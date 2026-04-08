Илия Лазаров: България ще има право на вето при промяна на европейския консенсус за Северна Македония

8 Април, 2026 22:41 710 10

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всяка промяна на европейския консенсус ще даде на България право да наложи вето за членството на Северна Македония в Европейския съюз, заяви в интервю за БГНЕС евродепутатът Илия Лазаров (ГЕРБ-СДС/ЕНП), коментирайки опитите за ревизия на европейските условия към Скопие.

По думите му докладчикът в Европейския парламент Томас Вайц действа в тясна връзка с ръководството в Северна Македония. „Томас Вайц е изцяло подопечен на Мицкоски и Муцунски и работи на практика под тяхна диктовка. Това, което те искат, влиза винаги в неговия проектодоклад. Какво ще се приеме, е друга тема“, посочи Лазаров.

Той припомни, че през миналата година българските евродепутати са успели да блокират предложения, свързани с „древната идентичност“ и „древния език“, които, по думите му, са предизвикали насмешки в Комисията по външна политика. „Всичките 17 български евродепутати тогава работихме единодушно, подписахме и изпратихме две писма до Роберта Мецола, до всички колеги по цялата верига. Българската позиция беше възприета и разбрана – поправките не минаха“, каза той.

Според Лазаров сега се прави опит да бъде премахнат вторият протокол, който е част от т.нар. „френско предложение“. „Френското предложение’ е прието от 27-те държави членки, подписано е и прието от тогава действащото правителство на Северна Македония и е ратифицирано от техния парламент. Всичко това е минало и не подлежи на коментар – трябва да се изпълни“, подчерта той.

Евродепутатът настоя за единна национална позиция. „Ние трябва да имаме консенсус и обща позиция на всички български институции – президент, Министерски съвет, външно министерство, парламентарно представените партии и всичките 17 евродепутати. Трябва да заявим категорично: всяка промяна на европейския консенсус автоматично ще даде на България право да наложи вето“, заяви Лазаров.

Той обърна внимание и на процедурните аспекти: „Не трябва да се забравя, че не само за стартирането на преговорите, а и за финализирането на членството Северна Македония подлежи на ратификация от всички държави членки. И тогава всяка една държава може да ратифицира или да не ратифицира.“

По отношение на поведението на Скопие Лазаров използва метафора: „Това е един клуб, в който някой кандидатства. Когато кандидатстваш за един клуб, трябва да се държиш прилично и да спазваш правилата. Не можеш да влезеш, да чупиш прозорците, да ритнеш масата и столовете и да се опитваш да наложиш собствената си простотия.“

По темата за еврокомисаря по разширяването Марта Кос той заяви: „Има сериозни съмнения за съпричастността ѝ към бившите югославски служби. Това е една от модерните теми, обсъждани в Европейския парламент.“ Според него съществуват и съмнения за влияние върху други евродепутати.

Лазаров подчерта, че българските представители в Европейския парламент ще продължат да действат координирано. „Нашата задача е проста и ние ще си свършим работата… в крайна сметка ние ще излезем с позиция, всеки от нас ще задейства контактите си и най-вероятно ще успеем да се справим с тези опити.“

Относно опитите да се поставя под въпрос вторият протокол чрез тълкуване, той коментира: „Всеки един депутат може да поиска такова тълкуване. Той в момента чисто и просто се прави на интересен и изпълнява волята на Мицкоски и на Скопие, за да вдигат пропаганден шум.“

По повод предложението, свързано с решения на Европейския съд по правата на човека, Лазаров заяви, че става дума за „класически прецедент“: „Съветът на Европа не е Европейският съюз… Не може да се позоваваш на решение на друга организация.“

В заключение той подчерта, че въпреки критиките си подкрепя европейската перспектива на страната: „Искам тази страна да стане член на ЕС, защото това ще доведе до нещо хубаво.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яяяяяяя

    5 0 Отговор
    Блажени са вярващите

    22:42 08.04.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Този доклад няма никакво значение. Но е добре марсианците да бъдат наритани, както стана миналата година. Просто за престиж.

    22:45 08.04.2026

  • 3 Оправихте

    6 0 Отговор
    Бг-то,
    Сега на дневен ред е макето.

    22:50 08.04.2026

  • 4 оня с питон.я

    7 0 Отговор
    Евроатлантиците пак ще клекнат. Под мотото “стига с този национализъм”. Сега врякат, за да си вдигнат цената, която макетата ще им платят в швейцарските сметки.

    22:50 08.04.2026

  • 5 604

    2 0 Отговор
    голем тоъ кът боп марли ве, макятатъ исскат със сърбия ве, те са югомакета не сванахте ли, ЕС е само да лапкат мъни...кът нащи и те.

    23:03 08.04.2026

  • 6 Някой си

    2 1 Отговор
    Откъде се пръкна този световно неизвестен пеизан?Чистачката на входа ни е по -компетентна от този!

    Коментиран от #7

    23:05 08.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 илийка

    0 0 Отговор
    тая шия не е от туршия!

    23:41 08.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 грУЙО

    1 0 Отговор
    Абе на кой му дреме дали имамаме право на вето . Да правят кво си искат управниците . България умря . Да живее демокрацията и либерастията.

    00:16 09.04.2026

