Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров

6 Април, 2026 07:34 1 146 25

В предложения пакет са заложени и компенсации за земеделските производители и увеличаване на ваучерите за храна

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

КНСБ ще изпрати днес пакета от мерки заради нарастващите цени до премиера Андрей Гюров, председателя на Народното събрание и парламентарно представените партии, посочи БНТ.

От профсъюза вече обявиха спешен пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса заради икономическата несигурност. Сред основните идеи са въвеждане на безплатен обществен транспорт за уязвими групи, компенсации за горива за граждани и бизнес, както и таван на надценките при горивата и храните от малката потребителска кошница.

Синдикатът предлага още директна финансова помощ за хора с ниски доходи, разсрочване на сметки за ток и отопление, както и забрана за спиране на услугите за уязвими домакинства. В енергийния сектор предлагат да се запази цената на електроенергията за бита и да се приложат мерки за защита на енергийно бедните.

В предложения пакет са заложени и компенсации за земеделските производители и увеличаване на ваучерите за храна. От КНСБ настояват предложенията да се обсъдят на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мерки

    30 18 Отговор
    от излишни хрантутници на държавна ясла и лапащи път 99 места още ? Хайде , стига с тия !

    07:36 06.04.2026

  • 2 Лена

    38 3 Отговор
    Юнак Гюро същите мерки за овладяване на кризата, но във финансов еквивалент ги дарява на Осрайна, просто да нямат криза и живеят нормално!

    07:40 06.04.2026

  • 3 добре но

    32 0 Отговор
    КНСБ да обърне внимание и на пазара на труда.
    Защо влизайки в ЕЗ обявените СРМ падат на половина?
    Това е един от основните индикатори които в САЩ и Европа биват гледани под лупа и анализирани.
    У нас?
    Само връзкарите на държавна ясла са важни. Техните заплати, техните интереси и пр.
    А хората които работят за честния роден частник?

    07:43 06.04.2026

  • 4 пресолена

    9 20 Отговор
    я направо обявявайте нов девети септември. то стачки и протести. и отново искат и край няма. КОЙ ЩЕ ПЛАЩА?

    Коментиран от #15

    07:50 06.04.2026

  • 5 Мразим да мислим

    25 16 Отговор
    Мисирки лапачи. Тия КНСБ са абсолютно излишни

    07:53 06.04.2026

  • 6 гюрова мастия

    26 2 Отговор
    най мисля за крайна и урсилата

    07:56 06.04.2026

  • 7 безпартиен

    16 13 Отговор
    И никой не казва ОТ КЪДЕ (ОТ КОГО)ЩЕ СЕ ВЗЕМАТ ПАРИТЕ ЗА ДА СЕ РАЗДАВАТ!!! При намаляло с 1/4 население на страната има увеличение на заетите в бюджетната сфера! Логично е да се намали щата с 1/4 и това може най лесно да стане с пенсионираните служители останали на работа с пенсия+заплата! Само в МВР са над 5000 души и на ръководни длъжности с което се пречи за кариерно израстване на младите служители! Само за тях изтичат над 300 милиона евро годишно!А по други министерства, агенции, ведомства, учреждения, области и всякакви други "хранилки"?Няма как 1.2 милиона работещи по трудови договори в ЧАСТНИЯ СЕКТОР да издържат 2.1 пенсионери, около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни!!

    Коментиран от #10

    07:56 06.04.2026

  • 8 200 юро, 400 лв

    25 0 Отговор
    на всяко българско домакинство, за работещи хора под 2500 заплата, за пенсионери и безработни под 1000 лв. доходи месечно. Защото подкрепяхте Юрошита, вие, и за една година цените се приравниха един лев, едно юро с фалшифицирани данни за инфлация и дефицит. Защо безработни? Хиляди останаха на улицата, заради повишените разходи на инвеститорите свързани с Юрошита. Завод за азотни торове затвори. Взимаме от вашите високи заплатки, в бюджетна сфера и ги раздаваме на българите. Какъв е размерът на вашата заплата, ако е над 2500 лв. разликата се дава на всеки българин. Пример Съдебна система заплата 30 000 лв. това 75 семейства. Заплата шеф Нефтохим 189 000, махаме 2500 лв., помощ за 466 българи. 240 депутата заплати махаме 2500 лв. остават по 400 лв. за ХИЛЯДА БЪЛГАРИ. Взимате по 600 лв и 3000 лв. за костюмчета, които раздавахте и ги давате на българите. Замразявате бюджетът милиардите на НЗОК единадесет млрд. плюс доплащане пациенти 6 милиарда, спокойно им режете бюджета на НЗОК с 5 милиарда, останалите ги дават пациентите 6 милиарда годишно.
    Режете РАЗХОДНА ЧАСТ, и мораториум на всички заеми. 80% съкращения в бюджетен сектор и същият да плаща на осигуровки, режете и 15 заплати при пенсиониране и ги давате на българите. А не да увеличавате 12% ток декември, 15% вода декември. Искате 30% СИ парно и 30% увеличение топла вода, Искате и увеличение ДАНЪЦИ И ТАКСИ СМЕТ СГРАДА, вие ПОЩУРЯХТЕ ЛИ, заради ИМОТЕН БАЛОН Вдигане на данъци., Искате и такси електромер, зат

    08:00 06.04.2026

  • 9 още

    9 13 Отговор
    Приказки,приказки и никакви резултати през това време.

