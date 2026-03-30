Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април

30 Март, 2026 11:38 1 630 24

За служебното преизчисляване на пенсиите се вземат предвид данните, подадени от работодателите, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 1 април 2026 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчисли служебно пенсиите на повече от 355 000 пенсионери, които са продължили да работят и да се осигуряват след пенсионирането си.

На преизчисляване подлежи размерът на всички трудови пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Условието е пенсионерът да е придобил осигурителен стаж през 2025 г., независимо от продължителността му, и да не е подал преди 1 април 2026 г. заявление за преизчисляване на пенсията му с осигурителен стаж и осигурителен доход, придобити след пенсионирането.

За служебното преизчисляване на пенсиите се вземат предвид данните, подадени от работодателите, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година.

Тази мярка е постоянно действаща и се прилага всяка година от 2021 г. Миналата година по същия ред бяха актуализирани около 363 000 пенсии, като средното увеличение на размера им беше около 11 лв., а общият разход за бюджета през 2025 г. за преизчислените пенсии беше около 45 млн. лв.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Махнете Умник Гюро

    7 3 Отговор
    Това първоеприлска шега ли е? Ако не - от какъв зор?

    11:46 30.03.2026

  • 2 Неразбрал

    15 3 Отговор
    Чии го търси Гюро в Кieв (Укрия) ?

    Коментиран от #4, #6, #10

    11:54 30.03.2026

  • 3 пешо

    14 3 Отговор
    всичките работещи пенсионери са държавни служители

    Коментиран от #5

    11:56 30.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дърт

    8 8 Отговор
    355 000 работещи пенсионери = на 355 000 неработещи в работоспособна възраст = на 355 000 бъдещи пенсионери с недостатъчен трудов стаж ( после защо НОИ е на ежедневно увеличаващи се бюджетни дотации). Освен това работещият пенсионер подбива цената на труда.Те са готови на почти всякаква заплата. НО 90% от работещите пенсионери са на много добре платени длъжности-те и за това продължават да работят.

    Коментиран от #11, #18

    12:04 30.03.2026

  • 8 Пенсионер 1

    10 1 Отговор
    Стига сте писали и повтаряли, защото увеличението е 5-6 левро ,а не като на "избранниците" в НС.

    12:05 30.03.2026

  • 9 вуйчо Ваню

    5 1 Отговор
    Работещ пенсионер.В ЕС съществува ли такава позиция?Не,не,че съм против.Против съм старите да не отстъпват позиция.Младите кога ще правят кариера.

    Коментиран от #22

    12:19 30.03.2026

  • 10 Оленка

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Неразбрал":

    Как какво.Ще подпише договори за доставки на оръжия,снаряди,патрони.Време няма-изборите идват.Гюро бърза за комисионните.За това е там.А може и да им подарим няколко Ф-16.Те и без това стоят и няма кой да ги кара.

    Коментиран от #12

    12:26 30.03.2026

  • 11 а бе..

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дърт":

    Това са глупости..от тия 350 хиляди пенсоионери поне 2/3 са бюрократи по етажите,дето цицат от държавнио бюджет,ако си работил на смени и тежка физическа работа дали ще идеш след пенсия да бачкаш за републиката и тя да ти увеличи пенсията през април с едно евро на месец..да ама не

    Коментиран от #19

    12:42 30.03.2026

  • 12 Верно

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Оленка":

    щом води Запряна !

    Коментиран от #14

    12:42 30.03.2026

  • 13 Пенсиите

    8 0 Отговор
    на пенсионираните преди 10-15 години преизчислете,
    бкл некадърни. Изостават катастрофално от сегашните.

    12:48 30.03.2026

  • 14 Съседа

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Верно":

    Пак ще ни насадят на пачи яйца. Пак !

    12:50 30.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 дцйведс

    1 2 Отговор
    От 2009 г до днес гласувате за ГЕРБ и мажоретките им??? Сега хленчите че нямате пари и не можете и да се храните дори??? Ами сами сте си избирали бъдещето. Защо сега хленчите??? Нали това си избирахте??? Стоите гладни като толкова ви е акъла.

    Коментиран от #23

    13:06 30.03.2026

  • 18 Любопитен

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дърт":

    И последно работещия пенсионер подбива ли цената на труда или е на много добре платена длъжност? Не може и двете.

    13:15 30.03.2026

  • 19 Дърт

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "а бе..":

    Провери. 90% от миньори, работещи в добива и други такива остават на работа след пенсиониране. Да не забравяме полицаи, военни. Всички са на тавана на пенсията, всички са с рискови, трудни ... професии. И всички са работещи пенсионери с пенсия на таван(1738 евро) + заплата минимум 2500 евро.

    13:22 30.03.2026

  • 20 И да знаете,

    2 0 Отговор
    че много ще ме ядосате,ако ми дадете 10 вместо 11 левроподиграФки.

    13:48 30.03.2026

  • 21 Да........

    2 0 Отговор
    Очаквайте новите 11 лева /5,5 евро/ актуализация! Голям жест, големи приходи,.............. охолен живот за хора,от които за вземани солидни суми всеки месец, в продължение на 40 и повече години!

    14:10 30.03.2026

  • 22 Ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "вуйчо Ваню":

    Каква кариера бе пич, младите "работят" една седмица тук, следващата седмица на друго място. И това е така, защото нищо не могат, мързеливи са, а и мама и тати ги си хранят и им задоволяват прищевките. Работещите хора стават все по-малко и плащат все повече социални помощи на младите лентяи. Затова внасяме работници от Индия, Непал и от къде ли не.
    Младият "електроинженер" не прави разлика между ток, напрежение и съпротивление. Младия "машинен инженер" на познава показанието на шублера и мери с ролетка...... На такива "млади специалисти" как да им дадеш заплата!?

    14:21 30.03.2026

  • 23 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "дцйведс":

    Сега да изберат радев, па да видят що е истинска мизерия. Лошото е, че и разумните хора ще страдат заради "умните", като теб, фенове на зеления чорап.

    14:26 30.03.2026

  • 24 Дядо дръмпир-ограмотява финансово..

    0 0 Отговор
    сега ще ви поясня нещо ,което вие не знаете.За да ви преизчислят пенсията вие трябва да сте се осигурявал по ДОО през 2025г ....тоест ако сте работил цялата 25г това са 12месеца по ДООвърху 1077лвПроценти около 19%...вдсеки от вас може да сметне колко ще внесе на месец и какво взима през тази година от ЮЛИ месец!пс..Дори да степенсионер ако работите като Частник или самоосигуряващ се пак ежемесечно вкарвате по ДОО,ЗОО и ДЗПО,ако сте родени след 1958г..дано сте разбрали,защото сте доста слаби в борбата с бюро-клатите и сте невежи финансово!

    14:30 30.03.2026

