Поскъпват повечето зеленчуци и основни храни по борсите в страната

29 Март, 2026 15:08 1 137 33

През седмицата поевтиняват всички плодове, наблюдавани от ДКСБТ

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Понижават се цените на плодовете по борсите в страната седмица, по данни от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА. Същевременно повечето зеленчуци и основни хранителни стоки поскъпват.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ) за промените в цените на хранителните стоки на едро се повишава с 0,49% до 2,667 пункта при 2,654 пункта за предходната седмица.

От зеленчуците поскъпва най-много зелето - с 34,33% до 0,72 евро за килограм, следвано от доматите доматите, които са с 13,84% по-скъпи и се продават по 2,60 евро за килограм. Цената на морковите се повишава с 5,26% до 0,64 евро за килограм, на червените чушки - с 4,01% до 2,96 евро за килограм, а на зелените - с 6,88% до 3,20 евро за килограм. Най-съществено поевтиняват тиквичките - с 14,71% до 2,18 евро за килограм, следвани от краставиците, които чиято цена спада с 13,95% до 1,90 евро за килограм. Понижава се и цената на картофите - с 0,42% до 0,47 евро за килограм, и на зрелия лук - с 1,26% до 0,47 евро за килограм.

През седмицата поевтиняват всички плодове, наблюдавани от ДКСБТ. Само цената на портокалите остава без промяна - 1,28 евро за килограм. Ябълките поевтиняват с 5,65% до 1,27 евро за килограм, бананите - с 9,65% до 1,48 евро за килограм, лимоните - с 0,28% до 2,15 евро за килограм, а мандарините - с 0,41% до 1,46 евро за килограм.

Цената на кравето сирене намалява минимално с 0,03% до 5,94 евро за килограм, а на кашкавал "Витоша" - с 0,80% до 9,39 евро за килограм. Киселото мляко с 3 и повече процента масленост поскъпва с 2,98% до 0,76 евро за кофичка от 400 г, а прясното мляко поевтинява с 2,66% до 1,17 евро за литър. Цената на пакетче от 125 грама краве масло спада с 11,73% до 1,49 евро за брой. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,56% до 3,56 евро за килограм, а яйцата размер М - с 4,35% до 0,24 евро за брой на едро.

Цената на ориза се увеличава с 0,47% до 1,71 евро за килограм. Бобът поскъпва с 5,55% до 2,13 евро за килограм, а лещата - с 1,81 % до 2,14 евро за килограм. Цената на олиото намалява с 3,89 на сто до 1,73 евро за литър, а на брашното тип 500 - със 7,27% до 0,74 евро за килограм. Поскъпване се наблюдава при захарта - 2,20% до 0,93 евро за килограм.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    30 5 Отговор
    Да знаете че еврото няма нищо общо.

    Коментиран от #6, #19, #28

    15:09 29.03.2026

  • 2 Владо "кошницата"

    14 2 Отговор
    Няма да се плашите а се дръжте за леврото !

    15:10 29.03.2026

  • 3 Димитър Попов

    19 1 Отговор
    За бога братя и сестри не купувайте!

    15:12 29.03.2026

  • 4 хехе

    21 1 Отговор
    па то поскъването не е спирало проблема е, че и по-весело ще става.

    15:13 29.03.2026

  • 5 Простотията евроатлантическа

    26 5 Отговор
    Вариантите пред БГ за да премине по-леко през кризата са два:
    1. Връщане на лева, прекратяване на санкциите, внос на руски горива.
    2. Бунтове, размирици, смяна на власта и изпълнение на първи вариант.

    Коментиран от #7

    15:13 29.03.2026

  • 6 В целия свят всичко ще поскъпне

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    После няма да го има и....комшиите ще почнат да ви стават вкусни като Гладомора липсата на ток и редовен интернет се появи майтап ви са струва нали

    15:14 29.03.2026

  • 7 Затова

    5 8 Отговор

    До коментар #5 от "Простотията евроатлантическа":

    с 8 за "Алтернатива за България" !

    15:14 29.03.2026

  • 8 Тома

    19 1 Отговор
    Това е заради горивото.То поскъпна с 20% и задължително храните трябва да поскъпнат с 120% защото мафията в държавата така каза

    15:18 29.03.2026

  • 9 Анонимен

    8 5 Отговор
    Който се е подготвил, ще е добре. Мързеливите да му мислят.

    15:22 29.03.2026

  • 10 АУДИ

    11 0 Отговор
    Кой го интересува борсова цена? Там и да е по-евтино за крайния потребител най вероятно ще е по скъпо!!!!

