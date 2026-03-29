„Алфа рисърч“: Пет сигурни формации в следващия парламент
29 Март, 2026 12:19 6 237 137

За целта е важно да се проведат честни избори на 19 април и гражданите да гласуват масово

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пет са сигурните партии и коалиции, които към момента намират място в бъдещия 52-ри парламент, сочат данните от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция "Алфа Рисърч" и финансирано от Българското национално радио.

От данните на социолозите става видно, че ако изборите са днес, от твърдо решилите да гласуват, 30,8 на сто биха подкрепили листата на "Прогресивна България".

На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС, за тях гласа биха си дали 21,2 на сто от българите.

Коалицията „Продължаваме промяната - Демократична България“ е трета и събира подкрепата на 11,1% от изявилите желание да гласуват.

Четвърти се нарежда ДПС с 9,8 на сто декларирана подкрепа сред избирателите.

Пети са от "Възраждане" – 6,9% възнамеряват да дадат гласа си за тях.

За момента под чертата остават: "БСП-Обединена левица" – 3,9%, МЕЧ с 3 на сто, Коалиция "Сияние" – 2,8% подкрепа, Величие с 2,7%, Синя България с 1,6 на сто, ИТН – 1,4%, АПС – 1,2 на сто. Други партии и коалиции събират подкрепата на 3,6% от българите.

Повече от половината попитани (55,8%) възнамеряват да отидат до урните/машините за гласуване, за да дадат своя вот.

29,5 на сто от българите са категорични, че няма да упражнят конституционното си право на глас и няма да участват във вота. 14,7% се колебаят.

43,1 на сто от попитаните очакват след изборите и конституирането на новото Народно събрания страната ни да се управлява от коалиционно правителство.

23,4 на сто смятат, че няма да има разбирателство и ще се върви към нови избори.

14,4% допускат, че в бъдещия парламент ще има мнозинство на една партия, 12 на сто от запитаните нямат мнение, а 7% очакват експертно (програмно) правителство, което обаче ще има кратък живот.

На въпроса: Трябва ли българите зад граница да имат възможност да гласуват на парламентарните избори у нас, 60% отговарят с категоричното "Да", 33,8 с "Не", а малко на 6 на сто не могат да преценят.

Кой е първият проблем, с който трябва да се заеме бъдещо редовно правителство?

За 47 на сто от сънародниците ни това са доходите и инфлацията, за 33,% е борбата с корупцията и реформата в съдебната система, икономическото развитие на България посочват 11,3 на сто, за 7% от българите това е здравеопазването, а 1,2 на сто посочват пътищата и инфраструктурата.

Ако трябва да избирате един стратегически партньор, кой ще препоръчате на политиците?

Повече от половината българи – 56,3 на сто отговорят категорично, че това е Европейския съюз, за 19,5 % това е Русия. За 7,8 на сто стратегически партньор на страната ни е САЩ, за 6,4 на сто – Китай, Турция пък е препдочетена от 1,8%.

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция Алфа Рисърч, по договор и с финансиране от БНР. Обем на извадката: 1000 души. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.

Период на провеждане: 19 - 26 март 2026 г.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    70 7 Отговор
    Както още преди години ви казах, това са едни магьосници от Оз!!! Говорещи глави !!! Но вече все повече дразнят !!!

    Коментиран от #24, #25

    12:22 29.03.2026

  • 2 Де6или, повече от 80%

    57 14 Отговор
    Има грешка в заглавието...вероятно са искали да напишат:
    "Ликвидацията на България е пряко свързана с развитието на Европа".

    12:25 29.03.2026

  • 3 Тити на Кака

    60 18 Отговор
    Кученцето с ППачките джафка одобрително в знак на съгласие с този сапунен мехур!

    Коментиран от #11

    12:26 29.03.2026

  • 4 Мнение

    75 14 Отговор
    Ако е вярно, че през последните години Алфа рисърч подпира ГЕРБ, значи дереджето на бойковите е още по-лошо отколкото личи на тази графика.

    Коментиран от #80

    12:47 29.03.2026

  • 5 След тоя избори

    36 10 Отговор
    5те формации ще се прегърнат"в името на България" както обикновено тази партийна система вече е трагична за това и много хора няма да гласуват за да не им се подиграят с волята

    Коментиран от #17

    12:47 29.03.2026

  • 6 звездите ми говорят

    10 16 Отговор
    43,1 на сто от попитаните очакват след изборите и конституирането на новото Народно събрания страната ни да се управлява от коалиционно правителство. А сглобката е възможна на първия с третия ПП+ДБ+ПБ(+?)БСЛ

    12:48 29.03.2026

  • 7 Отивам за гъби

    47 11 Отговор
    Нищо ново не се предлага!Познати муцуни от последните 10-15 години!

    Коментиран от #103

    12:48 29.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бохемска горичка

    43 15 Отговор
    Ха ха. Сигането радостин всилев ще яде салама, намаляха глупаците да гласуват за него. След някоя година и пп-дб ще са същите като меч

    Коментиран от #90

    12:49 29.03.2026

  • 10 вЕрващ

    47 2 Отговор
    Aбе ... "социолози" (български такива) ... за каквото си платиш - това получаваш , нещо като МЕТРО - КЕШКЕРИ .