    08:06 06.04.2026

  • 10 Безпартийния от НПО ППДБ

    23 2 Отговор

    До коментар #7 от "безпартиен":

    Откъде взехте 20 000 000 за подарък на укpонaциcтитe?

    Коментиран от #20

    08:17 06.04.2026

  • 11 Стига

    4 12 Отговор
    мерки, искаме левротеглилки !

    08:21 06.04.2026

  • 12 Този

    12 10 Отговор
    Нагъл и нищо не правещ човек се опитва да тъче на два стана!

    08:23 06.04.2026

  • 13 Мнение

    24 0 Отговор
    В България има 400 болници, 60000 полицаи, 18 министерства, институти, агенции, комисии, съд, прокуратура, парламент, охраната им?! Защо са ни 240 депутата и какво точно вършат за държавата и хората, за да оправдаят огромните си заплати, бонуси, премии, ДМС? Някой дава ли си сметка какви пари отиват за издръжката им, а там заплатите не са минимални, нали?! Повече от един милион човека от малцинствата чакат на държавата, защото нито учат, нито работят, а само щракат с пръсти и разчитат на майчинства и помощи. Е, как ще сме добре? Населението ни е около 5-6 милиона. Тогава КОЙ точно лекуват в тези 400 болници, КОЙ учи в 52 университета, кого обучават сто хиляди учители, и на какво научиха децата, защо са ни 280 общини и т. н. и т. н. Въпроси без отговори.

    08:24 06.04.2026

  • 14 въпросче

    14 1 Отговор
    Може ли да си изпратя сметките за ток и вода на Андрей Гюров?

    08:28 06.04.2026

  • 15 Всичко

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "пресолена":

    е заради леврото !

    08:28 06.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Критикар

    7 2 Отговор
    Изпратете си мерките на ББ и ДП, те ни докараха дотук с ниските доходи и пенсии, Гюров управлява от един месец - доходите ли да увеличи бе?

    08:49 06.04.2026

  • 18 тоя

    6 0 Отговор
    ЛЪЖЕ!!!

    08:56 06.04.2026

  • 19 До Мнение

    10 0 Отговор
    Да кажем 380 болници, а знаете ли какви заплати взимат шефовете им от 60 000 до 200 000 хиляди. При всяка смяна на управлението, ги уволняват, ами ако са кадърни? Скандалното е, че част разходите на частните болници се покриват от НЗОК, който иска частно да си плаща. Една коронка годишно покрива НЗОК, ами ко ти трябват 2 коронки, или 2 пломби. В същото време грижа за тежко болни хора няма, деца, възрастни. Места в Хосписи, няма. 15 000 лв на месец, на частно, където има. В другите е ад. Ами ако искаш да се грижиш сам за родителите си? Една инвалидна количка почва от 600 лв., и куп документи ако чакаш НЗОК да ти покрие разхода. При нужда купуваш от частните кожодери, там куче влачи диря няма. Вижте цена на легла за тежко болни. Какво правят сестрите, ЧАСТНИ ФИРМИ, една инфузия с вода 100 лв. за 2 минути да свържеш банката и сложиш абокат. 3 инфузии дневно 300 лв. за 6 минути, вода, храна, полезни вещества. 6 адреса, 600 лв. на ден. Държавата е абдикирала, Държава няма. Щом няма държава, да няма и администрация и депутати, и евродепутати. Кого представляват тези хора, видимо НЕ НАС. Български политик, говори да сме се грижили за Украйна, а ние да умираме от студ по болници, защото месечна сметка ток януари 200-400 лв. При наличие, че имаме АЕЦ евтин ток и Лукойл.

    Коментиран от #24

    09:01 06.04.2026

  • 20 безпартиен

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Безпартийния от НПО ППДБ":

    От заеми!А всички ще ги връщат!И след като на територията ни няма нищо с цена,остава единствено ЗЕМЯ- земеделска земя за дълго време от порядъка на 50 години!Вижда се,че и украинците не са против за тяхната земя!А нас никой няма да ни пита.За правителствата които и да са на власт става дума!

    09:16 06.04.2026

  • 21 КНСБ слугинаж

    5 0 Отговор
    Тези се имат за защитници на труда, а на практика са най-големите защитници на далаверата из територията. Има един единствен факт, който слага удивителен знак за състоянието на държавата - средната заплата расте, а средното българско семейство обеднява. За пенсионерите да не говорим. Номерът със свинското и зелето! Безсрамно ограбване, несправедливост, беззаконие. Политик, магистрат, бандит, полицай, държавен служител да си на територията.

    09:33 06.04.2026

  • 22 Ами сега?

    7 0 Отговор
    Цялата държава на практика е парцелирана и приватизирана. Абдалите хранят и плащат данъци на хитреците. Лошото е, че хитреците станаха болшинство.

    09:40 06.04.2026

  • 23 Овце в кошара

    4 0 Отговор
    в медицинската кошара. Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров, който ще премахва с инжекции животите за да не поскъпва живота на партийните изчадия.

    09:53 06.04.2026

  • 24 Ввв

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "До Мнение":

    НЗОК НЕ покрива коронки!!!

    10:49 06.04.2026

  • 25 Пловдив

    1 0 Отговор
    Поне да се увеличат ваучерите за храна,сега са малко.

    11:15 06.04.2026

