БСП-ОЛ: Ние сме единственото автентично ляво

„БСП е лявата партия на България.“. Това заяви заместник-председателят на левицата и кмет на Троян Донка Михайлова в предаването „Здравей, България“ по НОВА, като подчерта, че новият курс, очертан от Конгреса на партията, вече дава ясна посока за бъдещето.
По нейните думи БСП е единствената автентична лява партия на изборите, а това личи както от политиките ѝ, така и от способността ѝ да отговори на обществените очаквания за промяна. „Ние единствени чухме хората от протеста през декември и сами намерихме в себе си силите да сменим ръководството на партията и да формираме една нова визия за политика.“, посочи Михайлова.
„В бъдещ парламент сътрудничеството ще бъде на база ясни политики. БСП повече няма да бъде подчинена партия.“, категорична бе тя.
По думите ѝ левицата поставя като свой ясен приоритет антикорупцията. „Не бихме могли повече да се примирим с това, че Висшият съдебен съвет и главният прокурор на практика действат извън закона.“, подчерта Донка Михайлова.
Николай Бериевски: Българските граждани изнемогват - 20 евро на калпак не са достатъчни
„БСП е с ясна и непроменена позиция за връщане на масата на преговорите и уреждането на всички военни конфликти по мирен път, включително новия в Близкия изток. Нашите усилия са за дипломация.“, заяви водачът на листата на коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в Ловеч Николай Бериевски.
Кандидатът за народен представител изтъкна, че БСП е държавотворна партия. „Ние сме участвали във всички важни за страната геополитически процеси, в това число присъединяването към НАТО и към ЕС. С действията си сме доказали, че защитаваме интересите на българските граждани, а в момента те изнемогват, защото дизелът на колонка тази сутрин е 1,76 евро.“, посочи той. По думите му редица европейски държави са предприели сериозни мерки – намаляване на ДДС, премахване на акциз, таван на цените и ограничаване на печалбите. Според него „20 евро на калпак“ не са достатъчни.
„Очакваме от българското правителство един пакет фискални политики, които да помогнат на земеделските производители, на търговците, на хотелиерите. Ролята на данъците и акцизите е да бъдат регулатор на пазара в кризисни моменти като този.“, допълни Донка Михайлова.
Като първа цел на новия парламент Николай Бериевски определи приемането на редовен бюджет, в който да бъдат заложени именно такива мерки, в подкрепа на българските граждани.
23 АГАТ а Кристи
"Създадена" 1990 година, вече е със 130 годишна история...
11:13 07.04.2026
27 Анджо
Никой не ни е виновен ,че сме толкова залухави. Това е най голямата лъжа вече кадето се определят за леви и десни, това е утопия като комунизма . Според мен има само истински държавници които не се съобразяват с такива измислени идеалогии.
11:40 07.04.2026
28 Григор
Тъй ли?Тогава защо бяхте в коалиция с Борисов и Пеевски? Защото сегашния ви председател беше против референдума за еврото? Какво търси в лява формация милионерчето Кирил Добрев? Това ли ви е лявото?!
12:34 07.04.2026