    12:50 29.03.2026

  • 11 78291

    46 11 Отговор

    До коментар #3 от "Тити на Кака":

    Тук ми се струва,че чувалите от Хемус са действали тикво

    12:51 29.03.2026

  • 12 ПРОГРЕСИВЕН ГЛАСО ПОДАВАТЕЛ

    22 9 Отговор
    СУПЕР...МАМБО НОМЕР ПЕТ
    ЧОРАПА В ПОЛОЖЕНИЕ...ЦУНГ ЦВАНГ...!😀
    ТОЧНО КАКТО БАТЕ БАЦЕ БЕШЕ
    НЯКОЛКО ПЪТИ...ЕДИН ЛИ ДВА ЛИ....
    КОЙ...КОЙ...ДА ТИ КАЖЕ....

    12:51 29.03.2026

  • 13 Присмехулник

    36 1 Отговор
    Агенцията на бъбривата кака Дралфа Рисърч. Много познават, ама много.

    12:53 29.03.2026

  • 14 малко истински факти

    22 30 Отговор
    Ялова платена пропаганда от олигарсите на радев и нищо повече , а накрая да не се окаже ,че пак Баце е пръв .

    12:53 29.03.2026

  • 15 Глас божи

    45 1 Отговор
    Народа си заслужава всеки избраник.Българина първо избира после мисли,накрая не знаел че така ще стане.

    12:53 29.03.2026

  • 16 за ПП/ДБ ли ще гласувате или с хартия

    45 24 Отговор
    Ако наистина ПП/ДБ се окажат трети - то това ще значи , че или голяма част от българите е абсолютно оглупяла и безпаметна /след всички "чудесии" , Петрохани , Гюровци и пр./ или ... благодарим ти СИЕЛА /+ "наше" МВР/.

    Коментиран от #50

    12:54 29.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 пламен

    31 6 Отговор
    Радев, никой не го знае какъв е. Уж се представя за руснак пък с две специализации в САЩ и с допуск до техни военни бази... как става тая работа.

    Коментиран от #36

    12:56 29.03.2026

  • 19 жалки платени новинки

    23 11 Отговор
    Вместо да чета платените инсинуации за радев-крадев , по добре да пийна и да гледам как неговите олигарси са си изпукали парите напразно за платени проучвания .

    13 13 Отговор
    обработка на гласувачите върви с пълна пара.

    Гласувайте за несистеми извънпарламентарни български партии и коалиции като България Може, ДНК или Пряка Демокрация, иначе ще има още много от същото - бандити на власт и мизерия за народа!

    Коментиран от #23

    12:58 29.03.2026

  • 21 Деций

    21 22 Отговор
    Нищо общо с реалността!Радев колко ще вземе не се наемам да прогнозирам,но ГЕРБ няма да имат повече от 13/14%,кой ще гласува за тези орестъпници бе,вие луди ли сте?Шишкото ако не може да пазарува реално повече от 100/120 хиляди гласа няма да изкара,които гласове в зависимост от активносттта може и да е на кантар да влезе.За ИТН , и за Меч изобщо не говорим,те са откровени отпадаци с изключение на Комитова и Манов .Допускам Величие тледайки залите които пълнят и искреността на Вайбър групата им ,че не само ще влязат,а може и да имат повече гласове от Варненският циганин, гербаджийската патерица.Турците които гласуват поне половината ще подкрепят АПС това смело мога да го твърдя на база многото разговори с тях на тази тема,така ,че Доган не бива да бъде отписан.Единственно БСП са ми загатка,но по скоро няма да влязат или отново заеиси от избирателната активност.

    Коментиран от #28, #41

    12:58 29.03.2026

  • 22 3396

    20 5 Отговор
    Единствения изход е избори до дупка. Все някога ще пукнат текущите гладоподаватели и ще дойдат нови.

    13:00 29.03.2026

  • 23 аха

    18 7 Отговор

    До коментар #20 от "Пропагандната":

    С две думи да гласуваме за новите ялови извънпарламентарни проектчета платени с пари неосветлени .

    Коментиран от #31

    13:00 29.03.2026

  • 24 Учудващо

    41 14 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Колко народ продължава да гласува за сектата Петрохан.
    Извратена логика..

    Коментиран от #39

    13:01 29.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 България !

    17 3 Отговор
    Отново !

    Остава !

    Погребана !

    13:01 29.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 на какво си бе альо

    10 6 Отговор

    До коментар #21 от "Деций":

    Не пиеш правилните хапчета да знаеш , вземи ги спри , че не отиваш на добре.

    13:02 29.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Балами

    16 12 Отговор
    само ходят да гласуват!

    13:03 29.03.2026

  • 31 Глупако,

    15 12 Отговор

    До коментар #23 от "аха":

    тогава си гласувай за доказаните българоубийци и крадци на стотици миларди народна пара!

    Коментиран от #54, #65

    13:03 29.03.2026

  • 32 Направо

    17 4 Отговор
    ЦИК да разпределя мандатите и да спестим 70 милиона!

