Близки на загиналите в случая „Петрохан“ поставиха паметна плоча

Близки и приятели на загиналите при хижа "Петрохан" и връх Околчица поставиха паметна плоча на мястото на трагедията. Събитието е организирано от майката на Николай Златков - Ралица Асенова.
Достъпът до самата хижа все още е блокиран затова паметната плоча беше поставена в близост до отбивката на прохода.
На 2 февруари бяха открити три тела в бившата хижа "Петрохан". Седмица по-късно беше открит кемпер на връх Околчица, в който беше открит лидера на рейнджърите Ивайло Калушев и още двама души.
До момента от прокуратурата твърдят, че става въпрос за тройно самоубийство на хижата и две убийства със самоубийство при Околчица. Все още не е ясен мотивът за жестоката трагедия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Феникс
Коментиран от #19, #24, #30, #31, #36
12:17 08.04.2026
2 Баце ЕООД
12:19 08.04.2026
3 $@фо
12:21 08.04.2026
4 Бог да ги прости
Коментиран от #64, #73
12:21 08.04.2026
5 твоя ден
12:24 08.04.2026
6 зрител
Коментиран от #33, #52
12:30 08.04.2026
7 бодиски
12:31 08.04.2026
8 Машала
12:31 08.04.2026
9 трала ла
12:34 08.04.2026
10 Хмм
Коментиран от #11
12:34 08.04.2026
11 та не се трае
До коментар #10 от "Хмм":Намирисва на схема
12:35 08.04.2026
12 Бог да прости
12:37 08.04.2026
13 Сила
Коментиран от #14
12:37 08.04.2026
14 винаги поздравявал съседите
До коментар #13 от "Сила":Човека е бил много възвисен и духовен ..с милиони в джоба , въоръжен. Будиста с пушката.
12:40 08.04.2026
15 Хмм
12:40 08.04.2026
16 Асена василева
12:41 08.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хмм
Коментиран от #23
12:44 08.04.2026
19 коментар
До коментар #1 от "Феникс":Не само курум са си теглили взаимно а и
цензура ..............Цензура
Коментиран от #42
12:45 08.04.2026
20 Ялчин
12:47 08.04.2026
21 Петрохано Сияние
Коментиран от #74
12:50 08.04.2026
22 Бай онзи
12:51 08.04.2026
23 хех
До коментар #18 от "Хмм":И да вземат някакво наследство, пак ще го дадат на някой лама, или ще го хвърлят на някой "полицай" през балкона. "Рейнджърите" като са разполагали с толкова пари и ресурси, какво полезно направиха с тях? Хижи, джипове, кемпери, дронове и имения и накрая... Три дни иху и после тихо. На такива дебили е за тяхно добро да не разполагат с много пари. Само ще се забъркат в поредната тъпотия с тях.
Коментиран от #40
12:51 08.04.2026
24 Минаващ
До коментар #1 от "Феникс":Педофили има и в НС и сред тук пишещите. Но не може да се докаже както и дали убитите са били такива.
Много лесно е да се оплюе някой по поръчка без доказателства.
12:54 08.04.2026
25 ....
12:54 08.04.2026
26 Точка Омега Последни Времена
12:55 08.04.2026
27 Тенденциозно
Коментиран от #32
12:56 08.04.2026
28 хех
12:56 08.04.2026
29 Добре, постъпете като Валя Ахчиева и
12:57 08.04.2026
30 очевидно е, че
До коментар #1 от "Феникс":сред гласуващите за ПП и ДБ има някаква група от хора с тежки психози и обвързвания тип секта.
Коментиран от #37, #38
12:57 08.04.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хмм
До коментар #27 от "Тенденциозно":Николай също е стрелял, има барутни частици, в кого, само Алекс не е стрелял
12:59 08.04.2026
33 Люцкан
До коментар #6 от "зрител":Патриарха не беше ли там.И той е от същата кръвна група.За поставяне на паметник няма ли нужда от разрешение.А и има някакъв срок от датата на смъртта според канона.Но те пък са извън всякакви норми,че и с израелски паспорти!Чудо на чудесата.
