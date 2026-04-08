Близки на загиналите в случая „Петрохан“ поставиха паметна плоча

Близки на загиналите в случая „Петрохан“ поставиха паметна плоча

8 Април, 2026 12:14

До момента от прокуратурата твърдят, че става въпрос за тройно самоубийство на хижата и две убийства със самоубийство при Околчица

Близки на загиналите в случая „Петрохан“ поставиха паметна плоча - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близки и приятели на загиналите при хижа "Петрохан" и връх Околчица поставиха паметна плоча на мястото на трагедията. Събитието е организирано от майката на Николай Златков - Ралица Асенова.

Достъпът до самата хижа все още е блокиран затова паметната плоча беше поставена в близост до отбивката на прохода.

На 2 февруари бяха открити три тела в бившата хижа "Петрохан". Седмица по-късно беше открит кемпер на връх Околчица, в който беше открит лидера на рейнджърите Ивайло Калушев и още двама души.

До момента от прокуратурата твърдят, че става въпрос за тройно самоубийство на хижата и две убийства със самоубийство при Околчица. Все още не е ясен мотивът за жестоката трагедия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феникс

    60 52 Отговор
    Майко, тези и на педофили взеха да вдигат паметници! Не са загинали геройски а са си теглили сами куршума, само да спомена че самоубийството е грях, според християнството!

    Коментиран от #19, #24, #30, #31, #36

    12:17 08.04.2026

  • 2 Баце ЕООД

    49 25 Отговор
    Психопати сър

    12:19 08.04.2026

  • 3 $@фо

    17 24 Отговор
    Щом се работи по самоубийство,значи ще е самоубийство.

    12:21 08.04.2026

  • 4 Бог да ги прости

    55 23 Отговор
    Първото съобщение по БНР беше, че са открити телата на наглите. Съобщиха и за пожара, но не се разбра дали са изгорели. И после тръгнаха безумията на прокуратурата. Това са шест жестоки убийства. Дано се разплете случаят.

    Коментиран от #64, #73

    12:21 08.04.2026

  • 5 твоя ден

    41 22 Отговор
    Таз обаче сериозно и е мания жълтото , вече и с жълти ботушки. Нещо няма ли да има разследване , как така си дала детето на някви чичаци???

    12:24 08.04.2026

  • 6 зрител

    42 18 Отговор
    В ППДБ понесоха ли венец на поклонението?

    Коментиран от #33, #52

    12:30 08.04.2026

  • 7 бодиски

    12 13 Отговор
    драми

    12:31 08.04.2026

  • 8 Машала

    40 27 Отговор
    Вече си имаме и паметник на педофилията

    12:31 08.04.2026

  • 9 трала ла

    27 15 Отговор
    С жълтите ботушки потропва кака ти

    12:34 08.04.2026

  • 10 Хмм

    37 23 Отговор
    преди не се е сещала, че има син, сега превърна смъртта му в мероприятие да се изявява по медиите, ако не беше годала на 10 години на Калушев, за да ходи на плаж в Мексико, сега вероятно щеше да е жив, като Валери

    Коментиран от #11

    12:34 08.04.2026

  • 11 та не се трае

    18 4 Отговор

    До коментар #10 от "Хмм":

    Намирисва на схема

    12:35 08.04.2026

  • 12 Бог да прости

    31 14 Отговор
    Затвориха им устата завинаги,по един или друг начин.

    12:37 08.04.2026

  • 13 Сила

    24 22 Отговор
    Смешното е , че Калушев цял живот се изживява като гуру , лама , будистки учител и наставник , духовно извисен и прероден , различен и възвишен човек далече от сивото ежедневие и суета на обикновенните хорица и на финала ги закопаха като обикновен средностатистически чичак на Централните софийски гробища !!!???!!! Нали щеше да има будистка кремация , въздушно погребение като на непалските лами , дзен ритуали ....???!!!??? А то , в земята като всички скучни пенсионери ...и за какво беше цялата тази земна суета на измисления му "духовен "живот ???!

    Коментиран от #14

    12:37 08.04.2026

  • 14 винаги поздравявал съседите

    33 13 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    Човека е бил много възвисен и духовен ..с милиони в джоба , въоръжен. Будиста с пушката.