    13:04 29.03.2026

  • 33 665

    10 4 Отговор
    ахаха БСП ще са в ролята на Величие

    13:05 29.03.2026

  • 34 НЕ ВИ ВЯРВАМ ПРЕДИ ДНИ

    16 14 Отговор
    КАЗАХТЕ РАДЕВ 23,5 ТУУУПА 19,5 СЕГА ДРУГО. ВИЕ СТЕ ПОДЛИЗУРКОВЦИ. А ЗАЩО НЕ ПОПИТАТЕ МЕН ПРИЯТЕЛИ БЛИЗКИ. НИКОГА НЕ СТЕ ГО ПРАВИЛИ. АЗ ВИ ПИША И ЗАПОМНЕТЕ. РАДЕВ 39,9% ТУПА И ШИША ЗАЕДНО 21%. ЗАПОМНЕТЕ ЗАПИШЕТЕ СИ.

    13:05 29.03.2026

  • 35 604

    23 8 Отговор
    Стигъ сте помпали чорапа ве...всичко ви е нагласено!

    13:05 29.03.2026

  • 36 Образованието !

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "пламен":

    Няма Значение !

    А Само Действието !

    И Бездействието !

    А Те не са В Полза на България !

    И Българите !

    Олигарсите !

    Не са Българите !

    Нито пък Гуменките !

    Са !

    13:06 29.03.2026

  • 37 Будител

    21 4 Отговор
    Тази извадка показва . че отново ялови , безмислени избори. Отново с купени гласове ще влязат същите които отдавна са се наместили на софрата която народа плаща. След 6 месеца отново избори.

    13:06 29.03.2026

  • 38 Алфа бала

    18 2 Отговор
    и Мяра бала....

    13:07 29.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Социолог

    8 10 Отговор
    Величие влизат.

    13:08 29.03.2026

  • 41 Истината пишеш а

    12 8 Отговор

    До коментар #21 от "Деций":

    Толкова минуси. СТРАХ И УНИЖЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДВЕТЕ ПРАСЕНЦА. ПОМНЕТЕ.

    13:09 29.03.2026

  • 42 Българин

    1 14 Отговор
    СЛОЖЕТЕ ПЛЮС ЗА МЕЧ, СЛОЖЕТЕ МИНУС ЗА ВЕЛИЧИЕ! ДА СЕ ПРЕБРОИМ!

    13:09 29.03.2026

  • 43 Цял свят

    6 2 Отговор
    има избори!Само у нас-честни избори!

    13:10 29.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Софиянец

    24 6 Отговор
    11% ли са пп-дофилите в България? Ужас!

    Коментиран от #100

    13:11 29.03.2026

  • 46 нищо ново

    19 6 Отговор
    Всъщност - нищо ново , пак нереално раздути резултати за Радев и отрочетата му (ПП+ДБ) и нереално ниски за всички останали . Не знам защо се хабят да ни пускат тази стръв за шарани всеки ден . След 20 дни ще видим - кой и с колко (въпреки мадуровките и умник Гюровото пишман правителство) . Дотогава - ще се посмеем (на социологическите "проучвания") .

    13:11 29.03.2026

  • 47 На жребия

    3 8 Отговор
    за номерата ми допадна само ,,Партия на безпартийните кандидати""!

    13:12 29.03.2026

  • 48 Гост

    17 5 Отговор
    Изненадата е 1.4% за итънъ, вместо 0.004

    13:12 29.03.2026

  • 49 Това е

    2 10 Отговор
    от 1000 анкетирани!Според Райчев при 3,5 милиона гласували,Радев ще има 51%!

    13:14 29.03.2026

  • 50 Гост

    7 5 Отговор

    До коментар #16 от "за ПП/ДБ ли ще гласувате или с хартия":

    Викаш депесето е друго нещо, а?

    Коментиран от #76

    13:16 29.03.2026

  • 51 Колебаещ

    7 4 Отговор
    Не мога да си преценя,кой обещава най-светло бъдеще!

    13:16 29.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 хихи

    13 12 Отговор
    Потвърждеие на думите на проф. Иво Хростов, че 80% са....
    иначе няма как да си бобясним, че всеки трети да гласува за "спасител", който ни натресе "хардвардские измамници"
    Трети да са самите "хардвардски измамници" втора да е карпоративна партия ....

    13:17 29.03.2026

  • 54 аха

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Глупако,":

    Менталния ти багаж явно е под санитарния минимум ,та не си струва и да наплюеш такъв непотребник ,като теб.

    13:20 29.03.2026

  • 55 Хохо Бохо

    11 6 Отговор
    То и на президентските такива математики нагласихте, та даже сламения професор победител го изкарахте ама Румен ви отнесе с 60% в д па ра та. Така ви го врътна, че още се въртите

    13:25 29.03.2026

  • 56 Винкело

    5 9 Отговор
    Значи Радевата партия получава и 30% от 25% гласове за невлезли. Това са още 8% и отива на 40% краен резултат. Помитане.

    13:26 29.03.2026

  • 57 СВД

    9 7 Отговор
    Ивелин се представя отлично! Добре говори, обективен, красив, спретнат! Не като някакво изчадие от ИТН!

    13:28 29.03.2026

  • 58 Анализа показва различни данни

    12 6 Отговор
    Процентите на ГЕРБ посочени в това проучване могат да бъдат подложени на съмнение. Без контролирания купен вот в махалите това няма как да бъдат реални цифри. Примера и теста на така работещата избирателна система, след като се мълча за манипулираните избори, ори които влезе една цяла партия е последния избор в Пазарджик тан ясно се видя какво се случва. И това е повсеместно. Така, че прогнозите са си прогнози, но истината у нас почти винаги е различна.

