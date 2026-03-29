„Алфа рисърч“: Пет сигурни формации в следващия парламент

Пет са сигурните партии и коалиции, които към момента намират място в бъдещия 52-ри парламент, сочат данните от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция "Алфа Рисърч" и финансирано от Българското национално радио.
От данните на социолозите става видно, че ако изборите са днес, от твърдо решилите да гласуват, 30,8 на сто биха подкрепили листата на "Прогресивна България".
На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС, за тях гласа биха си дали 21,2 на сто от българите.
Коалицията „Продължаваме промяната - Демократична България“ е трета и събира подкрепата на 11,1% от изявилите желание да гласуват.
Четвърти се нарежда ДПС с 9,8 на сто декларирана подкрепа сред избирателите.
Пети са от "Възраждане" – 6,9% възнамеряват да дадат гласа си за тях.
За момента под чертата остават: "БСП-Обединена левица" – 3,9%, МЕЧ с 3 на сто, Коалиция "Сияние" – 2,8% подкрепа, Величие с 2,7%, Синя България с 1,6 на сто, ИТН – 1,4%, АПС – 1,2 на сто. Други партии и коалиции събират подкрепата на 3,6% от българите.
Повече от половината попитани (55,8%) възнамеряват да отидат до урните/машините за гласуване, за да дадат своя вот.
29,5 на сто от българите са категорични, че няма да упражнят конституционното си право на глас и няма да участват във вота. 14,7% се колебаят.
43,1 на сто от попитаните очакват след изборите и конституирането на новото Народно събрания страната ни да се управлява от коалиционно правителство.
23,4 на сто смятат, че няма да има разбирателство и ще се върви към нови избори.
14,4% допускат, че в бъдещия парламент ще има мнозинство на една партия, 12 на сто от запитаните нямат мнение, а 7% очакват експертно (програмно) правителство, което обаче ще има кратък живот.
На въпроса: Трябва ли българите зад граница да имат възможност да гласуват на парламентарните избори у нас, 60% отговарят с категоричното "Да", 33,8 с "Не", а малко на 6 на сто не могат да преценят.
Кой е първият проблем, с който трябва да се заеме бъдещо редовно правителство?
За 47 на сто от сънародниците ни това са доходите и инфлацията, за 33,% е борбата с корупцията и реформата в съдебната система, икономическото развитие на България посочват 11,3 на сто, за 7% от българите това е здравеопазването, а 1,2 на сто посочват пътищата и инфраструктурата.
Ако трябва да избирате един стратегически партньор, кой ще препоръчате на политиците?
Повече от половината българи – 56,3 на сто отговорят категорично, че това е Европейския съюз, за 19,5 % това е Русия. За 7,8 на сто стратегически партньор на страната ни е САЩ, за 6,4 на сто – Китай, Турция пък е препдочетена от 1,8%.
Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция Алфа Рисърч, по договор и с финансиране от БНР. Обем на извадката: 1000 души. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.
Период на провеждане: 19 - 26 март 2026 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #24, #25
12:22 29.03.2026
2 Де6или, повече от 80%
"Ликвидацията на България е пряко свързана с развитието на Европа".
12:25 29.03.2026
12:26 29.03.2026
Коментиран от #11
12:26 29.03.2026
4 Мнение
Коментиран от #80
12:47 29.03.2026
12:47 29.03.2026
Коментиран от #17
12:47 29.03.2026
12:48 29.03.2026
12:48 29.03.2026
12:48 29.03.2026
Коментиран от #103
12:48 29.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
12:49 29.03.2026
Коментиран от #90
12:49 29.03.2026
10 вЕрващ
12:50 29.03.2026
11 78291
До коментар #3 от "Тити на Кака":Тук ми се струва,че чувалите от Хемус са действали тикво
12:51 29.03.2026
12 ПРОГРЕСИВЕН ГЛАСО ПОДАВАТЕЛ
ЧОРАПА В ПОЛОЖЕНИЕ...ЦУНГ ЦВАНГ...!😀
ТОЧНО КАКТО БАТЕ БАЦЕ БЕШЕ
НЯКОЛКО ПЪТИ...ЕДИН ЛИ ДВА ЛИ....
КОЙ...КОЙ...ДА ТИ КАЖЕ....
