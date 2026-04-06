Емануил Йорданов: Няма как да правиш съдебна реформа, без да си влизал в съдебна зала

Един от факторите, който би допринесъл за по-честен вот, е увеличената избирателна активност. Това каза бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов в предаването "Денят ON AIR".

Той отбеляза проблемите, свързани с делата, като допълни, че те стоят в прокуратурата.

"Дълго време не се решава проблемът с прокуратурата. Той не е само персонален. В момента сме фиксирани върху фигурата на един човек, въпреки че в един момент започнаха да се появяват и други европрокурори", коментира Йорданов пред Bulgaria ON AIR.

Лидерските партии и липсата на експерти в парламента

Бившият министър на вътрешните работи изтъкна, че за поредна година в кандидат-депутатските листи не виждаме изявени юристи.

"Единственото изключение, за което се сещам, е Таня Дончева в БСП, поздравления за Крум Зарков. Това, което се наблюдава в българската политика, е, че изобилстват лидерските партии. На лидерската партия не ѝ трябват качествени хора. Там лидерът излиза отпред, събира доверие, всички останали са без значение. Няма как да правиш съдебна реформа, без да си влизал в съдебна зала", подчерта гостът.

Казусът между Русинова и Дечев и връзките с Пепи Еврото

"Когато търсиш доверие, е нормално да застанеш с лицето си срещу хората, а не да пишеш писма. По отношение на нея висят множество въпроси, на които ако не бъде отговорено, няма кой да ѝ повярва. Сухи фрази не вършат работа. Далеч съм от мисълта, че "Гранична полиция" може да сгреши справка за това кой как е преминал границата", изрази мнение Йорданов.

Според него трябва да се докажат неподходящи действия и контакти, които увреждат престижа на съдебната система.

"Състоянието на съдебната система засяга всички нас, включително и членовете на ВСС", заключи Йорданов.