    13:28 29.03.2026

  • 59 много сте подкупни бе

    20 4 Отговор
    Тая жалка агенция, вече е станала ялов агитатор на Регресивна България - крадливите олигарси на радево-крадевия аватар.

    13:29 29.03.2026

  • 60 до 48 - и Гост

    17 8 Отговор
    Тези 1,4% за чалгарската сбирщина, а чиста проба лъжа! Просто "Алфа"-та се подмазват на уродливото 190 - килограмово туловище и са вдигнали с цял 1% рейтинга на чалгарите! Няма как! Простак Хаджи Тошко Африкански с много мръсния и циничен език, от който биха се засрамили всички цигани-каруцари в държавата и грозното, мазно и нечистоплътно нищожество - Джебчията Балбана Клептомана блестящо изпълниха възложената им от Туловището задача да изливат кофи помия по ПП и ДБ и да обиждат с най-просташките и гнусни думи лидерите на тези партии! Така се бяха развихрили, особено простак Хаджи Африкански, че след неговите перверзии, казани от трибуната за "семенна течност" и подобни, квесторите тичаха да отварят прозорците, за да се проветри залата от чалгарската просатщина на сакатия от Учиндол, дето не може да стои изправен, не може да направи и една крачка, не може да си избърше з.....а"! Чалгарите изпълниха блестящо възложената им от Прасето и Тиквата задача, особено по отношение на "Петрохан"! Там просто нямаха граница! Да, ама докато мърдат жалките чалгарски нищожества и слузести червеи няма да излизат от съдебните зали, защото ще бъдат съдени за набеждаване и обида! И тогава Туловището няма да ги спаси, то вече ги употреби като тоалетна хартия и ги захвърли в кошчето! Впрочем, къде са тези двама чалгарски хубавци?! Нали се клеха, че ще влязат в 52- я парламент? То пък те влязоха в бунището на историята и вече се разлагат, та затоваа така ужасно смърди на мър

    13:29 29.03.2026

  • 61 Стивън Дарси...

    19 9 Отговор
    Поръчков лъжлив буламач.
    За петроханските педофили от ППДБ резелтата е силно завишени,за Възраждане както винаги резултата е умишлено занижени,колкото до резултата на партията на Шишко и неговото ДПС,то там резултата ще е двойно по висок от дадения тук,защото той държи турския вот,помаците и циганските мчахли..

    Коментиран от #66

    13:29 29.03.2026

  • 62 Анонимен

    11 9 Отговор
    От Алфа да обяснят как дават 21 процента на най-мразената,най-псува...та и най-корумпираната партия.

    Коментиран от #64

    13:29 29.03.2026

  • 63 Месец Априлий

    12 11 Отговор
    През Април правим пролетно изчистване и изхвърляме боклука.

    Орбан, Костадинов, БСП отиват на Бунището!

    13:30 29.03.2026

  • 64 Ха ха ха ха

    6 3 Отговор

    До коментар #62 от "Анонимен":

    Имат си отгледани много орки по селата.

    13:30 29.03.2026

  • 65 хи хи

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Глупако,":

    хи хи , как само си си избрал най подходящия за теб ник

    Коментиран от #67

    13:32 29.03.2026

  • 66 Политолог

    9 18 Отговор

    До коментар #61 от "Стивън Дарси...":

    Гледахме им на Възржадане сериа вече няколко парламента - пpocти, нагли, долнопробни, с кенефен език - възпитание циганско - плюят, лъжат, врещят като табун. Мястото им е при Атака - във батака!

    Коментиран от #84, #136

    13:33 29.03.2026

  • 67 Глупако,

    4 3 Отговор

    До коментар #65 от "хи хи":

    Не е ник, а обръщение - към теб. Ха ха!

    Коментиран от #68

    13:34 29.03.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 верно ли бе?

    11 1 Отговор
    Чак получват пари за да ни убеждават в пълни глупости . Други пък които получават пак пари за да пишат глупости из нет-а го правят популярно. Дебил до дебила.

    13:35 29.03.2026

  • 70 Който може, го може

    9 2 Отговор
    Тази агенция яко маже ските и направо надмина Тошко и Балабана в това отношение, като майстори на късия разказ))).

    13:38 29.03.2026

  • 71 Зеления

    6 14 Отговор
    Българите трябва да се обединят около каузата да се върне българския лев като национална валута, това е жизненоважно за държавата ни !
    Българите трябва да се обединят срещу еничарските партии, които ни набутаха в еврозоната и които ежедневно предават България - за националната ни валута, за Македония, за американските самолети на нашето летище, за златото ни което е извън пределите на родината /не може да държиш златните си резерви в Лондон, при положение че Лондон както направи със златото на Венецуела и го запорира, защото не им харесва техния президент Мадуро, може същото да го направи и с нас в един момент, ако нещо не им хареса/
    И една вметка към автора на статията - Радев е за еврото, той не е решение на проблемите ни.
    Просто не трябва да се гласува никога за ППДБ, Герб, ДПС, ИТН, БСП и за Радев
    Има и други партии, някои с вариации, при някои гласуване с компромис не всички са особено читави, но все пак са по-добре от горните.
    И Възраждане имат добри идеи, МЕЧ също, "България може" на Кузман тези партии поне залагат на нещо патриотично въпреки че помежду си имат различия, все пак са някаква алтернат

    13:38 29.03.2026

  • 72 Ами

    18 5 Отговор
    80 - 85 мандата за Радев. ГЕРБ - 50 мандата. Правят една коалиция в името на светлото ЕС бъдеще и готово.
    И неоколониализма си продължава спокойно.