12:51 29.03.2026
12:53 29.03.2026
12:53 29.03.2026
12:53 29.03.2026
12:53 29.03.2026
12:53 29.03.2026
12:53 29.03.2026
16 за ПП/ДБ ли ще гласувате или с хартия
Коментиран от #50
12:54 29.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 пламен
Коментиран от #36
12:56 29.03.2026
12:58 29.03.2026
12:58 29.03.2026
20 Пропагандната
Гласувайте за несистеми извънпарламентарни български партии и коалиции като България Може, ДНК или Пряка Демокрация, иначе ще има още много от същото - бандити на власт и мизерия за народа!
Коментиран от #23
12:58 29.03.2026
21 Деций
Коментиран от #28, #41
12:58 29.03.2026
22 3396
13:00 29.03.2026
23 аха
До коментар #20 от "Пропагандната":С две думи да гласуваме за новите ялови извънпарламентарни проектчета платени с пари неосветлени .
Коментиран от #31
13:00 29.03.2026
13:01 29.03.2026
До коментар #1 от "Пич":Колко народ продължава да гласува за сектата Петрохан.
Извратена логика..
Коментиран от #39
13:01 29.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 България !
Остава !
13:59 29.03.2026
13:01 29.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
14:01 29.03.2026
14:05 29.03.2026
14:10 29.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Балами
13:03 29.03.2026
13:03 29.03.2026
До коментар #23 от "аха":тогава си гласувай за доказаните българоубийци и крадци на стотици миларди народна пара!
Коментиран от #54, #65
13:35 29.03.2026
32 Направо
13:04 29.03.2026
33 665
13:42 29.03.2026
34 НЕ ВИ ВЯРВАМ ПРЕДИ ДНИ
13:05 29.03.2026
35 604
13:05 29.03.2026
15:39 29.03.2026
15:41 29.03.2026
15:43 29.03.2026
И Бездействието !
А Те не са В Полза на България !
И Българите !
15:57 29.03.2026
16:13 29.03.2026
Нито пък Гуменките !
Са !
13:06 29.03.2026
37 Будител
16:45 29.03.2026
38 Алфа бала
13:07 29.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Социолог
17:34 29.03.2026
17:36 29.03.2026
До коментар #21 от "Деций":Толкова минуси. СТРАХ И УНИЖЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДВЕТЕ ПРАСЕНЦА. ПОМНЕТЕ.
13:09 29.03.2026
17:59 29.03.2026
13:09 29.03.2026
43 Цял свят
18:58 29.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Софиянец
Коментиран от #100
13:11 29.03.2026
46 нищо ново
13:11 29.03.2026
47 На жребия
13:12 29.03.2026
48 Гост
13:12 29.03.2026
49 Това е
13:14 29.03.2026
50 Гост
До коментар #16 от "за ПП/ДБ ли ще гласувате или с хартия":Викаш депесето е друго нещо, а?
Коментиран от #76
13:16 29.03.2026
51 Колебаещ
13:16 29.03.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 хихи
иначе няма как да си бобясним, че всеки трети да гласува за "спасител", който ни натресе "хардвардские измамници"
Трети да са самите "хардвардски измамници" втора да е карпоративна партия ....
13:17 29.03.2026
54 аха
До коментар #31 от "Глупако,":Менталния ти багаж явно е под санитарния минимум ,та не си струва и да наплюеш такъв непотребник ,като теб.
13:20 29.03.2026
55 Хохо Бохо
13:25 29.03.2026
56 Винкело
13:26 29.03.2026
57 СВД
13:28 29.03.2026
58 Анализа показва различни данни
13:28 29.03.2026
59 много сте подкупни бе
13:29 29.03.2026
60 до 48 - и Гост
13:29 29.03.2026
61 Стивън Дарси...
За петроханските педофили от ППДБ резелтата е силно завишени,за Възраждане както винаги резултата е умишлено занижени,колкото до резултата на партията на Шишко и неговото ДПС,то там резултата ще е двойно по висок от дадения тук,защото той държи турския вот,помаците и циганските мчахли..
Коментиран от #66
13:29 29.03.2026
62 Анонимен
Коментиран от #64
13:29 29.03.2026
63 Месец Априлий
Орбан, Костадинов, БСП отиват на Бунището!