    15:22 29.03.2026

  • 11 имаджин

    7 3 Отговор
    Скоро бедните българи няма да имат,какво да ядат. Ще се хранят със снимки на Бочко и Шишандела.Натам вървят нещата. А уж.......България била европейска държава. Ония от Брюксела бедняци не щат хич. Затова постоянно наказват България за нещо си там,дето не е направила.

    15:26 29.03.2026

  • 12 Да бяхте изчака ли до първи април поне

    9 0 Отговор
    Явно тренират за деня на лъжата

    15:28 29.03.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    17 1 Отговор
    Помните ли, че това всъщност бяха цените в лева - сега просто са обърнати в евро

    вярвайте, че еврото няма нищо общо - то глупаците вярват на кви ли не простотии, та за тва ли няма да повярвате на крадците, дето ви го набутаха!

    Коментиран от #14, #32

    15:29 29.03.2026

  • 14 Затова

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    у нас му викат ЛЕВРО !

    15:33 29.03.2026

  • 15 Никой

    6 2 Отговор
    Е поне нещо да върви нагоре.

    15:36 29.03.2026

  • 16 Хасковски каунь

    8 2 Отговор
    Няма нищо общо с еврото!
    Ама изобщо няма.

    15:37 29.03.2026

  • 17 още

    10 1 Отговор
    Българите нямат представа пред какви скъпотии ще се изправят!

    Коментиран от #27

    15:38 29.03.2026

  • 18 гласувайте пак за тиква и шопар

    5 4 Отговор
    барем цените да бъдат като в швейцария

    15:43 29.03.2026

  • 19 Оги

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Знаем. Само особено неострите си мислят, че в лева нафтата още щеше да си е 2,30 и нищо нямаше да мръдне. При тези, които не са в евро гледам всичко е бетон нали? И виж как е в Сърбия, нали там няма санкции за Русия, как е в Словакия, Унгария, Полша. Там нали няма еврото, какво става?

    15:45 29.03.2026

  • 20 Много добра

    8 0 Отговор
    изборна кампания. Борба с корупцията на фона на разбесняли се спекуланти, увеличаващи най- безнаказано цените на всички нива. Явно някой отгоре не само наблюдава, но и стимулира и има печалба от това ограбване на народа.

    15:52 29.03.2026

  • 21 яница

    9 1 Отговор
    оранжевият откачаник , които си подели света с бункерния е отговорен за новата световна рецесия ❗❗❗

    15:53 29.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Деций

    5 0 Отговор
    Да поскъпват,те и без това са пълни с отрови,само глупаците ги купуват и си хранят децата.В днешно време не го ли произведеш ти,или ако не е от доказн производител,на който регулярно се вземат проби,не се купува.Особено зеленчуци и плодове от Турция ,в никакъв случай.

    16:21 29.03.2026

  • 24 ЗАПОЗНАТ

    10 0 Отговор
    цените са високи заради борси,складчета и доставчици,основната надценка при тях е 70-80 %,магазините слагат средно по 20-30% и това е основната причина за свръх високите цени.,Никой не контролира алчността на складовете и борсите за храни и резултатите са видими

    16:27 29.03.2026

  • 25 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Добро утро, как си бече Дони?

    16:28 29.03.2026

  • 26 Краставици късоплодни

    5 0 Отговор
    7.50 лв., домати ставащи за ядене испански или италиански 10 лв. в 2 големи немски вериги. Този сорт домати лятото преди 2 години но отгледан в Територията го купувах от възрастна жена лятото на село по 2.60 лв. 3.20 лв. Поне водата за уста беше 8 лв. Престанете с борсови цени, никой не купува от борсите.

    16:35 29.03.2026

  • 27 Човешко ОКО !

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "още":

    Човешко ОКО !

    Насита !

    НЯМА !

    16:39 29.03.2026

  • 28 Да ! Знаем !

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да ! Знаем !


    То Просто Е !

    Повод !

    16:40 29.03.2026

  • 29 Въпрос

    2 0 Отговор
    Кой точно печели от това постоянно поскъпване?

    16:41 29.03.2026

  • 30 Пеевски

    2 0 Отговор
    Добре е я виж колко ядене фърлят у гюма дигай цените там да го търсят

    16:43 29.03.2026

  • 31 ФАКТ

    3 0 Отговор
    Ганю ще яде от гюма и скоро и до гюма ще спи кат е р а б

    16:44 29.03.2026

  • 32 и преди еврото

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    постоянно вдигаха цените и не е от еврото а от тъпотата на българската двунога двуклетъчна амеба

    16:45 29.03.2026

  • 33 ДЕСЕТ ЛЕВА ЗА ТОМАТОС.......

    3 0 Отговор
    ЕФТИНИИЯ......А БСНАНИТЕ ДЕТ ИДВА ОТ 12000 КМ 2 ЛЕВА....

    17:15 29.03.2026