    13:38 29.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Всичките

    13 1 Отговор
    са евроарлантици готови да служат като местни колониални власти. Както и да се въртят резултатът е същия.

    13:41 29.03.2026

  • 75 Авсд

    15 2 Отговор
    Въпросът е: Кои добре облечени бизнесмени стоят зад Прогресивна България?

    Коментиран от #79

    13:41 29.03.2026

  • 76 78291

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "Гост":

    Той обича мазни кафета,да целува ръце и Рая да му говори че да е шест

    13:41 29.03.2026

  • 77 Зарко

    7 5 Отговор
    Варна ще управлява цяла България.София вече не пее в хора.Ха Ха Ха

    13:42 29.03.2026

  • 78 Чиста пропаганда

    11 6 Отговор
    Кой даде(ПЛАТИ) тези 30% за Радев? Кремъл ли?! Няма как нормален човек да повярва на агенциите за победа на Радев!

    13:42 29.03.2026

  • 79 Русофакил

    4 4 Отговор

    До коментар #75 от "Авсд":

    Варна бате.

    13:42 29.03.2026

  • 80 Зеления

    13 7 Отговор

    До коментар #4 от "Мнение":

    Алфа Рисърч обслужва ГЕРБ, това е агенцията която получи пари от Теменужка Петкова да изкара проучване че 55% от българите са за еврото, една абсолютна и гнусна лъжа.
    Маркет линкс за агенция на ППДБ

    и двете агенции изкарват само манипулативни данни.

    Коментиран от #82

    13:44 29.03.2026

  • 81 Грешка

    14 3 Отговор
    "Алфа"- та се извиняват за грешката! Процентите на чалгарите - простаци са 0,4!

    13:44 29.03.2026

  • 82 Мейк Максуда Грейт Агейн

    3 7 Отговор

    До коментар #80 от "Зеления":

    Ала бала.

    13:45 29.03.2026

  • 83 боклук

    5 11 Отговор
    Педрохан, Педрохан, но Асен Василев е там, а Хаджи Килиманджар - прее! Пак е хванал % и ще точи субсидия! Резултата не позволява да бъде извършена промяна, но е предпоставка Тикватурата да бъде спряна да краде еднолично и необезпокоявано! Възраждане, значи Греб! Някой от Величие много ясно го обясни на въпроса ще подкрепят ли правосъдна реформа и дали ще има 160 депутата за подкрепа! Отговора бе - Няма да се съберем 160, защото Копейчик Каракостадинов ще постави условие да излезем от ЕС, за да подкрепи реформата и махането на Сарафов.

    13:48 29.03.2026

  • 84 петрохански лгбти лама

    16 6 Отговор

    До коментар #66 от "Политолог":

    Гледай си педофилската и п••раска секта ППДБ-ЛГБТИ и не се занимвай с Възраждане.

    13:49 29.03.2026

  • 85 Радев !

    7 4 Отговор
    Крантава Кобила !


    Която Се Прави !

    На Тарикат !

    Точно !

    Като !


    Симиончо !

    13:51 29.03.2026

  • 86 Тия под чертата

    5 3 Отговор
    си заслужават да са там !
    Още не съм решил ! Имам три избора :
    Новата формация, Възраждане и за риба на водоем над 500 м надморска височина !
    За сега всички работят така, че да отида на риба !
    Стига толкова с шансовете !

    Коментиран от #117

    13:52 29.03.2026

  • 87 Тома

    6 5 Отговор
    21% гласуват за бати Бойко тиквата защото много харесват девиза му п.рост съм брат ми и ми е лесно

    13:52 29.03.2026

  • 88 Бета ПодСмърч

    7 0 Отговор
    Това дървено изСледване да го сложат във WC-то. Всички партии са са надценени с между 1 и 10%.
    Явно върви ново нагласяне на т. нар. избори...., което е поредното от 1990 г.

    13:57 29.03.2026

  • 89 В днешните

    8 0 Отговор
    условия, най-добре да турят една постоянна администрация на ЕС в София и да престанат да ни занимават с глупости и да си играем на демокрация. Един ден ако е дал Господ и България стане отново независима държава изборите ще придобият отново смисъл.

    13:57 29.03.2026

  • 90 Васко

    2 7 Отговор

    До коментар #9 от "Бохемска горичка":

    поне не са сектанти като възраждане и величие и да работят за комунисти !!!

    Коментиран от #91

    13:57 29.03.2026

  • 91 Мейк Максуда Грейт Агейн

    6 3 Отговор

    До коментар #90 от "Васко":

    Политиката вече няма място в нашата политика.

