Таван на надценките на горивата има, макар и неформално, смята служебният енергиен министър

7 Април, 2026 16:14 748 21

България беше една от първите страни в Европейския съюз, които въведоха мерки, които Европейската комисия одобрява и подкрепя

Венцислав Михайлов

Според служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков таван на надценката на горивата има, макар и да е неформално, защото всеки ден Националната агенция за приходите, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите следят надценките.

В момента в България цените са по-ниски от тези в страни, които намаляват акциза, а ние сме на минимален акциз и всички са предупредени, че винаги може да се наложи и формален таван, коментира той пред журналисти.

Трайков припомни, че България беше една от първите страни в Европейския съюз, които въведоха мерки, които Европейската комисия одобрява и подкрепя. Мерките са таргетирани, временни и ограничени, така че да може да се въздейства точно на тези места, където има опасност да се създаде инфлационна спирала и подкрепяме най-уязвимите хора, които имат нужда от материална подкрепа, обясни той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кифлите да слизат от джиповете!

    3 4 Отговор
    Вдигайте още цените!

    16:15 07.04.2026

  • 2 честен ционист

    4 8 Отговор
    Има психологически таван EUR 5, след който Ганчо ще вдигне юмручето на Радев.

    16:17 07.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иван Костов драгалевскиямингянин

    9 0 Отговор
    Трайчо е уникалнотъпопарче

    16:18 07.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Муравей Радев

    8 0 Отговор
    Трайчо и чеп за зеле не става. Уникален свичрач на ударни инструменти

    16:22 07.04.2026

  • 7 Пък

    8 0 Отговор
    на кражбите ви таван няма!

    16:23 07.04.2026

  • 8 Един резервоар 100 Евро

    6 1 Отговор
    Трайчо, като си видя касовата бележка там пише, че акциза е повече от ДДСто дори

    16:24 07.04.2026

  • 9 Очилат п..дал

    3 0 Отговор
    Таван има на м.йкати пут криватамишкиима ли??

    16:47 07.04.2026

  • 10 Тити

    1 0 Отговор
    Всички правителства симулират че нещо правят за народа

    16:48 07.04.2026

  • 11 Оня с коня

    1 0 Отговор
    колко е тавана? 6€ за литър ли ?

    малко е

    тавана трябва да е около 10€ за литър бензин

    16:50 07.04.2026

  • 12 Опс

    3 0 Отговор
    трайчо...верно ли си толкова заоблен или ти плащат да си такъв...за скакви най-ниски цени говориш ? Всички дебили с това започват,а заплатите / покупателна възможност / много удобно не се коментира....

    16:50 07.04.2026

  • 13 слагай нов пакет санкций

    3 0 Отговор
    а защо не сложим нов пакет от санкций на русия?

    урсула жива ли е? какво чака още?

    ами нека да им е гадно на руснаците

    какво стана със СБОГОМ ГАЗПРОМ? добър ден на мизерията ха ха ха ха

    нека още да поскъпне бензина щом тия 240идиота още са живи и не сте ги линчували

    16:53 07.04.2026

  • 14 С.ермо яд

    3 0 Отговор
    Б.клук очилат намаляй цените щото ще ти п.ъсна п.ъ.р.д.я.л.ни.ка
    ..

    Коментиран от #16

    16:54 07.04.2026

  • 15 сбогом български лев, добър ден мизерия

    1 0 Отговор
    ВАЖНОТО Е ЧЕ ВЕЧЕ СМЕ ВЪВ КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    важжното е че сме наложили санкции на русия! и сега на путин му е гадно

    ако трябва пеша ше ходим от софия до пловдив

    16:54 07.04.2026

  • 16 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "С.ермо яд":

    никакво намаляне на цените, само вдигане и вдигане и без право на връщане на старите цени

    16:55 07.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 евро е равно на бедност

    2 1 Отговор
    Слушам две женици си говорят в магазина. Това станало толкова лева, това поскъпнало толкова лева, това вече не могли да си купуват, пак се задавала голяма мизерия с това евро и т.н. Продавачката им казва: "Вече няма левове, смятайте в евро". А едната жена казва: Евро,евро, ама само цените, а заплатите си останаха в левове. Ето това е. Самата неподправена истина. Калкото и разни наши евроатлантически слуги да ни натрисат, че било много хубаво и нямало инфлация. Двойни цени, стари заплати. Някъде цените са сложени направо в евро и пак има увеличение. Наскоро видях едни бонбони, дето миналата година бяха 7 лева, сега са 9 евро. Просто престъпници, убиващи народа ни.

    16:59 07.04.2026

  • 19 Геро

    1 0 Отговор
    Колко велик празноглавец е този министър на
    нищото Трайчо Трайков! Велик и в празнотата!

    17:06 07.04.2026

  • 20 Георги

    2 0 Отговор
    Ден да мине, друг да дойде и само празни приказки от служебното ни правителство!
    Трайчо Трайков я върши ежедневно, като служебното куче на нивата! Пълен въздух си!

    17:10 07.04.2026

  • 21 Горски

    4 0 Отговор
    Тоя кретен да ни обясни как точно ще работят ДИСТАНЦИОННО земеделците, спедиторите и продавачите в магазините за хранителни стоки! Кой от ПП-ДБ сложи тоя министър на Тиквата? Джиен Зитата от протестите трябва незабавно да го вържат пред президентството? По Европа и света навсякъде реагираха било с таван на надценките и то не само на горива, било с ДДС и акцизи, само Гюро и неговите малоумнци не виждат смисъл да правят нещо за българските!!! Техният смисъл е да помагат на Украйна !!! Видяхме това падение!!! За Зелю заминават тонове гориво безплатно, за българите - по десетина литра на месец, и то само за тези които са толкова бедни, че нямат коли. А акциза няма ли да го намалите? Щото ще реализирате сръхприходи. От джоба на народа, пак. Направете такива антикризисни мерки, не онази подигравка с 20 евро за най-изпадналите. Значи в бюджета идват много по големи пари от високите цени на горивата, но компенсациите ще са трохи. Двадесет евро (за сега) са 10 литра гориво. В едно малко село с толкова гориво е възможно да си караш детето на градина, ама в големите градове, където градината е на 20 км от дома ,а работата на още 20 как ще стане?

    17:18 07.04.2026

