Емануил Йорданов: Няма как да правиш съдебна реформа, без да си влизал в съдебна зала

Един от факторите, който би допринесъл за по-честен вот, е увеличената избирателна активност. Това каза бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов в предаването "Денят ON AIR".
Той отбеляза проблемите, свързани с делата, като допълни, че те стоят в прокуратурата.
"Дълго време не се решава проблемът с прокуратурата. Той не е само персонален. В момента сме фиксирани върху фигурата на един човек, въпреки че в един момент започнаха да се появяват и други европрокурори", коментира Йорданов пред Bulgaria ON AIR.
Лидерските партии и липсата на експерти в парламента
Бившият министър на вътрешните работи изтъкна, че за поредна година в кандидат-депутатските листи не виждаме изявени юристи.
"Единственото изключение, за което се сещам, е Таня Дончева в БСП, поздравления за Крум Зарков. Това, което се наблюдава в българската политика, е, че изобилстват лидерските партии. На лидерската партия не ѝ трябват качествени хора. Там лидерът излиза отпред, събира доверие, всички останали са без значение. Няма как да правиш съдебна реформа, без да си влизал в съдебна зала", подчерта гостът.
Казусът между Русинова и Дечев и връзките с Пепи Еврото
"Когато търсиш доверие, е нормално да застанеш с лицето си срещу хората, а не да пишеш писма. По отношение на нея висят множество въпроси, на които ако не бъде отговорено, няма кой да ѝ повярва. Сухи фрази не вършат работа. Далеч съм от мисълта, че "Гранична полиция" може да сгреши справка за това кой как е преминал границата", изрази мнение Йорданов.
Според него трябва да се докажат неподходящи действия и контакти, които увреждат престижа на съдебната система.
"Състоянието на съдебната система засяга всички нас, включително и членовете на ВСС", заключи Йорданов.
2 Ддд
Отделно, като депутат каква реформа направи в правосъдието, за да критикува другите?
23:03 06.04.2026
Нищо
Коментиран от #5
23:10 06.04.2026
007 лиценз ту кил
23:13 06.04.2026
5 Бай Ху (By Who)
До коментар #3 от "Нищо":Господин Мими купи чудесни астрички на полицаите. Още си ги карат.
23:16 06.04.2026
