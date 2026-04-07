БСП-ОЛ: Ние сме единственото автентично ляво

7 Април, 2026 10:24 796 32

Промяната в БСП е явна - както по политики, така и като отговор на обществените очаквания за такава, каза Донка Михайлова

Светослава Ингилизова

„БСП е лявата партия на България.“. Това заяви заместник-председателят на левицата и кмет на Троян Донка Михайлова в предаването „Здравей, България“ по НОВА, като подчерта, че новият курс, очертан от Конгреса на партията, вече дава ясна посока за бъдещето.

По нейните думи БСП е единствената автентична лява партия на изборите, а това личи както от политиките ѝ, така и от способността ѝ да отговори на обществените очаквания за промяна. „Ние единствени чухме хората от протеста през декември и сами намерихме в себе си силите да сменим ръководството на партията и да формираме една нова визия за политика.“, посочи Михайлова.

„В бъдещ парламент сътрудничеството ще бъде на база ясни политики. БСП повече няма да бъде подчинена партия.“, категорична бе тя.

По думите ѝ левицата поставя като свой ясен приоритет антикорупцията. „Не бихме могли повече да се примирим с това, че Висшият съдебен съвет и главният прокурор на практика действат извън закона.“, подчерта Донка Михайлова.

Николай Бериевски: Българските граждани изнемогват - 20 евро на калпак не са достатъчни

„БСП е с ясна и непроменена позиция за връщане на масата на преговорите и уреждането на всички военни конфликти по мирен път, включително новия в Близкия изток. Нашите усилия са за дипломация.“, заяви водачът на листата на коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в Ловеч Николай Бериевски.

Кандидатът за народен представител изтъкна, че БСП е държавотворна партия. „Ние сме участвали във всички важни за страната геополитически процеси, в това число присъединяването към НАТО и към ЕС. С действията си сме доказали, че защитаваме интересите на българските граждани, а в момента те изнемогват, защото дизелът на колонка тази сутрин е 1,76 евро.“, посочи той. По думите му редица европейски държави са предприели сериозни мерки – намаляване на ДДС, премахване на акциз, таван на цените и ограничаване на печалбите. Според него „20 евро на калпак“ не са достатъчни.

„Очакваме от българското правителство един пакет фискални политики, които да помогнат на земеделските производители, на търговците, на хотелиерите. Ролята на данъците и акцизите е да бъдат регулатор на пазара в кризисни моменти като този.“, допълни Донка Михайлова.

Като първа цел на новия парламент Николай Бериевски определи приемането на редовен бюджет, в който да бъдат заложени именно такива мерки, в подкрепа на българските граждани.


Оценка 1.2 от 19 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 2 Отговор
    Червените милионери олигарси били леви?

    10:25 07.04.2026

  • 2 Показахте във времето

    25 1 Отговор
    Че сте фурнаджийски лопати и то не веднъж
    Бабите комунистки намаляват животът взима своето
    И едва ли ще прескочите 4%
    Заслужихте си го

    10:27 07.04.2026

  • 3 пресолена

    13 1 Отговор
    левите в ес други работи говорят та не знам дали сте леви.....

    Коментиран от #7

    10:27 07.04.2026

  • 4 Трол

    9 2 Отговор
    Всички политици са автентично леви, но някои се хвалят с това, а други се прикриват.

    10:29 07.04.2026

  • 5 Бездействаща !

    13 0 Отговор
    Бездействаща !

    Лява Партия !

    Не Ми Трябва !

    Колкото И !

    Лява Да е Тя !

    Май се Оказа !

    Че Е !

    Твърде ЛЯВА !

    10:29 07.04.2026

  • 6 Видяхме ви

    24 0 Отговор
    В сглобката , като автентични слуги на Тиква и Шопар

    10:30 07.04.2026

  • 7 Май Не са !

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "пресолена":

    Май Не са !

    Само Леви !

    Но И !

    Ляви !

    10:31 07.04.2026

  • 8 муцунски

    13 0 Отговор
    писъци от скута

    10:32 07.04.2026

  • 9 Ура,,Ура

    20 0 Отговор
    Редно е да ви няма в следващото НС. Играхте с прасетата и до последно обяснявахте, че правителството е стабилно и ще изкара пълен мандат. Такива властолюбци не трябва да се доближават до власта.

    10:32 07.04.2026

  • 10 Като Ги Гледам !

    12 1 Отговор
    Като Ги Гледам !

    Тези Две Безхаберни !

    Лица !

    Ми става !

    Ясно !

    Че Нищо Не мога Да Очаквам !

    От Такива !

    10:33 07.04.2026

  • 11 европейското ляво е

    1 3 Отговор
    мечтата на народа . социална политика . образовани кметове . патриоти . българи с български имена . с една добра подкрепа от около 5 процента . от 27 процента гласувачи .

