев подчерта, че според него стабилното управление зависи от ясна политическа посока и резултати. „Властта е инструмент, който трябва да се използва в полза на хората“, заяви той. По думите му ГЕРБ разчита на показаните резултати, а не на празни обещания и ще продължи да работи за развитие на инфраструктурата и регионите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хммм

    55 1 Отговор
    тоя не целуна ли тръмп отзад?

    Коментиран от #8

    20:57 28.03.2026

  • 2 Тоя

    54 1 Отговор
    жалък цвлувач и той решил да се покаже и лисне помиите си ! А какви букли си е направил само , става и за младоженец и за младоженка според случая !

    21:02 28.03.2026

  • 3 Евроатлантик

    4 27 Отговор
    Браво! Ние евроатлантиците, винаги заедно! Както казаха лидерите на ПП,ДБ, в изтеклия запис- за нас ГЕРБ/ ДПС са само маркетингов враг, а не реален враг! Има огромен шанс за сглобка пак и отново! Има шанс ГЕРБ/ ДПС + ПП, ДБ да имат 121 депутати общо и да се направи нова евроатлантическа сглобка против Радев!!!

    21:03 28.03.2026

  • 4 Обективен

    48 1 Отговор
    Ако си мислиш ,че ще отървеш затвора - много се лъжеш . Няма гербррист на високо ниво който да не е за там.за 20 г. направиха повече бели на държава и народ ,колкото турците за пет века не успяха.

    21:04 28.03.2026

  • 5 Писна ми да гледам най-простите горе

    49 1 Отговор
    Тоз тип с физиономия на маймуна и излъчване на слабоумен, какво го лансирате. Бою го бутна напред да обира саждитр. Изключителен тъпир със самочувствие на учен-изобретател.

    Коментиран от #7

    21:06 28.03.2026

  • 6 МИ ТИ КО ИСКАШ

    30 1 Отговор
    Нали и стоенето там им е кратко още месец два. И ТОЯ МИСЛИТЕ "ВЕЛИК"Е БИЛ ЕВРОДЕПУТАТ ПОСЛЕ МИНИСТЪР. ВСИЧКИ ДО ЕДИН НА ШЕФА ТУУУТКАВИЯ МЯЗАТ. Фани ЕДИНИО по цапни ДРУГИО.

    21:10 28.03.2026

  • 7 Говедото

    33 1 Отговор

    До коментар #5 от "Писна ми да гледам най-простите горе":

    Го мярнах една сутрин по няква тв и щях да ,,чупя тоз тюлювизор" 🤣🤣🤣🤣

    21:10 28.03.2026

  • 8 Гьоре, пази зайчарника

    35 1 Отговор

    До коментар #1 от "хммм":

    Не, целуна тиквата отпред!

    21:12 28.03.2026

  • 9 Сериозен

    33 2 Отговор
    ли иска да изглежда с тая физиономия , на мутра ли иска да се прави , че и син костюм облякъл - "евроатлантик" ? Да слага сини дочени дрехи - и в затвора !

    21:14 28.03.2026

  • 10 ШЕФА

    36 1 Отговор
    Гошо Тъпото,размисли и страсти ! Кои щети Бе Гошо,тези след управлението на ГРОБ и техният Главатар Тулупа ли,или тези които сътвориха заедно с престъпника Прасето ?

    21:15 28.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боклукчиев

    30 1 Отговор
    Ногуй тъп тоз бабуин,беееее!Кът сочните бойкоблизачи.И най най гадно нещууу е Къдравата Сю.Сега е кандидатка от Шумен- градът на първия бардак по земите ни.

    Коментиран от #30

    21:18 28.03.2026

  • 14 Столична община

    31 1 Отговор
    Божеееее Боже,как може в тази хубава държава да се раждат такива примати ? Този не е т.п,той е вдлъбнат !

    Коментиран от #17

    21:18 28.03.2026

  • 15 Тоя е

    26 1 Отговор
    Е ..ти тъ...унгера

    21:19 28.03.2026

  • 16 Фифи 2026

    20 1 Отговор
    този човек манипулира Българите?

    21:21 28.03.2026

  • 17 Такива се раждат

    24 1 Отговор

    До коментар #14 от "Столична община":

    Когато ги правят без желание.

    21:21 28.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мнение

    23 2 Отговор
    Брадясал и гледащ лошо, а реално една наведена п.длога, служеща на чужди интереси?!

    Всички евроатлантици управлявали България, да бъдат разследвани и при нарушения директно в кауша!

    21:23 28.03.2026

  • 20 Никой

    14 1 Отговор
    Лидера на ГРОБ при Картофски . Леле майко !

    21:24 28.03.2026

  • 21 Даниел Немитов

    27 1 Отговор
    Егати държавата щом тоя й е бил външен министър!?