    13:59 29.03.2026

  • 92 ДСБ

    6 6 Отговор
    Тези социологически агенции кого са проучвали за тези резултати , защо не питаха тези 150 хиляди стачкуващи в София и стотици хиляди в другите градове декември месец и успяха да съборят мафиотското управление на двамата шишковци . Тези млади и по възрастни хора защо бяха на площадите за да си дадат гласа в полза на корумпираните или за истинска промяна която може да постигне единствено ПП и ДБ и да въведе ред в държавата . И кои са тези немислещи хора които ще си дават подкрепата на новото и неизвестното бъдеще на бившият Президент който абдикира от Президенството и сега обграден от фигуранти със съмнителен политически капацитет не излезе и да обяви каква е програмата му и срещу кои олигарси ще се бори и как така на тъмно хората ще му повярват и подкрепят . И нека се замислим какво искаме да живеем в обединена Европа и да ползваме възможностите да се развиваме или да се върнем в оня строй на зависимост от братушките

    Коментиран от #102

    13:59 29.03.2026

  • 93 Нострадамус

    8 5 Отговор
    Пилотът ще вземе 40,1%
    Конграчулейшънс - 11,8%
    ЛГТБПП - 08,9%
    Момчето - 08,3%
    музейният чиновник -08,2%
    Столетницата - 04,9%
    Исторически парк - 04,8%
    Сияна 04,2%
    Саблезъб по бойник-3,2%
    Пряка демокрация - 2,1%
    други - 3,5%

    13:59 29.03.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 да ве да

    6 1 Отговор
    Cвинчy ага бая трябва да разкеши за такъв процент?

    14:01 29.03.2026

  • 96 Изборите

    5 0 Отговор
    трябва да преминат към тотото, за да може да се залага, както на футбол и конни надбягвания. Малко да се разтуши населението. Иначе друго практическо значение нямат.

    14:05 29.03.2026

  • 97 Дядо Гъдю

    5 0 Отговор
    А какви са прогнозите за 04,10,2026 година , когато ще бъдат истинските избори?

    14:10 29.03.2026

  • 98 СВД

    4 3 Отговор
    Каквото ви убеждава Алфа, това ви обявяват в края на деня на вота! Без много да се задълбочават в броенето на гласове, вкарват когото са решили, пробутват и 2-3 патерици, но не позволяват на никого да властва еднолично! Дори на Царя се подиграха и му отредиха точно 120 депутата! В началото си мислехме, че 2-3 бързи поредни избора ще откажат купувачите на гласове, но сме ги подценили! Толкова много пари усвояват, че за тях не е проблем да има вотове през седмица, като един глас вече гони 500 евро!

    14:11 29.03.2026

  • 99 Какви избори в окупирана територия

    5 4 Отговор
    Ако Възраждане спечели Урсула ще анулира изборите по подобие на Румъния. Ще измислят , че е имало "руска намеса" ... а може и иранска!) Партията на Радев по нищо не се различава от останалите антибългарски партии на войната герб, ппдб, дпс, бсп, итн

    14:19 29.03.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Кукувица

    10 4 Отговор
    Радев е кукувица. Винаги се опитва да се възползва от протестите без да ги е организирал или участвал в тях.

    14:24 29.03.2026

  • 102 Емигрант

    3 6 Отговор

    До коментар #92 от "ДСБ":

    Защо задаваш въпрос на който отговорът е, че много от симпатизантите на ПП/ДБ няма да гласуват за тях включително и аз бях за тях и аз ги отхвърлям, защото и те както и простаците от ИТН уж бяха за "ИЗЧАГЪРТВАНЕТО" на ГЕРБ, но осъществиха с ГЕРБ сглобката на ИЗМЯНАТА, а аз както и всички отвратени от такива политици не понасяме измяната каквито и предлози да се използват за оправдание след това ! Те спомогнаха да се удължи "животът" на ГЕРБ респективно на Тиквата и страданията на почтения българин ! Когато някой ми обещае нещо и след това се отметне това означава за мен, че е ме мами и вече е измамник ! Така, че мож би няма да гласувам, а може би за последната за мен надежда - Радев ! Всички други получиха от мен оценка - ИЗМАМНИЦИ ! А колкото до тези агенции с диаграми, това е платена законна агитация, а уж покупката и продажбата на гласове била престъпление ?

    14:30 29.03.2026

  • 103 Мими

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Отивам за гъби":

    Само кажи къде. Чакам тв да мърсуваме.

    14:34 29.03.2026

  • 104 Едни сметки

    1 4 Отговор
    Ако резултатът от това изследване се сбъдне 1:1 ПБ и ППДБ ще имат общо 126 депутата. Ако ДПС се размени с ППДБ с ПБ ще имат общо 123 депутата. Значи борбата за третото място няма значение. Което ще постави ПБ на сериозното изпитание на реалната власт. Ако се издъни, а с ППДБ до теб не е трудно да се издъниш, Борисов ще го внесат на ръце в Министерския съвет. Засега се очертава един опозиционен мандат за ГЕРБ.

    Коментиран от #106

    14:35 29.03.2026

  • 105 Зарко

    1 0 Отговор
    Варна, морето, сините вълни, вятърът в косите, голите жени! Във Варна живота кипи чак до зори, а къпе се луната във морските води!

    14:40 29.03.2026

  • 106 Какво означава

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "Едни сметки":

    ПБ бе, страх те е да напишеш име или каквото там да е ?

    Коментиран от #116

    14:40 29.03.2026

  • 107 ВЪН Ч€РВ€НИТ€ фат ма ци!