    12:40 08.04.2026

  • 15 Хмм

    22 7 Отговор
    на всичко отгоре вторият му баща бил против детето да расте извън семейството

    12:40 08.04.2026

  • 16 Асена василева

    24 14 Отговор
    Дано да не ме хванат, че и аз ходих в хижата 😬

    12:41 08.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хмм

    17 8 Отговор
    завещанието е силен мотив, там трябва да се разследва

    Коментиран от #23

    12:44 08.04.2026

  • 19 коментар

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    Не само курум са си теглили взаимно а и

    цензура ..............Цензура

    Коментиран от #42

    12:45 08.04.2026

  • 20 Ялчин

    32 8 Отговор
    Това си е екзекуция!

    12:47 08.04.2026

  • 21 Петрохано Сияние

    13 15 Отговор
    Партия патерица на ППДБ няма ли да основат?

    Коментиран от #74

    12:50 08.04.2026

  • 22 Бай онзи

    16 7 Отговор
    Продължават глупостите.

    12:51 08.04.2026

  • 23 хех

    14 10 Отговор

    До коментар #18 от "Хмм":

    И да вземат някакво наследство, пак ще го дадат на някой лама, или ще го хвърлят на някой "полицай" през балкона. "Рейнджърите" като са разполагали с толкова пари и ресурси, какво полезно направиха с тях? Хижи, джипове, кемпери, дронове и имения и накрая... Три дни иху и после тихо. На такива дебили е за тяхно добро да не разполагат с много пари. Само ще се забъркат в поредната тъпотия с тях.

    Коментиран от #40

    12:51 08.04.2026

  • 24 Минаващ

    21 11 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    Педофили има и в НС и сред тук пишещите. Но не може да се докаже както и дали убитите са били такива.
    Много лесно е да се оплюе някой по поръчка без доказателства.

    12:54 08.04.2026

  • 25 ....

    15 17 Отговор
    Да не се окаже накрая, че сте сложили паметна плоча на убиеца и изнасилвача на собствените си деца!?

    12:54 08.04.2026

  • 26 Точка Омега Последни Времена

    6 8 Отговор
    Плоча на Бафомет

    12:55 08.04.2026

  • 27 Тенденциозно

    8 10 Отговор
    Не са загинали, а разстреляни от самозастрелял се ПП (побъркан психопат)

    Коментиран от #32

    12:56 08.04.2026

  • 28 хех

    17 7 Отговор
    Слагайте бе, даже една златна пагода им постройте. Терзиев черпи! : )))

    12:56 08.04.2026

  • 29 Добре, постъпете като Валя Ахчиева и

    19 4 Отговор
    ...случая с Даная в журналистическото й предаване "Случая Даная- Двете експертизи" - българската и на германски експерт ...в т.ар. "българска неграмотна лъжлива експертиза" само лъжи , а я вижте за каква свинщина говори германския експерт в негова експертиза на база на документите , предадени на родителите за "лечението" на Даная от първия й ден в Пирогов и направеното разследване....Нека родителите сега предадат по същия начин документите от "разследването" - аутопсии, всички видеа на кемпера, от хижата, всички криминалистични изследвания, проведени от корумпета и данс -психопати , начело с Деньо Денев и и Сарафов и и пеевци , тошковци, Балабанов и и БойкоБорисовци също на чужди експерти, за да видим , те ще потвърдят ли тези изводи за самоубийства, педофилия и едно убийство....Престъпниците са разследващите, а убитите са жертвите им и в прекия и преносния длучайю....Къде е Деян Илиев и нека чуждия експерт обясни как този свидетел изчезна безследно, след като коримпетата от ДАНС му прибират телефона

    12:57 08.04.2026

  • 30 очевидно е, че

    17 9 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    сред гласуващите за ПП и ДБ има някаква група от хора с тежки психози и обвързвания тип секта.