12:59 08.04.2026
34 Опааа
12:59 08.04.2026
35 Опааа
13:00 08.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Не са по- тежки психозите им
До коментар #30 от "очевидно е, че":От на вас убийци гробарски , мутрафонски пеевски
Коментиран от #54
13:00 08.04.2026
38 хех
До коментар #30 от "очевидно е, че":Абсолютно вярно! Имат всички признаци на култ. Пооследователите им са склонни да отхвърлят или простят всяка гадост на гуровците си. Същото е и при русофилите. За тях няма значение колко деца ще бъдат убити и изнасилени, щом са го направили "нашите". Ще ги подкрепят дори и при безспорни доказателства в участието им.
13:01 08.04.2026
39 az СВО Победа80
Докъде я докарахме....
13:02 08.04.2026
40 Сила
До коментар #23 от "хех":Няма лошо да има патрули ,рейнджъри , доброволци и граждански сдружения за опазване на природата но защо трябва да се намесват религия (каквато и да е !) , медитация , мантри , хипнози и тем подобни глупости !!!? За вероятните сексуалните изпълнения пък въобще не коментирам !!! Тези хора нанесоха огромна вреда на природозащитните каузи в България и опорочиха и съсипаха всеки опит за такава дейност в обозримо бъдеще ...
Коментиран от #45, #47
13:02 08.04.2026
41 Опааа
Коментиран от #75
13:03 08.04.2026
42 Ей, "тарзан" ти
До коментар #19 от "коментар":като си роден в клоните на дърво не означава, че на всички родилния дом е там !
13:04 08.04.2026
43 ППДБ
13:05 08.04.2026
44 На само
Е как точно да се оправи България ума ми не го побира.
Не можеш да казваш на черното бяло и да очакваш позитивно развитие на нещата.
А истината е че се самоубиха хора от никому нужна секта
13:06 08.04.2026
45 хех
До коментар #40 от "Сила":Напротив! Има лошо всеки път когато някой се опитва да изземва функциите на държавата. Че те утре ще обявят парламента за "защитена територия" и ще пускат там само по свое усмотрение. А тези ритуали имат толкова общо с Будизма, колкото екзорсизма с Християнството. На такива им казват "практикуващи" религия, а не вярващи. Вместо в учението, циклят в съмнителни ритуали, които са доста в страни от самата религия.
13:07 08.04.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Тези хора не
До коментар #40 от "Сила":са нанесли вреда на никого и на никаква природа тяхното убийство доказва ниското ниво на разум на такива като теб, тяхното убийство доказа защо животът в България е толкова мизерен - защото е режисиран от ногобройната простащина ! Дансаджиите знаят, че всяко чудо в България е за три дни и всичко в случая приключи без доказателства !
Коментиран от #50
13:12 08.04.2026
48 възмутен
13:14 08.04.2026
49 Ббс
Коментиран от #57
13:16 08.04.2026
50 хех
До коментар #47 от "Тези хора не":Щом имаш доказателства че е убийство, моля сподели ги! По принцип е престъпление да укриваш такива доказателства, ако случайно не знаеш.
Коментиран от #56
13:17 08.04.2026
51 Много прости и зависими
13:21 08.04.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Диана Дамянова
Вярно ли е, че този образ е достигнал до очите на човекът от яхтата и настоящ министър на вътрешните работи на република България и последният е запазил тази информация за себе си?
Коментиран от #69
13:22 08.04.2026
54 Хахаха
До коментар #37 от "Не са по- тежки психозите им":Ето го единия пепефил,или поне защитник на такива.
13:22 08.04.2026
55 За пореден път
13:24 08.04.2026
56 Ами ти бе неразумний
До коментар #50 от "хех":юроде, какви доказателства имаш за педофилия и самоубийство, беше ли там в забраненото за независими следователи пространство на местопроизшествията ? Зависимостта ти от чужд ум е твърде явна !
