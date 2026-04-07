Трайков: ПАВЕЦ „Чаира“ гарантира, че при срив може да захрани собственото производство на АЕЦ „Козлодуй“

Трайков: ПАВЕЦ „Чаира“ гарантира, че при срив може да захрани собственото производство на АЕЦ „Козлодуй“

7 Април, 2026 14:26

  • павец чаира-
  • аец козлодуй-
  • трайчо трайков

От 17 февруари са в ход т.нар. „сухи“ пускови проби на агрегата - първият етап от изпитанията, включващ цялостна проверка на комуникацията и взаимодействието между системите

Трайков: ПАВЕЦ „Чаира“ гарантира, че при срив може да захрани собственото производство на АЕЦ „Козлодуй“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два от четирите хидроагрегата на помпено-акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) „Чаира“ работят и това е важно за електроенергийната ни система. Ползите са не само производството на електроенергия, но и това, че служи като балансираща мощност. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по време на инспекция на функционалността на хидроагрегат 3 ПАВЕЦ „Чаира“ след завършване на ремонта на съоръжението и провеждането на финалните предпускови и пускови изпитвания.

Агрегатът ще работи в тестови режим до получаване на акт 16 за официално въвеждане в експлоатация.

От 17 февруари са в ход т.нар. „сухи“ пускови проби на агрегата - първият етап от изпитанията, включващ цялостна проверка на комуникацията и взаимодействието между системите.

Хидроагрегат 3 е в 72-часови проби. Тази задача е изпълнена. Работи и хидроагрегат 2, който ще бъде пуснат днес в помпен режим, когато цените са ниски, обясни Трайков.

По думите му ПАВЕЦ „Чаира“ гарантира, че може да захрани собственото производство на АЕЦ „Козлодуй“ при срив. Това е един безценен актив а енергийната ни система, подчерта служебният министър.

Той добави, че в момента се подготвя окончателната документация за обществената поръчка за хидроагрегат 1, като доставката на оборудването е разделена от строително-монтажните работи и очаква да има значителен интерес и да започне ремонтът. Очакванията са, че ще започне да работи през 2028 г.

По думите му ПАВЕЦ „Чаира“ е важен включително като стабилизираща мощност.

Трайков отбеляза, че са поискани анализи и са определени 10 подходящи места за нови локации на ПАВЕЦ.

Изпълнителният технически директор на Националната електрическа компания Красимир Димитров обясни, че на хидроагрегат 3 са обновени всички системи за контрол и управление. Очаква се през май да има и акт 16.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 какво каза

    22 8 Отговор
    престъпниче свободно ?

    14:28 07.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тея вече са похарчили парите от водата

    19 4 Отговор
    И са разиграват кога да източат яза🤣🤣🤣🤣

    14:33 07.04.2026

  • 4 оня с питон.я

    9 20 Отговор
    Фашистите на Радев се развилняха.

    14:34 07.04.2026

  • 5 Сатана Z

    41 0 Отговор
    ПАВЕЦ. Чаира беше умишлено събиране и изваден от експлоатация от енергийната мафия свързана с вноса на ток от чужбина

    Коментиран от #15

    14:34 07.04.2026

  • 6 Тоя да не е учил за животновъд

    13 4 Отговор

    До коментар #2 от "Беро":

    И да стане енергиен министър щот в бегето става точно така 🤣🤣🤣🤣учил за шлосер с дядо от дс и станал завеждащ очна клиника🤣🤣🤣

    14:35 07.04.2026

  • 7 трайчу крадеца

    19 4 Отговор
    та къде се намират горивата от държавния резерв ?? а златният резерв къде викаш го подарихте ??

    14:35 07.04.2026

  • 8 Не човек, а желязо

    9 8 Отговор
    Абе, комуната, р.овч не е крадец, а Тр.Тракков е! Винаги сте казвали на черното бяло! Няма да се оправи България с такива като вас, чалгарите и фалшивите патрЕоти!

    Коментиран от #35

    14:47 07.04.2026

  • 9 Файърфлай

    16 3 Отговор
    Някой компетентен може ли да ми обясни какво е искал да каже тоя със казаното е заглавието? Ако е журналистическа интерпретация,разбирам,ама ако е казал точно това ,меко казано съм втрещен.