    10:34 07.04.2026

  • 12 асан пенюаров

    7 3 Отговор
    и аз съм лява и дашна

    10:35 07.04.2026

  • 13 Какви леви

    16 0 Отговор
    Всички от БСП са червени милионери и то още преди 10 ноември. Указ 56 отвори вратите на лукановите хора да започнат да разграбват държавата. Смешници сте!

    10:39 07.04.2026

  • 14 Ъхъ!!!

    16 0 Отговор
    Знаем, знаем! Щом е при вас автентично левия мултимилионер СерГЕЙ Станишев няма начин да не сте автентично леви!?

    10:40 07.04.2026

  • 15 Хмм

    16 1 Отговор
    БСП са най-продажната партия, свалиха Жан Виденов, който спечели мнозинство на изборите, защото не искаше да им продаде България, на такива като Първанов, Райчев, Камов (неговата партия сега е в коалицията на президента), продадоха се на Пеевски и Борисов, предадоха своя президент, вместо да се гордеят че имат успешен президент, дорисоциалната си политикапредадоха, Калфин повиши пенсионната възраст

    10:41 07.04.2026

  • 16 Бсп е крадлива мафия

    14 1 Отговор
    Бсп са в скута на боко и шиши

    10:45 07.04.2026

  • 17 БСП

    9 5 Отговор
    имаше шанс да еволюира в европейска лява партия, но със избирането на Крум Зарков се завърна отново в кремълската орбита и край на филма!

    Зарков = Радев.

    Дотук с БСП!

    10:47 07.04.2026

  • 18 Леводесните или дяснолевите

    9 0 Отговор
    БСП - Обезчестена левица гласува за еврото. Неоспорим факт. Нямат право да бъдат в народното събрание. Това, че има отделни кметове, които работят, не променя ситуацията. Който гласува за БСП и другите партии, които въведоха еврото, гласува срещу България.

    10:47 07.04.2026

  • 19 Автентичните Леваци

    12 1 Отговор
    Партия на милионери-леваци.... единствено по-големи леваци са Възраждане.

    10:49 07.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Само

    16 0 Отговор
    ги погледна , ненаяли се вече десетки години ! Лицемерие и наглост ! Другарката Донка да каже що обществени поръчки погълна и къде работи дъщеря ѝ и зет ѝ в София ! А други модел до нея , зърнар с пеликански гуша , погълнала маса милиони субсидии ! Безсрамно същества!

    10:57 07.04.2026

  • 22 БСП работеше в полза и заедно

    9 0 Отговор
    На управлявалите политкриминали. Дзефира всеки ден беше в скута.

    11:10 07.04.2026

  • 23 АГАТ а Кристи

    9 0 Отговор
    Наглостта им е със знак легнала осмица !
    "Създадена" 1990 година, вече е със 130 годишна история...

    11:13 07.04.2026

  • 24 Да ама не

    9 0 Отговор
    Няма как с Кирил Добрев в управлението БСП да е лява.

    11:17 07.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хсфйхфцжб

    6 3 Отговор
    Нещо не вдъхвате доверие , лежите още на гърба на Тодор Живков , Бог да го прости , велик държавник!

    11:19 07.04.2026

  • 27 Анджо

    5 4 Отговор
    Тази партия която е извършила най голямият терористичен акт за 20 век и още не може да я премахнем от политическия живот в България.
    Никой не ни е виновен ,че сме толкова залухави. Това е най голямата лъжа вече кадето се определят за леви и десни, това е утопия като комунизма . Според мен има само истински държавници които не се съобразяват с такива измислени идеалогии.

    11:40 07.04.2026

  • 28 Григор

    6 0 Отговор
    "Ние сме единственото автентично ляво"
    Тъй ли?Тогава защо бяхте в коалиция с Борисов и Пеевски? Защото сегашния ви председател беше против референдума за еврото? Какво търси в лява формация милионерчето Кирил Добрев? Това ли ви е лявото?!

    12:34 07.04.2026

  • 29 Единственото

    6 0 Отговор
    което със сигурност сте, е че сте на политическото бунище!

    12:52 07.04.2026

  • 30 Спрете се-леви, десни и средни

    0 0 Отговор
    Всеки "политик" се опиянява от естествения си интелект и ръси кухи фрази и "мисли" за да се изтъкне, без да има хал хабер за какво иде реч и дали има някаква истина в това!

    14:43 07.04.2026

  • 31 Дориана

    0 0 Отговор
    Пълни глупости с предизборна цел. БСП ОЛ. ся предателска партия разяждана от вътре от корупция и зависимости от Борисов и Пеевски и това се доказа когато бяха в коалиция Магнитски.

    14:50 07.04.2026

  • 32 Избори

    0 0 Отговор
    Имате ли Сертификат за автентичност и ако "да", КОЙ ви го издаде?

    15:43 07.04.2026

