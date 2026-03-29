Новини
България »
Служебният министър на енергетиката подписа над 160 анекса по ПВУ

29 Март, 2026 16:37 1 168 15

  • трайчо трайков-
  • анекси-
  • пву-
  • пари

Общият обем на инвестициите в енергийния сектор по ПВУ надхвърля 920 млн. евро, съобщават от енергийното министерство

Снимка: Министерство на енергетиката
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков е подписал през последните дни над 160 допълнителни споразумения към вече сключени договори по енергийни мерки от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщиха от Министерството на енергетиката.

Сред тях са над 140 анекса за изграждане на възобновяеми енергийни източници по инвестиция C13.I4 (процедури BG-RRP-4.032 и BG-RRP-4.033), системи за съхранение на електроенергия по инвестиция C4.I8 (процедура BG-RRP-4.034), както и над 20 допълнителни споразумения с общини по инвестицията за енергийно ефективно улично осветление (C4.I3).

„Най-важното за екипа ни в последните дни беше да гарантираме, че започнатите проекти ще бъдат успешно завършени и страната ни ще се възползва максимално от възможностите на Плана за възстановяване и устойчивост. Затова в последните дни подписах стотици анекси за инвестиции на общини и компании в производство на чиста енергия, батерии и повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за улично осветление в населените места“, заяви министър Трайков, цитиран от пресцентъра на министерството.

По думите му подписаните анекси осигуряват допълнително технологично време за изпълнение, отчитане и разплащане на проектите, без да се компрометират целите на ПВУ. „Целта е ясна: проектите да бъдат завършени, средствата – инвестирани, а ефектът – видим“, подчерта той.

Министърът призова бенефициентите да следят профилите си в информационната система ИСУН и да подпишат документите си в срок до 31 март 2026 г.

Инвестициите, администрирани от Министерството на енергетиката като структура за наблюдение и докладване по ПВУ, са насочени към ускоряване на декарбонизацията, повишаване на енергийната независимост и модернизация на енергийната система.

По Инвестиция C13.I4: “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия” (преди C4.I6) се изпълняват две процедури BG-RRP-4.032 и BG-RRP-4.033 с общо финансирани 313 договора на обща стойност над 297 млн. евро. Предоставянето на безвъзмездна помощ по проектите ще доведе до изграждането на 3 148 мегавата (MW) инсталирана мощност от ВЕИ, както и 1 220 мегавата (MW) инсталирана мощност на ЛСС.

По инвестиция Инвестиция C4.I8 "Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия (RESTORE)“ се изпълняват 81 проекта на стойност 603 млн. евро, насочени към изграждането на национална инфраструктура за съхранение на електроенергия с капацитет от 9 750 мегаватчаса.

По инвестицията за енергийно ефективно улично осветление (C4.I3) се изпълняват 139 проекта на обща стойност над 81 млн. евро, като очакваният ефект е намаление на енергийното потребление с около 120 000 мегаватчаса (MWh) годишно.

„В моменти като сегашния всички виждаме значението на ефективното производство и потребление – в себестойността на енергията и сметките, които плащаме“, посочи още министър Трайков.

Общият обем на инвестициите в енергийния сектор по ПВУ надхвърля 920 млн. евро. Очаква се реализацията им да доведе до по-гъвкава, по-сигурна и по-независима енергийна система, допълват от Министерството на енергетиката.

Ведомството ще продължи да следи изпълнението на проектите и да предприема необходимите действия за тяхното успешно приключване.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    20 1 Отговор
    Те тоя на снимката подписа договора с Дънди прешъс ,а след това и анекс към договора за намаляване на концесионното възнаграждения.Трайчо анекса,много обича да преподписва.Влече го да прави мизерии.

    16:45 29.03.2026

  • 3 пешо

    25 0 Отговор
    не е негова работа да подписва той е служебен министър един такъв подписа боташ за който плащаме още

    Коментиран от #6, #10

    16:45 29.03.2026

  • 4 хехе

    19 0 Отговор
    пак правилните фирми се облажиха и то след като Урсула рече, че зелената сделка е грешка.

    16:49 29.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 604

    20 0 Отговор
    след тия ще е потоп!!!!!!! никой не ви е избирал да подписвате, избори ще правите, вие насменихте цялата държавна администрация с ваши калинки, бою 2 гледате в момента, даже бою беше по тактичен....

    16:54 29.03.2026

  • 9 Гечко

    16 0 Отговор
    Слава на Трайчо! Някой те напъна сигурно,иначе тоз подпис не се мърда лесно,че и 160 пъти… Добро момче,отивай да почиваш на Петрохан,те харесват зелената енергия

    16:59 29.03.2026

  • 10 трайчо

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "пешо":

    да не съм по прос от мунчо и аз зех някой левец

    17:00 29.03.2026

  • 11 Това

    10 0 Отговор
    не е добре, никак не е добре.

    17:04 29.03.2026

  • 12 Педро Поро

    8 0 Отговор
    А бе то ще остане ли земя за някакво земеделие, след като във Франция под панелите и около перките и червеите са изчезнали?!
    Няма ли червеи, няма земеделие - така пише из букварите!

    17:13 29.03.2026

  • 13 Преработил се е...

    11 0 Отговор
    И за какъв процент се напъна толкова бе, човек? Нагли, нахални, крадливи. Чак се хвали, мисли че не се сещаме колко е взето от тия подписи.

    17:25 29.03.2026

  • 14 Браво на

    2 3 Отговор
    министъра и успех!

    17:55 29.03.2026

  • 15 А дали.....

    5 0 Отговор
    е чел МАЛКИЯ текст към договорите....???
    Защото си знаем за многото БЪРЗАНЕ (до 31 март в случая)! И някои други много бързаха за самолети и подписаха договора с "Боташ"......

    18:55 29.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове