Емануил Йорданов: Няма как да правиш съдебна реформа, без да си влизал в съдебна зала

6 Април, 2026 22:25 797 8

На лидерската партия не ѝ трябват качествени хора. Там лидерът излиза отпред, събира доверие, всички останали са без значение, коментира бившият вътрешен министър

Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Един от факторите, който би допринесъл за по-честен вот, е увеличената избирателна активност. Това каза бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов в предаването "Денят ON AIR".

Той отбеляза проблемите, свързани с делата, като допълни, че те стоят в прокуратурата.
"Дълго време не се решава проблемът с прокуратурата. Той не е само персонален. В момента сме фиксирани върху фигурата на един човек, въпреки че в един момент започнаха да се появяват и други европрокурори", коментира Йорданов пред Bulgaria ON AIR.

Лидерските партии и липсата на експерти в парламента
Бившият министър на вътрешните работи изтъкна, че за поредна година в кандидат-депутатските листи не виждаме изявени юристи.

"Единственото изключение, за което се сещам, е Таня Дончева в БСП, поздравления за Крум Зарков. Това, което се наблюдава в българската политика, е, че изобилстват лидерските партии. На лидерската партия не ѝ трябват качествени хора. Там лидерът излиза отпред, събира доверие, всички останали са без значение. Няма как да правиш съдебна реформа, без да си влизал в съдебна зала", подчерта гостът.
Казусът между Русинова и Дечев и връзките с Пепи Еврото
"Когато търсиш доверие, е нормално да застанеш с лицето си срещу хората, а не да пишеш писма. По отношение на нея висят множество въпроси, на които ако не бъде отговорено, няма кой да ѝ повярва. Сухи фрази не вършат работа. Далеч съм от мисълта, че "Гранична полиция" може да сгреши справка за това кой как е преминал границата", изрази мнение Йорданов.

Според него трябва да се докажат неподходящи действия и контакти, които увреждат престижа на съдебната система.

"Състоянието на съдебната система засяга всички нас, включително и членовете на ВСС", заключи Йорданов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 4 Отговор
    19ти април ще е новият 9ти септември
    за кримчо чорапа с юмручето и ушите
    🧦✊👂🇷🇺

    22:34 06.04.2026

  • 2 Ддд

    3 3 Отговор
    По тази логика, той защо беше МВР министър, след като не е бил полицай?
    Отделно, като депутат каква реформа направи в правосъдието, за да критикува другите?

    23:03 06.04.2026

  • 3 Нищо

    2 1 Отговор
    И теб те видяхме колко струваш

    Коментиран от #5

    23:10 06.04.2026

  • 4 007 лиценз ту кил

    2 1 Отговор
    Еми прав е. С едното обсебване към лицето Саферов не става.

    23:13 06.04.2026

  • 5 Бай Ху (By Who)

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо":

    Господин Мими купи чудесни астрички на полицаите. Още си ги карат.

    23:16 06.04.2026

    23:47 06.04.2026