13:30 29.03.2026
64 Ха ха ха ха
До коментар #62 от "Анонимен":Имат си отгледани много орки по селата.
13:30 29.03.2026
65 хи хи
До коментар #31 от "Глупако,":хи хи , как само си си избрал най подходящия за теб ник
Коментиран от #67
13:32 29.03.2026
66 Политолог
До коментар #61 от "Стивън Дарси...":Гледахме им на Възржадане сериа вече няколко парламента - пpocти, нагли, долнопробни, с кенефен език - възпитание циганско - плюят, лъжат, врещят като табун. Мястото им е при Атака - във батака!
Коментиран от #84, #136
13:33 29.03.2026
67 Глупако,
До коментар #65 от "хи хи":Не е ник, а обръщение - към теб. Ха ха!
Коментиран от #68
13:34 29.03.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 верно ли бе?
13:35 29.03.2026
70 Който може, го може
13:38 29.03.2026
71 Зеления
Българите трябва да се обединят срещу еничарските партии, които ни набутаха в еврозоната и които ежедневно предават България - за националната ни валута, за Македония, за американските самолети на нашето летище, за златото ни което е извън пределите на родината /не може да държиш златните си резерви в Лондон, при положение че Лондон както направи със златото на Венецуела и го запорира, защото не им харесва техния президент Мадуро, може същото да го направи и с нас в един момент, ако нещо не им хареса/
И една вметка към автора на статията - Радев е за еврото, той не е решение на проблемите ни.
Просто не трябва да се гласува никога за ППДБ, Герб, ДПС, ИТН, БСП и за Радев
Има и други партии, някои с вариации, при някои гласуване с компромис не всички са особено читави, но все пак са по-добре от горните.
И Възраждане имат добри идеи, МЕЧ също, "България може" на Кузман тези партии поне залагат на нещо патриотично въпреки че помежду си имат различия, все пак са някаква алтернат
13:38 29.03.2026
72 Ами
И неоколониализма си продължава спокойно.
13:38 29.03.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Всичките
13:41 29.03.2026
75 Авсд
Коментиран от #79
13:41 29.03.2026
76 78291
До коментар #50 от "Гост":Той обича мазни кафета,да целува ръце и Рая да му говори че да е шест
13:41 29.03.2026
77 Зарко
13:42 29.03.2026
78 Чиста пропаганда
13:42 29.03.2026
79 Русофакил
До коментар #75 от "Авсд":Варна бате.
13:42 29.03.2026
80 Зеления
До коментар #4 от "Мнение":Алфа Рисърч обслужва ГЕРБ, това е агенцията която получи пари от Теменужка Петкова да изкара проучване че 55% от българите са за еврото, една абсолютна и гнусна лъжа.
Маркет линкс за агенция на ППДБ
и двете агенции изкарват само манипулативни данни.
Коментиран от #82
13:44 29.03.2026
81 Грешка
13:44 29.03.2026
82 Мейк Максуда Грейт Агейн
До коментар #80 от "Зеления":Ала бала.
13:45 29.03.2026
83 боклук
13:48 29.03.2026
84 петрохански лгбти лама
До коментар #66 от "Политолог":Гледай си педофилската и п••раска секта ППДБ-ЛГБТИ и не се занимвай с Възраждане.
13:49 29.03.2026
85 Радев !
Която Се Прави !
На Тарикат !
Точно !
Като !
Симиончо !
13:51 29.03.2026
86 Тия под чертата
Още не съм решил ! Имам три избора :
Новата формация, Възраждане и за риба на водоем над 500 м надморска височина !
За сега всички работят така, че да отида на риба !
Стига толкова с шансовете !
Коментиран от #117
13:52 29.03.2026
87 Тома
13:52 29.03.2026
88 Бета ПодСмърч
Явно върви ново нагласяне на т. нар. избори...., което е поредното от 1990 г.
13:57 29.03.2026
89 В днешните
13:57 29.03.2026
90 Васко
До коментар #9 от "Бохемска горичка":поне не са сектанти като възраждане и величие и да работят за комунисти !!!
Коментиран от #91
13:57 29.03.2026
91 Мейк Максуда Грейт Агейн
До коментар #90 от "Васко":Политиката вече няма място в нашата политика.
