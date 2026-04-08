Илия Лазаров: България ще има право на вето при промяна на европейския консенсус за Северна Македония

Всяка промяна на европейския консенсус ще даде на България право да наложи вето за членството на Северна Македония в Европейския съюз, заяви в интервю за БГНЕС евродепутатът Илия Лазаров (ГЕРБ-СДС/ЕНП), коментирайки опитите за ревизия на европейските условия към Скопие.

По думите му докладчикът в Европейския парламент Томас Вайц действа в тясна връзка с ръководството в Северна Македония. „Томас Вайц е изцяло подопечен на Мицкоски и Муцунски и работи на практика под тяхна диктовка. Това, което те искат, влиза винаги в неговия проектодоклад. Какво ще се приеме, е друга тема“, посочи Лазаров.

Той припомни, че през миналата година българските евродепутати са успели да блокират предложения, свързани с „древната идентичност“ и „древния език“, които, по думите му, са предизвикали насмешки в Комисията по външна политика. „Всичките 17 български евродепутати тогава работихме единодушно, подписахме и изпратихме две писма до Роберта Мецола, до всички колеги по цялата верига. Българската позиция беше възприета и разбрана – поправките не минаха“, каза той.

Според Лазаров сега се прави опит да бъде премахнат вторият протокол, който е част от т.нар. „френско предложение“. „Френското предложение’ е прието от 27-те държави членки, подписано е и прието от тогава действащото правителство на Северна Македония и е ратифицирано от техния парламент. Всичко това е минало и не подлежи на коментар – трябва да се изпълни“, подчерта той.

Евродепутатът настоя за единна национална позиция. „Ние трябва да имаме консенсус и обща позиция на всички български институции – президент, Министерски съвет, външно министерство, парламентарно представените партии и всичките 17 евродепутати. Трябва да заявим категорично: всяка промяна на европейския консенсус автоматично ще даде на България право да наложи вето“, заяви Лазаров.

Той обърна внимание и на процедурните аспекти: „Не трябва да се забравя, че не само за стартирането на преговорите, а и за финализирането на членството Северна Македония подлежи на ратификация от всички държави членки. И тогава всяка една държава може да ратифицира или да не ратифицира.“

По отношение на поведението на Скопие Лазаров използва метафора: „Това е един клуб, в който някой кандидатства. Когато кандидатстваш за един клуб, трябва да се държиш прилично и да спазваш правилата. Не можеш да влезеш, да чупиш прозорците, да ритнеш масата и столовете и да се опитваш да наложиш собствената си простотия.“

По темата за еврокомисаря по разширяването Марта Кос той заяви: „Има сериозни съмнения за съпричастността ѝ към бившите югославски служби. Това е една от модерните теми, обсъждани в Европейския парламент.“ Според него съществуват и съмнения за влияние върху други евродепутати.

Лазаров подчерта, че българските представители в Европейския парламент ще продължат да действат координирано. „Нашата задача е проста и ние ще си свършим работата… в крайна сметка ние ще излезем с позиция, всеки от нас ще задейства контактите си и най-вероятно ще успеем да се справим с тези опити.“

Относно опитите да се поставя под въпрос вторият протокол чрез тълкуване, той коментира: „Всеки един депутат може да поиска такова тълкуване. Той в момента чисто и просто се прави на интересен и изпълнява волята на Мицкоски и на Скопие, за да вдигат пропаганден шум.“

По повод предложението, свързано с решения на Европейския съд по правата на човека, Лазаров заяви, че става дума за „класически прецедент“: „Съветът на Европа не е Европейският съюз… Не може да се позоваваш на решение на друга организация.“

В заключение той подчерта, че въпреки критиките си подкрепя европейската перспектива на страната: „Искам тази страна да стане член на ЕС, защото това ще доведе до нещо хубаво.“