Таван на надценките на горивата има, макар и неформално, смята служебният енергиен министър

Според служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков таван на надценката на горивата има, макар и да е неформално, защото всеки ден Националната агенция за приходите, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите следят надценките.

В момента в България цените са по-ниски от тези в страни, които намаляват акциза, а ние сме на минимален акциз и всички са предупредени, че винаги може да се наложи и формален таван, коментира той пред журналисти.

Трайков припомни, че България беше една от първите страни в Европейския съюз, които въведоха мерки, които Европейската комисия одобрява и подкрепя. Мерките са таргетирани, временни и ограничени, така че да може да се въздейства точно на тези места, където има опасност да се създаде инфлационна спирала и подкрепяме най-уязвимите хора, които имат нужда от материална подкрепа, обясни той.