    Коментиран от #23, #30

    14:47 07.04.2026

  • 10 ВЗАТВОРА ЛИ СА ТИВ ОТ ДПС ФИРМАТА

    16 3 Отговор
    ДЕТО ГО ПОВРЕДИХА И НАНЕСИХА МИЛИАРДНИ ЩЕТИ..?!!

    14:47 07.04.2026

  • 11 Очилат крадец

    11 3 Отговор
    За такива като този, само въже.

    14:48 07.04.2026

  • 12 Престъпник Трайчо

    22 2 Отговор
    Затвориха здрави реактори, много по-млади реактори, от тези във Франция. Трайчо подписа и на Дънди Прешъс, за увеличение срока на концесия, като никакви пари не влизат в хазната, от тази концесия и Дънди лъжат, че добиват само злато, а във всяка руда има задължителни и сребро, мед, селен, телур, галий, антимон, бисмут, никел, кадмий, талий, индий, паладий, платина и други.

    14:49 07.04.2026

  • 13 ЖикТак

    18 2 Отговор
    Павец Чаира може да служи за балансиране на мощностите свързани с АЕЦ козлодуй(при внезапен срив примерно), само да не го ползвате пак да балансира ФЕЦ-овете, че пак ще го съсипете

    14:51 07.04.2026

  • 14 Ммм

    13 4 Отговор
    Трайчо и ти си министър като всички останали Много Некомпетентен недей да говориш глупости че се излагаш.Всички изглеждате умни когато мълчите.

    14:54 07.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 По-рано

    12 2 Отговор
    трябва да благодарим на специалистите от Тошково време за създаването на Чаира.

    А сега плюем СоцА, както бихе отричали благодарност за завещния от баба ни скъп, просторен, центарлен апартамент

    15:01 07.04.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    Термин "собственото производство" в енергетиката няма. Понеже съм хотелиер може ли някой енергетик да ми обясни какво е това?
    Чел съм в медиите, че АЕЦ Козлодуй има дваблока по 1080МW.
    Тази глупост на министъра му е казана от някоя невежа калинка.

    Коментиран от #21

    15:05 07.04.2026

  • 18 Добре,че бяха ,,лошите комунисти

    13 0 Отговор
    ПАВЕЦ „Чаира“ е изградена през 80-те години на XX век, като строителството на долния изравнител (язовир „Чаира“) започва през 1985 г. и е завършено през 1987 г..

    Коментиран от #28

    15:08 07.04.2026

  • 19 Тройчо укpoтерориста

    14 1 Отговор
    Откакто го строшихте ПАВЕЦа, вече нищо не гарантира! На път сте и АЕЦа да унищожите, боклуци крадливи!

    Коментиран от #31

    15:09 07.04.2026

  • 20 Що ми се

    6 1 Отговор
    струва, че продажната и неука па с мина грап съсипа павеца.

    15:12 07.04.2026

  • 21 Ми браво

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    На хотелиера! Според мен са му казали "Добственине нужди на АЕЦ-а" при срив там а те неса никак малки... Ама явно е толкова енергетик.

    Коментиран от #24, #27, #33

    15:12 07.04.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    "Сухи" проби няма. Има "Единични изпитания" на системите. Това съм го чел в едни дебели книги, когато ми е било писнало да се занимавам с кандидат мисирките от Факултета по журналистика. С този министър блока пак ще даде фира преди да го пуснат. Тези не знаят какво да правят, нито как да го направят. Дано този път не убият хора.

    15:12 07.04.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Файърфлай":

    И аз се чудя що за глупост е това. Тези въобще не знаят какво правят, а още по малко как да го направят.

    15:14 07.04.2026

  • 24 Мдаааа

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ми браво":

    СОБСТВЕНИТЕ...

    15:14 07.04.2026

  • 25 Кирил

    4 0 Отговор
    Гарант за корупционна схема само.

