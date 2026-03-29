Поскъпват повечето зеленчуци и основни храни по борсите в страната

Понижават се цените на плодовете по борсите в страната седмица, по данни от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА. Същевременно повечето зеленчуци и основни хранителни стоки поскъпват.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ) за промените в цените на хранителните стоки на едро се повишава с 0,49% до 2,667 пункта при 2,654 пункта за предходната седмица.

От зеленчуците поскъпва най-много зелето - с 34,33% до 0,72 евро за килограм, следвано от доматите доматите, които са с 13,84% по-скъпи и се продават по 2,60 евро за килограм. Цената на морковите се повишава с 5,26% до 0,64 евро за килограм, на червените чушки - с 4,01% до 2,96 евро за килограм, а на зелените - с 6,88% до 3,20 евро за килограм. Най-съществено поевтиняват тиквичките - с 14,71% до 2,18 евро за килограм, следвани от краставиците, които чиято цена спада с 13,95% до 1,90 евро за килограм. Понижава се и цената на картофите - с 0,42% до 0,47 евро за килограм, и на зрелия лук - с 1,26% до 0,47 евро за килограм.

През седмицата поевтиняват всички плодове, наблюдавани от ДКСБТ. Само цената на портокалите остава без промяна - 1,28 евро за килограм. Ябълките поевтиняват с 5,65% до 1,27 евро за килограм, бананите - с 9,65% до 1,48 евро за килограм, лимоните - с 0,28% до 2,15 евро за килограм, а мандарините - с 0,41% до 1,46 евро за килограм.

Цената на кравето сирене намалява минимално с 0,03% до 5,94 евро за килограм, а на кашкавал "Витоша" - с 0,80% до 9,39 евро за килограм. Киселото мляко с 3 и повече процента масленост поскъпва с 2,98% до 0,76 евро за кофичка от 400 г, а прясното мляко поевтинява с 2,66% до 1,17 евро за литър. Цената на пакетче от 125 грама краве масло спада с 11,73% до 1,49 евро за брой. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,56% до 3,56 евро за килограм, а яйцата размер М - с 4,35% до 0,24 евро за брой на едро.

Цената на ориза се увеличава с 0,47% до 1,71 евро за килограм. Бобът поскъпва с 5,55% до 2,13 евро за килограм, а лещата - с 1,81 % до 2,14 евро за килограм. Цената на олиото намалява с 3,89 на сто до 1,73 евро за литър, а на брашното тип 500 - със 7,27% до 0,74 евро за килограм. Поскъпване се наблюдава при захарта - 2,20% до 0,93 евро за килограм.