    3 6 Отговор
    НЕ ПОЗНАВАТ, И "СИЯНИЕ" ЩЕ ВЛЕЗЕ!
    БЮЛЕТИНА №20

    Коментиран от #109

    14:47 29.03.2026

  • 108 БЪЛГАРИН

    3 0 Отговор
    Аз избирам за стратегически партньор коалицията от "Факултета и Столипиново"

    14:50 29.03.2026

  • 109 Сияние е

    4 1 Отговор

    До коментар #107 от "ВЪН Ч€РВ€НИТ€ фат ма ци!":

    заместващата ИТН патерица на Тиквата ! Обидно и срамно е да се намесва смъртта на едно дете в политиката ! Долната българщина отново на показ !

    14:59 29.03.2026

  • 110 Пак

    2 0 Отговор
    за гумения печат на ЕС, наречен "български парламент" ли ще се гласува. Защо просто партиите не си излъчат сами един постоянно действащ "парламент" и готово.
    И Урсула ще е доволна и спокойна.

    15:03 29.03.2026

  • 111 ДСБ

    3 3 Отговор
    Емигрант 102 аз също не бях съгласен да се прави сглобка с любовника на Мата Хари но имаха ли друга мъзможност да се опитат да променят управлението на държавата . ПП в неопитността си допуснаха огромна грешка която я разбраха и сега трябва да им се доверим и подкрепим и да им дадем възможност за пълна и категорична Промяна в съдебната система ,прокуратура , ДАНС и всички институции за които има съмнения и доказателства че се управляват от мафиотските структори . Без тази подкрепа от наша страна Демокрацията няма как да победи и ще тънем в тресавището на двамата шишковци , а на пилота колкото и керосин да му наливат в самолета партия няма да може да излети както му предписват агенциите

    Коментиран от #127

    15:25 29.03.2026

  • 112 Новият "цар" Радев, поредния "пасител"

    7 4 Отговор
    1. „Нещата се повтарят! Кирил Петков излъга, че има само българско гражданство и беше назначен за министър, а след това стана министър-председател. В следващия случай имаме един подуправител на БНБ- (дрогаря Андрей Гюров- не е бил в УС на БНБ/ бел. ред.), който е в несъвместимост със заеманата длъжност на две основания“.
    2. Студент от първи курс по право ще каже, че предсрочни избори, проведени от нелегитимно служебно правителство са незаконни. Няма нормален човек, който да не разбира, че Гюров не може да е в „менюто“ на т.нар. „домова книга“.
    3. Темплиерката пък с чаршафите мълчи?!
    4. Ай ся в тази незаконна каша гласувайте за натовското дрогарче Радев- масон от масонска ложа "Слънце Ориент"- Пльовдиф и главен церемониал Свинаря.

    15:27 29.03.2026

  • 113 фбр

    3 2 Отговор
    Боряна Димитрова - Мара Фурламата!!! Социология- ала -бала- - важни са пачкете на Боко, Шиши, ППДБ!!!!

    15:39 29.03.2026

  • 114 И Т Н

    1 1 Отговор
    Честито на ИТН!

    15:41 29.03.2026

  • 115 Без

    3 0 Отговор
    детектор на лъжата проучването не струва

    15:43 29.03.2026

  • 116 Едни сметки

    0 1 Отговор

    До коментар #106 от "Какво означава":

    Може да ме е страх от нещо, което не познавам. Тук случаят не е такъв. Всички партии и коалиции са написани с техни абревиатури. Изглежда това е непознато за теб и те е страх от неизвестното.

    Коментиран от #118

    15:43 29.03.2026

  • 117 Казуар

    4 1 Отговор

    До коментар #86 от "Тия под чертата":

    Избирателите на Възраждане при московеца Радев.

    15:50 29.03.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Колкото и да

    7 2 Отговор
    джавкате злобари, ПП- ДБ си имат избиратели. Умни образовани, млади българи гласуват за ПП - ДБ. Лапнишарани, петроханската ви дъвка вече е станала за боклука.

    15:57 29.03.2026

  • 120 Сутеньор

    2 1 Отговор
    Нов бардак със стари ку. .ви не се прави.

    16:13 29.03.2026

  • 121 Ачо

    3 1 Отговор
    Не гласувайте за Радев!Това е поредният лъжец-спасител след такива като Костов.Петър Стоянов,царя,Първанов,Станишев и особено Бойко.Това са лакеите на Америка.Те си плетат тяхната кошница.
    Забравих за лакея Плевнелиев.След всичките им обещания за хубаво,става все по-лощо,ама не за лакеите,а за
    нас народа.За лакеите става все по и по-хубаво.Единият от тях Пеевски има два частни самолета и за година пътува до Дубай 50 пъти.Демек всяка седмица.Плачи народе!

    Коментиран от #124

    16:15 29.03.2026

  • 122 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Долу в оовната виждам един плешиф шалгар...

    16:34 29.03.2026

  • 123 ГЕРБ И ППДБ излъгаха

    2 3 Отговор
    избирателите си и ще се сринат на тези избори.
    Клекнаха на Радев и ще ги накажем.

    Ще подкрепим опозицията - Възраждане и ДПС.
    Социолозите не могат да хванат този процес.
    Защо не могат? Защото гласуващите за опозицията не демонстрират избора си в анкети!
    Ще се види на самите избори.

    16:40 29.03.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Моделът

    2 1 Отговор
    От незрели избиратели няма как да се създадат зрели лидери и партии. ,,Съединението прави силата,,- надпис върху входа на народното събрание. Притчата за снопа пръчки за владетеля Кубрат и синовете му. И какво от това? И въпреки всичко, няма единство . Няма принципно съгласие,че БЪЛГАРИЯ е над всичко . Всички,,войводи,, искат да имат поне 121 места и да управляват ,, хуните,, както им харесва. Така няма да стане и ще има избори до дупка т. е. докато узреят и избирателите и партиите и лидерите.

