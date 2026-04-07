Трайков: ПАВЕЦ „Чаира“ гарантира, че при срив може да захрани собственото производство на АЕЦ „Козлодуй“

Два от четирите хидроагрегата на помпено-акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) „Чаира“ работят и това е важно за електроенергийната ни система. Ползите са не само производството на електроенергия, но и това, че служи като балансираща мощност. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по време на инспекция на функционалността на хидроагрегат 3 ПАВЕЦ „Чаира“ след завършване на ремонта на съоръжението и провеждането на финалните предпускови и пускови изпитвания.
Агрегатът ще работи в тестови режим до получаване на акт 16 за официално въвеждане в експлоатация.
От 17 февруари са в ход т.нар. „сухи“ пускови проби на агрегата - първият етап от изпитанията, включващ цялостна проверка на комуникацията и взаимодействието между системите.
Хидроагрегат 3 е в 72-часови проби. Тази задача е изпълнена. Работи и хидроагрегат 2, който ще бъде пуснат днес в помпен режим, когато цените са ниски, обясни Трайков.
По думите му ПАВЕЦ „Чаира“ гарантира, че може да захрани собственото производство на АЕЦ „Козлодуй“ при срив. Това е един безценен актив а енергийната ни система, подчерта служебният министър.
Той добави, че в момента се подготвя окончателната документация за обществената поръчка за хидроагрегат 1, като доставката на оборудването е разделена от строително-монтажните работи и очаква да има значителен интерес и да започне ремонтът. Очакванията са, че ще започне да работи през 2028 г.
По думите му ПАВЕЦ „Чаира“ е важен включително като стабилизираща мощност.
Трайков отбеляза, че са поискани анализи и са определени 10 подходящи места за нови локации на ПАВЕЦ.
Изпълнителният технически директор на Националната електрическа компания Красимир Димитров обясни, че на хидроагрегат 3 са обновени всички системи за контрол и управление. Очаква се през май да има и акт 16.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тея вече са похарчили парите от водата
14:33 07.04.2026
6 Тоя да не е учил за животновъд
До коментар #2 от "Беро":И да стане енергиен министър щот в бегето става точно така 🤣🤣🤣🤣учил за шлосер с дядо от дс и станал завеждащ очна клиника🤣🤣🤣
14:35 07.04.2026
8 Не човек, а желязо
Коментиран от #35
14:47 07.04.2026
14:47 07.04.2026
12 Престъпник Трайчо
14:49 07.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 По-рано
А сега плюем СоцА, както бихе отричали благодарност за завещния от баба ни скъп, просторен, центарлен апартамент
15:01 07.04.2026
17 Данко Харсъзина
Чел съм в медиите, че АЕЦ Козлодуй има дваблока по 1080МW.
Тази глупост на министъра му е казана от някоя невежа калинка.
Коментиран от #21
15:05 07.04.2026
18 Добре,че бяха ,,лошите комунисти
Коментиран от #28
15:08 07.04.2026
19 Тройчо укpoтерориста
Коментиран от #31
15:09 07.04.2026
21 Ми браво
До коментар #17 от "Данко Харсъзина":На хотелиера! Според мен са му казали "Добственине нужди на АЕЦ-а" при срив там а те неса никак малки... Ама явно е толкова енергетик.
Коментиран от #24, #27, #33
15:12 07.04.2026
23 Данко Харсъзина
До коментар #9 от "Файърфлай":И аз се чудя що за глупост е това. Тези въобще не знаят какво правят, а още по малко как да го направят.
15:14 07.04.2026
24 Мдаааа
До коментар #21 от "Ми браво":СОБСТВЕНИТЕ...
15:14 07.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Данко Харсъзина
До коментар #21 от "Ми браво":То стигне ли се до там, собствените нужди на АЕЦа да се захранват от Чаира, самият АЕЦ пиши го бегал. ФУКУШИМА пасти да яде. Тези идиоти ако ги чуе някой чужденец дето разбира от ядрени централи какво говорят, ще обвини България в ядрен тероризъм и ще поиска немедлено затваряне на АЕЦ Козлодуй.
Коментиран от #32
15:22 07.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Сухи
До коментар #9 от "Файърфлай":проби е...когато блъскаш съседката през прозореца на ръчна
15:26 07.04.2026
31 ганю
До коментар #19 от "Тройчо укpoтерориста":ами потрошиха чаира за да цакате по 1500 лв/мвтч ток
и да давате на тоз и онзи по фирмите пари
15:33 07.04.2026
32 Не е бяш така
До коментар #27 от "Данко Харсъзина":АЕЦА е яко резервиран... дори и при срив има доста резерви за основните съоръжения акумулаторни батерии, помпи работещи с остатъчнато пара които да отсят реакторите с борна кисилина , падащите гасящи пръти и да поддъжжат вработа оснони съоръжения и измервателни уредш... до включване на резервно занранване... което пъс е тройно резервирано... и едното мже би е от Чаира
15:40 07.04.2026
33 Файърфлай
До коментар #21 от "Ми браво":А така.От дума на дума,събрахме се и сглобихме пъзела.Вероятно става въпрос за понятието "собствени нужди" на АЕЦ.Е да де ,ама тогава,при аварийна ситуация,ако АЕЦ не може да произвежда ток дори за собствени нужди,то в този случай как изобщо работи АЕЦ в подобна ситуация.И все пак, едва ли е изказване на министър,па било той и "калинка",какъвто е случая.Това по скоро е поредния журналистически бисер.А ако все пак го е казал тоя от фотото,тогава....Бог да пази България.
16:01 07.04.2026
34 Този ли
както и предишните министри на Енергото .
16:04 07.04.2026
35 Абе пе......т
До коментар #8 от "Не човек, а желязо":И ти се излежаваше с него на шезлонга в Дубай !
Ще го защитаваш я .
Крадци ние едни .
Коментиран от #36
16:07 07.04.2026
36 бспдпсдскгб
До коментар #35 от "Абе пе......т":Пе....си сте всички вие защищаващи енергийна мафия, колкото и да се правите на света вода ненапита.
17:17 07.04.2026
37 Горски
За къде бърза, бе Трайков? Да не би да се притесняваш, че ще дойде на власт правителство, коетощ е възобнови проекта с руски реактори? Или искаш по-скоро да затриеш България. Защото "Уестингхаус" нямат много изградени реактори, но пък за сметка на това, малкото изградени са много некачествени. Поинтересувайте се как Toshiba без малко да фалира заради това, че е била собственик на "Уестингхаус". Служебен министър, който иска ускоряване на работата по многомилиарден проект. Ясно е кой ще лобира за Уестингхаус след изборите. Чудете се после откъде са му милионите.
17:44 07.04.2026