    15:17 07.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ми браво":

    То стигне ли се до там, собствените нужди на АЕЦа да се захранват от Чаира, самият АЕЦ пиши го бегал. ФУКУШИМА пасти да яде. Тези идиоти ако ги чуе някой чужденец дето разбира от ядрени централи какво говорят, ще обвини България в ядрен тероризъм и ще поиска немедлено затваряне на АЕЦ Козлодуй.

    Коментиран от #32

    15:22 07.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Попето

    4 0 Отговор
    В едни коментари прочетох, че частите за АЕЦ-А, оригиналните, били внесени вече, но нелегално, от Русия и централата работи с пълната си мощност. Дали е вярно или не смеят да си признаят...

    15:25 07.04.2026

  • 30 Сухи

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Файърфлай":

    проби е...когато блъскаш съседката през прозореца на ръчна

    15:26 07.04.2026

  • 31 ганю

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тройчо укpoтерориста":

    ами потрошиха чаира за да цакате по 1500 лв/мвтч ток
    и да давате на тоз и онзи по фирмите пари

    15:33 07.04.2026

  • 32 Не е бяш така

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Данко Харсъзина":

    АЕЦА е яко резервиран... дори и при срив има доста резерви за основните съоръжения акумулаторни батерии, помпи работещи с остатъчнато пара които да отсят реакторите с борна кисилина , падащите гасящи пръти и да поддъжжат вработа оснони съоръжения и измервателни уредш... до включване на резервно занранване... което пъс е тройно резервирано... и едното мже би е от Чаира

    15:40 07.04.2026

  • 33 Файърфлай

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ми браво":

    А така.От дума на дума,събрахме се и сглобихме пъзела.Вероятно става въпрос за понятието "собствени нужди" на АЕЦ.Е да де ,ама тогава,при аварийна ситуация,ако АЕЦ не може да произвежда ток дори за собствени нужди,то в този случай как изобщо работи АЕЦ в подобна ситуация.И все пак, едва ли е изказване на министър,па било той и "калинка",какъвто е случая.Това по скоро е поредния журналистически бисер.А ако все пак го е казал тоя от фотото,тогава....Бог да пази България.

    16:01 07.04.2026

  • 34 Този ли

    3 1 Отговор
    Па този , трябва да е в пандиза до живот ,
    както и предишните министри на Енергото .

    16:04 07.04.2026

  • 35 Абе пе......т

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Не човек, а желязо":

    И ти се излежаваше с него на шезлонга в Дубай !
    Ще го защитаваш я .
    Крадци ние едни .

    Коментиран от #36

    16:07 07.04.2026

  • 36 бспдпсдскгб

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Абе пе......т":

    Пе....си сте всички вие защищаващи енергийна мафия, колкото и да се правите на света вода ненапита.

    17:17 07.04.2026

  • 37 Горски

    2 0 Отговор
    Срам ме е да двааме пари на Украйна, тя да се опитва да прави смяна на режима в Унгария. Също така да дава морски дронове за нападения с/у Иран ... и в същото време да членуваме политически, икономически и военно в съюз, който толерира нападенията. Гласувайте за повече евроатлантизъм и войната съвсем скоро ще е на наша територия. На всички ни е ясно, че фалиралата Уестнингхаус няма да построи нищо, само ще вземе едни пари. За Белене имаме площадката, реакторите и куп завършени строителни дейности, това е единствения вариант да имаме още атомни мощности.
    За къде бърза, бе Трайков? Да не би да се притесняваш, че ще дойде на власт правителство, коетощ е възобнови проекта с руски реактори? Или искаш по-скоро да затриеш България. Защото "Уестингхаус" нямат много изградени реактори, но пък за сметка на това, малкото изградени са много некачествени. Поинтересувайте се как Toshiba без малко да фалира заради това, че е била собственик на "Уестингхаус". Служебен министър, който иска ускоряване на работата по многомилиарден проект. Ясно е кой ще лобира за Уестингхаус след изборите. Чудете се после откъде са му милионите.

    17:44 07.04.2026

  • 38 Никси

    1 0 Отговор
    Трябва да се обърне основно внимание също и на Въглищните Централи , че ако го нема Кюмуро че ми се греете и светите на Ку.....о , сериозно ви говорим !!!.

    19:05 07.04.2026