    16:45 29.03.2026

  • 126 българските продажници

    1 1 Отговор
    ако имаше възможност щяха да продадат и самите българи като роби язък че забраниха робството...

    Коментиран от #132

    17:05 29.03.2026

  • 127 Емигрант

    0 1 Отговор

    До коментар #111 от "ДСБ":

    Пич, аз съм се ЕВАКУИРАЛ преди 27 г.когато Ив.Костов ни излъга и предаде ! Не харесвам измамниците и никога няма да дам на някого шанс да се поправи, защото никой няма да ми гарантира, че няма отново да бъда направен на будала лесно измамван ! Толкова от мен, аз съм категоричен, българин съм и никога няма да дам втори шанс на измамници да мамят България и мен ! Щом затворите не променят измамниците как да вярвам на тези които мамят и не ги хваща затвор ? Засега аз харесвам това служебно правителство и смятам, че то трябва да продължи да управлява, което ще рече, че България си е намерила управлението и няма нужда от избори след като в тях ще участват същите измамници за които само имунитетът им е мечтата, а не каквото обещават да го изпълнят !

    Коментиран от #129

    17:07 29.03.2026

  • 128 Жестомимичен превод в ефир

    3 0 Отговор
    Социологически проучвания е абсурдно да се правят особено преди избори трябва да се забранят. Те манипулират общественото мнение и зомбитата хората да гласуват по определен начин така че статуквото да се повтори. Те са слугинаж на определени партийни централи и не може да им се вярва .

    17:14 29.03.2026

  • 129 Ми в това правителство има министър от

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "Емигрант":

    Правителството на Костов и някак си се получава противоречие с което си написал надълго и нашироко.

    Коментиран от #133

    17:25 29.03.2026

  • 130 Жестомимичен превод в ефир

    2 0 Отговор
    Социологически проучвания е абсурдно да се правят особено преди избори трябва да се забранят. Те манипулират общественото мнение и зомбитата хората да гласуват по определен начин така че статуквото да се повтори. Те са слугинаж на определени партийни централи и не може да им се вярва .

    17:34 29.03.2026

  • 131 Жестомимичен превод в ефир

    2 0 Отговор
    Социологически проучвания е абсурдно да се правят особено преди избори трябва да се забранят. Те манипулират общественото мнение и зомбират хората да гласуват по определен начин така че статуквото да се запази. Те са слугинаж на определени партийни централи и не може да им се вярва .

    17:36 29.03.2026

  • 132 Робството не е забранено

    2 0 Отговор

    До коментар #126 от "българските продажници":

    По възрастните и болните хора сме роби на системата на здравеопазването където на нас гледат като касичка а нашето здраве не само че не ги интересува напротив те нямат интерес да сме здрави но имат интерес да сме колкото се може по болни да сме роби.

    17:41 29.03.2026

  • 133 Емигрант

    0 2 Отговор

    До коментар #129 от "Ми в това правителство има министър от":

    И какво като е бил някой от правителството на Костов, дори не зная кой е, но виждам как РАБОТИ това правителство ! Нали знаеш, че рибата се вмирисва от главата, тя е която влияе над тялото на рибата нали така ? То и в шайката на Тиквата може да има свестни, но "покрай сухото гори и мокрото". Кой ме излъга от ПП/ДБ Петков и Василев или цялата група, да кажат кой реши сглобката, всички ли едновремено я решиха, като няма достойнство виновникът да си признае ще понесат вината всички щом го крият ! Повече от четвърт век живея в демократична държава и виждам какво означава истинска демокрация, цели загубили партии веднъж се явяват на следващите избори със съвсем други политици които е трябвало да си понесат вината за грешките ! Коя Бг политическа шайка си смени политиците след загуба на избори ? Бг-политиците лъжат и мамят защото знаят, че народът ще каже, да им дадем шанс да се поправят и така както едно време във филмът "На всеки километър" до краят на света ! Аз не прощавам на никого който ме излъже и никой не може да ми управлява мисленето или да си губи времето в опити да ме манипулира, моето мнение е мое и никой не може да го променя по никакъв начин, ако можеше нямаше да напусна България точно заради това, че бях измамен от политиците !

    17:48 29.03.2026

  • 134 Дика

    1 2 Отговор
    За 5г. от много акъл похарчихме за "избори" 1 милиард. За смях на гаргите станахме.

    Коментиран от #135

    17:59 29.03.2026

  • 135 Емигтант

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "Дика":

    Ами ако не бяхте ги похарчили вие народът в България, днес Тиквуний и Пеевски щяха да бъдат по-богати с 1 милиард ! Аз предпочитам вие суверенът да ги изхарчи отколкото две мутри !

    18:04 29.03.2026

  • 136 ТИР

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Политолог":

    Все едно описваш Манол Пейковия, от
    ПП, ДъБъ,,,

    18:57 29.03.2026

  • 137 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Хм, Радев само с 8 % над ГЕРБ? Нещо не ми се вярва, въпреки че наистина с тия стари муцуни,които издигна в листите си Радев се самосаботира жестоко. Със стари к.рви нов бардак не става.

    18:58 29.03.2026