    Коментиран от #37, #38

    12:57 08.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хмм

    8 5 Отговор

    До коментар #27 от "Тенденциозно":

    Николай също е стрелял, има барутни частици, в кого, само Алекс не е стрелял

    12:59 08.04.2026

  • 33 Люцкан

    8 11 Отговор

    До коментар #6 от "зрител":

    Патриарха не беше ли там.И той е от същата кръвна група.За поставяне на паметник няма ли нужда от разрешение.А и има някакъв срок от датата на смъртта според канона.Но те пък са извън всякакви норми,че и с израелски паспорти!Чудо на чудесата.

    12:59 08.04.2026

  • 34 Опааа

    13 13 Отговор
    Паметна плоча за тия изрО ди?!?

    12:59 08.04.2026

  • 35 Опааа

    11 12 Отговор
    Васко-уШото плати ли за плочата???

    13:00 08.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Не са по- тежки психозите им

    8 11 Отговор

    До коментар #30 от "очевидно е, че":

    От на вас убийци гробарски , мутрафонски пеевски

    Коментиран от #54

    13:00 08.04.2026

  • 38 хех

    7 15 Отговор

    До коментар #30 от "очевидно е, че":

    Абсолютно вярно! Имат всички признаци на култ. Пооследователите им са склонни да отхвърлят или простят всяка гадост на гуровците си. Същото е и при русофилите. За тях няма значение колко деца ще бъдат убити и изнасилени, щом са го направили "нашите". Ще ги подкрепят дори и при безспорни доказателства в участието им.

    13:01 08.04.2026

  • 39 az СВО Победа80

    15 12 Отговор
    Паметници на педофилията?!?
    Докъде я докарахме....

    13:02 08.04.2026

  • 40 Сила

    9 10 Отговор

    До коментар #23 от "хех":

    Няма лошо да има патрули ,рейнджъри , доброволци и граждански сдружения за опазване на природата но защо трябва да се намесват религия (каквато и да е !) , медитация , мантри , хипнози и тем подобни глупости !!!? За вероятните сексуалните изпълнения пък въобще не коментирам !!! Тези хора нанесоха огромна вреда на природозащитните каузи в България и опорочиха и съсипаха всеки опит за такава дейност в обозримо бъдеще ...

    Коментиран от #45, #47

    13:02 08.04.2026

  • 41 Опааа

    12 12 Отговор
    Тая жълтата още ли е на свобода??? Веднага в Белене и минимум 20г.каторга заедно с Васко-ухото-ДС-кмет на гр.София!

    Коментиран от #75

    13:03 08.04.2026

  • 42 Ей, "тарзан" ти

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "коментар":

    като си роден в клоните на дърво не означава, че на всички родилния дом е там !

    13:04 08.04.2026

  • 43 ППДБ

    13 9 Отговор
    Партиа на П@далите, П@дофилите и Д@билите в България!!!

    13:05 08.04.2026

  • 44 На само

    11 10 Отговор
    На самоубийци и педоfили вдигаме паметници.

    Е как точно да се оправи България ума ми не го побира.
    Не можеш да казваш на черното бяло и да очакваш позитивно развитие на нещата.

    А истината е че се самоубиха хора от никому нужна секта

    13:06 08.04.2026

  • 45 хех

    13 5 Отговор

    До коментар #40 от "Сила":

    Напротив! Има лошо всеки път когато някой се опитва да изземва функциите на държавата. Че те утре ще обявят парламента за "защитена територия" и ще пускат там само по свое усмотрение. А тези ритуали имат толкова общо с Будизма, колкото екзорсизма с Християнството. На такива им казват "практикуващи" религия, а не вярващи. Вместо в учението, циклят в съмнителни ритуали, които са доста в страни от самата религия.

    13:07 08.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тези хора не

    10 10 Отговор

    До коментар #40 от "Сила":

    са нанесли вреда на никого и на никаква природа тяхното убийство доказва ниското ниво на разум на такива като теб, тяхното убийство доказа защо животът в България е толкова мизерен - защото е режисиран от ногобройната простащина ! Дансаджиите знаят, че всяко чудо в България е за три дни и всичко в случая приключи без доказателства !

    Коментиран от #50

    13:12 08.04.2026

  • 48 възмутен

    11 4 Отговор
    Четете и гледайте видеото в БЛИЦ .Потресен съм , става дума за ПП-ДБ , пари в испански банки , петрохан

    13:14 08.04.2026

  • 49 Ббс

    14 5 Отговор
    Паметна плоча за убийците на хора и деца и животни, които впрочем изгориха живи.

