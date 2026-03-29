Поскъпват повечето зеленчуци и основни храни по борсите в страната

Понижават се цените на плодовете по борсите в страната седмица, по данни от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА. Същевременно повечето зеленчуци и основни хранителни стоки поскъпват.
Индексът на тържищните цени (ИТЦ) за промените в цените на хранителните стоки на едро се повишава с 0,49% до 2,667 пункта при 2,654 пункта за предходната седмица.
От зеленчуците поскъпва най-много зелето - с 34,33% до 0,72 евро за килограм, следвано от доматите доматите, които са с 13,84% по-скъпи и се продават по 2,60 евро за килограм. Цената на морковите се повишава с 5,26% до 0,64 евро за килограм, на червените чушки - с 4,01% до 2,96 евро за килограм, а на зелените - с 6,88% до 3,20 евро за килограм. Най-съществено поевтиняват тиквичките - с 14,71% до 2,18 евро за килограм, следвани от краставиците, които чиято цена спада с 13,95% до 1,90 евро за килограм. Понижава се и цената на картофите - с 0,42% до 0,47 евро за килограм, и на зрелия лук - с 1,26% до 0,47 евро за килограм.
През седмицата поевтиняват всички плодове, наблюдавани от ДКСБТ. Само цената на портокалите остава без промяна - 1,28 евро за килограм. Ябълките поевтиняват с 5,65% до 1,27 евро за килограм, бананите - с 9,65% до 1,48 евро за килограм, лимоните - с 0,28% до 2,15 евро за килограм, а мандарините - с 0,41% до 1,46 евро за килограм.
Цената на кравето сирене намалява минимално с 0,03% до 5,94 евро за килограм, а на кашкавал "Витоша" - с 0,80% до 9,39 евро за килограм. Киселото мляко с 3 и повече процента масленост поскъпва с 2,98% до 0,76 евро за кофичка от 400 г, а прясното мляко поевтинява с 2,66% до 1,17 евро за литър. Цената на пакетче от 125 грама краве масло спада с 11,73% до 1,49 евро за брой. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,56% до 3,56 евро за килограм, а яйцата размер М - с 4,35% до 0,24 евро за брой на едро.
Цената на ориза се увеличава с 0,47% до 1,71 евро за килограм. Бобът поскъпва с 5,55% до 2,13 евро за килограм, а лещата - с 1,81 % до 2,14 евро за килограм. Цената на олиото намалява с 3,89 на сто до 1,73 евро за литър, а на брашното тип 500 - със 7,27% до 0,74 евро за килограм. Поскъпване се наблюдава при захарта - 2,20% до 0,93 евро за килограм.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
15:09 29.03.2026
15:10 29.03.2026
5 Простотията евроатлантическа
1. Връщане на лева, прекратяване на санкциите, внос на руски горива.
2. Бунтове, размирици, смяна на власта и изпълнение на първи вариант.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":После няма да го има и....комшиите ще почнат да ви стават вкусни като Гладомора липсата на ток и редовен интернет се появи майтап ви са струва нали
15:14 29.03.2026
До коментар #5 от "Простотията евроатлантическа":с 8 за "Алтернатива за България" !
15:14 29.03.2026
13 ДрайвингПлежър
вярвайте, че еврото няма нищо общо - то глупаците вярват на кви ли не простотии, та за тва ли няма да повярвате на крадците, дето ви го набутаха!
14 Затова
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":у нас му викат ЛЕВРО !
16 Хасковски каунь
Ама изобщо няма.
15:37 29.03.2026
19 Оги
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Знаем. Само особено неострите си мислят, че в лева нафтата още щеше да си е 2,30 и нищо нямаше да мръдне. При тези, които не са в евро гледам всичко е бетон нали? И виж как е в Сърбия, нали там няма санкции за Русия, как е в Словакия, Унгария, Полша. Там нали няма еврото, какво става?
15:45 29.03.2026
27 Човешко ОКО !
До коментар #17 от "още":Човешко ОКО !
Насита !
НЯМА !
16:39 29.03.2026
28 Да ! Знаем !
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да ! Знаем !
То Просто Е !
Повод !
16:40 29.03.2026
32 и преди еврото
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":постоянно вдигаха цените и не е от еврото а от тъпотата на българската двунога двуклетъчна амеба
16:45 29.03.2026
