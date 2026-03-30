Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април

От 1 април 2026 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчисли служебно пенсиите на повече от 355 000 пенсионери, които са продължили да работят и да се осигуряват след пенсионирането си.
На преизчисляване подлежи размерът на всички трудови пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Условието е пенсионерът да е придобил осигурителен стаж през 2025 г., независимо от продължителността му, и да не е подал преди 1 април 2026 г. заявление за преизчисляване на пенсията му с осигурителен стаж и осигурителен доход, придобити след пенсионирането.
За служебното преизчисляване на пенсиите се вземат предвид данните, подадени от работодателите, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година.
Тази мярка е постоянно действаща и се прилага всяка година от 2021 г. Миналата година по същия ред бяха актуализирани около 363 000 пенсии, като средното увеличение на размера им беше около 11 лв., а общият разход за бюджета през 2025 г. за преизчислените пенсии беше около 45 млн. лв.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Махнете Умник Гюро
11:46 30.03.2026
2 Неразбрал
Коментиран от #4, #6, #10
11:54 30.03.2026
3 пешо
Коментиран от #5
11:56 30.03.2026
7 Дърт
Коментиран от #11, #18
12:04 30.03.2026
8 Пенсионер 1
12:05 30.03.2026
9 вуйчо Ваню
Коментиран от #22
12:19 30.03.2026
10 Оленка
До коментар #2 от "Неразбрал":Как какво.Ще подпише договори за доставки на оръжия,снаряди,патрони.Време няма-изборите идват.Гюро бърза за комисионните.За това е там.А може и да им подарим няколко Ф-16.Те и без това стоят и няма кой да ги кара.
Коментиран от #12
12:26 30.03.2026
11 а бе..
До коментар #7 от "Дърт":Това са глупости..от тия 350 хиляди пенсоионери поне 2/3 са бюрократи по етажите,дето цицат от държавнио бюджет,ако си работил на смени и тежка физическа работа дали ще идеш след пенсия да бачкаш за републиката и тя да ти увеличи пенсията през април с едно евро на месец..да ама не
Коментиран от #19
12:42 30.03.2026
12 Верно
До коментар #10 от "Оленка":щом води Запряна !
Коментиран от #14
12:42 30.03.2026
13 Пенсиите
бкл некадърни. Изостават катастрофално от сегашните.
12:48 30.03.2026
14 Съседа
До коментар #12 от "Верно":Пак ще ни насадят на пачи яйца. Пак !
12:50 30.03.2026
17 дцйведс
Коментиран от #23
13:06 30.03.2026
18 Любопитен
До коментар #7 от "Дърт":И последно работещия пенсионер подбива ли цената на труда или е на много добре платена длъжност? Не може и двете.
13:15 30.03.2026
19 Дърт
До коментар #11 от "а бе..":Провери. 90% от миньори, работещи в добива и други такива остават на работа след пенсиониране. Да не забравяме полицаи, военни. Всички са на тавана на пенсията, всички са с рискови, трудни ... професии. И всички са работещи пенсионери с пенсия на таван(1738 евро) + заплата минимум 2500 евро.
13:22 30.03.2026
20 И да знаете,
13:48 30.03.2026
21 Да........
14:10 30.03.2026
22 Ха-ха
До коментар #9 от "вуйчо Ваню":Каква кариера бе пич, младите "работят" една седмица тук, следващата седмица на друго място. И това е така, защото нищо не могат, мързеливи са, а и мама и тати ги си хранят и им задоволяват прищевките. Работещите хора стават все по-малко и плащат все повече социални помощи на младите лентяи. Затова внасяме работници от Индия, Непал и от къде ли не.
Младият "електроинженер" не прави разлика между ток, напрежение и съпротивление. Младия "машинен инженер" на познава показанието на шублера и мери с ролетка...... На такива "млади специалисти" как да им дадеш заплата!?
14:21 30.03.2026
23 Прав си
До коментар #17 от "дцйведс":Сега да изберат радев, па да видят що е истинска мизерия. Лошото е, че и разумните хора ще страдат заради "умните", като теб, фенове на зеления чорап.
14:26 30.03.2026
24 Дядо дръмпир-ограмотява финансово..
14:30 30.03.2026