    Коментиран от #57

    13:16 08.04.2026

  • 50 хех

    11 2 Отговор

    До коментар #47 от "Тези хора не":

    Щом имаш доказателства че е убийство, моля сподели ги! По принцип е престъпление да укриваш такива доказателства, ако случайно не знаеш.

    Коментиран от #56

    13:17 08.04.2026

  • 51 Много прости и зависими

    5 8 Отговор
    българи коментират тук, без да ги интересува, че няма доказателства за самоубийство, а само десетки ВЕРСИИ на мутрите-убийци !

    13:21 08.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Диана Дамянова

    10 1 Отговор
    Вярно ли е, че партньорските служби са възстановили образа /DVR/ на камерата срещу „хижата” в Петрохан и на този образ изрядно се вижда как тримата се самоубиват, в това число и т.н. двоен изстрел и как се е случил?
    Вярно ли е, че този образ е достигнал до очите на човекът от яхтата и настоящ министър на вътрешните работи на република България и последният е запазил тази информация за себе си?

    Коментиран от #69

    13:22 08.04.2026

  • 54 Хахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Не са по- тежки психозите им":

    Ето го единия пепефил,или поне защитник на такива.

    13:22 08.04.2026

  • 55 За пореден път

    9 2 Отговор
    За пореден път НЕправителствените аЙдуци ни демонстрират ,че законът за тях е врАта у полЬе. Лицемерие,гьонсуратщина и наглост.

    13:24 08.04.2026

  • 56 Ами ти бе неразумний

    4 10 Отговор

    До коментар #50 от "хех":

    юроде, какви доказателства имаш за педофилия и самоубийство, беше ли там в забраненото за независими следователи пространство на местопроизшествията ? Зависимостта ти от чужд ум е твърде явна !

    Коментиран от #59

    13:26 08.04.2026

  • 57 Сила

    15 2 Отговор

    До коментар #49 от "Ббс":

    Това с кучетата беше върха на изродщината !!!
    Часове преди това си играеха с тях и се радваха ...просто не мога да го осъзная !!! Будисти ...!!!???!!! Зомбирани кретени !!!

    13:26 08.04.2026

  • 58 И загина римската империя

    10 3 Отговор
    Май живеем в последните дни на света. Майки и бащи продават децата си, содомията е станала норма за продължаване на рода, лудите са мярка за ингелигентност.... убийците са морала, крадците са умните, предателите са водачите. Няма да издържи така дълго.

    13:30 08.04.2026

  • 59 хех

    11 2 Отговор

    До коментар #56 от "Ами ти бе неразумний":

    Аз не знам какво е станало. Има свидетели, които са подавали сигнали за педофилия. Свидетелските показания тежат най-много в съда. Има и официална версия на няколко служби, на които имам достатъчно доверие. В крайна сметка решава съдът, но ти хвърляш обвинения, че е убийство, редно е да представиш доказателства, или да си понесеш последствията пред закона.

    13:33 08.04.2026

  • 60 смях в залата

    8 1 Отговор
    Ако самоубилите се бяха свестни хора с тези които ги спонсорираха и ходили на гости щяха да се гордеят и нямаше да се крият и замазват следите.

    13:34 08.04.2026

  • 61 ?????

    8 1 Отговор
    "Кадрите, на които са запечатани и ВИП-гостите на петроханци от ПП-ДБ, са в Националния институт по криминалистика на МВР под прекия надзор на министър Дечев и и.ф. зам.-главния секретар Кандев
    Стотици часове архивни видео записи на електронните карти от камерите и DVR-те на хижа “Петрохан” са открили разследващите убийствата и самоубийствата в будистката секта на Ивайло Калушев, съобщиха за източници от разследването.
    Според тях на кадрите са запечатани не само членовете на Петроханската секта, но и техни ВИП-гости от политическите и бизнескръгове на “Продължаваме промяната – Демократична България” (ПП-ДБ) – като столичния кмет Васил Терзиев, бизнесдамата Саша Безуханова, бившият вицепремиер и екоминистър от коалицията Демократична България Борислав Сандов, заместника му в екоминистерството Тома Белев, както и още много други знакови фигури от ПП-ДБ.
    Видео записите и DVR-те са Националния институт по криминалистика (НИК) на МВР, но източниците ни са категорични, че са на пряк контрол от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и и.ф. зам.-главен секретар Георги Кандев."