13:59 29.03.2026
92 ДСБ
Коментиран от #102
13:59 29.03.2026
93 Нострадамус
Конграчулейшънс - 11,8%
ЛГТБПП - 08,9%
Момчето - 08,3%
музейният чиновник -08,2%
Столетницата - 04,9%
Исторически парк - 04,8%
Сияна 04,2%
Саблезъб по бойник-3,2%
Пряка демокрация - 2,1%
други - 3,5%
13:59 29.03.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 да ве да
14:01 29.03.2026
96 Изборите
14:05 29.03.2026
97 Дядо Гъдю
14:10 29.03.2026
98 СВД
14:11 29.03.2026
99 Какви избори в окупирана територия
14:19 29.03.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Кукувица
14:24 29.03.2026
102 Емигрант
До коментар #92 от "ДСБ":Защо задаваш въпрос на който отговорът е, че много от симпатизантите на ПП/ДБ няма да гласуват за тях включително и аз бях за тях и аз ги отхвърлям, защото и те както и простаците от ИТН уж бяха за "ИЗЧАГЪРТВАНЕТО" на ГЕРБ, но осъществиха с ГЕРБ сглобката на ИЗМЯНАТА, а аз както и всички отвратени от такива политици не понасяме измяната каквито и предлози да се използват за оправдание след това ! Те спомогнаха да се удължи "животът" на ГЕРБ респективно на Тиквата и страданията на почтения българин ! Когато някой ми обещае нещо и след това се отметне това означава за мен, че е ме мами и вече е измамник ! Така, че мож би няма да гласувам, а може би за последната за мен надежда - Радев ! Всички други получиха от мен оценка - ИЗМАМНИЦИ ! А колкото до тези агенции с диаграми, това е платена законна агитация, а уж покупката и продажбата на гласове била престъпление ?
14:30 29.03.2026
103 Мими
До коментар #7 от "Отивам за гъби":Само кажи къде. Чакам тв да мърсуваме.
14:34 29.03.2026
104 Едни сметки
Коментиран от #106
14:35 29.03.2026
105 Зарко
14:40 29.03.2026
106 Какво означава
До коментар #104 от "Едни сметки":ПБ бе, страх те е да напишеш име или каквото там да е ?
Коментиран от #116
14:40 29.03.2026
107 ВЪН Ч€РВ€НИТ€ фат ма ци!
БЮЛЕТИНА №20
Коментиран от #109
14:47 29.03.2026
108 БЪЛГАРИН
14:50 29.03.2026
109 Сияние е
До коментар #107 от "ВЪН Ч€РВ€НИТ€ фат ма ци!":заместващата ИТН патерица на Тиквата ! Обидно и срамно е да се намесва смъртта на едно дете в политиката ! Долната българщина отново на показ !
14:59 29.03.2026
110 Пак
И Урсула ще е доволна и спокойна.
15:03 29.03.2026
111 ДСБ
Коментиран от #127
15:25 29.03.2026
112 Новият "цар" Радев, поредния "пасител"
2. Студент от първи курс по право ще каже, че предсрочни избори, проведени от нелегитимно служебно правителство са незаконни. Няма нормален човек, който да не разбира, че Гюров не може да е в „менюто“ на т.нар. „домова книга“.
3. Темплиерката пък с чаршафите мълчи?!
4. Ай ся в тази незаконна каша гласувайте за натовското дрогарче Радев- масон от масонска ложа "Слънце Ориент"- Пльовдиф и главен церемониал Свинаря.
15:27 29.03.2026
113 фбр
15:39 29.03.2026
114 И Т Н
15:41 29.03.2026
115 Без
15:43 29.03.2026
116 Едни сметки
До коментар #106 от "Какво означава":Може да ме е страх от нещо, което не познавам. Тук случаят не е такъв. Всички партии и коалиции са написани с техни абревиатури. Изглежда това е непознато за теб и те е страх от неизвестното.
Коментиран от #118
15:43 29.03.2026
117 Казуар
До коментар #86 от "Тия под чертата":Избирателите на Възраждане при московеца Радев.
15:50 29.03.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Колкото и да
15:57 29.03.2026
120 Сутеньор
16:13 29.03.2026
121 Ачо
Забравих за лакея Плевнелиев.След всичките им обещания за хубаво,става все по-лощо,ама не за лакеите,а за
нас народа.За лакеите става все по и по-хубаво.Единият от тях Пеевски има два частни самолета и за година пътува до Дубай 50 пъти.Демек всяка седмица.Плачи народе!