    Коментиран от #23

    21:26 28.03.2026

  • 22 Според това недоразумение

    29 1 Отговор
    Кумеца с краткото име Георг? Мерките на кабинета били кратко трайни!
    Я марш в Банкя да цункаш ръката на благодетеля ти!

    21:27 28.03.2026

  • 23 И аз тъй казах

    25 1 Отговор

    До коментар #21 от "Даниел Немитов":

    Още щом го сложиха на тоя пост .ПОЗОР!!!

    21:27 28.03.2026

  • 24 Ходи цункай

    20 1 Отговор
    🎃 отпред

    21:29 28.03.2026

  • 25 Нострадамус

    21 1 Отговор
    Боюво л@йнце

    21:33 28.03.2026

  • 26 Комсомол

    23 1 Отговор
    Абе, наистина този на снимката приилча на орангутан! Да прощават приматите за сравнението,ама те со по-симпатични от ГЕРБерасткия секретар на техния Комсомол! Нищожество, та дрънка! Помните ли как целуна ръка на СИКаджийския си главатар? Пък и акълът му е на примат! А когато са само двамата, със сигурност му целува и з.....а! Абе, стане ли дума за ГЕРБераст, кажи му нищожество и бягай надалече, понеже банкянската простащина е силно прилепчива!

    21:34 28.03.2026

  • 27 Ивка Бейбе

    7 3 Отговор
    Сладур!!! Ща изям, на кака сладкишчето!!!😍😍😍

    21:39 28.03.2026

  • 28 0941

    21 1 Отговор
    ГЕРБ-а си отива! Прасето изяде половината зеленчук, другата половина нахапа! А без Главния - ГЕРБ-а ще се раздели на десетина групи и всеки ще иска да е вожд!

    21:41 28.03.2026

  • 29 Първо на тоя въпрос отговорете!

    22 1 Отговор
    Главчев беше ли деполитизиран, че сте се захванали да бистрите деполитизацията на Гюров?

    21:49 28.03.2026

  • 30 хе хе

    18 1 Отговор

    До коментар #13 от "Боклукчиев":

    В моята класация тоя е по-гаден. Излъчва злоба и презрение.

    21:53 28.03.2026

  • 31 Иван

    18 1 Отговор
    Целувача на ръце , ръце които са изцапани .И тоз разбирач го дава .

    21:55 28.03.2026

  • 32 павела митова

    14 2 Отговор
    борисов е бузил тоа мишок

    Коментиран от #35

    22:00 28.03.2026

  • 33 Изумителни разкрития

    18 1 Отговор
    В студиото на БНТ1 лидерът на партия МЕЧ ,бивш министър на спорта и народен представител Радостин Василев изнесе потресаващи разкрития и показа умопомрачителни снимки. Бащата на Сияна който основа партия за да се бори с ГЕРБ и ДПС НН е областен кординатор на ГЕРБ и назначен за директор на ОП( Общинско предприятие) "Пазари" от Борисов и Йорданка Фандъкова по заповед на сивия кардинал на ГЕРБ Орлин Алексиев. Радостин Василев показа изумителни кадри как Николай Попов заедно с висши активисти на ГЕРБ охранява къщата на Бойко Борисов в Банкя и снимки с Фандъкова при назначението си. Пред къщата на Борисов ,Николай Попов е с тениска с неговия лик и надпис "Аз вярвам само на този човек". Миналия месец Попов е празнувал рождения ден на Орлин Алексиев в луксозния Швейцарски курорт Куршевел и е танцувал. Радостин Василев и водещия бяха потресени от факта че Попов се опитва да капитализира случая с катастрофата с дъщеря му и е приел солидните парични потоци от Алексиев и Пеевски да вземе от вота срещу тях. Повече изгледайте архива от предаването по БНТ1

    22:19 28.03.2026

  • 34 Изумителни разкрития

    19 0 Отговор
  • 35 Кмета на Симитли

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "павела митова":

    А аз съм бузил Борисов.

