Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров

КНСБ ще изпрати днес пакета от мерки заради нарастващите цени до премиера Андрей Гюров, председателя на Народното събрание и парламентарно представените партии, посочи БНТ.
От профсъюза вече обявиха спешен пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса заради икономическата несигурност. Сред основните идеи са въвеждане на безплатен обществен транспорт за уязвими групи, компенсации за горива за граждани и бизнес, както и таван на надценките при горивата и храните от малката потребителска кошница.
Синдикатът предлага още директна финансова помощ за хора с ниски доходи, разсрочване на сметки за ток и отопление, както и забрана за спиране на услугите за уязвими домакинства. В енергийния сектор предлагат да се запази цената на електроенергията за бита и да се приложат мерки за защита на енергийно бедните.
В предложения пакет са заложени и компенсации за земеделските производители и увеличаване на ваучерите за храна. От КНСБ настояват предложенията да се обсъдят на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
07:36 06.04.2026
07:40 06.04.2026
3 добре но
Защо влизайки в ЕЗ обявените СРМ падат на половина?
Това е един от основните индикатори които в САЩ и Европа биват гледани под лупа и анализирани.
У нас?
Само връзкарите на държавна ясла са важни. Техните заплати, техните интереси и пр.
А хората които работят за честния роден частник?
07:43 06.04.2026
07:50 06.04.2026
8 200 юро, 400 лв
Режете РАЗХОДНА ЧАСТ, и мораториум на всички заеми. 80% съкращения в бюджетен сектор и същият да плаща на осигуровки, режете и 15 заплати при пенсиониране и ги давате на българите. А не да увеличавате 12% ток декември, 15% вода декември. Искате 30% СИ парно и 30% увеличение топла вода, Искате и увеличение ДАНЪЦИ И ТАКСИ СМЕТ СГРАДА, вие ПОЩУРЯХТЕ ЛИ, заради ИМОТЕН БАЛОН Вдигане на данъци., Искате и такси електромер, зат
08:00 06.04.2026
10 Безпартийния от НПО ППДБ
До коментар #7 от "безпартиен":Откъде взехте 20 000 000 за подарък на укpонaциcтитe?
08:17 06.04.2026
До коментар #4 от "пресолена":е заради леврото !
08:28 06.04.2026
20 безпартиен
До коментар #10 от "Безпартийния от НПО ППДБ":От заеми!А всички ще ги връщат!И след като на територията ни няма нищо с цена,остава единствено ЗЕМЯ- земеделска земя за дълго време от порядъка на 50 години!Вижда се,че и украинците не са против за тяхната земя!А нас никой няма да ни пита.За правителствата които и да са на власт става дума!
09:16 06.04.2026
До коментар #19 от "До Мнение":НЗОК НЕ покрива коронки!!!
10:49 06.04.2026