Коментиран от #59
13:26 08.04.2026
57 Сила
До коментар #49 от "Ббс":Това с кучетата беше върха на изродщината !!!
Часове преди това си играеха с тях и се радваха ...просто не мога да го осъзная !!! Будисти ...!!!???!!! Зомбирани кретени !!!
13:26 08.04.2026
58 И загина римската империя
13:30 08.04.2026
59 хех
До коментар #56 от "Ами ти бе неразумний":Аз не знам какво е станало. Има свидетели, които са подавали сигнали за педофилия. Свидетелските показания тежат най-много в съда. Има и официална версия на няколко служби, на които имам достатъчно доверие. В крайна сметка решава съдът, но ти хвърляш обвинения, че е убийство, редно е да представиш доказателства, или да си понесеш последствията пред закона.
13:33 08.04.2026
60 смях в залата
13:34 08.04.2026
61 ?????
Стотици часове архивни видео записи на електронните карти от камерите и DVR-те на хижа “Петрохан” са открили разследващите убийствата и самоубийствата в будистката секта на Ивайло Калушев, съобщиха за източници от разследването.
Според тях на кадрите са запечатани не само членовете на Петроханската секта, но и техни ВИП-гости от политическите и бизнескръгове на “Продължаваме промяната – Демократична България” (ПП-ДБ) – като столичния кмет Васил Терзиев, бизнесдамата Саша Безуханова, бившият вицепремиер и екоминистър от коалицията Демократична България Борислав Сандов, заместника му в екоминистерството Тома Белев, както и още много други знакови фигури от ПП-ДБ.
Видео записите и DVR-те са Националния институт по криминалистика (НИК) на МВР, но източниците ни са категорични, че са на пряк контрол от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и и.ф. зам.-главен секретар Георги Кандев."
13:34 08.04.2026
62 Макробиолог
13:37 08.04.2026
63 Факти
13:48 08.04.2026
64 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #4 от "Бог да ги прости":Ще се разплете, ама друг път! В България функционират руски паравоенни формирования, които провеждат бойни обучения на младежи руснаци и русофилци в гористи местности! Но за това се мълчи ЯКО.
Коментиран от #72
13:55 08.04.2026
65 Кабинет 305
13:56 08.04.2026
66 Жеро
каква дейност са се занимавали тези високопланински величия, на кой са се отчитали за дейността си, колко години са живели в пълна свобода! Имали са всичко, а накрая са в нищото!
Тази плоча, никому ненужна ще е там от ден до
пладне! Самообийците не се погребват в обшествени гробища, а вие и паметна плоча им сложихте! За вярност и почит, за какво?
Коментиран от #67
14:01 08.04.2026
67 тралала
До коментар #66 от "Жеро":Може да става за изтъркване на кални кубинки плочата
14:03 08.04.2026
68 Абе
14:16 08.04.2026
69 Ами...
До коментар #53 от "Диана Дамянова":Играх си два месеца докато възстановя образа от камерите, получи се с помощта на ИИ и вече може да се направи брифинг на прокуратурата и да го анализират по ТВ.
15:52 08.04.2026
70 Цветя от кмета на София
Цветя от Сенсей.
15:54 08.04.2026
71 Куцото Добиче
16:10 08.04.2026
72 Зай Ибаев Русков
До коментар #64 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Чакам та в гориста местност.
16:12 08.04.2026
73 Убийства...
До коментар #4 от "Бог да ги прости":...по поръчка на някои в ППДБ !?
16:14 08.04.2026
74 Куцото добиче
До коментар #21 от "Петрохано Сияние":Сияние не, но може евание или духание.
16:18 08.04.2026
75 Айде сега,
До коментар #41 от "Опааа":чак па Белене. Ние сме демократи. Карлуково е подходящо.
16:21 08.04.2026
76 Горски
17:07 08.04.2026
77 Здравейте плоскоземци!
20:50 08.04.2026