    13:34 08.04.2026

  • 62 Макробиолог

    8 2 Отговор
    Тая е майка формално.Служебния министър на ППДБ на вътрешните работи смени дори началника на института по криминалистика.И?Де ги доказите за убийците на мафията?Нема ги.Каквото има са експертизите на професионалистите,с подпис отдолу и пълната отговорност по закон .Това и розов служебен кабинет не може да промени.

    13:37 08.04.2026

  • 63 Факти

    3 5 Отговор
    ГЕРБ, ДПС, Възраждне и ИТН гласуваха СРЕЩУ разкриването на информацията от ДАНС по случая. Да се знае!

    13:48 08.04.2026

  • 64 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "Бог да ги прости":

    Ще се разплете, ама друг път! В България функционират руски паравоенни формирования, които провеждат бойни обучения на младежи руснаци и русофилци в гористи местности! Но за това се мълчи ЯКО.

    Коментиран от #72

    13:55 08.04.2026

  • 65 Кабинет 305

    10 1 Отговор
    Човек и без да е психиатър може да стигне до изводите , че госпожата с жълтите ботушки и черните дрехи отгоре уж от кумова срама или поза е пълен Нарцис.

    13:56 08.04.2026

  • 66 Жеро

    9 1 Отговор
    Дори и с тази паметна плоча не стана ясно с
    каква дейност са се занимавали тези високопланински величия, на кой са се отчитали за дейността си, колко години са живели в пълна свобода! Имали са всичко, а накрая са в нищото!
    Тази плоча, никому ненужна ще е там от ден до
    пладне! Самообийците не се погребват в обшествени гробища, а вие и паметна плоча им сложихте! За вярност и почит, за какво?

    Коментиран от #67

    14:01 08.04.2026

  • 67 тралала

    4 3 Отговор

    До коментар #66 от "Жеро":

    Може да става за изтъркване на кални кубинки плочата

    14:03 08.04.2026

  • 68 Абе

    3 4 Отговор
    кой разрешава подобни дивотии, всеки да цъка, каквото и както намери за добре......

    14:16 08.04.2026

  • 69 Ами...

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Диана Дамянова":

    Играх си два месеца докато възстановя образа от камерите, получи се с помощта на ИИ и вече може да се направи брифинг на прокуратурата и да го анализират по ТВ.

    15:52 08.04.2026

  • 70 Цветя от кмета на София

    5 0 Отговор
    Цветя от парламентарната група на ППДБ.
    Цветя от Сенсей.

    15:54 08.04.2026

  • 71 Куцото Добиче

    2 0 Отговор
    Пео.фили и ППрасти от всички села, съешавайте се !!!

    16:10 08.04.2026

  • 72 Зай Ибаев Русков

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Чакам та в гориста местност.

    16:12 08.04.2026

  • 73 Убийства...

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бог да ги прости":

    ...по поръчка на някои в ППДБ !?

    16:14 08.04.2026

  • 74 Куцото добиче

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Петрохано Сияние":

    Сияние не, но може евание или духание.

    16:18 08.04.2026

  • 75 Айде сега,

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Опааа":

    чак па Белене. Ние сме демократи. Карлуково е подходящо.

    16:21 08.04.2026

  • 76 Горски

    7 0 Отговор
    А сега да видим има ли още останали българи да се организират и да премахнат този паметник! Паметник на педофила, извратеняците са на мода в момента. Това не е просто скандал. Това е демонстрация на пълен разпад на логика, морал и елементарно усещане за граница. Днес е паметна плоча върху случай, обвит в съмнения за педофил и тежки престъпления. Утре ще бъде нещо още по-голямо. Защото когато веднъж позволиш границата да бъде премината, тя вече не съществува.

    17:07 08.04.2026

  • 77 Здравейте плоскоземци!

    0 0 Отговор
    Хапе ли още щъркелът?

    20:50 08.04.2026

