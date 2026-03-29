Николай Вълканов: Последната реколта осигури достатъчно храни за пазара

29 Март, 2026 11:47, обновена 29 Март, 2026 10:50 1 014 14

Видим ефект от ръста на цените на горивата към момента няма, смята изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия

Видим ефект от ръста на цените на горивата към момента няма. Ако се стигне до такъв, това ще е след натрупване и по-нататък. Но към днешна дата няма риск от чувствително повишение на цените. Това каза изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов в ефира на „Събуди се”.

Той посочи, че към момента на пазара има достатъчно храни, защото предходната реколта е била богата. Въпросът е каква ще бъде новата реколта, допълни експертът.

Той подчерта, че с предложените мерки от кабинета „Гюров” България ще успее да се справи с кризата, предизвикана от конфликта в Близкия изток. Той определи тези мерки като разумни, таргетирани и премерени и ще свършат нужната работа.

Вълканов каза, че българското производство трябва да се стимулира, но е нужно да се осигури и безпрепятствен внос.

"Всеки търговец се стреми да има пакет от стоки, които да бъдат по-аткрактивни на пазара спрямо конкурентите му, за да привлича повече потребители. Това няма как да се повлияе от движението на цените на горивата", допълни още той.

По отношение на цените на торовете Вълканов каза, че има какво да се направи, но това е работа на Европейския съюз.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    ГМО и пестициди от Меркосур.

    10:51 29.03.2026

  • 2 САНДОКАН

    13 1 Отговор
    Щом ни успокояват че храна ще има , значи идва големия глад

    Коментиран от #9

    10:53 29.03.2026

  • 3 Реколтата е изпродадена.

    11 0 Отговор
    Субсидиите са усвоени. Зайчарника е пълен.

    10:54 29.03.2026

  • 4 Владо "кошницата"

    7 0 Отговор
    Ама няма да се плашите !

    10:58 29.03.2026

  • 5 ЕЙ ТАКИВА "УМНИЦИ"

    17 0 Отговор
    КАТО ПОЧНАТ ДА РЪСЯТ ГЛУПОСТИ НАПРАВО Е ПОТРЕС.ТО МУ Е НАРИСУВАНО,ЧЕ Е ОЛИГОФРЕН.

    Коментиран от #6

    10:58 29.03.2026

  • 6 По-скоро

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЕЙ ТАКИВА "УМНИЦИ"":

    Генетичен Апокалипсис

    11:38 29.03.2026

  • 7 Съгласен

    4 0 Отговор
    Ега ти шушумигата!

    11:56 29.03.2026

  • 8 мда

    6 0 Отговор
    Един познат който се занимава с проверка на храните каза че ако спре вноса до 2-3 седмици няма да има храна в магазините.

    12:07 29.03.2026

  • 9 Да така това с успокоението

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "САНДОКАН":

    Да се приспи жабата в горещата вода в тенджерата
    Страшния съд идва на земята и правителствени служби гледат с притъпят нарастващата паника в масите по света

    12:38 29.03.2026

  • 10 Павел Пенев

    4 0 Отговор
    Къде е резерва от горива. Извадете ги на пазара да видим има ли такъв резерв и цената трябва да падне. Това е пазарната икономика за която толкова плямпате.

    12:47 29.03.2026

  • 11 Сандо

    1 0 Отговор
    Вместо с добри лъжовни думи по-добре е тоя образ да ни сведе числата:толкова тона земеделска продукция са произведени,толкова милиони литри мляко надоено,толкова милиони глави от различен добитък отгледани и така нататък и така нататък.Ако не знае как се прави да вземе някой статистически Годишен справочник отпреди 89-та година и да го ползва като пример какъв отчет трябва да дава на българския народ.

    13:58 29.03.2026

  • 12 бгполитик

    0 0 Отговор
    ВДИГАМЕ ЦЕНИТЕ!!!

    14:14 29.03.2026

  • 13 МДААА ДОБРА ИЗНУДВАЧЕСКА,

    2 0 Отговор
    ДЪМПИНГОВА, ИЗНАСЯЩА ПЕЧАЛБА НАВЪН ГОДИНА БЕШЕ..... НАДЦЕНКИ ДО ДВЕСТА ПРОЦЕНТА........ТВА АКО НЕ Е СВРЪХ НЕОБЛАГАЕМА ПЕЧАЛБА.ИНО ВРВМЕ СЕ РАБОТЕШЕ ДО ДВАЙСЕ ПРОЦЕНТА НАДЦЕНКА. ОТ ТАМ НАГОРЕ БЕ. СПЕЕЕЕКУУУУУЛАААА.....

    14:15 29.03.2026

  • 14 КОНДОМ С ДВЕ ОКОКОРЕНИ ОЧИ

    0 0 Отговор
    ВИЖДАМ ......ВИЕ. ТОВА ЛИ ВИЖДАТЕ.....

    14:24 29.03.2026