Коментиран от #124
16:15 29.03.2026
122 ООрана държава
16:34 29.03.2026
123 ГЕРБ И ППДБ излъгаха
Клекнаха на Радев и ще ги накажем.
Ще подкрепим опозицията - Възраждане и ДПС.
Социолозите не могат да хванат този процес.
Защо не могат? Защото гласуващите за опозицията не демонстрират избора си в анкети!
Ще се види на самите избори.
16:40 29.03.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Моделът
16:45 29.03.2026
126 българските продажници
Коментиран от #132
17:05 29.03.2026
127 Емигрант
До коментар #111 от "ДСБ":Пич, аз съм се ЕВАКУИРАЛ преди 27 г.когато Ив.Костов ни излъга и предаде ! Не харесвам измамниците и никога няма да дам на някого шанс да се поправи, защото никой няма да ми гарантира, че няма отново да бъда направен на будала лесно измамван ! Толкова от мен, аз съм категоричен, българин съм и никога няма да дам втори шанс на измамници да мамят България и мен ! Щом затворите не променят измамниците как да вярвам на тези които мамят и не ги хваща затвор ? Засега аз харесвам това служебно правителство и смятам, че то трябва да продължи да управлява, което ще рече, че България си е намерила управлението и няма нужда от избори след като в тях ще участват същите измамници за които само имунитетът им е мечтата, а не каквото обещават да го изпълнят !
Коментиран от #129
17:07 29.03.2026
128 Жестомимичен превод в ефир
17:14 29.03.2026
129 Ми в това правителство има министър от
До коментар #127 от "Емигрант":Правителството на Костов и някак си се получава противоречие с което си написал надълго и нашироко.
Коментиран от #133
17:25 29.03.2026
130 Жестомимичен превод в ефир
17:34 29.03.2026
131 Жестомимичен превод в ефир
17:36 29.03.2026
132 Робството не е забранено
До коментар #126 от "българските продажници":По възрастните и болните хора сме роби на системата на здравеопазването където на нас гледат като касичка а нашето здраве не само че не ги интересува напротив те нямат интерес да сме здрави но имат интерес да сме колкото се може по болни да сме роби.
17:41 29.03.2026
133 Емигрант
До коментар #129 от "Ми в това правителство има министър от":И какво като е бил някой от правителството на Костов, дори не зная кой е, но виждам как РАБОТИ това правителство ! Нали знаеш, че рибата се вмирисва от главата, тя е която влияе над тялото на рибата нали така ? То и в шайката на Тиквата може да има свестни, но "покрай сухото гори и мокрото". Кой ме излъга от ПП/ДБ Петков и Василев или цялата група, да кажат кой реши сглобката, всички ли едновремено я решиха, като няма достойнство виновникът да си признае ще понесат вината всички щом го крият ! Повече от четвърт век живея в демократична държава и виждам какво означава истинска демокрация, цели загубили партии веднъж се явяват на следващите избори със съвсем други политици които е трябвало да си понесат вината за грешките ! Коя Бг политическа шайка си смени политиците след загуба на избори ? Бг-политиците лъжат и мамят защото знаят, че народът ще каже, да им дадем шанс да се поправят и така както едно време във филмът "На всеки километър" до краят на света ! Аз не прощавам на никого който ме излъже и никой не може да ми управлява мисленето или да си губи времето в опити да ме манипулира, моето мнение е мое и никой не може да го променя по никакъв начин, ако можеше нямаше да напусна България точно заради това, че бях измамен от политиците !
17:48 29.03.2026
134 Дика
Коментиран от #135
17:59 29.03.2026
135 Емигтант
До коментар #134 от "Дика":Ами ако не бяхте ги похарчили вие народът в България, днес Тиквуний и Пеевски щяха да бъдат по-богати с 1 милиард ! Аз предпочитам вие суверенът да ги изхарчи отколкото две мутри !
18:04 29.03.2026
136 ТИР
До коментар #66 от "Политолог":Все едно описваш Манол Пейковия, от
ПП, ДъБъ,,,
18:57 29.03.2026
137 Казанлъшкия
18:58 29.03.2026