    22:21 28.03.2026

  • 36 Лидера на МЕЧ Р.Василев с разкрития

    14 2 Отговор
    Николай Попов и "Сияние" са проект на задкулисието, който се възползва от емоциите на хората, за да съхрани модела на мафията в България. Пуснат в политиката, за да дърпа гласове от възможността да има мнозинство срещу Борисов и Пеевски!Няма по-голяма мъка от това да загубиш дете, но няма по-голяма изродщина да го използваш политически, за да крепиш модела на ГЕРБ и ДПС. Модел, който уби не само прекрасната Сияна, а хиляди други деца!
    Николай Попов е дългогодишен гербаджия. Общински координатор на ГЕРБ-Оборище. Директор на общинското дружество "Пазари-юг", назначен от Борисов и Фандъкова по настояване на Орлин Алексиев. Същият Орлин Алексиев, който беше сив кардинал в ИТН и заради когото се разпадна парламентарната група през 2022г. Човек, който определяше политиката на партията на Слави Трифонов и искаше 1 млрд за магистрали. Същият имаше квоти от депутати и министри в ИТН.
    Николай Попов на 30.04.2021г. брани къщата на Бойко Борисов с Георг Георгиев и симпатизанти на ГЕРБ. Сега се е обявил срещу модела на Борисов. Николай Попов честити лично всички победи на Борисов на избори с купени гласове от профила си във Фейсбук.
    ❗❗❗Николай Попов на 19.02 тази година празнува в Куршавел - Франция, рождения ден на Орлин Алексиев и е в чудесно настроение. Там е и Румен Гайтански - Вълка. Няма и помен от тъгата, която показва по телевизията, няма и помен от борбата с мутрите. Разбира се, че имам доказателства за това. Чакам Николай Попов да ме опровергае, за да му п

    22:21 28.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 КлеопатрЪ

    16 1 Отговор
    И тва било мъж? Всички около двуполовия агент Буда са бисексуални будисти.И са чудеса на природата- мислят с гъ..зо..вете си ,не с главите!!!

    22:51 28.03.2026

  • 39 КОЙ?

    18 1 Отговор
    КОЙ нормален българин ще гласува за това двукопитно Комсомолско нищожество, дето целува ръце, крака, з.....и, предници и мутрата на Боко Тиквата?

    23:11 28.03.2026

  • 40 Емигрант

    17 1 Отговор
    Понеже бързо ще ме изтрият тези ФАКТИчески ЦЕНЗУРИСТИ, само ще кажа: - това МЕКЕРЕ изложи България навсякъде където обиколи държавите уж по работа на народна издръжка ! Разнасяше само срам !

    23:14 28.03.2026

  • 41 АЙДЕ ГЪЧ

    8 1 Отговор
    ОДИ ЦУНКАЙ КУНКИ

    23:41 28.03.2026

  • 42 Горски

    10 1 Отговор
    Гошко Георгиев по-малко да целува ръце и повече да чете конституционно право.А като международник въобще не си заслужава да го коментираме.Такива като него които играят по свирката на Борисов и Пеевски бързо се обезличават като млади хора,защото посочените двама са с много ниско интелектуално равнище,липса на морал и ясно изразени склонности към корупция, далавери и неспазване на закона.

    23:48 28.03.2026

  • 43 Гьоре

    10 1 Отговор
    Хунвейбинот какво разбира от мерки? Да целува ръка и да си ходи!

    00:21 29.03.2026

  • 44 Георг Тъпото

    15 1 Отговор
    Щом Георг целуваше ръката на Бойко пред журналистите, коя част от тялото на Бойко целува, когато са само двамата?

    Коментиран от #45

    00:48 29.03.2026

  • 45 ПЕЯТ ПЕСНИЧКАТА....

    14 1 Отговор

    До коментар #44 от "Георг Тъпото":

    ......ЦЕЛУНИ МЕ ТУК, И ТУК , И ТУК , И ТУК.....

    00:55 29.03.2026

  • 46 Любо

    12 1 Отговор
    Мръсен чифγт!!

    01:09 29.03.2026

  • 47 ежко

    11 1 Отговор
    Полуидиота се изказа!Айде ходи да целуваш ръката на капото си!

    02:48 29.03.2026

  • 48 9689

    10 0 Отговор
    Целуващия туй-онуй-здравей.

    05:36 29.03.2026

  • 49 Каменов

    7 0 Отговор
    Разберете се в герп какво трябва да прави едно служебно правителство , винаги сте наобратно популистите от бкп - борисов .

    06:23 29.03.2026

  • 50 Герберски ненормалник

    8 0 Отговор
    Доста ограничен при това

    07:52 29.03.2026

  • 51 УАУ

    6 0 Отговор
    Най-малко осем милиона души са се включили според организаторите в протестите вчера в САЩ срещу политиката на президента Доналд Тръмп, предаде Франс прес.Какъв Съвет за мир, Гочо,чети!

    09:07 29.03.2026

  • 52 Българин

    7 0 Отговор
    Това е най-слабия и некомпетентен министър,който сме имали досега.Никога повече в политиката.

    09:11 29.03.2026

  • 53 55555

    7 0 Отговор
    Този е директно за затвора.Видяхме го какви ги сътвори.

    09:13 29.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 така така

    1 1 Отговор
    Мерките са никакви. Не са краткотрайни.

    10:26 29.03.2026

  • 56 Краткотрайни

    2 0 Отговор
    са, не са дълготрайни като мярката "Боташ" или като "мерките" гроздеви в БДЖ. Кратко управление, краткотрайни мирки. Глупендър

    12:06 29.03.2026

